Альтернативы - TeleDrive
Google Drive
google.com
Google Drive — это служба хранения и синхронизации файлов, разработанная Google. Google Диск, запущенный 24 апреля 2012 года, позволяет пользователям хранить файлы на своих серверах, синхронизировать файлы между устройствами и обмениваться файлами. Помимо веб-сайта, Google Диск предлагает приложения...
iCloud
icloud.com
Войдите в iCloud, чтобы получить доступ к своим фотографиям, видео, документам, заметкам, контактам и многому другому. Используйте свой Apple ID или создайте новую учетную запись, чтобы начать пользоваться услугами Apple.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (ранее известный как SkyDrive) — это служба хостинга файлов и служба синхронизации, управляемая Microsoft как часть веб-версии Office. Впервые запущенный в августе 2007 года, OneDrive позволяет пользователям хранить файлы и личные данные, такие как настройки Windows или ключи восс...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox — это служба хостинга файлов, управляемая американской компанией Dropbox, Inc. со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение. Dropbox был основан в 2007 году студентами Массачусет...
TeraBox
terabox.com
Обеспечьте сетевое резервное копирование и синхронизацию файлов. Особенность: большое пространство, высокая скорость, безопасность и стабильность, поддержка ускорения веб-образования и мобильных телефонов. Зарегистрируйтесь сейчас и получите 1 ТБ бесплатного дискового пространства.
iCloud Drive
icloud.com
С помощью iCloud Drive вы можете безопасно хранить свои файлы в iCloud и получать к ним доступ на iCloud.com и на компьютере iPhone, iPad, iPod touch, Mac или Windows. Вы также можете автоматически сохранять все файлы в папках «Рабочий стол» и «Документы» на вашем Mac в iCloud Drive. Таким образом, ...
MEGA
mega.io
Mega (стилизовано заглавными буквами MEGA) или Mega.nz — это облачное хранилище и служба хостинга файлов, предлагаемая Mega Limited, компанией из Окленда. Услуга предлагается в основном через веб-приложения. Мобильные приложения Mega также доступны для Windows Phone, Android и iOS. Mega известна сво...
Amazon Drive
amazon.com
Amazon Drive, ранее известный как Amazon Cloud Drive, представляет собой приложение облачного хранилища, управляемое Amazon. Сервис предлагает безопасное облачное хранилище, резервное копирование файлов, обмен файлами и печать фотографий. Используя учетную запись Amazon, файлы и папки можно передава...
Yandex Disk
disk.yandex.com
Загружайте файлы, просто перетаскивая их в окно браузера, выполняйте пакетные операции с файлами и папками и публикуйте их сразу после загрузки. Яндекс.Диск сохранит ваши файлы, что бы ни случилось.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud необходим для обеспечения безопасности, актуальности и доступности личной информации с ваших устройств, где бы вы ни находились. На iCloud.com вы можете получить доступ к своим фотографиям, файлам и другим материалам из любого веб-браузера. Внесенные вами изменения будут синхронизироваться с ...