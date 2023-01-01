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Telescope

Telescope

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Веб-сайт: telescope.ac

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Издательская платформа сделана правильно. Telescope — это минимальная, простая и быстрая платформа для публикации с упором на конфиденциальность. Это что-то вроде Medium, но без всякой ерунды.

Веб-сайт: telescope.ac

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Telescope, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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