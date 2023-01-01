Treehugger — единственный современный сайт, посвященный устойчивому развитию, который предлагает советы, ясность и вдохновение как для экологов, так и для новичков в области зеленого образа жизни.

Веб-сайт: treehugger.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Treehugger, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.