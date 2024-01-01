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Альтернативы - Trendsmap

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite — это платформа управления социальными сетями, созданная Райаном Холмсом в 2008 году. Пользовательский интерфейс системы имеет форму информационной панели и поддерживает интеграцию с социальными сетями Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube. Компания Hootsuite, базирующаяся в Ва...

Linktree

Linktree

linktr.ee

Встречайте Linktree™, бесплатный инструмент для биоссылок, используемый лучшими мировыми брендами, авторами и влиятельными лицами.

Pictory

Pictory

pictory.ai

Мощный искусственный интеллект Pictory позволяет создавать и редактировать видео профессионального качества, используя текст, не требуя технических навыков или загрузки программного обеспечения.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...

Metricool

Metricool

metricool.com

Анализируйте, управляйте и расширяйте свое цифровое присутствие. Все в одном месте. Планируйте контент в социальных сетях, просматривайте данные и управляйте рекламными кампаниями в Интернете.

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social — это инструмент управления социальными сетями, который помогает предприятиям и агентствам расширять свое присутствие в социальных сетях. Бесплатно зарегестрироваться. Кредитная карта не требуется.

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

vidIQ помогает вам приобрести инструменты и знания, необходимые для быстрого расширения вашей аудитории на YouTube и за его пределами.

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

Social Blade (иногда пишется SocialBlade) — это американский веб-сайт, который отслеживает статистику и аналитику социальных сетей. Social Blade в первую очередь отслеживает платформу YouTube, но также содержит аналитическую информацию о Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymoti...

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Переосмыслите, как социальные сети могут развивать ваш бизнес с помощью Sprout Social. Посмотрите наши инструменты управления социальными сетями в действии. Начните свою собственную бесплатную пробную версию сегодня.

Loomly

Loomly

loomly.com

Loomly — это платформа успеха бренда, которая позволяет маркетинговым командам развивать успешные бренды в Интернете с помощью функций совместной работы, публикации и аналитики.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.

Beacons

Beacons

beacons.ai

Маяки — это самый простой способ создать ссылку на био-сайте, которая понравится вашим поклонникам, и это бесплатно!

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot — инструмент маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда и трафика. Мы адаптировали автоматизацию планирования социальных сетей для маркетологов.

Minea

Minea

app.minea.com

Minea — лучший инструмент для поиска товаров в электронной коммерции. Minea отслеживает всю рекламу во всех сетях. Реклама в Facebook, размещение продуктов влиятельных лиц, Snapspy, все сети отслеживаются. Перестаньте платить рекламному шпиону 149 евро за одну сеть и откройте для себя Minea.

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

Экспертно созданные инструменты управления социальными сетями, которые помогут вам превзойти ваши цели.

Tailwind

Tailwind

tailwindapp.com

Инструмент, который напоминает маркетинговую команду. Tailwind автоматизирует самые сложные части вашего маркетинга в социальных сетях, чтобы вы могли расти умнее и быстрее.

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

Простое в использовании программное обеспечение для управления социальными сетями, которое позволяет вам оставаться организованным, экономить время и легко управлять своим почтовым ящиком, публикациями, отчетами, мониторингом и инструментами совместной работы в команде.

Fedica

Fedica

fedica.com

Анализируйте и ориентируйтесь на своих подписчиков в Твиттере по местоположению и демографии. Постройте идеальное сообщество. Запланируйте твиты в лучшее время для своих подписчиков

Ripl

Ripl

ripl.com

Ripl позволяет малым предприятиям за считанные минуты создавать профессионально выглядящие анимированные видеоролики, коллажи, слайд-шоу и многослойные статические изображения, а также планировать или мгновенно публиковать их в Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и YouTube. И все это с помощью пр...

Predis

Predis

predis.ai

ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! Создавайте и делитесь видео, каруселями и публикациями с одним изображением на языке вашего бренда с помощью искусственного интеллекта.

Bio Link

Bio Link

bio.link

Био-ссылка позволяет вам ссылаться на все ваши страницы — веб-сайты, магазины, блоги, публикации в социальных сетях, видео и т. д. — что облегчает вашей аудитории поиск всего вашего контента. ​ Такие платформы, как Instagram, Twitter и TikTok, допускают только одну ссылку в биографии. С Bio Link ...

Sendible

Sendible

sendible.com

Поднимите историю своего бренда в социальных сетях. Сотрудничайте со своими клиентами и командами, чтобы планировать, публиковать и оценивать успех контента на каждой платформе.

SocialFlow

SocialFlow

socialflow.com

SocialFlow — это платформа оптимизации социальных сетей для ведущих брендов и издателей. Компания использует пожарный шланг Twitter, данные о кликах, полученные из собственного прокси-сервера ссылок, а также собственные алгоритмы для оптимизации доставки сообщений в социальных сетях. Компания считае...

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

Используйте платформу управления социальными сетями PromoRepublic, чтобы создавать и настраивать контент с помощью встроенных инструментов, планировать его размещение на нескольких страницах социальных сетей, запускать рекламу и получать результаты для своего бизнеса.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriulous, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» ил...

LocalStack

LocalStack

localstack.cloud

LocalStack — это эмулятор облачного сервиса, который работает в одном контейнере на вашем ноутбуке или в вашей среде CI. С помощью LocalStack вы можете запускать приложения AWS или Lambdas полностью на своем локальном компьютере без подключения к удаленному облачному провайдеру! Независимо от того, ...

Talkwalker

Talkwalker

talkwalker.com

Talkwalker — это невероятно мощный инструмент для анализа социальных сетей и мониторинга социальных сетей, рекомендованный брендами и агентствами по всему миру.

Iconosquare

Iconosquare

iconosquare.com

Расширьте свое присутствие в Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn с помощью эксклюзивной информации и лучших в своем классе инструментов управления для вашей команды. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole — это компания, занимающаяся аналитикой хэштегов и социальных сетей, которая предоставляет данные в реальном времени с отслеживанием хэштегов для Twitter, Instagram и Facebook.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.

Submagic

Submagic

submagic.co

Улучшите качество своих видео с помощью субтитров на базе искусственного интеллекта 🚀 Легкие подписи с идеальными смайлами и грамотно выделенными ключевыми словами, созданными искусственным интеллектом.

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Полностью настраиваемые плагины каналов социальных сетей для WordPress. Отображайте свои каналы Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. Ему доверяют 1,3 миллиона пользователей.

Brand24

Brand24

brand24.com

Brand24 дает вам мгновенный доступ к упоминаниям вашего бренда в Интернете.

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

Автоматизация социальных сетей для веб-сайтов и блогов WordPress. Автоматически публикуйте, повторно делитесь, перекрестно публикуйте и автоматически планируйте свой контент на различных социальных платформах, таких как Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest и многих других. Автоматическ...

Social Animal

Social Animal

socialanimal.com

Получите глубокую информацию, найдите влиятельных лиц и получите вдохновение для контента по любому ключевому слову. Давайте начнем путь к нирване контент-маркетинга.

eclincher

eclincher

eclincher.com

Откройте для себя eclincher, единственную платформу для управления социальными сетями, которая вам когда-либо понадобится! Преодолейте перегрузку социальных сетей и получите контроль над своими маркетинговыми задачами в социальных сетях!

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Бесплатный инструмент для биоссылок, используемый лучшими компаниями и влиятельными лицами. Максимизируйте эффективность каждой цифровой инициативы. Разработан для мобильных устройств. Результаты волшебные.

Reportei

Reportei

reportei.com

Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, Phon...

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.

Shield Analytics

Shield Analytics

shieldapp.ai

Развивайтесь в LinkedIn с помощью статистики и аналитики Shield. Для личных профилей LinkedIn. Создано для программ создания личного бренда и защиты интересов сотрудников. Используется создателями и брендами по всему миру.

Statusbrew

Statusbrew

statusbrew.com

Взаимодействуйте с клиентами в социальных сетях в любом масштабе. Statusbrew — это инструмент взаимодействия с социальными сетями, который объединяет ваш почтовый ящик в социальных сетях, объединяет вашу команду и создает автоматизированные рабочие процессы. И это еще не все.

Inflact

Inflact

inflact.com

МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптируйте свой аккаунт Instagram для бизнеса с помощью умных инструментов: создавайте целевую аудиторию, взаимодействуйте с клиентами и планируйте контент. Помогите потенциальным клиентам узнать о ваших продуктах и ​​повысьте лояльность к бренду за 3 шаг...

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Самый простой способ получить больше отзывов и укрепить свою репутацию. Создавайте ажиотаж в социальных сетях, улучшайте SEO и увеличивайте продажи.

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Платформа влиятельного маркетинга Affable позволяет глобальным брендам, агентствам и брендам электронной коммерции D2C с легкостью находить влиятельных лиц, управлять кампаниями и измерять рентабельность инвестиций! Проверенные влиятельные лица. 100+ Клиентов.

Sociality.io

Sociality.io

sociality.io

Все, что нужно командам для управления каналами социальных сетей. Создавайте масштабируемые рабочие процессы для совместной работы, чтобы планировать контент, анализировать производительность, управлять взаимодействием и отслеживать конкурентов.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...

Cloud Campaign

Cloud Campaign

cloudcampaign.com

Cloud Campaign поможет вам создать процветающее маркетинговое агентство с мощным, узнаваемым и масштабируемым программным обеспечением для управления социальными сетями и пятизвездочной поддержкой, ориентированной на успех вашего бизнеса.

SentiOne

SentiOne

sentione.com

Откройте для себя онлайн-прослушивание на основе искусственного интеллекта и будущее автоматизации обслуживания клиентов с помощью диалоговых голосовых ботов и чат-ботов.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют ...

Exolyt

Exolyt

exolyt.com

Ведущий инструмент аналитики TikTok, который помогает компаниям анализировать учетные записи TikTok, получать подробные отчеты и экспортировать данные.

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

Комплексное решение для расширения возможностей вашего влиятельного маркетинга. Управляйте полным жизненным циклом своих маркетинговых кампаний влияния.

Inksprout

Inksprout

inksprout.co

Создавайте привлекательные небольшие социальные видеоролики за считанные секунды из своего блога с подписями на основе искусственного интеллекта.

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

LiveSocial — это платформа для курирования контента и цифровой коммуникации, которая позволяет профессионалам финансовых услуг, продавцам, специалистам в области профессиональных услуг и другим людям уверенно и целенаправленно работать в социальных сетях и на других платформах цифровой коммуникации....

Connectio

Connectio

useconnectio.com

Автоматизируйте и оптимизируйте свою рекламу в Facebook.

Oktopost

Oktopost

oktopost.com

Платформа управления социальными сетями B2B для управления, мониторинга и измерения всей вашей активности в социальных сетях. Достигайте своих маркетинговых целей B2B. Закажите демо.

SOCi

SOCi

meetsoci.com

SOCi — это маркетинговая платформа для брендов, работающих в нескольких точках продаж. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Sport Clips и Anytime Fitness, подключаться к местной аудитории по всем маркетинговым каналам.

Khoros

Khoros

khoros.com

Наше программное обеспечение помогает вам обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов за счет создания и масштабирования сообществ в области цифровой помощи, социального маркетинга и брендов. Нажмите, чтобы начать!

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