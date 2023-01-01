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Transitions DJ

Transitions DJ

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Веб-сайт: transitions.dj

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Программное обеспечение DJ для Интернета с поддержкой MIDI Transitions DJ — это приложение для микширования музыки со всеми инструментами, которые помогут диджеить на вашей следующей вечеринке или записать микс из ваших любимых мелодий. Для ваших музыкальных нужд Transitions DJ интегрируется с вашей местной музыкальной библиотекой и онлайн-каталогом SoundCloud. Плавное управление и навигация позволят вам точно и плавно смешивать песни для получения идеального микса. Функции: - Доступ к SoundCloud - Локальный доступ к файлам - Библиотека iTunes (если доступна) - Запись - Обнаружение BPM - Синхронизация темпа - Зацикливание - Дверной замок - Джог-колеса - Обложка альбома - 3-полосный эквалайзер с аварийными переключателями - Ориентировочные точки - Масштабируемые формы сигналов, окрашенные в зависимости от частоты звука - Аннотации долей, тактов и фраз (куплет, припев и т. д.) MIDI-контроллеры: - Денон DJ MC2000 - Денон DJ MC4000 - Денон DJ MC6000 - Денон DJ MC6000MK2 - Близнецы MIX2Go - Геркулес DJControl Компактный - Hercules DJControl Instinct P8 - ION Откройте для себя диджея - M-Audio X-Session Pro - Нумарк DJ2GO - Нумарк DJ2GO2 - Numark микстрек 3 - Нумарк Микстрек II - Numark Mixtrack Platinum - Numark Mixtrack Pro 3 - Numark Mixtrack Pro II - Numark Mixtrack Pro - Нумарк Микстрек - Микс для вечеринок Numark - Пионер DDJ-ERGO - Пионер DDJ-RB - Пионер DDJ-RR - Пионер DDJ-RX - Пионер DDJ-RZ - Пионер DDJ-SB - Пионер DDJ-SB2 - Пионер DDJ-SB3 - Пионер DDJ-SR - Пионер DDJ-SR2 - Пионер DDJ-SX - Пионер DDJ-SX2 - Пионер DDJ-SZ - Пионер DDJ-SZ2 - Пионер DDJ-WeGO - Пионер DDJ-WeGO2 - Пионер DDJ-WeGO3 - Пионер DDJ-WeGO4

Веб-сайт: transitions.dj

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