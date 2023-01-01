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The Baffler

The Baffler

thebaffler.com

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The Baffler, основанный в 1988 году, представляет собой журнал об искусстве, критике и политическом анализе, публикующий раз в два месяца печатные выпуски, а также ежедневные онлайн-рассылки.

Веб-сайт: thebaffler.com

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