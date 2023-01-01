Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Издательская платформа сделана правильно. Telescope — это минимальная, простая и быстрая платформа для публикации с упором на конфиденциальность. Это что-то вроде Medium, но без всякой ерунды.

Веб-сайт: telescope.ac

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