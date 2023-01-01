The Old Reader

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Читайте весь свой любимый онлайн-контент в одном месте. Импортируйте свои подписки в один клик, найдите друзей и начните делиться ими.

Веб-сайт: theoldreader.com

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