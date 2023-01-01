WebCatalog

Альтернативы - Teliqon

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

Голос малого бизнеса. Быстро, легко и безопасно. Виртуальная телефонная система, предназначенная для малого бизнеса.

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

Телефон для стартапов и малого бизнеса

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.

Dialpad

Dialpad

dialpad.com

Получите бизнес-VoIP с помощью Dialpad и подключите свою команду к облачной телефонной системе, которая сделает деловое общение проще и эффективнее. Попробуй бесплатно!

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

CallRail

CallRail

callrail.com

Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.

Five9

Five9

five9.com

Five9 представляет собой самый проверенный и надежный облачный контакт-центр, который, как доказано, раскрывает возможности анализа и понимания клиентов, которые позволяют агентам и организациям предоставлять исключительный опыт работы с клиентами. Five9 – Контакт-центр как услуга – CCaaS.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...

Aircall

Aircall

aircall.io

Aircall — это простое в использовании облачное телефонное решение с функциями, созданными для более удобного общения. Настройте за считанные секунды и начните разговор в любой точке мира уже сегодня. Никакого оборудования. Никаких головных болей. Aircall вписывается в ваши существующие рабочие про...

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.

Adversus

Adversus

adversus.io

Улучшите исходящие звонки уже сегодня. Мы помогаем колл-центрам повышать ключевые показатели эффективности, принимать более обоснованные решения и разумнее управлять контактами.

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

Dial ведет в 4 раза быстрее и максимизирует живое общение с помощью нашей программы дозвона. Повысьте производительность торговых представителей и увеличьте доход! Попробуйте PhoneBurner сегодня!

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell — это программный инструмент CRM для продаж, который повышает производительность, процессы и прозрачность конвейеров для отделов продаж. Устраните разногласия и продавайте больше.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.

Ringover

Ringover

ringover.com

Установите мощную платформу звонков, интегрированную с вашей CRM, доступную на ПК и смартфонах, и получайте номера по всему миру.

CallTools.com

CallTools.com

calltools.com

Разработка программного обеспечения для облачных центров обработки исходящих и входящих вызовов.

CallFire

CallFire

callfire.com

Развивайте свой бизнес с помощью виртуальных телефонных номеров, IVR, голосового вещания, служб массового обмена текстовыми сообщениями и мощного набора номера. Попробуйте CallFire БЕСПЛАТНО!

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.

Tenfold

Tenfold

tenfold.com

Tenfold помогает компаниям лучше общаться с клиентами. Используйте информацию о клиентах по телефону каждый раз в режиме реального времени.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

В 3 раза больше встреч по продажам, а не вашего бюджета В платформе Outplay для взаимодействия с клиентами есть все, что вам нужно, чтобы сделать вашу команду продаж более эффективной — многоканальный охват, автоматизация исходящих продаж, отслеживание потенциальных клиентов, рынок поиска потенциал...

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

Работать лучше. Мы помогаем командам собрать все в одном месте, работать эффективнее, чтобы успевать больше, а также отслеживать и улучшать производительность.

BatchDialer

BatchDialer

batchdialer.com

ТЕЛЕФОН ДЛЯ КАЖДОГО БИЗНЕСА. Откройте для себя все инструменты и функции, которые позволят вам увеличить продажи и повысить производительность.

Aloware

Aloware

aloware.com

Наслаждайтесь неограниченными звонками и текстовыми сообщениями от 50 долларов США за агента в месяц. Интегрируется с HubSpot, Zoho и другими! В комплекте с Power Dialer и инструментами автоматизации.

Yobi

Yobi

yobi.app

Yobi добавляет рабочие номера телефонов и полезные интеграции к вашим существующим устройствам. Никакого нового оборудования не требуется. Создано для команд и предприятий

Ringy

Ringy

ringy.com

Автоматизируйте задачи. Стимулируйте продажи. Воспитание ведет. Ringy — это комплексное CRM-решение, которое управляет всем этим в интуитивно понятном интерфейсе.

Groove

Groove

groove.co

Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.

Uptics

Uptics

uptics.io

Универсальная платформа автоматизации продаж для удаленных и внутренних отделов продаж, позволяющая легко запускать исходящие кампании, привлекать входящих потенциальных клиентов, упаковывать потоки сделок и увеличивать выручку.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

Помогаем предприятиям общаться со своими клиентами. Программное обеспечение колл-центра CloudTalk, имеющее более 160 национальных телефонных номеров, помогает растущему бизнесу выходить за пределы местных территорий.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Платформа контакт-центра Genesys Cloud CX позволяет вашему бизнесу предоставлять исключительный сервис на протяжении всего пути клиента. Откройте для себя великолепное CX уже сегодня.

Toky

Toky

toky.co

Современная телефонная система, которая работает так же, как и вы Легко настроить. Интегрируется где угодно. Звоните и отправляйте сообщения клиентам по телефону, через приложение или компьютер. Все по разумной цене.

Kixie

Kixie

kixie.com

Сверхнадежная, легко автоматизируемая система звонков и текстовых сообщений для отделов продаж, работающая с ведущими CRM, такими как HubSpot, Salesforce, Pipedrive и другими.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Увеличьте свой доход и отношения. Salesmate предлагает простой, персонализированный и продуктивный опыт для вашего отдела продаж и клиентов.

Gryphon.ai

Gryphon.ai

gryphon.ai

Gryphon Networks предлагает облачное решение, которое позволяет маркетологам увеличивать свои доходы, уважая при этом выбор потребителей.

GoDial

GoDial

godial.cc

GoDial — это приложение для автоматических вызовов, мобильная CRM и программное обеспечение для исходящих звонков для мобильных телезвонков и услуг исходящих вызовов. Настройте свой центр исходящих вызовов менее чем за 2 минуты с помощью GoDial. GoDial использует SIM-карту телефона для набора номера...

Voiso

Voiso

voiso.com

Voiso — универсальное решение для колл-центра, разработанное для получения максимальной отдачи от каждого взаимодействия с клиентом.

Cordless

Cordless

cordless.io

Разблокируйте свой голосовой контент. Современная телефония для служб поддержки клиентов. Преодоление разрыва между голосом и текстом.

ProspectBoss

ProspectBoss

prospectboss.com

Управляйте своим бизнесом откуда угодно с помощью мобильного приложения-компаньона ProspectBoss. Развивайте свои продажи, управляя контактами, звонками, электронной почтой, текстовыми сообщениями, задачами и встречами прямо со своего телефона. Используйте сопутствующее приложение ProspectBoss, чтобы...

Tendril

Tendril

tendril.us

Tendril Connect — это инструмент для ускорения продаж, ориентированный на дозвон с помощью агента. Наша команда опытных агентов просматривает список потенциальных клиентов, которые предоставляют наши клиенты. Агенты перемещаются по телефонным деревьям, оставляют заранее записанные голосовые сообщени...

iPlum

iPlum

iplum.com

iPlum — это первое мобильное решение для профессионалов бизнеса. Он работает на вашем существующем смартфоне без смены оператора связи. Вы получаете отдельную линию с функциями звонков, текстовых сообщений и телефонной системы. Он прост в использовании и оснащен средствами управления корпоративной б...

PBXDom

PBXDom

pbxdom.com

Облачные отчеты PBXDom позволяют легко создавать подробные отчеты о деятельности вашего телефона или колл-центра из любой точки мира; нет необходимости приобретать какое-либо дополнительное программное обеспечение. Добиться этого можно, установив сборщик PBXDom и подключив АТС или Колл-центр к компь...

Bloobirds

Bloobirds

bloobirds.com

Bloobirds — приложение Salesforce №1 для повышения продуктивности продаж. Bloobirds за три минуты превратит ваш Salesforce в потрясающее программное обеспечение для вашего отдела продаж. Путем полной интеграции звонилки, электронной почты и LinkedIn Bloobirds предлагает комплексный набор инструменто...

TeleCMI

TeleCMI

telecmi.com

TeleCMI — это унифицированная облачная коммуникационная платформа нового поколения, эффективная, гибкая и оснащенная необходимыми современными функциями для бизнеса всех типов. Он легко интегрируется с вашими любимыми инструментами и API CRM, позволяя оптимизировать рабочий процесс и автоматизироват...

Pipes.AI

Pipes.AI

pipes.ai

Pipes.AI использует звонки и текстовые сообщения, управляемые искусственным интеллектом, чтобы мгновенно следить за вашими цифровыми потенциальными клиентами, преобразуя их в живые звонки реальных потенциальных клиентов в ваш колл-центр. Pipes.AI позволяет вам: ✅ Узнать, какие источники потенциальны...

MyOperator

MyOperator

myoperator.com

MyOperator — ведущий поставщик облачных коммуникаций в Индии, обслуживающий более 10 000 компаний, включая NCERT, Amazon, Lenskart, Apollo и Myntra. Благодаря набору предложений, таких как корпоративная линия, 360-градусное управление кампаниями, Office IVR, аналитика вызовов, облачный колл-центр, к...

VanillaSoft

VanillaSoft

vanillasoft.com

VanillaSoft, самая успешная в отрасли платформа для вовлечения продаж, помогает командам по развитию продаж ежемесячно привлекать более 15 000 000 контактов. При использовании отдельно или в сочетании с существующими традиционными CRM-системами VanillaSoft позволяет торговым представителям реагирова...

Sellular

Sellular

sellular.com

Sellular — это платформа для вовлечения продаж, предназначенная для быстрорастущего и среднего бизнеса. Благодаря Sellular SDR и AE могут быстрее заключать больше сделок. Руководители могут быть спокойны, зная, что они собирают все необходимые для бизнеса данные в Salesforce CRM и получают полную пр...

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

PersistIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая автоматизирует поиск потенциальных клиентов, работу с электронной почтой, звонки, выполнение задач и продажи в социальных сетях. Тысячи отделов продаж используют PersistIQ, чтобы находить электронные письма потенциальных клиентов, отп...

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa — это программное обеспечение корпоративного уровня для отслеживания эффективности, партнерского и партнерского маркетинга. Phonexa Suite — это базовая технология, которая обеспечивает взаимодействие с потребителями и жизненный цикл звонков, помогая командам перформанс-маркетинга повышать ре...

Selmo

Selmo

selmo.io

Организуйте свои продажи в социальных сетях и выполняйте больше заказов

Megacall

Megacall

megacall.uk

Дозвонщик — лучшее решение для любого колл-центра, который не хочет терять драгоценное время на звонки, которые могут быть сочтены тупиковыми или остаться без ответа.

TalkChief

TalkChief

talkchief.io

Talkchief — это идеальное решение для всех коммуникационных потребностей вашей команды. С помощью Talkchief вы можете легко управлять всеми чатами, видеозвонками и обменом файлами вашей команды — и все это на одной мощной и интуитивно понятной платформе. Независимо от того, работаете ли вы над проек...

DCDial

DCDial

dcdial.com

Наше облачное решение для контакт-центра помогает компаниям обращаться к миллионам клиентов с помощью интерактивных текстовых и голосовых сообщений. Наше гибко настраиваемое решение может похвастаться интуитивно понятным и удобным интерфейсом, который позволяет нашим клиентам быстро и относительно л...

CommPeak

CommPeak

commpeak.com

Откройте для себя возможности CommPeak: вашего идеального облачного коммуникационного решения Компания CommPeak ставит перед собой задачу произвести революцию в облачных бизнес-коммуникациях, сделав их проще и доступнее, чем когда-либо прежде. Мы стремимся предоставить частным лицам и компаниям, под...

TCN

TCN

tcn.com

Непревзойденная производительность и омниканальный охват. TCN Оператор представляет собой набор всех лучших инструментов колл-центра, которые легко интегрированы. Благодаря тому, что TCN не обещает никаких контрактов, облачную платформу можно настроить для удовлетворения всех потребностей вашего кол...

Convolo AI

Convolo AI

convolo.ai

Коммуникационные инструменты, предназначенные для увеличения продаж. Повышайте рентабельность инвестиций во входящие и исходящие кампании. Входящие: звоните каждому новому лиду в течение 1 минуты. Исходящие: привлекайте больше потенциальных клиентов с помощью своих кампаний по обзвону.

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.