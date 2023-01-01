WebCatalog
Tradytics

Tradytics

tradytics.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Tradytics в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Tradytics упрощает торговлю на фондовом рынке, предоставляя инструменты и решения, основанные на данных.

Веб-сайт: tradytics.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Tradytics, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Stockopedia

Stockopedia

app.stockopedia.com

MarketBeat

MarketBeat

marketbeat.com

TIKR Buddy

TIKR Buddy

tikrbuddy.com

Danelfin

Danelfin

danelfin.com

MarketSmith

MarketSmith

myibd.investors.com

GuruFocus

GuruFocus

gurufocus.com

ANT Aliceblue

ANT Aliceblue

ant.aliceblueonline.com

TheStreet

TheStreet

thestreet.com

flowpoint.ai

flowpoint.ai

dashboard.flowpoint.ai

IIFL

IIFL

indiainfoline.com

ipbase

ipbase

app.ipbase.com

BCUBE

BCUBE

auth.b-cube.ai

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности