The Baffler, основанный в 1988 году, представляет собой журнал об искусстве, критике и политическом анализе, публикующий раз в два месяца печатные выпуски, а также ежедневные онлайн-рассылки.

Веб-сайт: thebaffler.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением The Baffler, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.