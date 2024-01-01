Альтернативы - Third Bridge
MeasureMatch
web.measurematch.com
Только потрясающе Облачное программное обеспечение и данные Профессиональные услуги По требованию MeasureMatch — это площадка для консалтинга и профессиональных услуг. Бизнес-лидерам во всем мире предлагаются самые лучшие консультанты, агентства и системные интеграторы, проверенные и проверенные...
Maven
maven.co
Maven упрощает прямой доступ к советам и знаниям экспертов по любой теме. Общайтесь с ведущими умами в любой области и получайте быстрые ответы на важные вопросы.
Slingshot Insights
slingshotinsights.com
С 2015 года Slingshot Insights является лучшим выбором для стенограмм интервью и опросов экспертов в сфере здравоохранения. База данных, разработанная специально для инвесторов Buyside, открывает инвестиционные перспективы и опыт непосредственно от лидеров отрасли. Эффективный, углубленный и ориенти...
Procursys
procursys.com
Procursys — это облачная технологическая платформа, соединяющая поставщиков коммерческих услуг с менеджерами объектов и владельцами недвижимости по всей стране.
Expert Planet
expertplanet.io
Expert Planet — это мировой рынок юридических услуг, продукт Seadaka Ltd., сетевой технологической компании, стремящейся создать платформу бизнес-обмена для глобальных экспертов в области контроля рисков, помогающую экспертам в различных областях предоставлять профессиональные консультации и услуги ...
Experfy
experfy.com
Experfy, созданный в Гарварде, — это торговая площадка для найма ведущих специалистов по данным, инженеров по данным, разработчиков, программистов и архитекторов. Самые престижные компании и стартапы полагаются на фрилансеров в области обработки данных в своих критически важных проектах.
Bridger
mybridger.com
Бриджер работает с управляющими активами, корпорациями и консалтинговыми компаниями, объединяя их исследовательские группы с проверенными экспертами в данной области. Клиенты общаются напрямую с экспертами в ходе частных ежечасных телефонных консультаций, получая объективную, неиспользованную информ...
Arbolus
arbolus.com
Платформа, которая поможет вам быстрее получать ценную информацию. Инновационная технология Arbolus предоставляет вам инструменты для более быстрого доступа к профессионалам отрасли, чтобы вы могли получить более качественную информацию. Делитесь своими знаниями и зарабатывайте. Платформа Arbolus по...
Zintro
zintro.com
Zintro — это поставщик исследовательских образцов и экспертная сеть, которая помогает компаниям по доступным ценам находить и привлекать узкоспециализированных участников и экспертов для интервью по исследованию рынка, экспертных интервью, опросов, проверки, консультирования и проектной работы. Боле...
Inex One
inex.one
Получите доступ к ведущим экспертным сетям и исследовательским фирмам — и все это на одной платформе. Вы экономите время и снижаете затраты. Упростите исследование рынка и получите больше времени для анализа и принятия решений, создающих ценность. Inex One — самая быстрорастущая платформа в индустри...