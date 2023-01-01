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Альтернативы - Tagshop

Issuu

Issuu

issuu.com

Создавайте интерактивные флипбуки, публикации в социальных сетях, GIF-файлы и многое другое из PDF-файлов. Откройте для себя мощь инструментов цифровой публикации и контент-маркетинга здесь!

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot — инструмент маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда и трафика. Мы адаптировали автоматизацию планирования социальных сетей для маркетологов.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

Семейство гибких маркетинговых инструментов, которые помогут вам сохранять концентрацию, реализовывать проекты вовремя и делать вашу команду счастливой. Приведите себя в порядок прямо сейчас.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.

Taboola

Taboola

taboola.com

Приложение консоли администрирования для издателей и рекламодателей Taboola.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.

ShareThis

ShareThis

sharethis.com

Инструменты веб-сайта для увеличения вашей онлайн-аудитории. Решения для обработки данных, которые создают привлекательные связи с клиентами. Инструменты конфиденциальности для управления согласием и соблюдения GDPR.

Scoop.it

Scoop.it

scoop.it

Scoop.it позволяет профессионалам и предприятиям исследовать и публиковать контент с помощью своего инструмента курирования контента.

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief объединяет все, что вам нужно для контент-маркетинга, в одном месте. Организуйте, структурируйте и распространяйте свой контент по нескольким каналам.

Storyly

Storyly

storyly.io

Недостающий элемент для взаимодействия с мобильными пользователями следующего уровня. Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты...

Paper.li

Paper.li

paper.li

Создайте свое цифровое присутствие за считанные минуты. Мы будем приносить вам контент, которым вы сможете поделиться каждый день. И сайт, который всегда свежий.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...

Storipress

Storipress

storipress.com

Лучшая платформа для создания и управления контентом, которая оптимизирует ваш редакционный процесс и адаптируется к вашей аудитории. Благодаря таким функциям, как встроенный канбан и представления календаря, конструктор сайтов, интеграция, повышающая доход, и мощные инструменты SEO, Storipress позв...

Letterdrop

Letterdrop

letterdrop.com

Автоматизированные рабочие процессы для создания и распространения контента. Расставляйте приоритеты для правильных идей, планируйте свой календарь и управляйте утверждениями • Измените назначение вебинаров, создавайте социальные сети и пишите быстрее с помощью CMS с искусственным интеллектом. •...

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты,...

Edition Digital

Edition Digital

editiondigital.com

Программное обеспечение для издательской деятельности Edition Digital объединяет все пять важнейших моментов эффективной цифровой публикации; СОЗДАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, МОНЕТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ. Создавайте интерактивный и интересный контент без программирования и распространяйте его на всех ...

Joomag

Joomag

joomag.com

Создавайте, публикуйте, распространяйте, отслеживайте и монетизируйте свои цифровые журналы, каталоги, брошюры и информационные бюллетени с помощью универсальной цифровой платформы Joomag.

Automata

Automata

byautomata.io

Умножьте количество своих блогов и видео с помощью автоматического перепрофилирования контента. Превратите видео в статьи, статьи в темы в Твиттере, а тематические исследования в информационные бюллетени.

The Juice

The Juice

thejuicehq.com

Больше охвата, меньше работы. Перестаньте тратить деньги на устаревшие платформы распространения контента и тусклые кампании. Имея аудиторию, состоящую из заинтересованных специалистов по продажам и маркетингу, The Juice представляет ваш контент нужным людям в нужное время. Найдите охват и резонанс...

Waapiti

Waapiti

waapiti.eu

Откройте для себя идеальную платформу для быстрого и простого управления любым экраном. В любое время и из любого места. Правильно, без ограничений.

Content Launch

Content Launch

contentlaunch.com

Самый простой способ спланировать и заказать ОТЛИЧНЫЙ контент ПЛАТФОРМА КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА ДЛЯ АГЕНТСТВ И СМБ Content Launch — это упрощенная платформа для поиска и распространения контента.

InPowered

InPowered

inpowered.ai

Платформа искусственного интеллекта inPowered позволяет брендам максимизировать рентабельность инвестиций в контент-маркетинг. Их решения для анализа контента и распространения контента, основанные на искусственном интеллекте и многолетнем машинном обучении, позволяют маркетологам собирать собственн...

Creatosaurus

Creatosaurus

creatosaurus.io

Creatosaurus — универсальная творческая и маркетинговая платформа. Маркетинговые команды изо всех сил пытаются выполнить свою работу, не говоря уже о масштабировании своих маркетинговых усилий. Рассказывание историй в мире цифровых технологий и социальных сетей — это напряженный и хаотичный процесс,...

Shareaholic

Shareaholic

shareaholic.com

Мы — глобальная команда, призванная помогать брендам и издателям привлекать свою аудиторию при каждом посещении веб-сайта. Shareaholic работает в бизнесе уже более десяти лет, любит то, что мы делаем, и живет ради удовольствия наших клиентов. Наш пакет продуктов завоевал множество престижных мировых...

StructuredWeb

StructuredWeb

structuredweb.com

StructuredWeb предоставляет известным технологическим брендам, таким как IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform и Veeam, а также многим другим растущим брендам, мощную, гибкую и простую в использовании платформу автоматизации канального маркетинга. С 1999 года StructuredWeb объединяет инновационную ...

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...

Walls.io

Walls.io

walls.io

Walls.io — это универсальное решение для социальных стен, которое позволяет вам собирать, курировать и отображать контент в простой в настройке ленте. Вы можете собирать контент с нескольких платформ социальных сетей или позволить своей аудитории публиковать контент прямо на вашей стене. Вы также мо...

SpidWit

SpidWit

spidwit.com

Spidwit находит и систематизирует контент в Интернете. Он осуществляет поиск среди тысяч лучших сайтов, предоставляя высококачественные новости, видео, изображения и цитаты для конкретной отрасли, экономя время и энергию.

Blogely

Blogely

blogely.com

Blogely — это комплексные исследования, беспрепятственный опыт написания, комплексная организация всего контента, простое SEO на странице для нетехнических специалистов, удобный доступ к сканеру плагиата и, конечно же, легкая публикация на CMS (WordPress, Ghost, Medium, и т. д.) платформы. Это помог...

MGID

MGID

mgid.com

Наше видение состоит в том, чтобы развивать новый этап цифровых медиа, позволяя потребителям одинаково позитивно взаимодействовать с контентом и спонсируемой рекламой.

Juicer

Juicer

juicer.io

Поделитесь своими лучшими публикациями на красивой социальной стене. Juicer помогает объединить все хэштеги ваших брендов и публикации в социальных сетях в единую красивую ленту социальных сетей на вашем веб-сайте, что позволяет вам легко модерировать и курировать свой контент.

True Anthem

True Anthem

trueanthem.com

True Anthem — это платформа для социальных публикаций с использованием искусственного интеллекта, которой ведущие издатели доверяют автоматизацию и оптимизацию обмена контентом на платформах социальных сетей. Издатели используют True Anthem для увеличения веб-трафика, повышения ключевых показателей ...

Supapass

Supapass

supapass.com

Все, что вам нужно для построения контент-бизнеса вокруг вашего подкаста Создайте приложение и веб-сайт мирового уровня, чтобы продвинуть свой бренд, привлечь аудиторию и заставить клиентов возвращаться, чтобы весь ваш контент был собран в одном месте, экономя ваше время и увеличивая продажи.

Scompler

Scompler

scompler.com

Scompler позволяет вам определить все основные элементы контент-стратегии: от ваших собственных целей и выгод для читателя, через персоны и путь покупателя, до форматов, средств массовой информации и каналов. С помощью Scompler вы можете организовать весь свой контент с помощью стратегического темат...

Kurtosys US

Kurtosys US

kurtosys.com

Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кто нуждается в полностью автоматизированных и мощных системах инвестиц...

Kurtosys UK

Kurtosys UK

kurtosys.com

Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кто нуждается в полностью автоматизированных и мощных системах инвестиц...

Kurtosys EU

Kurtosys EU

kurtosys.com

Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кто нуждается в полностью автоматизированных и мощных системах инвестиц...

Flaminjoy

Flaminjoy

flaminjoy.com

ProductLead — это SaaS-инструмент, который позволяет влиятельным лицам, брендам и издателям увеличивать продажи за счет своего контента.

Connatix

Connatix

connatix.com

Connatix — это компания, занимающаяся видеотехнологиями нового поколения, которая позволяет издателям и рекламодателям предоставлять успешные видеоуслуги масштабной аудитории. Мы верим в силу привлекательного контента и стремимся создавать первые на рынке видеотехнологии, оптимизированные для повыше...

Brandkit

Brandkit

brandkitapp.com

Служба Brand Portal и Brand Toolkit №1, обеспечивающая масштабный доступ к вашему контенту по всему миру. Первая платформа, объединившая службы DAM, CMS, распространения контента и передачи файлов на одной платформе. Находите, управляйте и распространяйте свой контент, курируйте и делитесь историей ...

KAWO

KAWO

kawo.com

KAWO — один из ведущих игроков в сфере маркетинга SaaS в Китае, который занимается созданием наиболее удобной для пользователя программной платформы, которая позволит китайским командам социальных сетей достичь величия. Он предоставляет маркетинговым командам центральный центр для эффективного сотру...

1World Online

1World Online

welcome.1worldonline.com

Платформа 1World состоит из таких приложений, как опросы, викторины, опросы и дебаты, которые повышают вовлеченность и возможности получения дохода.

Fotaflo

Fotaflo

fotaflo.com

Fotaflo — это фото- и видеомаркетинговое решение, которое упрощает и автоматизирует распространение фотографий клиентов, позволяя операторам туров и мероприятий: - Улучшить качество обслуживания гостей с помощью фотовоспоминаний. - Поощряйте сарафанный маркетинг с помощью высококачественных публикац...

Arena

Arena

arena.im

Arena разрабатывает следующее поколение инструментов живого взаимодействия, основанных на собственных данных, чтобы повсюду создавать надежную живую аудиторию. Наши решения — Live Chat, Live Blog, Arena Personas) используют самые популярные функции социальных сетей для быстрого создания глубокого вз...

emlen

emlen

emlen.io

emlen — это платформа поддержки покупателей №1, облегчающая обмен контентом продаж и сотрудничество между продавцом и покупателем. Emlen фокусируется на командах по продажам и доходам, используя свою уникальную технологию цифровых продаж, позволяющую повысить скорость продаж в эпоху, когда руководят...

CIPIO.ai

CIPIO.ai

cipio.ai

CIPIO.ai ставит перед собой задачу демократизировать визуальный контент, уникальным образом сочетая мощь брендовых сообществ и генеративного искусственного интеллекта. Запатентованная платформа VisualGPT позволяет брендам искать, обнаруживать, управлять, создавать, регенерировать, распространять и с...

Smint.io

Smint.io

smint.io

Портал вашего бренда, Медиацентр, Пресс-портал, Портал покупки контента для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management и нескольких источников. Бизнес процветает, когда его контент жив. Активируйте свой контент...

Live Center

Live Center

livecenter.com

Live Center — это гибкое решение для ведения блогов в режиме реального времени, которое позволяет редакционным группам беспрепятственно и эффективно предоставлять самые свежие новости в прямом эфире. Пользователи имеют полный контроль над дизайном своего живого блога и могут создавать собственные ви...

Curatora

Curatora

curatora.io

Curatora позволяет клиентам находить, курировать и распространять первоклассный релевантный контент, который ваша целевая аудитория хочет прочитать — прямо сейчас.

SocialWeaver

SocialWeaver

socialweaver.com

SocialWeaver позволяет легко планировать бесконечный контент, повышать вовлеченность и узнавать впечатления клиентов о вас и ваших конкурентах.

Quuu

Quuu

quuu.co

Quuu — это источник номер один качественного контента, которым вы можете поделиться в социальных сетях на автопилоте. Курирование контента поможет вам выделиться из массы в социальных сетях. Это способ обеспечить ценность и последовательность для ваших подписчиков. Однако правильное выполнение этого...

FeedOtter

FeedOtter

feedotter.com

FeedOtter увеличивает посещаемость веб-сайтов более чем 200 компаний B2B за счет автоматизации блогов, новостей и электронной почты RSS, доставляемых с помощью существующего программного обеспечения для автоматизации маркетинга, такого как Marketo, Pardot или Eloqua.

Vable

Vable

vable.com

Vable — это платформа управления информацией, которая позволяет вам собирать, фильтровать и доставлять персонализированный контент людям, которых вы поддерживаете. С помощью Vable специалисты по информационным технологиям могут отслеживать бесконечные источники и создавать индивидуальную базу данны...

Tagbox

Tagbox

taggbox.com

Tagbox — это идеальная платформа пользовательского контента для маркетологов и владельцев бизнеса. Мы помогаем вам эффективно использовать возможности пользовательского контента (UGC), чтобы привнести человеческий подход в ваш маркетинг. Taggbox Widget, мировой лидер в цифровом пространстве, помогае...

GetSocial

GetSocial

getsocial.io

80% репостов осуществляется с помощью копипаста, приложений для обмена сообщениями и электронной почты. GetSocial решает эту проблему, предлагая уникальное сочетание социальных виджетов для более чем 30 сетей для увеличения органического социального трафика, подробную аналитику активности обмена инф...

Brojure

Brojure

brojure.com

Создавайте интересный контент, предложения, презентации и многое другое с помощью Brojure, самого интуитивно понятного программного обеспечения для визуального повествования. Дизайн шаблонов Brojures и простой интерфейс позволяют легко создавать, публиковать и отслеживать захватывающие визуальные ис...

Re4m

Re4m

re4m.io

Re4m — это облачная креативная платформа, которая позволяет командам брендов, дизайнерам и местным маркетологам планировать, создавать и публиковать вдохновляющий, эффективный контент и креативные кампании в любом масштабе. Созданная командой опытных маркетологов, Re4m оптимизирует разрозненные и гр...

EasyContent

EasyContent

easycontent.io

EasyContent помогает вам повысить продуктивность вашей контент-группы с помощью автоматизированных рабочих процессов, управления утверждениями, совместной работы в режиме реального времени, уведомлений и отчетов.

Cohley

Cohley

cohley.com

Cohley — это программная платформа, которая помогает брендам масштабировать свои контент-стратегии — от видео на iPhone до профессиональных фотографий и текстовых обзоров — для улучшения своей цифровой эффективности. В сегодняшней маркетинговой среде брендам нужно больше контента, чем когда-либо. Ме...

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