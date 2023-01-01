Альтернативы - TalentLMS
Trainual
trainual.com
Самый простой способ тренировать и развивать свою команду. Одна инструкция для каждого процесса, политики и СОП в вашем бизнесе, чтобы вы могли быстрее адаптироваться и обучаться.
WorkRamp
workramp.com
Современная LMS, созданная для обучения и обучения внутренних сотрудников и клиентов. Платформа для поддержки и обучения, созданная для растущих предприятий.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
LearnUpon
learnupon.com
LMS (программное обеспечение для управления обучением) LearnUpon позволяет вам предоставлять увлекательный опыт обучения, который влияет на то, что важно — производительность, удержание и рост. Предоставьте своим командам инструменты для предоставления увлекательного опыта обучения, который повлияе...
Brainshark
brainshark.com
Brainshark — частная технологическая компания, базирующаяся в Уолтеме, штат Массачусетс, которая предоставляет платформу для продаж и набор продуктов.
Spekit
spekit.com
Spekit — это платформа оперативного обучения, созданная с учетом того, как мы сегодня учимся на работе. Он обеспечивает обучение и рекомендации, когда и где командам необходимо ориентироваться в новых процессах, технологиях и методологиях, не нарушая при этом производительность. Spekit устанавливает...
SalesHood
saleshood.com
Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy is the leading Skills Development Platform for high-growth revenue teams. We provide continuous practice, reinforcement, and expertly-led coaching to help reps reach peak productivity. The business launched in October 2019 and already has over 200 customers including Outreach, G...
Wonderway
wonderway.io
Wonderway is a data-driven sales training platform proven to increase the revenue per rep used by growing companies to boost sales performance. Wonderway uses machine learning to deliver the right training, to the right person, at the right time to boost conversion rates by up to 40%. Wonderway is p...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переопределяет процессы продаж, маркетинга и обслуживания, позволяя командам работать вместе умнее и быстрее для достижения оптимальных результатов. Благодаря сложным функциям на базе искусственного интеллекта и автоматизации, которые поддерживают каждый этап процесса покупки, ...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — это комплексная платформа, которая позволяет вашим отделам продаж быть в курсе последних знаний о продуктах, гарантирует единообразный обмен сообщениями во время взаимодействия с клиентами и одновременно увеличивает продажи. SmartWinnr полностью интегрирован с Salesforce.com. Мы использ...
SecondNature
secondnature.ai
Инновационное программное обеспечение для обучения продажам с использованием искусственного интеллекта, которое влияет на прибыль. Не ваше традиционное решение для обучения продажам. Дайте нам 3 минуты и попробуйте наш бесплатный симулятор обучения искусственному интеллекту, который поможет вам ус...