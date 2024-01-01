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Альтернативы - TechBehemoths

G2

G2

g2.com

Сравните лучшее программное обеспечение и услуги для бизнеса на основе оценок пользователей и социальных данных. Обзоры программного обеспечения CRM, ERP, HR, CAD, PDM и маркетинга.

GoodFirms

GoodFirms

goodfirms.co

Самая надежная B2B-платформа для обзоров и исследований, содержащая коллекцию обзоров и рейтингов клиентов, профили компаний и интервью с руководителями ИТ-служб. Найдите лучшие в мире ИТ-компании.

Liftify

Liftify

liftify.com

Репутация вашей компании – это все. Мы предоставляем программное обеспечение, призванное помочь предприятиям создать и продвигать 5-звездочную репутацию в Интернете.

Procurated

Procurated

home.procurated.com

Закупки сложны, но найти отличных поставщиков не так уж и сложно. Присоединяйтесь к тысячам профессионалов в области государственных закупок, которые оценивают и анализируют поставщиков на Procurated.

Reputedfirms

Reputedfirms

reputedfirms.com

Онлайн-платформа для публикации отзывов клиентов и отзывов о вашей компании.

UpCity

UpCity

upcity.com

В UpCity мы создаем и расширяем возможности успешных отношений между предприятиями и поставщиками услуг B2B. Найдите своего следующего партнера сегодня!

Sortlist

Sortlist

sortlist.com

Откройте для себя наиболее подходящие агентства для вашего проекта, исходя из ваших конкретных требований.

Famewall

Famewall

famewall.io

Увеличьте продажи, с легкостью собирая отзывы 🎉. Увеличьте продажи и конверсию с помощью отзывов, которые можно получить от ваших клиентов и разместить на вашем веб-сайте менее чем за 2 минуты без использования кода!

Clutch.co

Clutch.co

clutch.co

Единственный ресурс, который вам нужен, чтобы найти подходящую компанию. Выберите компанию, наиболее подходящую для вашего бизнеса, используя более 98 000 отзывов клиентов от реальных людей.

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