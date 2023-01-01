Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Transitions DJ в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Программное обеспечение DJ для Интернета с поддержкой MIDI
Transitions DJ — это приложение для микширования музыки со всеми инструментами, которые помогут диджеить на вашей следующей вечеринке или записать микс из ваших любимых мелодий. Для ваших музыкальных нужд Transitions DJ интегрируется с вашей местной музыкальной библиотекой и онлайн-каталогом SoundCloud. Плавное управление и навигация позволят вам точно и плавно смешивать песни для получения идеального микса.
Функции:
- Доступ к SoundCloud
- Локальный доступ к файлам
- Библиотека iTunes (если доступна)
- Запись
- Обнаружение BPM
- Синхронизация темпа
- Зацикливание
- Дверной замок
- Джог-колеса
- Обложка альбома
- 3-полосный эквалайзер с аварийными переключателями
- Ориентировочные точки
- Масштабируемые формы сигналов, окрашенные в зависимости от частоты звука
- Аннотации долей, тактов и фраз (куплет, припев и т. д.)
MIDI-контроллеры:
- Денон DJ MC2000
- Денон DJ MC4000
- Денон DJ MC6000
- Денон DJ MC6000MK2
- Близнецы MIX2Go
- Геркулес DJControl Компактный
- Hercules DJControl Instinct P8
- ION Откройте для себя диджея
- M-Audio X-Session Pro
- Нумарк DJ2GO
- Нумарк DJ2GO2
- Numark микстрек 3
- Нумарк Микстрек II
- Numark Mixtrack Platinum
- Numark Mixtrack Pro 3
- Numark Mixtrack Pro II
- Numark Mixtrack Pro
- Нумарк Микстрек
- Микс для вечеринок Numark
- Пионер DDJ-ERGO
- Пионер DDJ-RB
- Пионер DDJ-RR
- Пионер DDJ-RX
- Пионер DDJ-RZ
- Пионер DDJ-SB
- Пионер DDJ-SB2
- Пионер DDJ-SB3
- Пионер DDJ-SR
- Пионер DDJ-SR2
- Пионер DDJ-SX
- Пионер DDJ-SX2
- Пионер DDJ-SZ
- Пионер DDJ-SZ2
- Пионер DDJ-WeGO
- Пионер DDJ-WeGO2
- Пионер DDJ-WeGO3
- Пионер DDJ-WeGO4
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Transitions DJ, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.