WebCatalog
Tink

Tink

tink.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Tink в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Поддержка историй успеха открытого банкинга. Решения, которые обеспечивают лучшее взаимодействие с клиентами в сфере платежей и финансовых услуг. Одна платформа, один API, миллионы подключенных аккаунтов — безграничные возможности.

Веб-сайт: tink.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Tink, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Yapily

Yapily

yapily.com

HSBC

HSBC

hsbc.com

German American Bank

German American Bank

germanamerican.com

Huntington

Huntington

huntington.com

Citi

Citi

citi.com

Moniepoint

Moniepoint

moniepoint.com

Ekata

Ekata

ekata.com

Grey Finance

Grey Finance

grey.co

Open

Open

open.money

Metlo

Metlo

metlo.com

Trustline

Trustline

trustline.in

Marqeta

Marqeta

marqeta.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности