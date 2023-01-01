Альтернативы - TasksBoard

Zenkit To Do

zenkit.com

Zenkit To Do — это очень простое приложение для управления задачами, которое поможет вам продуктивно работать и сотрудничать с кем угодно. Он позволяет вам организовывать задачи, списки покупок, встречи, мероприятия, поездки, идеи, заметки, места и все остальное, что для вас важно. Вы можете созда...