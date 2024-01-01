Альтернативы - Talkwalker
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (стилизовано под tumblr и произносится как «тумблер») — американский веб-сайт микроблогов и социальных сетей, основанный Дэвидом Карпом в 2007 году и в настоящее время принадлежащий Automattic. Сервис позволяет пользователям публиковать мультимедийный и другой контент в коротком блоге. Пользо...
Feedly
feedly.com
Feedly (стилизовано под Feedly) — приложение-агрегатор новостей для различных веб-браузеров и мобильных устройств под управлением iOS и Android. Он также доступен в виде облачного сервиса. Он собирает новостные ленты из различных онлайн-источников, которые пользователь может настроить и поделиться с...
Linktree
linktr.ee
Встречайте Linktree™, бесплатный инструмент для биоссылок, используемый лучшими мировыми брендами, авторами и влиятельными лицами.
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — это платформа управления социальными сетями, созданная Райаном Холмсом в 2008 году. Пользовательский интерфейс системы имеет форму информационной панели и поддерживает интеграцию с социальными сетями Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube. Компания Hootsuite, базирующаяся в Ва...
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...
Metricool
metricool.com
Анализируйте, управляйте и расширяйте свое цифровое присутствие. Все в одном месте. Планируйте контент в социальных сетях, просматривайте данные и управляйте рекламными кампаниями в Интернете.
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social — это инструмент управления социальными сетями, который помогает предприятиям и агентствам расширять свое присутствие в социальных сетях. Бесплатно зарегестрироваться. Кредитная карта не требуется.
Later
later.com
Ведущая платформа визуального маркетинга, которая позволяет планировать, планировать, публиковать и измерять результаты ваших публикаций в Instagram и социальных сетях.
Social Blade
socialblade.com
Social Blade (иногда пишется SocialBlade) — это американский веб-сайт, который отслеживает статистику и аналитику социальных сетей. Social Blade в первую очередь отслеживает платформу YouTube, но также содержит аналитическую информацию о Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymoti...
Planoly
planoly.com
Управляйте, планируйте и планируйте свои публикации в Instagram со своего компьютера и мобильных телефонов. Создайте единую ленту Instagram и управляйте несколькими учетными записями Instagram.
Vista Social
vistasocial.com
Экспертно созданные инструменты управления социальными сетями, которые помогут вам превзойти ваши цели.
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмыслите, как социальные сети могут развивать ваш бизнес с помощью Sprout Social. Посмотрите наши инструменты управления социальными сетями в действии. Начните свою собственную бесплатную пробную версию сегодня.
Loomly
loomly.com
Loomly — это платформа успеха бренда, которая позволяет маркетинговым командам развивать успешные бренды в Интернете с помощью функций совместной работы, публикации и аналитики.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.
Beacons
beacons.ai
Маяки — это самый простой способ создать ссылку на био-сайте, которая понравится вашим поклонникам, и это бесплатно!
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — инструмент маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда и трафика. Мы адаптировали автоматизацию планирования социальных сетей для маркетологов.
AgoraPulse
agorapulse.com
Простое в использовании программное обеспечение для управления социальными сетями, которое позволяет вам оставаться организованным, экономить время и легко управлять своим почтовым ящиком, публикациями, отчетами, мониторингом и инструментами совместной работы в команде.
LocalStack
localstack.cloud
LocalStack — это эмулятор облачного сервиса, который работает в одном контейнере на вашем ноутбуке или в вашей среде CI. С помощью LocalStack вы можете запускать приложения AWS или Lambdas полностью на своем локальном компьютере без подключения к удаленному облачному провайдеру! Независимо от того, ...
Tailwind
tailwindapp.com
Инструмент, который напоминает маркетинговую команду. Tailwind автоматизирует самые сложные части вашего маркетинга в социальных сетях, чтобы вы могли расти умнее и быстрее.
Sendible
sendible.com
Поднимите историю своего бренда в социальных сетях. Сотрудничайте со своими клиентами и командами, чтобы планировать, публиковать и оценивать успех контента на каждой платформе.
Meltwater
meltwater.com
Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.
Snoopreport
snoopreport.com
Просматривайте чью-либо активность в Instagram без установки приложения. Посмотрите, что кто-то любит и на что подписан в Instagram, с помощью Snoopreport Instagram Activity Tracker
Sociality.io
sociality.io
Все, что нужно командам для управления каналами социальных сетей. Создавайте масштабируемые рабочие процессы для совместной работы, чтобы планировать контент, анализировать производительность, управлять взаимодействием и отслеживать конкурентов.
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon — это ваша платформа для маркетинга в социальных сетях, построенная на социальной аналитике, взаимодействии с сообществом и управлении Facebook, Twitter, LinkedIn и Instagram.
Fedica
fedica.com
Анализируйте и ориентируйтесь на своих подписчиков в Твиттере по местоположению и демографии. Постройте идеальное сообщество. Запланируйте твиты в лучшее время для своих подписчиков
Iconosquare
iconosquare.com
Расширьте свое присутствие в Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn с помощью эксклюзивной информации и лучших в своем классе инструментов управления для вашей команды. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию.
Affable.ai
affable.ai
Платформа влиятельного маркетинга Affable позволяет глобальным брендам, агентствам и брендам электронной коммерции D2C с легкостью находить влиятельных лиц, управлять кампаниями и измерять рентабельность инвестиций! Проверенные влиятельные лица. 100+ Клиентов.