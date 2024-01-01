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Альтернативы - Telepresenz

Zoho Lens

Zoho Lens

zoho.com

Интерактивная удаленная помощь с использованием дополненной реальности. Взгляните на проблемы с оборудованием — от производственного оборудования до серверов — в любой момент, прямо со своего рабочего места, получив доступ к камере смартфона пользователя в удаленном месте.

Viewabo

Viewabo

viewabo.com

Viewabo позволяет агентам службы поддержки отправлять ссылку для доступа к камерам телефонов клиентов, чтобы видеть то, что они видят, без необходимости устанавливать приложение. Предоставляя компаниям возможность видеть вещи такими, какими их видят их клиенты, Viewabo расширяет возможности групп об...

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR: революция в будущем с помощью решений XR Обзор компании SynergyXR, расположенная в оживленном городе Орхус, Дания, является маяком инноваций в сфере расширенной реальности (XR). Рожденная из глубокого понимания производственного и энергетического секторов, мы превратились в огромную силу,...

Oculavis

Oculavis

oculavis.de

oculavis SHARE предназначен для того, чтобы поднять поддержку клиентов производителей машин на новый уровень. Перестаньте путешествовать по миру ради обслуживания. Предоставляйте конечным пользователям документацию по оборудованию с помощью дополненной реальности или узнавайте в режиме реального вре...

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на них, в контексте физической среды.

AR Genie

AR Genie

argenie.ai

AR Genie — это инструмент визуальной удаленной помощи, основанный на искусственном интеллекте, дополненной реальности (AR) и модели большого языка (L.L.M.). Это позволяет экспертам глобально сотрудничать с техническими специалистами или клиентами, помогая и направляя визуально, используя аннотации A...

XMReality

XMReality

xmreality.com

XMReality предоставляет решение для удаленной визуальной помощи, созданное для вашего предприятия, всегда полностью безопасное и настраиваемое в соответствии с вашим брендом. Расширенная дополненной реальностью и разработанная для простоты использования, XMReality достаточно мощна, чтобы сделать уда...

SightCall

SightCall

sightcall.com

SightCall — это ведущая в мире облачная видеоплатформа на основе дополненной реальности, обеспечивающая живое удаленное взаимодействие между бизнесом и клиентами на всех континентах по всему миру. В подключенном мире, ориентированном на мобильные устройства, компании, использующие SightCall, имеют в...

Help Lightning

Help Lightning

helplightning.com

Программное обеспечение удаленной помощи Help Lightning предоставляет услуги видеосотрудничества, которые позволяют экспертам компании работать практически бок о бок со всеми, кто нуждается в помощи, в любой точке мира. Облачное решение компании применяет функции дополненной реальности, включая объе...

Streem

Streem

streem.com

StreemCore® — это инструмент удаленной визуальной помощи корпоративного класса, использующий готовые возможности дополненной реальности (AR). Добавляя интерактивный видеоинструмент для совместной работы, который не нужно загружать, компании могут быстро видеть и решать проблемы удаленно, что ускоряе...

AIRe Link

AIRe Link

aire.link

AIRe Link — профессиональный инструмент для удаленного общения с клиентами. Экономьте деньги и время и передайте свои ноу-хау следующему поколению технических специалистов.

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