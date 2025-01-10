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Программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Самые популярные приложения - Филиппины
Программное обеспечение для автоматизации маркетинга предназначено для автоматизации маркетинговых задач, оптимизации рабочих процессов и измерения эффективности маркетинговых кампаний. Эти инструменты предлагают централизованную базу данных для хранения маркетинговой информации и взаимодействий, что позволяет маркетологам создавать персонализированный и своевременный опыт для клиентов или потенциальных клиентов. Благодаря функциям автоматизации различных аспектов маркетинга, таких как электронная почта, социальные сети, привлечение потенциальных клиентов, прямая почтовая рассылка и цифровая реклама, эти платформы повышают эффективность маркетинга. Одним из важнейших аспектов инструментов автоматизации маркетинга являются их аналитические возможности, которые позволяют пользователям оценивать успех кампаний в различных сегментах и каналах. Эти функции измеряют влияние кампаний на ключевые показатели эффективности (KPI) и рентабельность инвестиций (ROI), а также их вклад в общий доход компании.
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HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — это платформа продаж и маркетинга «white label» для цифровых агентств и консультантов. Функциональность включает CRM со SmartLists, электронную почту, двусторонние SMS, объединенные SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, исходящие вызовы, отслеживание вызовов, запись вызовов, Power Dialer, конструктор форм, конструктор опросов, конструктор последовательностей, конструктор веб-сайтов, Онлайн-планирование, автоматизация рабочих процессов, отчетность, веб-перехватчики и многое другое! Учетные записи агентств включают неограниченное количество дополнительных учетных записей (локаций) для ваших клиентов, которые можно клонировать для ускорения настройки. Используйте свои собственные учетные данные Twilio и SMTP для управления своей учетной записью, предоставляя вам доступ к оптовым тарифам на электронную почту, телефонные звонки и SMS. Начните с 14-дневной бесплатной пробной версии!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
ManyChat
manychat.com
Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах. Привлекайте своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в личных сообщениях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS, чтобы развивать свой бренд. Если вы хотите привлечь больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов за счет увеличения времени действия соглашения об уровне обслуживания, у Manychat есть все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Вот что такое чат-маркетинг и что такое Manychat.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365 — единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развивать свой бизнес в 5 и более раз. EngageBay предлагает множество функций, включая: - Простую и мощную CRM-систему «все в одном» - Простое в использовании программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Маркетинг по электронной почте - Бесплатное программное обеспечение для живого чата - Мощное программное обеспечение службы поддержки - Последовательности электронной почты - Целевые страницы - Веб-формы для привлечения потенциальных клиентов в Интернете - Обзор клиентов на 360 градусов в отделах маркетинга, продаж и поддержки - Программное обеспечение для планирования встреч - Программное обеспечение для управления контактами - Бесплатное программное обеспечение CRM и многое другое.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend — это маркетинговая платформа по электронной почте и SMS с набором функций, созданных специально для того, чтобы помочь магазинам электронной коммерции быстрее развивать свой онлайн-бизнес. Интеграция одним щелчком мыши с основными платформами электронной коммерции, готовые шаблоны автоматизации и электронной почты, а также отмеченная наградами круглосуточная поддержка клиентов в режиме реального времени 365 позволяют брендам любого размера легко продавать больше — и все это без завышенных затрат. Присоединяйтесь к более чем 100 000 брендов электронной коммерции, которые используют Omnisend для развития своего бизнеса на автопилоте, конвертируя своих клиентов с помощью быстро создаваемых, очень релевантных электронных писем и текстовых сообщений. - Отправляйте информационные бюллетени и целевые кампании. Создавайте красивые, удобные для покупок электронные письма за считанные минуты, используя наш конструктор писем с перетаскиванием и множество готовых шаблонов электронных писем. Добавляйте коды купонов, автоматически выбирайте и вставляйте продукты и автоматически повторно отправляйте кампании тем, кто не открыл — и все это без утомительной ручной работы! - Увеличьте продажи на автопилоте с помощью автоматизации электронной коммерции. Выигрывайте (верните) упущенные продажи с помощью заранее созданных рабочих процессов для брошенных корзин, приветственных серий, транзакционных электронных писем и многого другого. Получите готовые, приносящие доход средства автоматизации, работающие за считанные минуты, или легко создавайте свои собственные рабочие процессы с помощью нашего редактора автоматизации, не требующего написания кода и перетаскиваемого мышью. - Улучшите таргетинг с помощью надежной сегментации. Сегментируйте своих клиентов на основе их покупательского поведения, а также других свойств, чтобы улучшить конверсию с помощью точно ориентированных, персонализированных электронных писем и текстовых сообщений. Создавайте сегменты для ценных клиентов, для покупателей определенной категории/продукта или для тех, кого необходимо повторно привлечь, и персонализируйте свои сообщения. - Объедините электронную почту с SMS и другими каналами. Добавляйте SMS и push-уведомления рядом с вашими электронными письмами, используя одну и ту же платформу, и обеспечьте согласованное многоканальное обслуживание клиентов. Экономьте время и деньги — больше не нужно платить за отдельную электронную почту, SMS и push-приложения! - Создайте списки электронной почты и SMS. Собирайте новых подписчиков, используя наши полностью настраиваемые формы, удобные для мобильных устройств. Выбирайте всплывающие окна, окна регистрации, целевые страницы или колесо фортуны, чтобы беспрепятственно собирать подписки по электронной почте и/или SMS. Привлекайте посетителей с помощью форм намерения выхода и улучшайте взаимодействие с всплывающими окнами, используя параметры таргетинга форм, доступные в Omnisend. - Поддержка 24/7. Мы предоставим вам отличную поддержку и полезные советы в любое время, когда они вам понадобятся. Мы доступны 24/7. Начните использовать Omnisend бесплатно, обновите версию в любое время! Omnisend приглашает фрилансеров и агентства присоединиться к партнерской программе Omnisend. Эта программа создана, чтобы помочь фрилансерам и агентствам ускорить свой рост, привлечь больше клиентов и получить лидирующую в отрасли долю дохода от привлеченных и управляемых аккаунтов. Проверьте ссылку и присоединяйтесь к программе: https://www.omnisend.com/partners/
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo обеспечивает более разумные цифровые отношения с помощью интеллектуальной платформы автоматизации маркетинга, которая поддерживается всеми вашими клиентами и с самого начала разрабатывалась для масштабирования. Созданная на основе гибкой базы данных, работающей в режиме реального времени, которая централизует все ваши данные о клиентах — из всего вашего технологического стека, за любой период времени и с полной детализацией, — Klaviyo позволяет легко создавать, доставлять и оптимизировать невероятно сложные и персонализированные услуги по всему миру. электронная почта, SMS, мобильные приложения, обзоры, Интернет, платная реклама и многое другое. Присоединяйтесь к более чем 130 тысячам платящих клиентов, используя Klaviyo, чтобы увеличить количество конверсий и пожизненную ценность клиентов — и расти на их собственных условиях. Узнайте больше на klaviyo.com.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
Представляем La Growth Machine, первую многоканальную платформу для поиска потенциальных клиентов, которая позволяет вам общаться с потенциальными клиентами через LinkedIn, электронную почту и Twitter. С помощью La Growth Machine вы можете: - Импортировать потенциальных клиентов из LinkedIn или файла CSV, чтобы легко управлять своими поисковыми усилиями. - Дополните профиль вашего контакта его данными, включая профессиональные и личные адреса электронной почты, номера телефонов, профили LinkedIn и Twitter, чтобы получить ценную информацию о ваших потенциальных клиентах. - Создайте многоканальную последовательность поиска, чтобы эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами в нескольких точках взаимодействия. - Автоматически синхронизируйте взаимодействие в вашей CRM (включая встроенную интеграцию с HubSpot и Pipedrive или с Zapier), чтобы ваши продажи и маркетинг были организованы и оптимизированы. Использование La Growth Machine может сэкономить время вашим командам по продажам, маркетингу и подбору персонала, а также повысить производительность за счет упрощения усилий по привлечению потенциальных клиентов и управлению ими. Не верите нам? Подпишитесь на бесплатную пробную версию LaGrowthMachine сегодня и убедитесь в преимуществах сами!
Retainly
retainly.app
Retainly создан для того, чтобы все больше ваших клиентов возвращались в ваш бизнес снова и снова. Его легко освоить и с ним легко работать, а это значит, что вы можете без проблем проводить эффективные кампании. С помощью Retainly вы сможете поддерживать интерес своих клиентов и строить более прочные и долгосрочные отношения.
Delivra
delivra.com
Деливра - это маркетинговая платформа по электронной почте, помогающая маркетологам любого опыта в плену и развивать свою аудиторию. Благодаря более чем 20 -летним непревзойденным успехам клиентов Delivra помогает предприятиям участвовать в значимых разговорах, которые дают ощутимые результаты. Их акцент на доступные решения помогли дать возможность тысячам организаций в разных отраслях взять под контроль сложную автоматизацию маркетинга и обработку данных. Деливра масштабируется с вами и предоставляет инструменты, необходимые для достижения успеха на каждом этапе пути. Деливра, созданная для занятых маркетологов, предлагает полный набор функций, чтобы помочь командам достичь своих целей. Легко создать и отправлять эффектные маркетинговые кампании по электронной почте с помощью настраиваемого редактора Drag and Drop. Автоматизируйте ваши клиентские сообщения, стратегически построив целую серию электронной почты, определяя, какие рассылки отправляются на основе различных действий, бездействий или времени. Получите больше взаимодействия с вашей аудиторией и охватите клиентов за пределами их почтовых ящиков с экспертной сегментацией и маркетингом SMS. Независимо от того, работаете ли вы в B2B, продвигаете некоммерческое или планируете мероприятие, Delivra обеспечивает надежную аналитику и постоянную поддержку, чтобы побудить пользователей оттачивать и совершенствовать свою стратегию. Интегрируйте с широким спектром CRM, платформ электронной коммерции и инструментами веб-аналитики, чтобы все, что вам нужно, доступно в одном месте. Программное обеспечение либо подключается прямо к текущей технологии, либо Delivra создает пользовательскую интеграцию, чтобы гарантировать, что все работает гладко.
Markate
markate.com
Markate.com: мощные инструменты CRM, управления заданиями и автоматизации маркетинга для поставщиков услуг на дому Приложение Markate идеально подходит для любой компании, предоставляющей услуги, которая ищет доступное, готовое к использованию на мобильных устройствах, простое в использовании и комплексное решение для управления. Узнайте, как Markate помогает вашему бизнесу. * Ваш бизнес, ваш путь с Markate Партнеры Markate вместе с вами работают вместе для достижения ваших бизнес-целей. * Оптимизируйте свои операции для повышения эффективности Создан для сокращения бумажной работы, автоматизации процессов и экономии вашего времени. * Доступные и гибкие решения, соответствующие вашим потребностям. Создан для расширения возможностей малого бизнеса, помогая им работать более эффективно при минимизации расходов. * Максимизируйте время, ресурсы и прибыль Он создан для того, чтобы упростить ваши операции, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно способствует развитию вашего бизнеса. * Сохраняйте клиентов на всю жизнь Оснащен маркетинговыми инструментами, предназначенными для увеличения удержания клиентов, что является важнейшим аспектом вашего успешного бизнеса.
vcita
vcita.com
vcita позволяет вам сосредоточиться на развитии вашего бизнеса, оставаться организованными и предоставлять исключительный клиентский опыт с помощью интуитивно понятной платформы управления. Автоматизируйте трудоемкие задачи администрирования, такие как сбор платежей и выставление счетов, планирование, напоминания клиентам и управление ими. Отслеживайте свое взаимодействие с клиентами, ведя заметки и просматривая историю платежей клиентов на удобной информационной панели.
Thryv
thryv.com
Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотрудничайте с Thryv, чтобы превзойти ожидания ваших клиентов и укрепить свое присутствие в Интернете — и все это с помощью единого входа в систему. Thryv включает в себя лучшую в своем классе поддержку, доступную в любое время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с участием экспертов, которые понимают цели и уникальные потребности владельцев малого бизнеса. Ручки Thryv: * Общение с клиентами * Сметы, выставление счетов и платежи * Назначение встреч * Управление репутацией * Управление социальными сетями и многое другое! Thryv автоматизирует задачи и ставит клиентов в центр вашего бизнеса с помощью одного простого в использовании программного обеспечения, которое позволяет легко привлечь больше клиентов, оставаться организованным, быстрее получать оплату и автоматически создавать отзывы. Thryv позволяет клиентам легко: * Найдите вас в Интернете по рейтингам и обзорам, присутствию в социальных сетях и точным результатам поиска. * Взаимодействуйте легко и мгновенно, получайте напоминания, отправляйте текстовые сообщения и электронные письма, а также назначайте встречи. * Платите легко, мгновенно получайте квитанции, знайте, что это безопасно и надежно, и выбирайте способ оплаты. * Оставайтесь на связи с автоматическими сообщениями, которые просят их ответить, оставайтесь на связи и запрашивайте отзывы. Отмеченное наградами программное обеспечение Thryv помогает более чем 45 000 компаниям в США, Канаде и Австралии трансформировать методы ведения бизнеса и управления своими клиентами.
OneSignal
onesignal.com
OneSignal — это ведущее на рынке решение для обмена сообщениями и взаимодействия с клиентами, предлагающее электронную почту, мобильные и веб-уведомления, обмен сообщениями в приложениях и SMS. Его мощная омниканальная платформа позволяет более 1 миллиону компаний ежедневно доставлять более 12 миллиардов сообщений. OneSignal, основанный на превосходной архитектуре, способен масштабироваться вместе с вашим бизнесом и доставлять сообщения быстрее и надежнее, чем конкуренты. Предоставляя открытый API, обширную документацию, бесплатные учетные записи и интуитивно понятные инструменты автоматизации, персонализации и аналитики, он помогает компаниям любого размера обеспечить бесперебойный обмен сообщениями для создания значимых связей с клиентами.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — это платформа взаимодействия с клиентами для жаждущих воздействия маркетинговых команд электронной коммерции, которые хотят быть экономичными, но мощными и надежными партнерами по росту доходов для руководителей. Наши решения на основе искусственного интеллекта уже используются более чем 2000 предприятиями среднего бизнеса в 50 странах, а также многими известными мировыми брендами, такими как Vodafone, Lacoste, New Balance и Victoria’s Secret. SALESmanago выполняет свое обещание по максимизации роста доходов и улучшению ключевых показателей эффективности электронной коммерции, используя три принципа: (1) близость к клиентам для создания подлинных отношений с клиентами, основанных на нулевых и первичных данных; (2) Точное исполнение для обеспечения превосходного многоканального обслуживания клиентов благодаря гиперперсонализации; и (3) Growth Intelligence, объединяющая рекомендации человека и искусственного интеллекта, позволяющая прагматично и быстрее принимать решения для достижения максимального эффекта. Дополнительная информация: www.salesmanago.com.
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: Центр управления вашими стратегиями онлайн-маркетинга. [http://bit.ly/2mj2mMJ] С помощью Leadfox, нашего программного обеспечения для автоматизации маркетинга, вы можете развернуть и максимизировать ВСЕ ваши маркетинговые тактики, включая электронную почту, рекламу, целевые страницы, всплывающие окна, баннеры, A/B-тесты. Leadfox, которым пользуются тысячи пользователей в более чем 100 странах, — это доступная, простая в использовании, автоматизированная и универсальная маркетинговая платформа. Наша миссия — помочь предприятиям малого и среднего бизнеса и агентствам войти в мир цифрового маркетинга с помощью доступных и простых в использовании решений и обучения. Больше информации на нашем сайте: http://bit.ly/2mj2mMJ
FMG - Expert Advisor Marketing
fmgsuite.com
FMG — это универсальная маркетинговая платформа для финансовых консультантов, которая предоставляет маркетинговые инструменты и специальные веб-сайты, помогающие финансовым консультантам развивать свой бизнес.
Experiture
experiture.com
Experiture — это маркетинговая платформа, которая позволяет пользователям легко создавать, развертывать, автоматизировать, измерять и оптимизировать программы многоканального маркетинга.
Makesbridge
makesbridge.com
Makesbridge — это признанное лучшее в своем классе решение, используемое тысячами пользователей по всему миру. Используйте платформу для простых массовых рассылок по электронной почте, расширенных рассылок по электронной почте B2C миллионам людей в день, автоматизации продаж или автоматизации маркетинга. Отзывы говорят, что мы улучшаем MailChimp и Marketo, если вам нужна мощность по разумной цене с поддержкой мирового класса. Ищете ли вы простую электронную почту или расширенную автоматизацию маркетинга, Makesbridge — лучший в своем классе вариант. Makesbridge прекрасно работает с Salesforce, Netsuite, G-Suite и тысячами других облачных CRM.
Marketing Master IO
marketingmaster.io
Универсальная многоканальная маркетинговая платформа, которая помогает компаниям управлять маркетингом в Messenger, SMS, электронной почте, социальных сетях и электронной коммерции.
eTrigue
etrigue.com
eTrigue — это маркетинговый сервис нового поколения. Наша миссия — сделать партнерский маркетинг простым и удобным — посредством платформы, команды экспертов и интеграции контента. Мы проводим ваши цифровые кампании на нашей платформе, чтобы вы могли быстрее и лучше реализовать ценность партнерского маркетинга. eTrigue — единственная партнерская маркетинговая служба со специальной партнерской платформой, предназначенной для проведения партнерских цифровых маркетинговых кампаний от вашего имени. Благодаря оповещениям о потенциальных клиентах для вас и ваших партнеров в режиме реального времени, а также информационным панелям производительности вы можете отслеживать все действия MQL и продавцов.
Acoustic
acoustic.com
Acoustic Campaign — это многоканальная маркетинговая платформа, созданная для брендов, ориентированных на клиентов. Мы помогаем компаниям связываться с клиентами посредством сложных взаимодействий с клиентами по различным каналам: электронная почта, Интернет, мобильные push-уведомления, SMS, MMS, WhatsApp, социальные сети, печатные издания и многое другое. Предложение включает в себя различные возможности: от повседневной автоматизации маркетинга и проведения кампаний до сложной организации путешествий, аналитики путешествий, сегментации, персонализации, создания высококачественного контента и анализа цифрового опыта. Благодаря нашей открытой и гибкой платформе маркетологи могут подключаться к любому источнику данных и сегментировать свои данные для гипертаргетинга. Наш интуитивно понятный пользовательский интерфейс без кода и возможности гиперперсонализации позволяют маркетологам самостоятельно проводить многоканальные персонализированные кампании, не полагаясь на команды обработки данных или кодирование. В отличие от сложных и дорогостоящих корпоративных предложений, мы предлагаем одни и те же сложные решения корпоративного уровня для всех маркетологов. И в отличие от «точечных решений» или поставщиков услуг электронной почты, мы даем вам возможность взаимодействовать с потребителями по нескольким каналам на одной платформе. Мы помогаем маркетологам получать полезную информацию и персонализировать коммуникации по мере того, как вы начинаете масштабироваться. Acoustic Marketing Cloud ставит маркетолога на место водителя, помогая клиентам повысить долгосрочное взаимодействие с клиентами и стимулировать рост доходов. Среди наших клиентов ведущие бренды и компании из списка Fortune 500. Для получения дополнительной информации посетите сайт Acoustic.com/products. Возможности: Оркестрация путешествий Электронная почта SMS/MMS WhatsApp Mobile push Система управления контентом Анализ пути клиента Интеграция Сегментация Социальные аудитории Перетаскивание форм Composer Перетаскивание Многоканальный Composer Уровень данных транзакционных сообщений
Genoo
genoo.com
Программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое делает то, что вам нужно: маркетинг по электронной почте, формы, целевые страницы, привлечение потенциальных клиентов, оценка потенциальных клиентов, опросы, оценки и многое другое — с доставляемостью почтового ящика №1 в бизнесе — доставляйте больше ваших электронных писем людям, которых вы хочу их увидеть. Для нас большая честь недавно получить награду за выдающиеся достижения в области обслуживания клиентов, потому что нам нравится работать с нашими клиентами для достижения того успеха, о котором они мечтают. Готовы ли вы оставить обычный маркетинг в пыли и добиться лучших результатов? Пришло время продавать по-другому.
Right On Interactive
rightoninteractive.com
Технологии всегда будут развиваться, но взаимодействие неподвластно времени. Вовлеченные клиенты приносят больше дохода и часто становятся вашими сторонниками. В Right On Interactive мы наблюдаем устойчивый рост прибыли, когда маркетологи рассматривают взаимодействие как путешествие, а не просто кампанию. Поэтому мы разработали наше программное обеспечение для автоматизации концепции маркетинга жизненного цикла клиента, обеспечивая представление о том, кто лучше всего подходит и наиболее заинтересован в организации на каждом этапе пути клиента — от потенциального клиента до восторженного поклонника. Наше облачное решение отображает весь опыт взаимодействия клиента с брендом, от обмена сообщениями до использования продукта. Маркетологи и отделы продаж могут точно знать, на каком этапе отношений с брендом находится потенциальный клиент или клиент, и как лучше всего к ним подойти, чтобы максимизировать пожизненную ценность. В Right On Interactive мы верим в привлечение и приобретение наиболее подходящих клиентов на всю жизнь.
Lucep
lucep.com
Автоматизированная система квалификации потенциальных клиентов Lucep проверяет номера, получает потенциальных клиентов для подтверждения их интереса и продолжает взаимодействовать по телефону, SMS, электронной почте и WhatsApp.
Inflection.io
inflection.io
Платформа B2B-маркетинга и общения с клиентами нового поколения. Отправляйте персонализированные сообщения с данными о взаимодействии с пользователем, не дожидаясь команды по продукту или данным. Помогите своим пользователям быстрее адаптироваться, улучшить внедрение и получить больший доход и канал продаж. Мощь Marketo, простота использования Intercom, данные Snowflake.
Synerise
synerise.com
Платформа автоматизации и управления взаимодействием в реальном времени, управляемая искусственным интеллектом. Synerise объединяет современные методы сбора, обработки и аналитики данных с выполнением бизнес-сценариев на основе искусственного интеллекта. Synerise использует искусственный интеллект, чтобы полностью изменить современный подход к управлению данными. Комплексная экосистема предоставляет возможность собирать информацию о конечных клиентах из нескольких источников, анализировать эти данные и делать выводы по оптимизации бизнес-процессов: все в режиме реального времени (миллисекунды). Synerise предлагает собственную уникальную быстродействующую базу данных, готовые бизнес-решения на основе машинного обучения и открытую платформу, которую можно адаптировать под любые ваши потребности. Synerise основан на трех технологических принципах: 1. Terrarium Data Engine. Наша бессхемная, ориентированная на столбцы и строки база данных представляет собой масштабируемый, сверхбыстрый инструмент, который одновременно обрабатывает большие объемы аналитических данных и поведенческие данные для создания различных бизнес-сценариев в реальных условиях. -время. Террариум – это
Convertedin
converted.in
Convertedin — это маркетинговая операционная система для электронной коммерции, которая использует данные и идеи покупателей для создания персонализированного многоканального маркетинга, который повышает вовлеченность клиентов и максимизирует рентабельность инвестиций. Масштабируйте свои кампании с помощью автоматизации рекламы. Запускайте, масштабируйте и автоматизируйте свои рекламные кампании на пяти различных платформах (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и Google). Отправляйте целевые кампании с помощью автоматизации SMS и электронной почты. Используйте данные своих клиентов для отправки высоко персонализированных кампаний; которые способствуют конверсиям и продажам вашего бизнеса. Подключите свой магазин с помощью аналитики каталога. Импортируйте все продукты вашего интернет-магазина и классифицируйте их по настраиваемым наборам, чтобы иметь возможность запускать динамические кампании с их использованием. Сегментация на основе искусственного интеллекта. Сегментируйте своих клиентов на основе их покупательского поведения на очень подробные сегменты, которые вы можете легко использовать в своих маркетинговых кампаниях. Круглосуточная поддержка. Если вам нужна поддержка или совет, мы будем рядом. Наша команда доступна 24 часа в сутки.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga — это решение для автоматизации маркетинга, которое помогает электронным предприятиям осуществлять персонализированные действия для своих клиентов через различные каналы, такие как электронная почта, Интернет, мобильные устройства, социальные сети и дисплеи.
Netmera
netmera.com
Netmera — это омниканальная маркетинговая платформа для взаимодействия с клиентами, которая обеспечивает персонализированное обслуживание клиентов. Платформа позволяет цифровым маркетологам и менеджерам по продуктам увеличивать доходы и рентабельность инвестиций с помощью мобильных и веб-push-уведомлений, обмена сообщениями в приложениях, всплывающих окон, аналитики и автоматизации маркетинга на базе искусственного интеллекта. Netmera охватывает 450 миллионов пользователей по всему миру и ежемесячно отправляет 12 миллиардов push-уведомлений. Netmera помогает компаниям привлекать, конвертировать и удерживать своих клиентов.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
Actito
actito.com
Actito — компания по автоматизации SaaS-маркетинга, основанная в 2000 году. Тогда трое основателей хотели сократить разрыв между брендами и потребителями. Поэтому они начали создавать программное обеспечение, которое сейчас любят маркетологи. С Actito вы можете каждую секунду персонализировать свое взаимодействие с сотнями, тысячами и даже миллионами клиентов по всему миру. Actito ориентирована на средние и крупные компании, которые хотят осуществлять всю свою маркетинговую деятельность с помощью одной простой в использовании платформы. Все данные о клиентах, которые вы собираете, централизуются и консолидируются на платформе данных о клиентах и предоставляются для адаптации, таргетирования и персонализации сообщений в нужное время через основные маркетинговые каналы, а именно электронную почту, мобильные телефоны и Интернет. Actito обеспечивает полное соответствие последним европейским общим правилам защиты данных (GDPR), что дает маркетологам возможность сосредоточиться на построении прочных и прибыльных отношений с клиентами. Actito осуществляет свою деятельность в Европе из штаб-квартиры в Бельгии, а также имеет офисы во Франции и Нидерландах. Actito также присутствует в Северной Америке с офисом в Канаде. Платформой пользуются более 250 клиентов по всему миру, включая ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF и KIA.
Plotline
plotline.so
Plotline — это платформа взаимодействия внутри приложений для потребительских интернет-компаний. Команды по продукту и маркетингу могут настраивать легко настраиваемые сообщения или подсказки внутри приложения, чтобы улучшить внедрение функций и увеличить конверсию. Полное отсутствие кода.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend — это платформа взаимодействия с клиентами, которая помогает продуктовым компаниям расти быстрее за счет автоматизации процесса привлечения, привлечения и удержания клиентов. Отправляйте электронные письма, SMS-сообщения, веб-перехватчики и многое другое с помощью визуального построения и непрерывно отправляйте данные из вашего приложения с помощью нашего мощного API. В стоимость включена услуга по созданию сборников сценариев продаж и маркетинга.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с SuprSend? - Поддержка нескольких арендаторов для простого управления клиентами. - Управление шаблонами с контролем версий - Входящие в приложении для веб-сайта и приложения (React, Angular, JS, Flutter). - встроенные и безголовые компоненты) - интеграция SMS, электронной почты, Slack, Teams, WhatsApp, мобильных устройств и веб-push - Пакетная обработка уведомлений и дайджестов. - Маршрутизация уведомлений между несколькими каналами. - Управление брендом для отправки уведомлений конечным пользователям клиента. - Готовое управление предпочтениями пользователей. - Резервный вариант поставщика, переключатель с автоматической интеллектуальной маршрутизацией - Запускайте кампании поверх хранилища данных - Журналы, аналитика и оповещения об ошибках в режиме реального времени.
Force24
force24.co.uk
Развивайте и расширяйте свою аудиторию с помощью Force24, мощной платформы автоматизации маркетинга, которая позволяет вести содержательные разговоры 24 часа в сутки.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это ваша универсальная платформа для автоматизации маркетинга! Простой в использовании, но невероятно мощный. На нашей платформе вы найдете инструменты для автоматизации маркетинга. Электронный маркетинг. Управление событиями. Опросы и оценки. Целевые страницы. Мобильные приложения. Мобильный маркетинг.
Inboundio
inboundio.com
Inboundio — это самая простая в мире платформа цифрового маркетинга, ориентированная на частных лиц и малый/средний бизнес, стремящихся организовать свою деятельность в области интернет-маркетинга, а также на агентства или франшизы, желающие предложить своим клиентам/франчайзи простые в использовании услуги White Label/посредников. Конечным пользователям Inboundio предоставляет простой способ выполнения основных действий онлайн-маркетинга (публикация в социальных сетях, целевые страницы, генерация потенциальных клиентов, базовый CRM, электронная почта и капельный маркетинг), не усложняя и не завышая цену. Посетите Inboundio на https://www.inboundio.com/, чтобы просмотреть демонстрационные видео, полный список функций и цены. Будучи реселлером или подписчиком White Label, вы можете маркировать Inboundio как свою собственную, создавать свои собственные планы и цены и начать получать регулярный доход. Помимо регулярного дохода, Inboundio — это отличный инструмент, позволяющий вашему агентству продавать сопутствующие услуги, такие как графический дизайн шаблонов электронной почты, целевых страниц и даже полное управление социальными сетями. Вы можете передать контроль, предоставив клиенту возможность управлять им самостоятельно, или взять на себя полный контроль над всем его маркетингом с помощью одной простой в использовании информационной панели. Узнайте больше об Inboundio для реселлеров на странице https://www.inboundio.com/Resellers.
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast — сертифицированный по стандарту ISO 27001:2013 ведущий поставщик программного обеспечения для взаимодействия с организациями по всему миру. Компания SimplyCast предлагает технологии связи как для экстренных, так и для обычных случаев, а также более 20 инструментов и каналов связи, которые помогают организациям максимизировать свою эффективность. Платформа компании для взаимодействия 360 градусов — это многофункциональное решение, сочетающее в себе автоматизацию маркетинга, входящий маркетинг и интерактивное общение. Имея клиентов в более чем 175 странах, включая многие из наиболее известных брендов по всему миру в сфере розничной торговли, некоммерческой деятельности и индустрии гостеприимства, SimplyCast предоставляет организациям возможность эффективно обращаться к клиентам с помощью предпочитаемого ими способа связи.
Go4Clients
go4clients.com
GoClients — это платформа автоматизации «все в одном». Помогает каждый день сотням компаний создавать автоматизированные формы, создавать потоки Drips с помощью SMS, электронной почты и звонков. Go4Clients позволяет автоматизировать все взаимодействие с клиентами за счет автоматизации их кампаний и интеграции множества сервисов связи.
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) — это самая интеллектуальная платформа диалогового маркетинга, помогающая предприятиям электронной коммерции повысить рентабельность инвестиций. Эта платформа позволяет бренду автоматизировать транзакции с помощью чат-ботов, управлять многозадачностью с помощью CRM, создавать индивидуальные трансляции с кампаниями и получать аналитические данные о росте в режиме реального времени. Стремясь создать платформу, ориентированную на клиента, BIK (bik.ai) помогает различным сегментам бизнеса повысить рентабельность инвестиций в 137 раз и расширяет возможности бизнеса по всему миру под лозунгом «Сделаем бренды безграничными!»
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight — это платформа взаимодействия с клиентами, которая позволяет компаниям создавать больше точек соприкосновения с клиентами и повышать лояльность к бренду за счет автоматизации персонализации. Платформа включает в себя ряд инструментов для создания и развертывания кампаний, а также возможности аналитики и отчетности для отслеживания успеха этих кампаний. Ключевые преимущества Dialog Insight включают возможность сегментировать и ориентироваться на группы клиентов, автоматизировать и персонализировать общение, а также оптимизировать кампании для достижения максимальной эффективности. Dialog Insight обеспечивает индивидуальное обслуживание клиентов, ориентируясь на правильный сегмент по всем каналам и максимизируя окупаемость инвестиций при одновременном сокращении затрат и времени.
Wyzebulb
wyzebulb.com
Автоматизируйте свой бизнес, маркетинг и продажи! Подключите все свои приложения в одном месте. Создавайте сложные рабочие процессы и начинайте проводить кампании за считанные минуты!
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud — это единая сложная платформа продаж и маркетинга для умных маркетологов и рекламодателей. Наша платформа обеспечивает омниканальный маркетинг и оптимизацию кампаний в режиме реального времени с помощью прогнозной аналитики и технологий управления большими данными.
theMarketer
themarketer.com
theMarketer — это универсальная маркетинговая платформа для электронной почты и лояльности, предназначенная для стимулирования роста бизнеса и установления подлинных отношений с клиентами. Создавайте 100% персонализированные информационные бюллетени, создавайте программы лояльности, настраивайте автоматизированные потоки, отправляйте SMS и push-уведомления, расширяйте свой список контактов с помощью всплывающих окон, полагайтесь на RFM-анализ, собирайте отзывы и отзывы и используйте рекомендации, чтобы превратить взаимодействие с клиентами в значимые отношения. , повысить лояльность к бренду, а также пожизненную ценность клиентов.
OptCulture
optculture.com
OptCulture — это решение для привлечения клиентов и повышения лояльности, ориентированное на розничную торговлю. Он объединяет данные о согласившихся клиентах из разрозненных розничных систем и источников, таких как программное обеспечение POS, механизмы электронной коммерции, информационные веб-сайты и даже физические формы. Используя такие данные, он предоставляет ритейлерам информацию о покупках и поведении, а также возможность запускать программы лояльности, многоканальные маркетинговые кампании и рекламные акции, нацеленные на повторные посещения и повторные продажи.
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-технология с поддержкой искусственного интеллекта — универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиентами, интегрированных с аналитикой, созданной для индустрии электронной коммерции. Мы в AiTrillion специализируемся на объединении точек зрения между миллионами клиентов в более чем 175 странах. Все, что вы ищете, собрано под одной крышей благодаря интегрированным и инновационным функциям. Автоматизация электронного маркетинга. Программа лояльности. Обзоры продуктов + вопросы и ответы. Веб-уведомления. Партнерский маркетинг. Повторяющееся членство. Конструктор форм. Автоматизация рабочих процессов с использованием искусственного интеллекта. Умные всплывающие окна. Панель объявлений. Рекомендации по продукту.
Splio
splio.com
Splio — это омниканальная маркетинговая платформа, сочетающая в себе автоматизацию маркетинга и маркетинг лояльности. Splio позволяет маркетологам управлять своими программами лояльности, основанными на транзакциях и отношениях, онлайн и офлайн, а также координировать мощные маркетинговые кампании, основанные на знаниях клиентов. Более 500 брендов по всему миру используют Splio каждый день, в том числе The Kooples, Kusmi Tea, Givenchy, Le Slip Français, Caudalie, Degrenne, Intersport, Longchamp, Lindt, Air China и Cache Cache.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift помогает брендам предоставлять актуальный и взаимосвязанный опыт при каждом взаимодействии с клиентами. Платформа Smart Hub для интеллектуального взаимодействия с клиентами предоставляет брендам полный набор инструментов для беспрепятственного предоставления опыта 1:1 в режиме реального времени на протяжении всего омниканального пути, включая унификацию данных в реальном времени, сегментацию аудитории, прогнозный интеллект, персонализацию 1:1, омниканальность. оркестровка и непревзойденный масштаб. Гибкая и простая в использовании платформа объединяет данные о клиентах из любого источника, раскрывает интеллектуальные возможности с помощью настраиваемого искусственного интеллекта и активирует данные в точках взаимодействия в режиме реального времени с помощью интеллектуального принятия решений. Путь к предоставлению клиентоориентированного опыта, который увеличивает доход и приводит к результатам, никогда не был таким быстрым. Платформа Intelligent Customer Engagement от Blueshift обеспечивает актуальный и взаимосвязанный опыт на протяжении всего омниканального пути путем объединения, информирования и активации данных.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кампаний. Превратить данные о клиентах в продажи еще никогда не было так просто.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.