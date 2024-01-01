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Альтернативы - Travelzoo

Groupon

Groupon

groupon.com

Groupon — это американская глобальная торговая площадка электронной коммерции, соединяющая подписчиков с местными торговцами, предлагающая мероприятия, путешествия, товары и услуги в 15 странах. Компания Groupon, базирующаяся в Чикаго, была запущена там в ноябре 2008 года, а вскоре после этого была ...

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

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Gilt

Gilt

gilt.com

Gilt — это веб-сайт онлайн-покупок и образа жизни, базирующийся в США, запущенный в 2007 году. Когда-то компания оценивалась в более чем 1 миллиард долларов на бумаге, но в конечном итоге была продана компании Hudson's Bay Company примерно за 250 миллионов долларов, что намного ниже, чем общая сумма...

discountscode

discountscode

discountscode.co.uk

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Glopal

Glopal

merchants.glopal.com

Glopal simplifies international growth for ecommerce merchants, opening them to a world of customers. We enable businesses to expand quickly and seamlessly into new markets, without the risks and complexities. Our cross-border platform helps global brands scale international sales while providing be...

LivingSocial

LivingSocial

livingsocial.com

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