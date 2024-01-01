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The Cirqle

The Cirqle

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Веб-сайт: thecirqle.com

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The Cirqle — это современная платформа влиятельного маркетинга, позволяющая рекламодателям проводить комплексные кампании для авторов. Платформа предоставляет доступ к 1 миллиону авторов при поддержке платных социальных кампаний в Meta, Instagram и TikTok для повышения RoAS, охвата, вовлеченности и снижения затрат на привлечение клиентов. Программная платформа Cirqle оптимизирует высококачественную работу влиятельных лиц при поддержке команды креативных стратегов. Работа варьируется от простой активации влиятельных лиц для повышения узнаваемости бренда и продаж до плавного утверждения/масштабирования контента для заполнения каналов бренда или быстрого тестирования новых (рекламных) мест размещения для ускорения роста. Клиенты видят среднее снижение общих затрат на производство и приобретение на 30–50 % при одновременном увеличении RoAS и производительности до 10 раз при партнерстве с The Cirqle для контента, созданного авторами, по сравнению с их собственной рекламой (BAU) и устаревшими методами производства контента.

Категории:

Business
Платформы влиятельного маркетинга

Веб-сайт: thecirqle.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением The Cirqle, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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