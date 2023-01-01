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Альтернативы - TrenDemon

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...

Signals

Signals

getsignals.ai

Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.

Groove

Groove

groove.co

Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.ai — это комплексная платформа для маркетинговой аналитики и атрибуции, которая интегрирована в различные хранилища данных и позволяет предоставлять действенную, конфиденциальную информацию на основе искусственного интеллекта. Попробуй сейчас!

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

ПРЕВРАТИТЕ СВОЙ ВЕБ-САЙТ В КАНАЛ ДОХОДА №1. 95% посетителей вашего сайта не совершат конверсию на вашем обычном веб-сайте. Mutiny позволяет легко привлечь и конвертировать больше B2B-покупателей на вашем сайте без персонализации кода.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Наша платформа анализа продаж B2B помогает отделам продаж и маркетинга продавать больше. Данные о намерениях, база данных B2B, идентификатор веб-посетителя и отслеживание электронной почты.

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать...

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

Создавайте более квалифицированную воронку продаж и заключайте больше сделок, используя данные о намерениях и триггеры продаж.

Bombora

Bombora

bombora.com

Найдите компании, готовые покупать, раньше, чем это сделают ваши конкуренты. Подключайтесь и продавайте, используя самые полные и конфиденциальные данные Intent в отрасли.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip — это платформа и программное обеспечение для работы с контентом, которое позволяет маркетологам создавать цифровой опыт с контентом на каждом этапе пути покупателя.

PathFactory

PathFactory

pathfactory.com

PathFactory устраняет трудности на каждом этапе жизненного цикла клиента, помогая маркетологам улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить доходы.

LeadAngel

LeadAngel

leadangel.com

Ранняя пташка получает продажу. Фильтрация, сопоставление и маршрутизация мгновенно приводят к нужному продавцу. Заключайте больше сделок. LeadAngel — это платформа управления потенциальными клиентами B2B, включая сопоставление потенциальных клиентов и маршрутизацию. Быстрые, надежные и настраиваемы...

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, устраняя разрозненность и объединяя специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам упростить...

Nymblr

Nymblr

nimbler.com

Nymblr — это платформа контактных данных Ultimata B2B для продавцов, маркетологов и разработчиков. Получите доступ к высококачественным контактным данным со встроенной проверкой электронной почты в реальном времени, рабочей электронной почте, личной электронной почте и даже номерам мобильных телефон...

Intandemly

Intandemly

intandemly.com

Intandemly предоставляет программное обеспечение для маркетинга и продаж на основе учетных записей + экспертов для создания спроса, вовлеченности и доходов от целевых учетных записей. Вы получаете сочетание людей, процессов и нашей платформы продаж. Более 400 организаций доверяют Intandemly стимулир...

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Более интеллектуальная платформа поисковых данных, которая приносит вам в 5 раз больше качественных потенциальных клиентов для более быстрого и эффективного роста доходов.

MadKudu

MadKudu

madkudu.com

MadKudu прогнозирует и расставляет приоритеты действий, приносящих доход. Ускорьте получение доходов и повысьте рентабельность инвестиций с помощью аналитического механизма автоматизации доходов MadKudu.

Owler

Owler

owler.com

Owler — это платформа бизнес-аналитики с более чем 5 миллионами пользователей, которая предоставляет информацию о ваших ключевых потенциальных клиентах, счетах и ​​клиентах. Легко получайте доступ к данным в режиме реального времени от более чем 15 миллионов частных и государственных компаний, чтобы...

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft помогает командам по продажам и маркетингу B2B находить, расставлять приоритеты, привлекать и конвертировать компании, которые с наибольшей вероятностью будут покупать их продукты, с помощью специального искусственного интеллекта и глубоких собственных данных учетных записей. Мы даем вам возм...

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных об у...

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence — ведущий поставщик услуг маркетинга на основе учетных записей и аналитики B2B. Наша технологическая платформа сочетает в себе возможности больших данных и автоматизации рекламы, чтобы помочь маркетологам B2B определить, охватить и привлечь своих идеальных клиентов. Анализируя...

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity — единственная платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM), созданная для небольших команд роста B2B. Мы упрощаем использование данных о намерениях для создания списков потенциальных клиентов и контактов, разогреваем эти контакты с помощью многоканальных кампаний ABM и ежедневно ...

Leadfwd

Leadfwd

leadfwd.com

Leadfwd сочетает в себе данные поиска B2B, охват продаж и маркетинг на основе учетных записей, а также возможности искусственного интеллекта и машинного обучения. Все в одной платформе неудержимого роста.

BambooBox

BambooBox

bamboobox.ai

BambooBox помогает командам маркетинга роста увеличивать доход за счет движений GTM, а именно. приобретение, перекрестные продажи и дополнительные продажи. Платформа состоит из 4 строительных блоков: 1. Мощный механизм CDP. Прием, очистка, организация, визуализация и анализ данных в точках взаимодей...

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...

CaliberMind

CaliberMind

calibermind.com

Как стратегический B2B-лидер, вы должны держать руку на пульсе рынка. Но со всеми инструментами, которые используют ваши команды, сложно соединить точки и выяснить, находит ли ваше сообщение отклик у нужной аудитории в нужный момент. Платформа CaliberMind систематизирует и анализирует ваши данные, ч...

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 — это платформа для анализа данных и совместной работы, ориентированная на B2B, которая объединяет платные, собственные и заработанные данные о маркетинге, продажах и использовании продуктов для достижения реальных бизнес-результатов. Мы помогаем предприятиям B2B с доходом более 100 миллион...

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap — это ABM-платформа нового поколения на базе искусственного интеллекта, которая помогает маркетологам B2B проводить целевые и персонализированные кампании по вовлечению аккаунтов в любом масштабе. Recotap лучше всего подходит для растущих стартапов и предприятий, которые стремятся улучшить с...

Keyplay

Keyplay

keyplay.io

Выбор аккаунта для амбициозных команд GTM. Если вы делаете что-либо на основе учетных записей, вам нужны правильные учетные записи. Keyplay помогает вам с точностью находить, выбирать и отслеживать идеальные учетные записи. В отличие от сложных и дорогих платформ ABM, вы можете начать работу с Keypl...

Warmly,

Warmly,

warmly.ai

Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Наша платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о намерении совершить покупку на вашем веб-сайте, исходящие зака...

xiQ

xiQ

xiqinc.com

Платформа продаж и маркетинга xiQ, ориентированная на личность, позволяет продавцам понимать мышление покупателей с помощью анализа личности на основе искусственного интеллекта.

Koncert

Koncert

koncert.com

Многоканальная платформа взаимодействия с искусственным интеллектом Koncert поможет вам увеличить доход от продаж B2B и привлечь потенциальных клиентов. ИИ-дозвонщик. Параллельный дозвонщик с искусственным интеллектом. Дозвонщик потока AI. Агент-ассистируемый дозвонщик. Каденс.

Folloze

Folloze

folloze.com

Целью Folloze является расширение возможностей B2B-маркетинговых команд, стремящихся реагировать на запросы нового поколения B2B-покупателей, путем создания ведущей в отрасли платформы взаимодействия с покупателями. Под руководством маркетологов, работающих на переднем крае, отделы по доходам исполь...

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

B2B-маркетинг, связанный с конвейером и доходом Dreamdata автоматически извлекает, очищает и упрощает ваши данные о выходе на рынок B2B, чтобы обеспечить полную прозрачность того, что приносит вам доход.

Albacross

Albacross

albacross.com

Первичные данные о намерениях, позволяющие понять вашу аудиторию, раскрыть невидимые перспективы и обогатить каждую запись для повышения эффективности маркетинга и продаж.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

Увеличьте свой конвейер, сохраняя при этом бюджет. Найдите учетные записи ICP с проверенными покупательскими намерениями, активируйте их с помощью многоканальной цифровой рекламы и доставьте популярные учетные записи для продаж.

Metadata

Metadata

metadata.io

Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Преобразуйте свои основные аккаунты с помощью целенаправленной оркестрации ABM от Foundry, что приведет к увеличению и улучшению конвейера.

6sense

6sense

6sense.com

Изобретите заново способ, которым ваша компания создает, управляет и преобразует потоки продаж в доход. Наше программное обеспечение ABM позволяет получить аналитическую информацию о доходах, что приводит к созданию высококачественного конвейера, исключая догадки и предоставляя вашей команде по дохо...

Influ2

Influ2

influ2.com

Не аккаунты принимают решения — это делают люди. Сделайте персонализированную рекламу неотъемлемой частью переговоров о продажах.

UpLead

UpLead

uplead.com

Получите доступ к нашей точной и проверенной в режиме реального времени базе данных B2B для стимулирования роста. Благодаря встроенной проверке электронной почты UpLead является лидером в области высококачественных данных деловых контактов. Начните бесплатную 7-дневную пробную версию сегодня!

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

Конвертируйте свои лучшие аккаунты быстрее. Ускорьте процесс продаж с помощью глобальной маркетинговой платформы Madison Logic, основанной на учетных записях.

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