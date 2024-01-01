Альтернативы - Trimble Connect
Contentful
contentful.com
Запускайте быстрее с современной контент-платформой. Это самый простой и быстрый способ управления контентом: интегрируйте свои инструменты. Публикуйте по каналам. Разблокируйте свою команду с помощью нашей ведущей в отрасли платформы приложений.
Zoho Lens
zoho.com
Интерактивная удаленная помощь с использованием дополненной реальности. Взгляните на проблемы с оборудованием — от производственного оборудования до серверов — в любой момент, прямо со своего рабочего места, получив доступ к камере смартфона пользователя в удаленном месте.
Contentstack
contentstack.com
Цифровой опыт, который вам нужен повсюду Перенесите свой бизнес в большее количество мест с помощью единственного полностью автоматизированного Composable DXP на базе безголовой CMS №1.
Slip.Stream
slip.stream
The largest royalty-free music library with 70,000 songs and 65,000 sound effects curated by mood, genre, artist, content type, and AI tools to help you find the perfect tracks for your content fast.
Viar360
viar360.com
Viar360 is the most intuitive authoring and publishing platform that reduces the time, effort and knowledge required to create highly engaging immersive training and learning experiences from 360° videos and photos. Viar360 lets you create immersive learning scenarios that your learners can experien...
EZ360 Cloud
ez-360.com
With EZ360 Cloud you can distribute 360-degree video content to VR devices via the cloud. Upload and manage your videos in the online content management system (CMS). Easily push videos to VR devices. VR headsets automatically download new videos when they start the app. No more sideloading or trans...
Headjack
headjack.io
Headjack is an app creation and content management platform for 360 video producers. Inspired by Wordpress, Headjack allows non-technical users to easily create and manage standalone VR apps which run on all the currently available VR headsets, while also giving developers the ability to tweak the s...
ManageXR
managexr.com
ManageXR is an enterprise device management platform designed for VR and AR devices. As more enterprises use XR to train employees, doctors use XR to treat patients, and schools use XR to teach students, organizations face significant hurdles expanding their operations from early-stage pilots to org...
ArborXR
arborxr.com
ArborXR is an AR & VR device management platform. More than 2000 companies in 90 countries are already using ArborXR to manage their VR & AR fleets. With ArborXR you can manage your devices, deploy content and updates remotely, and control what users can see and do in the headset. ArborXR is built w...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — это платформа управления 3D-активами, позволяющая разработчикам и компаниям хранить, защищать и обмениваться 3D-контентом в режиме реального времени в своей организации и за ее пределами. Мы предлагаем систему управления 3D-контентом (CMS) и сеть доставки (CDN), инструменты...
Viewabo
viewabo.com
Viewabo позволяет агентам службы поддержки отправлять ссылку для доступа к камерам телефонов клиентов, чтобы видеть то, что они видят, без необходимости устанавливать приложение. Предоставляя компаниям возможность видеть вещи такими, какими их видят их клиенты, Viewabo расширяет возможности групп об...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революция в будущем с помощью решений XR Обзор компании SynergyXR, расположенная в оживленном городе Орхус, Дания, является маяком инноваций в сфере расширенной реальности (XR). Рожденная из глубокого понимания производственного и энергетического секторов, мы превратились в огромную силу,...
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE предназначен для того, чтобы поднять поддержку клиентов производителей машин на новый уровень. Перестаньте путешествовать по миру ради обслуживания. Предоставляйте конечным пользователям документацию по оборудованию с помощью дополненной реальности или узнавайте в режиме реального вре...
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® — это система дистанционного управления и цифрового рабочего процесса на основе дополненной реальности, которую можно использовать с различными устройствами, включая интеллектуальные очки, для доступа к удаленным экспертам и удаленной диагностики, оценки и устранения неполадок активов н...
AR Genie
argenie.ai
AR Genie — это инструмент визуальной удаленной помощи, основанный на искусственном интеллекте, дополненной реальности (AR) и модели большого языка (L.L.M.). Это позволяет экспертам глобально сотрудничать с техническими специалистами или клиентами, помогая и направляя визуально, используя аннотации A...
XMReality
xmreality.com
XMReality предоставляет решение для удаленной визуальной помощи, созданное для вашего предприятия, всегда полностью безопасное и настраиваемое в соответствии с вашим брендом. Расширенная дополненной реальностью и разработанная для простоты использования, XMReality достаточно мощна, чтобы сделать уда...
SightCall
sightcall.com
SightCall — это ведущая в мире облачная видеоплатформа на основе дополненной реальности, обеспечивающая живое удаленное взаимодействие между бизнесом и клиентами на всех континентах по всему миру. В подключенном мире, ориентированном на мобильные устройства, компании, использующие SightCall, имеют в...
Help Lightning
helplightning.com
Программное обеспечение удаленной помощи Help Lightning предоставляет услуги видеосотрудничества, которые позволяют экспертам компании работать практически бок о бок со всеми, кто нуждается в помощи, в любой точке мира. Облачное решение компании применяет функции дополненной реальности, включая объе...
Streem
streem.com
StreemCore® — это инструмент удаленной визуальной помощи корпоративного класса, использующий готовые возможности дополненной реальности (AR). Добавляя интерактивный видеоинструмент для совместной работы, который не нужно загружать, компании могут быстро видеть и решать проблемы удаленно, что ускоряе...
AIRe Link
aire.link
AIRe Link — профессиональный инструмент для удаленного общения с клиентами. Экономьте деньги и время и передайте свои ноу-хау следующему поколению технических специалистов.