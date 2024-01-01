Альтернативы - TelemetryDeck

Mokkup.ai

mokkup.ai

Mokkup.ai — это продукт, который упрощает процесс проектирования информационной панели. Наш инструмент помогает пользователям создавать каркасы информационных панелей перед их использованием в Power BI, Tableau или других инструментах визуализации данных. Mokkup.ai был разработан с учетом высоких тр...