WebCatalog
TravelTriangle

TravelTriangle

traveltriangle.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для TravelTriangle в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Получите незабываемые впечатления с помощью нескольких местных экспертов-агентов! Добавьте необычные достопримечательности, выберите местную кухню, добавьте местные развлечения, спланируйте экскурсию по деревне или местные магазины. Топ-50 развивающихся компаний Индии по версии NASSCOM, Топ-9 компаний TieCon, Веб-сайт года 2011, Самые популярные стартапы электронной коммерции Esparks 2011

Веб-сайт: traveltriangle.com

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