Альтернативы - Travelzoo
Groupon
groupon.com
Groupon — это американская глобальная торговая площадка электронной коммерции, соединяющая подписчиков с местными торговцами, предлагающая мероприятия, путешествия, товары и услуги в 15 странах. Компания Groupon, базирующаяся в Чикаго, была запущена там в ноябре 2008 года, а вскоре после этого была ...
Vagaro
vagaro.com
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Gilt
gilt.com
Gilt — это веб-сайт онлайн-покупок и образа жизни, базирующийся в США, запущенный в 2007 году. Когда-то компания оценивалась в более чем 1 миллиард долларов на бумаге, но в конечном итоге была продана компании Hudson's Bay Company примерно за 250 миллионов долларов, что намного ниже, чем общая сумма...
discountscode
discountscode.co.uk
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Glopal
merchants.glopal.com
Glopal simplifies international growth for ecommerce merchants, opening them to a world of customers. We enable businesses to expand quickly and seamlessly into new markets, without the risks and complexities. Our cross-border platform helps global brands scale international sales while providing be...
LivingSocial
livingsocial.com
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