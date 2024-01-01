Альтернативы - Trezi
VRChat
hello.vrchat.com
VRChat — это онлайн-платформа виртуального мира, созданная Грэмом Гейлором и Джесси Джудри и управляемая VRChat, Inc. Платформа позволяет пользователям взаимодействовать с другими с помощью созданных пользователем 3D-аватаров и миров.
Spatial
spatial.io
Перейдите в Spatial, чтобы просмотреть множество галерей, пространств и событий Метавселенной. Испытайте Метавселенную у себя на ладони. Вы можете участвовать из любого места! Исследуйте сложные творения художников и предпринимателей. Встречайтесь с экспертами, друзьями и общайтесь с пространственн...
Viz4D
viz4d.com
Viz4D поможет вам создать высокопроизводительную веб-среду просмотра 3D-изображений, которая отлично работает на мобильных устройствах и в виртуальной реальности. Он предназначен для просмотра Archviz в реальном времени, 3D-конфигуратора продуктов и презентаций. Благодаря уникальному набору технолог...
Agora World
agoraworld.io
Agora World — это WordPress или Canva для создания 3D-контента. Мы предлагаем оптимизированную, не требующую программирования и полностью настраиваемую платформу 3D-дизайна и многопользовательскую инфраструктуру для создания и публикации профессионального иммерсивного социального опыта всего за 1 ча...
MeetinVR
meetinvr.com
MeetinVR стремится быть лидером в сфере корпоративного сотрудничества в сфере виртуальной реальности. Мы создали совершенно новую вселенную, оптимизированную для деловых встреч в распределенных командах. Инновационное, творческое и критическое мышление в сочетании с детальным дизайном и ориентацией ...
Yulio
yulio.com
Наша миссия в Yulio — создать лучшее программное обеспечение для презентаций VR и AR, сделав VR простым, мобильным и доступным инструментом для бизнеса. Являетесь ли вы архитектором, стремящимся выделиться в процессе торгов, дизайнером интерьеров, стремящимся выявить ошибки между итерациями, или про...
Breakroom
breakroom.net
Комната отдыха — это следующая эволюция цифрового сотрудничества и взаимодействия — полностью настраиваемая 3D-среда, созданная с учетом всех ваших виртуальных требований. Новый мир работы — это не ад 2D-видеоконференций, в котором вы оказались. Это захватывающий цифровой опыт, который расширяет воз...
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR — это ведущая иммерсивная облачная платформа для проверки проектов, управления презентациями для клиентов и совместной работы профессионалов, работающих в строительной отрасли. Благодаря прямой интеграции с ведущими программами, такими как Autodesk Revit, SketchUp, Enscape, Lumion и другим...
StellarX
stellarx.ai
Сотрудничество должно быть простым, понятным и эффективным. StellarX дает возможность бизнес-профессионалам из разных отраслей совершенствоваться с помощью захватывающего опыта с поддержкой искусственного интеллекта. Просто перетащите, возьмите и используйте, укажите и щелкните или установите и забу...
MootUp
mootup.com
MootUp — это единственная виртуальная платформа для встреч и мероприятий, которая предоставляет 3D-среду, кросс-девайсную, доступную без загрузки для специалистов по организации мероприятий и агентств, расположенных по всему миру, которым необходимо предоставить своим участникам действительно захват...
vTime
vtime.net
vTime — это социальная сеть виртуальной реальности, которая превращает скромный смартфон в паспорт, просто добавляя гарнитуру виртуальной реальности. Выпущенное для Samsung Gear VR, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, Google Cardboard, Google Daydream, iOS и Android, это бесплатное приложение позвол...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революция в будущем с помощью решений XR Обзор компании SynergyXR, расположенная в оживленном городе Орхус, Дания, является маяком инноваций в сфере расширенной реальности (XR). Рожденная из глубокого понимания производственного и энергетического секторов, мы превратились в огромную силу,...
Virbela
virbela.com
Virbela создает увлекательные виртуальные миры для удаленной работы, обучения и проведения мероприятий. Миссия Virbela, основанной в 2012 году командой поведенческих психологов, — помогать организациям и людям процветать в отдаленном будущем. Благодаря иммерсивным 3D-пространствам, обеспечивающим гл...
Ctruh
ctruh.com
Ctruh, платформа, предлагающая создание веб-контента без кода. Он подчеркивает доступность, простоту использования и возможности 3D-преобразования на основе искусственного интеллекта. Пользователи могут создавать захватывающий контент без программирования, используя надежную библиотеку 3D-ресурсов. ...
cognitive3D
cognitive3d.com
CognitiveVR — это аналитическая платформа корпоративного уровня для виртуальной реальности. Он может отслеживать, агрегировать и анализировать визуальную телеметрическую информацию о ваших пользователях.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR — это облачная платформа расширенной реальности для управления активами и самостоятельной публикации, предназначенная для пользователей B2B. Он объединяет различные технологии AR/VR, такие как AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а также ARKit/ARCore для приложений Android и iOS, и упрощает ...