Альтернативы - TierPoint

Flexential

flexential.com

Надежный портфель центров обработки данных, расположенный там, где потребности вашего бизнеса сегодня и где вы хотите расти завтра. Flexential предлагает гибкие варианты размещения, которые расширяются в соответствии с требованиями вашего бизнеса, от одного шкафа до развертываний мощностью в несколь...