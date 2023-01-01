Альтернативы - TestBox
Supademo
supademo.com
Создавайте интересные интерактивные демонстрации продуктов с помощью ИИ. Ускорьте внедрение продуктов, обеспечьте успех клиентов и ускорьте адаптацию — бесплатно и без кода.
Guideflow
guideflow.com
Создавайте интерактивные демонстрации и пошаговые руководства за считанные секунды с помощью Guideflow, интерактивной демонстрационной платформы продуктов. Сохраняйте, настраивайте, делитесь и анализируйте свои руководства!
Storylane
storylane.io
Storylane помогает компаниям создавать интерактивные демонстрации продуктов и делиться ими с потенциальными клиентами за 10 минут. Привлекайте пользователей и повышайте конверсию с помощью интерактивного программного обеспечения для демонстрации продуктов StoryLane.
Vivun
vivun.com
B2B-продажи должны измениться. Завоевывайте сегодняшних покупателей, готовых к продаже, благодаря прозрачности и доверию. Платформа Vivun на базе искусственного интеллекта позволяет предприятиям по-новому оценить качество обслуживания покупателей, выделиться среди конкурентов и увеличить доходы. Бла...
Instant Demo
instantdemo.co
Квалифицированные лиды ждут демо-версий. Создайте интерактивную демо-версию продукта, чтобы идентифицировать и конвертировать потенциальных клиентов на своем веб-сайте, стимулировать вовлечение продукта посредством исходящих продаж или полностью автоматизировать демонстрационный опыт.
Consensus
goconsensus.com
Consensus — это интеллектуальная платформа автоматизации демонстраций, используемая ведущими мировыми компаниями для масштабирования предпродажной подготовки, усиления своих команд продаж и улучшения качества обслуживания покупателей. Команды предпродажной подготовки и технических продаж автоматизир...
HowdyGo
howdygo.com
Интерактивные демо-версии продуктов, которые конвертируют. Разблокируйте момент «Ага» ваших потенциальных клиентов. Опишите свой SaaS в HTML и покажите им интерактивную историю.
Rivia.AI
rivia.ai
Создавайте интерактивные демонстрации продуктов. Создавайте выигрышные демо-версии продуктов, используя нашу платформу для создания демо-версий без кода.
Tourial
tourial.com
Позвольте покупателям взаимодействовать с вашим продуктом прямо с вашего сайта. Когда самообслуживание невозможно (или это действительно сложно), интерактивные демонстрации помогут вам лучше ориентироваться в продукте без огромного подъема.
SnackWyze
snackwyze.com
Простая демонстрационная автоматизация для команд предпродажной подготовки, которые хотят, чтобы все было просто. 14-ДНЕВНАЯ БЕСПЛАТНАЯ пробная версия.
Demoboost
demoboost.com
Демо-опыт, который продает! Легко создавайте, делитесь и отслеживайте демонстрации своих продуктов. Эффективно персонализируйте демо-версии. Создавайте демо-версии быстро и легко — без кода и без помощи вашего технического отдела. Персонализируйте для каждого варианта использования и клиента — логот...
Demostack
demostack.com
Demostack помогает командам по работе с доходами демонстрировать продукт в лучшем свете без каких-либо хлопот. Наша платформа позволяет вам создать демонстрационную среду и адаптировать историю для каждого покупателя — и все это за считанные минуты, без необходимости кода. Чтобы воссоздать впечатлен...
Navattic
navattic.com
Navattic дает возможность командам, занимающимся выводом на рынок, мгновенно создавать интерактивные демонстрации продуктов. Мы помогаем сотням отделов продаж и маркетинга реализовывать инициативы по развитию продуктов на протяжении всей воронки продаж и маркетинга: - Конвертируйте посетителей веб-с...
TechTorch
techtorch.io
Технические решения, быстрее. Лучше. Более дешевый. Мы реализуем технологические возможности с десятикратной скоростью, качеством и ценностью. Свяжитесь с нами Нам доверяют На 60 % Быстрее На 52 % Меньше затрат 90 % CSAT (NPS) В наших профессиональных услугах Наши команды используют платформу на баз...
Folio
folio.la
Folio — это интерактивное программное обеспечение для демонстрации продуктов, предназначенное для отдельных лиц, небольших команд и стартапов, позволяющее создавать демонстрации продуктов и рассказывать увлекательные истории без навыков программирования.
StoryScale
storyscale.com
Измените способ демонстрации. Навсегда. На вашем сайте. В вашем стеке продаж. Сделайте демонстрации продуктов самообслуживаемыми. Помогите потенциальным клиентам преодолеть «пропасть рассмотрения». Наполните свой воронку возможностями, отвечающими требованиям продукта.
Instruqt
instruqt.com
Лучший способ обучать и продавать разработчикам Разработчики не хотят, чтобы им продавали — они хотят открывать инструменты на практике. Благодаря виртуальной ИТ-лаборатории Instruqt пользователи могут мгновенно испытать ваш продукт в реальных изолированных средах.
Lancey
getlancey.com
Превратите свой продукт в интерактивную демонстрацию продукта. Используйте свой продукт как мощный двигатель роста, чтобы превратить больше посетителей и потенциальных клиентов в клиентов.
Floik
floik.com
Продемонстрируйте возможности вашего продукта за считанные минуты Превратите потоки продуктов в интерактивный контент — демонстрации, видеоролики и пошаговые руководства. Все на одной платформе.
Fable
sharefable.com
Создавайте потрясающие демоверсии, которые конвертируются. Позвольте вашим покупателям ощутить силу вашего продукта с помощью персонализированных демонстраций и увидеть стремительный рост конверсий.
Saleo
saleo.io
ПЕРВАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЖИВОГО ДЕМО-ОПЫТА Saleo преобразует существующую демонстрационную среду в невероятные, полные данных демоверсии, которые позволяют выиграть больше сделок. Saleo работает синхронно с вашей производственной или демонстрационной средой, используя наш механизм модели...
CloudShare
cloudshare.com
Готовые к использованию решения CloudShare предоставляют безопасные специализированные виртуальные ИТ-лаборатории для обучения программному обеспечению, демонстраций продаж и изолированной программной среды POC.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.
SmartCue
getsmartcue.com
Ускорьте рост продаж, а также улучшите внедрение и удержание продуктов с помощью простого в использовании решения для демонстрации продуктов с самообслуживанием! Повышайте конверсию с помощью нашего интерактивного программного обеспечения для демонстрации продуктов!