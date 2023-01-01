TalentWall — это командно-ориентированный инструмент управления кандидатами и визуализации для всех пользователей программного обеспечения Greenhouse.

Веб-сайт: talentwall.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением TalentWall, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.