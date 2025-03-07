Программное обеспечение для маркетинговой аналитики - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

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Программное обеспечение для маркетинговой аналитики включает в себя инструменты и процессы, которые позволяют организациям оценивать и контролировать свои маркетинговые инициативы путем измерения эффективности. По сути, эти решения оптимизируют и улучшают маркетинговые стратегии и деятельность бизнеса. Используя программное обеспечение для маркетинговой аналитики, компании могут повысить рентабельность инвестиций (ROI) за счет определения эффективных маркетинговых методов, позволяющих корректировать кампании для максимизации конверсий и продаж. Этот тип программного обеспечения учитывает маркетинговые усилия по различным каналам и целевым аудиториям, включая маркетинг по электронной почте, социальные сети, цифровую рекламу и веб-аналитику. Программное обеспечение для маркетинговой аналитики, обычно доступное в виде автономного решения, интегрирует данные кампании через соединение со стеком маркетинговых технологий компании, включая программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение CRM, программное обеспечение для цифровой рекламы и программное обеспечение для цифровой аналитики. Однако некоторые универсальные маркетинговые платформы, например некоторые продукты для автоматизации маркетинга, оснащены встроенными функциями отчетности.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. CallRail — это ведущая аналитическая платформа, которая позволяет предприятиям любого размера уверенно выходить на рынок. Решения CallRail, обслуживающие более 200 000 компаний по всему миру, помогают компаниям отслеживать и соотносить каждый лид с их маркетинговым путешествием, фиксировать и управлять каждым звонком, текстовым сообщением, чатом и формой, а также использовать информацию в режиме реального времени для оптимизации своего маркетинга.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo обеспечивает более разумные цифровые отношения с помощью интеллектуальной платформы автоматизации маркетинга, которая поддерживается всеми вашими клиентами и с самого начала разрабатывалась для масштабирования. Созданная на основе гибкой базы данных, работающей в режиме реального времени, которая централизует все ваши данные о клиентах — из всего вашего технологического стека, за любой период времени и с полной детализацией, — Klaviyo позволяет легко создавать, доставлять и оптимизировать невероятно сложные и персонализированные услуги по всему миру. электронная почта, SMS, мобильные приложения, обзоры, Интернет, платная реклама и многое другое. Присоединяйтесь к более чем 130 тысячам платящих клиентов, используя Klaviyo, чтобы увеличить количество конверсий и пожизненную ценность клиентов — и расти на их собственных условиях. Узнайте больше на klaviyo.com.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как быть более гибким с Dynamics 365, единственным портфелем интеллектуальных бизнес -приложений, который дает всем возможность адаптироваться и инновации.
SEMrush
semrush.com
Semrush-это ведущая платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет предприятиям по всему миру для работы поисковой оптимизации, платы за клик, контента, социальных сетей и конкурентных исследовательских кампаний и получения измеримых результатов от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает информацию и решения для компаний для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush, с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - профили доменов настольных доменов 808 м и профилей мобильных доменов 32,1 м - более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL -адресов, заполненных в день в среднем - более 24,3 млрд. Ключевых слов и 20 млн идеи для одного ключевого слова - 30% компаний Fortune 500 используются Semrush как их маркетинговый инструмент
Looker
looker.com
Looker заново изобретает бизнес-аналитику для современной компании. Looker работает так же, как Интернет: его уникальный язык моделирования на основе браузера позволяет любому сотруднику использовать работу ваших лучших аналитиков данных. Работая на 100% в базе данных, Looker использует новейшие и самые быстрые аналитические базы данных, чтобы получать реальные результаты в реальном времени.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — это простой инструмент для создания и обмена бизнес-панелями в реальном времени. Geckoboard, созданный для того, чтобы помочь руководителям групп получать актуальные данные для своей команды и всей организации, напрямую интегрируется с более чем 80 различными инструментами и сервисами, которые помогут вам получить свои данные и за считанные минуты получить профессионально выглядящую панель мониторинга для других. Никакого программирования или обучения не требуется. Создавайте информационные панели прямо в браузере с помощью простого интерфейса с возможностью перетаскивания и извлекайте важные цифры, показатели и ключевые показатели эффективности из безжизненных отчетов и таблиц. Geckoboard делает ваши ключевые данные более привлекательными для всех благодаря визуализациям, которые каждый может понять с первого взгляда, и которые автоматически обновляются, чтобы всегда оставаться актуальными. Выделите примечательные изменения в определенных показателях с помощью индикаторов состояния, которые привлекают внимание к показателям, эффективность которых выше или ниже ожиданий, и визуально показывают цели, над достижением которых вы работаете, одним щелчком мыши. Как бы ни работала ваша команда, Geckoboard упрощает обмен вашими панелями мониторинга. Скопируйте и вставьте ссылку на действующую панель мониторинга, которую можно просмотреть в любом веб-браузере, или предложите своим товарищам по команде войти в систему, просмотреть и даже создать свои собственные панели мониторинга. Для регулярных обновлений вы можете запланировать отправку снимков экрана информационной панели по электронной почте или публикацию на канале Slack через регулярные промежутки времени. Для максимальной наглядности в Geckoboard есть функция «Отправить на ТВ», позволяющая вам связать свою учетную запись с браузером на большом экране или телевизоре и выбрать, какие информационные панели вы хотите там отображать. Он может даже просматривать несколько панелей мониторинга на одном экране. У нас есть простые инструкции о том, как добиться этого за день, используя доступное готовое оборудование. Наконец, вы можете отслеживать ключевые цифры на ходу, войдя в свою учетную запись в браузере мобильного устройства, где вы получите доступ к своим информационным панелям, идеально отформатированным для небольших экранов. Создайте свои первые информационные панели бесплатно в течение 14 дней – платежные данные не требуются.
Nielsen
nielsen.com
Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чикаго.
Whatagraph
whatagraph.com
У маркетологов есть несколько маркетинговых источников, сотни текущих кампаний, а также клиенты или заинтересованные стороны, которыми можно управлять и отчитываться перед ними. Это непростая задача — соединить все данные, обработать их, получить ценную информацию и продемонстрировать рентабельность инвестиций. Whatagraph — это интуитивно понятная универсальная платформа для маркетинговых данных, которая легко устраняет ручную работу и хлопоты, связанные с данными, из повседневной работы маркетолога. Вы можете заменить несколько медленных и сложных инструментов одной платформой. И в отличие от других предложений на рынке, Whatagraph прост в использовании, надежен и делает работу с данными (управление, объединение и визуализацию многоканальных данных) быстрой и легкой для любого члена команды: соедините все свои маркетинговые данные в единую систему. один концентратор без сторонних инструментов и разъемов. Управляйте и систематизируйте неструктурированные, разрозненные межканальные данные с помощью преобразований без кода. Любой член маркетинговой команды достаточно легко может выполнять сложные задачи по управлению данными, не имея навыков аналитики, программирования или технических знаний. За несколько кликов создайте потрясающую визуализацию подключенных и подготовленных многоканальных данных. Быстро превращайте их в готовые к анализу или презентации отчеты, информационные панели или отдельные графики, диаграммы, воронки или таблицы. Наконец, автоматизируйте способ обмена или доставки этих данных в любой пункт назначения: клиентам, заинтересованным сторонам, коллегам или другим инструментам и платформам. Независимо от того, выступаете ли вы перед залом заседаний совета директоров или перед своими клиентами или ищете идеи для улучшения кампаний, вы уверены, что у вас есть надежная и быстрая платформа со всеми актуальными данными в одном месте, представленными в четком и наглядном виде. Подготовка займет минуты, а не часы, и минуты, а не часы, чтобы масштабировать его для новых клиентов или источников данных.
Funnel
funnel.io
Funnel — это ведущий центр маркетинговых данных, призванный помочь маркетинговым командам контролировать свою эффективность. Воронка позаботится о скучных вещах и тяжелой работе, поэтому вы можете сосредоточиться на самом важном: выяснить, как можно улучшить ваш маркетинг. С помощью Funnel вы можете подключать данные с любой маркетинговой платформы, хранить, систематизировать и делиться ими с любым инструментом визуализации или хранилищем данных — и все это без написания единой строки кода. Центр маркетинговых данных, который является единственным источником достоверной информации о вашей маркетинговой эффективности. Подключите все свои маркетинговые данные. Воронка позволяет собирать данные с более чем 500 платформ маркетинга и продаж за несколько кликов. Наше быстрое, надежное, не требующее обслуживания и надежное решение позволяет легко масштабировать его между командами, регионами или брендами. Хранение ваших данных Воронка предлагает центральное хранилище для всех ваших исходных данных, а также любых созданных вами настраиваемых полей. И все это при соблюдении самых жестких стандартов управления, безопасности и контроля. Ваши данные всегда актуальны, полны, точны и готовы для отчетности и анализа. Организуйте свои данные. С помощью готовых и настраиваемых правил вы можете легко и автоматически подготовить данные для анализа. Применяйте революционные преобразования, не затрагивая базовые данные, что дает вам беспрецедентную аналитическую гибкость. Легко делитесь где угодно. Убедитесь, что ваши маркетинговые данные доходят до любого места назначения, инструмента отчетности или хранилища данных. Сюда входят ваши инструменты для отчетности, создания информационных панелей, анализа и многого другого. И все это при сохранении полного контроля из центрального центра маркетинговых данных. Наша миссия — помочь таким маркетологам, как вы, больше ориентироваться на данные. Funnel помогает более чем 1000 клиентам развивать свой бизнес, включая лидеров цифровых технологий, таких как Home Depot, Havas Media и Samsung. Зарегистрируйтесь в Funnel и начните сегодня!
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Программное обеспечение для автоматизации маркетинга для более быстрого роста бизнеса. Zoho MarketingHub — это универсальное программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое помогает вам успешно управлять своей маркетинговой деятельностью по нескольким каналам. Привлекайте больше потенциальных клиентов, превращайте их в клиентов и удерживайте их дольше.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Oviond
oviond.com
Панели мониторинга цифрового маркетинга и отчеты, которые понравятся вашим клиентам менее чем за 5 минут. Продемонстрируйте ценность своего маркетингового агентства, одновременно оптимизируя рентабельность инвестиций клиентов с помощью автоматизированных, полностью настраиваемых панелей мониторинга и отчетов многоканального цифрового маркетинга.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — единственная платформа отчетности, разработанная специально для маркетинговых агентств. Простая в использовании платформа экономит ваше время, улучшает процессы отчетности и впечатляет ваших клиентов информативными отчетами и интерактивными настраиваемыми маркетинговыми информационными панелями, которые демонстрируют весь ваш маркетинговый эффект. Подключайте и отслеживайте каждый маркетинговый канал ваших клиентов с помощью единых единых информационных панелей. AgencyAnalytics интегрируется с более чем 80 платформами для отслеживания и составления отчетов по SEO, PPC, отслеживанию звонков, социальным сетям, маркетингу по электронной почте, электронной коммерции, локальной торговле и т. д. — все это полностью предназначено для вашего агентства. AgencyAnalytics также включает в себя полный набор инструментов SEO, предназначенных для оптимизации и автоматизации вашего агентства. Ежедневно отслеживайте рейтинги, отслеживайте обратные ссылки, проводите технический SEO-аудит и не отставайте от конкурентов с помощью полного набора встроенных инструментов SEO. Независимо от того, являетесь ли вы авторитетным агентством или только начинаете, AgencyAnalytics предлагает простые и гибкие цены для каждого этапа роста вашего агентства, начиная всего с 12 долларов США за клиентскую кампанию в месяц. Попробуйте без риска в течение 14 дней, кредитная карта не требуется.
Supermetrics
supermetrics.com
Supermetrics помогает более 750 тысячам маркетологов и аналитиков перемещать данные с популярных маркетинговых и рекламных платформ, таких как Facebook, Google и HubSpot, на их любимую аналитику, отчетность и платформы хранилища данных. Более 15% глобальных расходов на рекламу сообщаются через суперметрику. Все ваши маркетинговые данные, везде, где вам это нужно. SuperMetrics оптимизирует доставку данных из более 100 продаж и маркетинговых платформ в аналитику и инструменты отчетности, которые маркетологи используют для принятия лучших решений. С помощью Supermetrics предприятия могут собирать агрегатные данные о платформах маркетинга и продаж, таких как реклама в Facebook, Google Analytics и Instagram, в их представленную отчетность, аналитику и платформу для хранения-будь то инструмент BI, таблица, визуализация данных Инструмент, озеро данных или хранилище данных. Результатом является более широкое представление о ваших маркетинговых данных, значительной экономии времени и затрат путем исключения ручной копии/вставки и улучшения эффективности маркетинга на основе решений, поддерживаемых данными. Независимо от того, хотите ли вы создать потрясающие панель мониторинга в инструменте визуализации данных, сделайте несколько серьезных чисел, хрустящих в электронной таблице или перенести ваши маркетинговые данные в хранилище данных, мы получили вашу спину. Просто выберите место назначения данных, чтобы начать. Переместите свои маркетинговые данные в Google Sheets, Google Data Studio, Microsoft Excel, Google BigQuery или Snowflake со сверхметрикой.
Databox
databox.com
Databox — это простая в использовании платформа бизнес-аналитики для растущего бизнеса. Это позволяет вам легко централизовать ваши данные, чтобы вы могли просматривать состояние всей вашей компании в одном месте. Затем это поможет вам использовать ваши данные для принятия более эффективных решений и повышения эффективности вашей компании. Мы взяли все мощные аналитические функции, которые обычно присутствуют в сложных корпоративных инструментах, и сделали их доступными для растущего бизнеса. Создавайте красивые пользовательские информационные панели без кода, чтобы всегда знать, как вы работаете. Создавайте автоматические отчеты, чтобы делиться обновлениями, информационными панелями и контекстом со своей командой или клиентами. Ставьте цели для каждой команды и автоматически отслеживайте их прогресс. Используйте «Бенчмарки», чтобы сравнить свою деятельность с такими компаниями, как ваша, и найти возможности для улучшения. Используйте прогнозы, чтобы прогнозировать будущие результаты и лучше планировать прямо сейчас. И автоматически отслеживайте производительность вашей компании с помощью настраиваемой электронной почты и обновлений Slack.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — глобальный поставщик аналитики разговоров, предоставляющий маркетологам данные для принятия уверенных стратегических решений. Более 100 000 пользователей, включая The Washington Post, Verizon Connect и ServiceMaster, полагаются на CTM при принятии рекламных решений на основе данных. CTM интегрируется с основными инструментами, которые маркетологи используют каждый день, такими как Google Ads and Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom и Facebook. CTM была одним из первых поставщиков услуг отслеживания звонков и по-прежнему принадлежит ее основателям, мужу и жене, Тодду и Лоре Фишер. CallTrackingMetrics из года в год признается лидером отрасли ведущими изданиями по программному обеспечению, такими как G2 и Capterra, и регулярно получает признание за свой рост и инновационную культуру.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack — это передовая платформа аналитики и автоматизации для мира без файлов cookie. С RedTrack вы можете получать точные данные о конверсиях из ваших маркетинговых каналов в режиме реального времени. Как маркетолог или руководитель, вы можете получать объективную информацию о производительности, предотвращать трату рекламы и увеличивать доходы компании. RedTrack создает решения для партнерских маркетологов, предприятий электронной коммерции, а также маркетинговых агентств.
GoSquared
gosquared.com
Первая в мире устойчивая платформа электронного маркетинга. Перейдите с MailChimp, чтобы отправлять более эффективные электронные письма, расширять свою аудиторию и восстанавливать планету.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает маркетологам B2B SaaS повысить рентабельность маркетинговых инвестиций, сэкономить время и усилия на рутинном анализе, а также предоставить критически важную информацию о маркетинговой деятельности, влияющей на конвейер/доходы. Во-первых, Factors объединяет все хранилища данных — данные о посетителях веб-сайта, данные CRM, рекламной платформы, Clearbit и Search Console с помощью интеграции без кода. После идентификации анонимных посетителей веб-сайта с контактами/лидами CRM Factors обеспечивает унифицированное представление всех ваших маркетинговых показателей, мультитач-атрибуцию с анализом рентабельности инвестиций, анализ маркетинга и воронок продаж, а также автоматизированную аналитику, специально разработанную для маркетологов B2B.
Reportei
reportei.com
Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest и других. все каналы на одном экране. Не тратьте время на ручные задачи, повысьте свою продуктивность и результаты с помощью цифрового маркетинга. Попробуйте прямо сейчас и посмотрите, как Reportei оптимизирует вашу работу. --- Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте на одном экране основные показатели: Instagram, Facebook, метаобъявления, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest и другие каналы. Не тратьте время на ручные задачи, повысьте свою продуктивность и результаты с помощью цифрового маркетинга. Проведите простой тест прямо сейчас и посмотрите, как Reportei оптимизирует вашу работу.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кампаний. Превратить данные о клиентах в продажи еще никогда не было так просто.
Platformly
platform.ly
Platformly — это мощный, но простой в использовании инструмент для управления бизнесом и автоматизации маркетинга для занятых владельцев бизнеса, ориентированных на рост. Platformly упрощает маркетинговую атрибуцию, точно отслеживая взаимодействия в различных кампаниях и каналах на протяжении всей маркетинговой воронки. Это поможет вам понять в беспрецедентных деталях, какие маркетинговые мероприятия обеспечивают наибольший объем продаж, кто ваши самые лояльные клиенты и что способствует росту. БИЗНЕС-ПАНЕЛИ Информационные панели предоставляют наиболее важные бизнес-показатели, объединенные в одну полностью настраиваемую информационную панель. Они предлагают в режиме реального времени обзор того, что происходит в вашем бизнесе, с возможностью детализации и получения точных данных, которые вам нужны в любой момент времени. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ССЫЛОК Platformly — это ваш командный центр управления кампанией. Легко отслеживайте эффективность кампании, взаимодействие с пользователями, продажи и все, что между ними и за их пределами. CRM Единое центральное место для управления и укрепления отношений с клиентами. Просмотрите обзор или выберите контакт, чтобы увидеть все прошлые взаимодействия с вашим брендом. Все данные автоматически обновляются в режиме реального времени. LEAD CAPTURE Интуитивно понятные инструменты привлечения клиентов, от форм подписки на основе поведения до полных, идеальных до пикселя целевых страниц. И все это с простым интерфейсом перетаскивания, который поможет вам быстро запустить эффективные кампании.
DashThis
dashthis.com
Если вы ищете инструмент для создания отчетов по цифровому маркетингу ТОЛЬКО с теми функциями, которые вам нужны, и без каких-либо сложных «лишних» вещей, DashThis для вас! Мы интегрируемся с более чем 30 источниками данных, а для всего остального есть наш отличный файловый менеджер CSV, который поможет вам добавить любые другие данные, которые вы захотите иметь на своих информационных панелях. И, прежде всего, мы известны нашей потрясающей поддержкой клиентов. Вы не останетесь один на один с инструментом и несколькими статьями Справочного центра (хотя, если вы предпочитаете именно это, это тоже нормально!). Если вам нужен преданный член нашей команды, который в кратчайшие сроки позаботится о том, чтобы вы приступили к работе, и всегда готов ответить на вопросы, когда вам нужно, это именно то, что вы получите!
Woopra
woopra.com
Woopra — это решение для анализа пути клиента, которое меняет представление о том, как компании понимают, анализируют, привлекают и удерживают своих клиентов. Платформа предназначена для оптимизации и роста на протяжении всего жизненного цикла клиента. Использование данных индивидуального уровня для агрегирования аналитических отчетов для получения полной информации о жизненном цикле, которая устраняет пробелы в подразделениях. Запатентованная технология отслеживания Woopra отслеживает использование вашего веб-сайта, продукта и мобильных приложений. Кроме того, платформа предлагает более 51 интеграции с такими партнерами, как Salesforce, Marketo, Intercom и Segment, в один клик, чтобы беспрепятственно унифицировать разрозненные точки данных между инструментами и командами. По мере того, как данные поступают в Woopra, профили людей раскрывают полную историю поведения каждого пользователя, от первого контакта до конверсии и далее. Превращать каждое взаимодействие в возможность создания более персонализированного опыта и поддержки. Расширенные аналитические функции включают нелинейные отчеты о пути клиента, тенденциях и удержании, основанные на консолидированных данных. Преобразование чисел в людей и открытие совершенно новых представлений о том, кто, что и как содержится в ваших данных. Наконец, триггеры Woopra позволяют командам принимать меры в режиме реального времени над своими данными. Автоматически персонализируйте содержимое страницы, инициируйте сообщение в чате, регистрируйте сегментированные капельные кампании, обновляйте статус лида или настраивайте рекламную акцию с нулевой задержкой. В сочетании с мощными поведенческими и демографическими данными компании могут предоставлять персонализированный опыт по правильному каналу и в нужное время. Обладая более чем 200 000 пользователей и 1000 инновационными клиентами по всему миру, Woopra предоставляет первое унифицированное аналитическое решение, которое используется SaaS, электронной коммерцией и услугами по требованию для понимания, взаимодействия и связи с клиентами посредством данных.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потребителями и измеряет, как они на самом деле относятся к вашему бренду, конкурентам и категории. Искусственный интеллект ProQuo анализирует данные каждого из этих взаимодействий, создавая индивидуальный план действий, который гарантирует, что вы достигнете цели вашего бренда — будь то конвертация непользователей, поиск свободного места или увеличение доли рынка. Сотни брендов, включая Clorox, Harry’s, Expedia, Tatcha и Keurig Dr Pepper, используют ProQuo для уверенного роста.
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot расширяет возможности принятия решений, управляемых данными, с помощью аналитики в реальном времени плавно интегрирована с функциями управления проектами и совместной работы. Благодаря комплексному двигателю бизнес -разведки в своей основе, Slingshot предлагает пользователям прямую ссылку на свои источники и платформы данных, что позволяет им извлекать ценную информацию и превратить их в визуально привлекательные панели, которые могут быть без усилий по делу между командами. Превратите свое понимание в действие и плавно согласовать задачи с ключевыми инициативами с помощью надежных возможностей управления проектами, гарантируя, что все соблюдают свои сроки с прозрачностью и ясностью. Slingshot предоставляет доступ к обширной библиотеке из более чем 75+ предварительно созданных, настраиваемых шаблонов проекта, рабочего пространства и панели инструментов, предназначенных для команд всех размеров, отраслей и отделов, оптимизируя их повседневные операции. Начните с Slingshot сегодня!
Attribution
attributionapp.com
Атрибуция — наиболее полное и простое в реализации решение мультитач-атрибуции. Просматривайте свои расходы, посещения, конверсии, доходы и рентабельность инвестиций в рекламу (ROAS) в одном простом представлении. Интегрирует стоимость и автоматическую пометку большинства основных рекламных платформ, включая Facebook, Google, Quora, Linkedin и Adroll. Интеграция конверсий с Segment, Stripe, Salesforce, Hubspot, Marketo и другими! Атрибуция на уровне пользователя И атрибуция на основе аккаунта. Отчеты на основе когорт, показывающие рентабельность инвестиций в рекламу по каналам по дням, неделям или месяцам, для получения полезной информации. Это та система, которую вы искали.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений. Обычные операционные структуры розничной торговли (закупки, закупки, мерчендайзинг, маркетинг и дистрибуция) воспринимают продукты по-разному и используют разные показатели для управления своей деятельностью. Мы видим наибольшие разногласия между отделом маркетинга и остальной частью организации, поскольку сложно разбить маркетинговые усилия на уровень SKU, а также сделать данные на уровне SKU полезными для маркетинга. Это приводит к тому, что реальная стоимость продвижения не учитывается в марже продукта, что приводит к чрезмерным инвестициям в плохие продукты и недостаточным инвестициям в потенциально хорошие продукты. Управление производительностью продукта преодолевает описанные выше трудности за счет объединения данных о продуктах по всем маркетинговым каналам с бизнес-данными о SKU для создания комплексного представления об истинной эффективности продукта. Это можно использовать для стимулирования маркетинговых усилий или поддержки важных бизнес-решений (например, ценообразования или покупки продуктов). Платформа PPM также напрямую подключается к рекламным сетям. С помощью ROI Hunter маркетологи электронной коммерции могут создавать и запускать более прибыльные кампании с одной платформы.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — это платформа данных о клиентах без кода, которая помогает маркетологам электронной коммерции, SaaS, B2B и агентств отслеживать, идентифицировать, сегментировать, синхронизировать и анализировать данные своих клиентов. Платформа помогает маркетологам организовывать персонализированные кампании по всем каналам, не зависимо от разработчиков. Отслеживайте и объединяйте нужные вам данные о клиентах с вашего веб-сайта, приложения, CRM, электронной почты, сервисов и офлайн-каналов. Благодаря разрешению личности вы можете отображать анонимных пользователей и их действия на разных платформах и получать 360-градусное представление о своих клиентах. Создавайте индивидуальные сегменты клиентов, чтобы своевременно отправлять сообщения по каналам. Вы можете интегрировать и легко синхронизировать эти данные о клиентах с существующими маркетинговыми инструментами, такими как Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook и более чем 180 инструментами в режиме реального времени. Подкрепите свои маркетинговые решения, собирая точные данные о клиентах с помощью CustomerLabs CDP.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с SuprSend? - Поддержка нескольких арендаторов для простого управления клиентами. - Управление шаблонами с контролем версий - Входящие в приложении для веб-сайта и приложения (React, Angular, JS, Flutter). - встроенные и безголовые компоненты) - интеграция SMS, электронной почты, Slack, Teams, WhatsApp, мобильных устройств и веб-push - Пакетная обработка уведомлений и дайджестов. - Маршрутизация уведомлений между несколькими каналами. - Управление брендом для отправки уведомлений конечным пользователям клиента. - Готовое управление предпочтениями пользователей. - Резервный вариант поставщика, переключатель с автоматической интеллектуальной маршрутизацией - Запускайте кампании поверх хранилища данных - Журналы, аналитика и оповещения об ошибках в режиме реального времени.
Digtective
digtective.com
Digtective помогает маркетологам оптимизировать эффективность рекламы, сократить ненужные расходы на рекламу на 20–50 % и увеличить рост доходов при той же сумме рекламных расходов, которую вы тратите сегодня... без использования файлов cookie. Нам доверяют специалисты по маркетингу, обеспечению соответствия требованиям и руководители финансовых служб, SaaS и агентств. ОТСЛЕЖИВАНИЕ КОНВЕРСИЙ БЕЗ COOKIE Серверная аналитическая платформа Digtective помогает маркетологам отслеживать конверсии на веб-сайте из любой вашей рекламы в Facebook и Google, партнерских программ, органических публикаций в социальных сетях и любых других ваших онлайн-активов. ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ВАШЕЙ CRM-СИСТЕМЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЭФФЕКТА НА ВСЕМ ЦИКЛЕ ПРОДАЖ. Digtective интегрируется как с вашим рекламным аккаунтом Facebook и Google, так и с вашей CRM-системой, чтобы предоставить вам фактическую прибыльность кампании на основе ваших рекламных расходов и показателей продаж, которые важны для вашего бизнеса. SaaS или электронная коммерция. Это означает, что Digtective может использовать ваши отложенные (офлайн) конверсии и показатели продаж в вашей аналитике. ОТЧЕТНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТСЯ ЗА МИНУТЫ ПО РЕКЛАМНЫМ КАНАЛАМ, ВЕБ-САЙТУ И СИСТЕМЕ ПРОДАЖ Все ваши маркетинговые данные в ОДНОМ месте. Больше не нужно собирать данные, занимающие часы и дни вашего времени. Digtective может отправлять ваши данные в Excel, Google Data Studio или в ваше хранилище данных для визуализации данных и автоматического составления отчетов. 100% ТОЧНАЯ АНАЛИТИКА КОНВЕРСИЙ Digtective интегрируется непосредственно с вашими источниками данных; Рекламные аккаунты, система CRM и веб-сервер не полагаются на сторонние файлы cookie, поэтому ваши данные теперь более точны, чем когда-либо прежде. СООТВЕТСТВИЕ GDPR, CCPA и электронной КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. Устраните риск непреднамеренного сбора информации о конфиденциальности в ваших аналитических данных. Благодаря Digtective ваши аналитические данные соответствуют требованиям GDPR и CCPA, поскольку Digger не использует файлы cookie браузера ваших посетителей (сторонние файлы cookie) и не хранит никаких данных о конфиденциальности. Наш уникальный код отслеживания, добавленный к вашему URL-адресу в ваших объявлениях и онлайн-ресурсах, считывается на стороне сервера вашего веб-сайта, что делает файлы cookie браузера совершенно ненужными для Digtective.
Mediatool
mediatool.com
Mediatool — это платформа управления маркетингом, которая предоставляет глобальным брендам и агентствам единую облачную платформу для планирования, измерения и составления отчетов обо всей своей маркетинговой деятельности. Объединяя данные о планах и результатах, которые обычно хранятся в электронных таблицах и на нескольких платформах, Mediatool дает целостный 360-градусный обзор эффективности вашей омниканальной кампании в режиме реального времени и помогает командам принимать более эффективные бизнес-решения на основе данных.
Lexer
lexer.io
Платформа данных и опыта клиентов Lexer (CDXP) служит универсальным центром для аналитического маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Благодаря расширенному единому представлению о клиентах, поддерживаемому в режиме реального времени и доступному на всех платформах, вы можете по-настоящему понять клиентов и привлечь их для стимулирования прибыльного роста. Услуги Lexer по адаптации, внедрению и стратегическому консалтингу помогут заполнить любые пробелы в ресурсах вашей команды и обеспечить плавное и успешное внедрение CDXP. ПЛАТФОРМА ДАННЫХ КЛИЕНТОВ > Благодаря одной из самых простых интеграций в отрасли, CDP от Lexer легко объединит, очистит, стандартизирует и обогатит ваши данные в единое представление о клиенте, имеющее практическое значение. Наши инструменты и команда помогут повысить IQ ваших клиентов с помощью прогнозной аналитики на базе искусственного интеллекта, стороннего обогащения данных и целевых опросов клиентов. МАРКЕТИНГ > Маркетинговое решение Lexer позволяет вам быстро определить нужных клиентов, сообщения, креативы и каналы для ваших маркетинговых кампаний. Наши простые в использовании инструменты, предназначенные для бизнес-пользователей, а не специалистов по обработке данных, позволяют вам организовывать целенаправленные кампании по каждому каналу, сокращая потери и повышая вовлеченность. Благодаря эффективным инструментам отслеживания изменений и количественной оценки их воздействия вы можете легко продемонстрировать ценность своей маркетинговой деятельности. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ > Решение Lexer для розничной торговли помогает продавцам взаимодействовать с каждым покупателем, повышая актуальность и эффективность обслуживания в магазине. Полные профили клиентов позволяют вам строить подлинные отношения в большом масштабе. Имея доступ к подробной истории покупок и информации о предпочтениях, вы можете адаптировать качество обслуживания клиентов, собирать данные, которые традиционно теряются, предоставлять обоснованные рекомендации по продуктам и настраивать следующие лучшие действия для стабильно высокого качества взаимодействия. СЕРВИС > Сервисное решение Lexer объединяет все данные клиентов, почтовые ящики, рабочие процессы и формы обратной связи, чтобы обеспечить информированное, полностью контекстуализированное взаимодействие по обслуживанию. Имея доступ к подробной информации о человеке, стоящем за каждым запросом на обслуживание, ваша команда может войти в каждый разговор с полным контекстом, необходимым для предоставления стабильного и высококачественного обслуживания. Предварительно настроенные наиболее эффективные действия для распространенных запросов позволяют вам управлять ответами агентов и достигать масштабной персонализации. Мы — частная австралийская компания с командой из более чем 100 человек, работающей с более чем 150 брендами в Австралии, Азии и США.
Keitaro Tracker
keitaro.io
Keitaro — это идеальный рекламный трекер для CPA и цифрового маркетинга. Keitaro позволяет собирать все необходимые данные с входящими параметрами и конверсиями пользователей. Оптимизируйте, контролируйте и защищайте свой трафик. Сосредоточьтесь на масштабировании и получении прибыли.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Маркетинговые агентства экономят время и привлекают клиентов, создавая автоматизированные отчеты и клиентские порталы с белой этикеткой. Octoboard рассылает клиентам отчеты и размещает клиентские порталы с данными из более чем 50 маркетинговых платформ — SEO, PPC, социальных сетей, электронного маркетинга, веб-аналитики и многого другого. * Полностью белая маркировка — создавайте собственные фирменные отчеты * Размещенные клиентские порталы — привлекайте больше трафика на ваш сайт * 50+ интеграций со всеми вашими любимыми маркетинговыми платформами * Более 100 готовых шаблонов для панелей и отчетов клиентских порталов * Неограниченное количество отчетов, панелей мониторинга и пользователей всего от 5 долларов США за клиента. Клиентские порталы White Label, размещенные на веб-сайтах агентств, привлекают клиентов и информируют клиентов о прогрессе агентства. Неограниченное количество пользователей, неограниченное количество отчетов, более 50 интеграций с социальными сетями, SEO, PPC, веб-аналитикой, анализом ключевых слов от Octoboard — единая клиентская платформа отчетов для маркетинговых агентств и занятых маркетологов.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump показывает вам, какой именно контент нужно создать, чтобы повысить рейтинг на первой странице и добиться результатов. С помощью кратких обзоров SEO-контента для любой темы, написание рейтингового контента еще никогда не было таким простым.
CHEQ
cheq.ai
Лидер в области безопасности на рынке.aНедавние исследования показывают, что более 27% интернет-трафика является недействительным, что приводит к потере 42 миллиардов долларов в год. И становится только хуже. В современном цифровом мире любой, у кого есть доступ в Интернет, может нанести значительный ущерб любому веб-сайту в любое время из любой точки мира, независимо от конкретной отрасли или страны. CHEQ Essentials использует передовые алгоритмы и возможности мониторинга в реальном времени для обнаружения и блокировки этих вредоносных источников от нанесения огромного ущерба. Каждое посещение проходит более 2000 поведенческих тестов, и если оно обнаруживается как недействительное, мы блокируем его. После внедрения CHEQ Essentials весь ваш маркетинговый цикл станет чистым и чистым. Это означает, что вы сделаете то же самое, что и вчера, но не будете платить за эти расточительные и вредные посещения и мошеннические клики. Защитите свои данные и аналитику, конверсию на сайте и платный маркетинг от ботов, фальшивого трафика и злонамеренных пользователей с помощью ведущей платформы безопасности выхода на рынок.
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть более эффективным с каждым долларом. Terminus — это платформа, созданная для вашего успеха. Это помогает вашей команде встречаться с клиентами на протяжении всего их жизненного цикла. Вам нужна платформа, основанная на собственных данных, которая окружает покупателей привлекательным цифровым опытом от приобретения учетной записи до ее расширения и продления. Наша система создана для повышения рентабельности инвестиций, минимизации мошенничества, придания приоритета безопасности бренда и превращения намерений в актуальные и действенные идеи для команд GTM.
Albacross
albacross.com
Отделы по сбору доходов по всему миру используют данные о намерениях Albacross, чтобы создавать больше возможностей и быстрее увеличивать доходы. От ранней осведомленности до позднего решения — у вас есть все необходимое, чтобы выявить своих потенциальных покупателей, привлечь их к тому, что они хотят, и получить уведомление, когда они будут готовы к покупке. Вот как: - Повысьте продуктивность продаж. Определите покупательское намерение компаний, посещающих ваш веб-сайт, и уведомите свой отдел продаж, когда они будут готовы совершить покупку. - Избавьтесь от догадок в маркетинге: поймите, какие учетные записи интересуются вашим контентом и что их больше всего интересует. - Все необходимые вам данные: мы ежемесячно отслеживаем 3 миллиарда событий по всему миру и обновляем данные еженедельно. - Беспрепятственная интеграция с техническими инструментами, которые вы уже используете. Это не еще один инструмент, который нужно изучать.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord помогает брендам и производителям, которые продают товары через дилерские сети, улучшить взаимодействие с клиентами за счет скоординированного обмена сообщениями и анализа данных для оптимизации маркетинговых расходов. Программное обеспечение PowerChord легко интегрируется в существующий пакет маркетинговых технологий для связи с клиентами на местном уровне и повышения лояльности к бренду. Имея обширный опыт работы с производителями и их тысячами дилерских сетей, PowerChord располагает инновациями, решениями и поддержкой для оживления местных рынков. Команда PowerChord знает, что нужно для максимального успеха: от интеграции платформ и индивидуальных решений до обучения и адаптации.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel создает персонализированные маркетинговые планы роста с четкими персонажами, воронками и стратегиями роста, основанными на данных. Работает по технологии GPT-3.
Paragone
paragone.ai
Paragon — это платформа перформанс-маркетинга, ориентированная на постоянно растущее пространство платных социальных сетей. Принятие и оптимизация реальной стратегии многоканальной рекламы как в B2C, так и в B2B компаниях является ключом к успеху для цифровых маркетологов нового поколения. Мы помогаем компаниям эффективно максимизировать охват и оптимизировать доходы с помощью действенных инструментов аналитики и автоматизации кампаний, которые позволяют пользователям: - Подключать и консолидировать все социальные рекламные сети и инструменты атрибуции для единого просмотра в реальном времени - Анализировать многосетевые кампании с высоким трафиком без каких-либо усилий. прикоснувшись к электронной таблице - Отслеживайте эффективность кампании и быстро выявляйте узкие места - Изучите значимые сети, аудитории, креативы и сообщения, которые имеют значение - Раскройте возможности своего CDP и маркетинга - Автоматизируйте данные CRM с помощью социальной рекламы - Вложите весь свой бюджет работать информативно - Оптимизировать доходы от электронной коммерции на основе интегрированных моделей атрибуции - Следить за выполнением плана с помощью совместных отчетов о производительности - Поразить свое руководство и клиентов выдающимися результатами производительности
Vertify
vertify.com
Основываясь на философии, согласно которой все три ключевые группы по доходам — продажи, маркетинг и успех клиентов — должны быть согласованы по процессам и технологиям, Vertify предлагает программное обеспечение для автоматизации бизнеса, которое легко синхронизирует, очищает и обрабатывает данные клиентов в рамках существующих стеков технологий для получения дохода. - Выявление узких мест между командами - Унифицируйте путь клиента и производительность команды - Раскройте новый потенциал дохода - Максимизируйте существующую рентабельность инвестиций в RevTech - Быстрее реагируйте на запросы клиентов - Получите более качественную аналитику, более плавное управление потенциальными клиентами и клиентами, а также более эффективные кампании - Масштабируйте операции для достижения более быстрых результатов Согласование и интеграция ваших систем продаж, маркетинга и успеха клиентов означает, что каждый может работать вместе с одними и теми же данными. С какой стати вам нужно иметь разрозненные приложения и процессы? Вы и ваши клиенты заслуживают лучшего. Вы заслуживаете действенных данных, которые дают командам направление, уверенность и общее мнение. - Лучший в своем классе пользовательский интерфейс, API и автоматизация рабочих процессов - Проверенная способность к масштабированию - Надежное управление и безопасность - Гибкая облачная доставка
Dataslayer
dataslayer.ai
Цифровой маркетинг отчеты облегчены. Импортируйте все ваши цифровые данные MK в Google Sheets, Data Studio, платформы бизнес -аналитики (Power Bi, Tableau, QLIK, JSON) и BigQuery за секунды. Лучшая альтернатива суперметриков. DataSlayer.ai - это инструмент, предназначенный для оптимизации и оптимизации управления маркетингом, помогая вам собирать, анализировать и отслеживать производительность всех ваших цифровых кампаний. Он объединяет ваши маркетинговые данные из нескольких источников и направляет их в вашу предпочтительную платформу для отчетности, анализа или хранения. От создания динамических инструментов в Likeer Studio или Power BI до проведения углубленного анализа в Google Sheets или организации ваших данных на складе, таких как BigQuery или Amazon Redshift, DataSlayer.ai поддерживает ваши потребности в данных. Просто выберите свой пункт назначения, а мы обращаемся к остальным.
iSpot.tv
ispot.tv
iSpot.tv помогает рекламодателям измерять влияние телевизионной и потоковой рекламы на бренд и бизнес, от концепции до выхода в эфир и конверсии. Быстрые, точные и действенные решения для измерения и атрибуции позволяют рекламодателям оценивать эффективность креативов, улучшать медиапланы и атрибутировать результаты рекламы для кроссплатформенных кампаний, одновременно сопоставляя их с конкурентами и историческими нормами. В отличие от устаревших и специальных решений, iSpot специально создан для измерения эффективности каждой рекламы на телевидении с цифровой точностью и детализацией в реальном времени. Благодаря постоянной аналитике производительности, объединенной для линейного и потокового телевидения, рекламодатели могут принимать быстрые и уверенные меры для последовательного достижения бизнес-результатов. Компания была основана в 2012 году, ее штаб-квартира находится в Белвью, штат Вашингтон.
Octoboard for Business
octoboard.com
Маркетинговые агентства экономят время и привлекают клиентов, создавая автоматизированные отчеты и клиентские порталы с белой этикеткой. Octoboard рассылает клиентам отчеты и размещает клиентские порталы с данными из более чем 50 маркетинговых платформ — SEO, PPC, социальных сетей, электронного маркетинга, веб-аналитики и многого другого. * Полностью белая маркировка — создавайте собственные фирменные отчеты * Размещенные клиентские порталы — привлекайте больше трафика на ваш сайт * 50+ интеграций со всеми вашими любимыми маркетинговыми платформами * Более 100 готовых шаблонов для панелей и отчетов клиентских порталов * Неограниченное количество отчетов, панелей мониторинга и пользователей всего от 5 долларов США за клиента. Клиентские порталы White Label, размещенные на веб-сайтах агентств, привлекают клиентов и информируют клиентов о прогрессе агентства. Неограниченное количество пользователей, неограниченное количество отчетов, более 50 интеграций с социальными сетями, SEO, PPC, веб-аналитикой, анализом ключевых слов от Octoboard — единая клиентская платформа отчетности для маркетинговых агентств и занятых маркетологов.
Blue Triangle
bluetriangle.com
Каждый красный свет не один и тот же. И это не каждая возможность для бизнеса. Blue Triangle дает вам возможность унифицированного отслеживания технических, безопасности, бизнес- и маркетинговых ключевых показателей эффективности, таких как неработающие ссылки, отсутствие на складе, показатели отказов и выходов и многое другое – и все это на одной настраиваемой информационной панели. Мониторинг цифрового опыта — это лишь часть истории. Представьте себе силу действенной информации, которая подскажет вам, какие проблемы лишают вас наибольшего дохода, и вы сможете исправить их до того, как они повлияют на ваш сайт. В отличие от инструментов наблюдения или решений для управления цифровым опытом, «Голубой треугольник» начинается и заканчивается бизнес-результатами. Во-первых, оцените количественную потерю дохода из-за недовольства пользователей на вашем веб-сайте или в мобильном приложении. Затем расставьте приоритеты, где использовать ограниченное время и ресурсы для устранения проблемных мест с учетом влияния на бизнес и качество обслуживания клиентов. Наконец, подтвердите фактические бизнес-результаты усилий по оптимизации вашего сайта, чтобы доказать рентабельность инвестиций.
AdClicks
adclicks.app
Управляйте всей своей работой на нашей удобной панели управления. Получите доступ к функциям отчетности White Label, автоматизации отчетов, а также настраиваемым панелям и шаблонам отчетов по цифровому маркетингу. AdClicks также предлагает доступ к данным в реальном времени, первоклассное обслуживание клиентов и многое другое.
Solitics
solitics.com
Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализуя самые амбициозные идеи и стимулируя рост. Благодаря стремлению к быстрому внедрению (через 45 дней!) и постоянным инновациям партнеры и клиенты Solitics становятся свидетелями выдающихся результатов по конверсии, удержанию и LTV. Сотни мировых брендов в различных отраслях привлекают своих клиентов инновационным и личным способом в режиме реального времени, используя Solitics.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — это программное обеспечение для генерации лидов и персонализации веб-сайтов в сфере B2B, целью которого является предоставление вашему отделу продаж информации о посетителях вашего веб-сайта, а также предоставление им уникального опыта работы с веб-сайтом. С помощью наших услуг по привлечению потенциальных клиентов определите названия, контактные данные и пользовательские данные компаний, которые посещают ваш сайт. Прошли времена холодных звонков и догадок, мы обеспечиваем ваш отдел продаж горячими потенциальными клиентами, которые уже проявили интерес к вашим продуктам и/или услугам. Поскольку 98% посетителей сайта бесследно исчезают с вашего сайта, не пора ли вам узнать, кто они такие? Обращайтесь с посетителями вашего сайта по-новому с помощью нашей новой функции персонализации веб-сайта. Предоставьте посетителям индивидуальный вид вашего веб-сайта на основе фирменных данных, таких как географическое местоположение, размер компании или даже их название. Покажите им соответствующие тематические исследования, варианты использования и отзывы, основанные на их качествах. Мы создали «Очередь посетителей», потому что воочию увидели явные области для улучшения среди текущего программного обеспечения, представленного на рынке. Не верьте нам на слово, попробуйте бесплатно сегодня!
KnoCommerce
knocommerce.com
KNO помогает покупателям рекламы лучше понять, кто их клиенты и откуда они. Укажите свою атрибуцию после выхода iOS 14, создайте более точные портреты и стимулируйте действия с помощью наших готовых шаблонов опросов после покупки. Нам доверяют более 1800 брендов, тратящих 100 000 000 долларов США в месяц на платную рекламу.
Prescient AI
prescient-ai.io
Prescient AI — это передовое решение для моделирования маркетингового микса (МММ), которое использует искусственный интеллект для омниканальных брендов. Используйте возможности межканального распределения доходов и оптимизации бюджета, адаптированные к вашему бренду, путем объединения ваших уникальных данных и нашего многолетнего опыта в области машинного обучения и статистики. Мы — команда опытных инженеров, исследователей и маркетологов электронной коммерции, которые сосредоточены на обеспечении уверенности и гибкости брендов при принятии бюджетных решений. Prescient AI дает маркетологам возможность: - Уверенно работать с измерениями средств массовой информации, которые защищены от дальнейших ограничений данных - без необходимости использования пикселей или файлов cookie. - Получите доступ к маркетинговой платформе, созданной с нуля, чтобы избежать проблем с интеграцией. - Используйте готовые API для подключения всех медиаканалов за считанные минуты, а не дни. - Получите полезную информацию менее чем за 36 часов. - Просматривайте все исторические данные в одном месте и получайте новую информацию. Смоделируйте и выполняйте свои планы роста с уверенностью и оптимизируйте прибыльность с помощью Prescient AI.
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® — это платформа цифрового маркетингового анализа на базе искусственного интеллекта, которая помогает маркетинговым командам принимать более эффективные решения на основе данных. Наш простой в использовании интерфейс предоставляет единый источник достоверной информации, позволяя маркетологам в режиме реального времени видеть эффективность всех кампаний и каналов. Используя передовые технологии машинного обучения, ASK BOSCO® выявляет новые возможности для увеличения доходов по существующим и новым каналам. Мы также предоставляем возможности прогнозной аналитики, позволяющие маркетологам создавать персонализированные панели отчетности и прогнозировать будущие кампании с непревзойденной точностью. Наш уникальный индекс ASK BOSCO® сравнивает ваш домен с ближайшими конкурентами в вашей категории. Этот индекс является показателем вашего присутствия в Интернете и того, насколько эффективно вы инвестируете в органические и платные медиаканалы. Как работает ASK BOSCO®? ASK BOSCO® работает, собирая данные из различных источников, включая ваш веб-сайт, социальные сети и рекламные кампании. Затем эти данные анализируются нашим механизмом искусственного интеллекта для выявления тенденций, закономерностей и возможностей. ASK BOSCO® также использует машинное обучение для прогнозирования будущей производительности. Это позволяет вам принимать более обоснованные решения относительно вашего маркетингового бюджета и кампаний. Каковы преимущества использования ASK BOSCO®? Использование ASK BOSCO® дает множество преимуществ. Вот некоторые из наиболее важных из них: - Лучшее принятие решений: ASK BOSCO® предоставляет вам данные и идеи, необходимые для принятия более эффективных и обоснованных решений относительно ваших маркетинговых кампаний. - Увеличение дохода: ASK BOSCO® помогает вам выявить новые возможности для получения большего дохода от существующих и новых каналов. - Повышение эффективности: ASK BOSCO® автоматизирует многие задачи, связанные с цифровым маркетингом, освобождая ваше время, чтобы вы могли сосредоточиться на более стратегических действиях. - Снижение затрат: ASK BOSCO® может помочь вам сэкономить деньги на ваших маркетинговых кампаниях за счет оптимизации бюджета и более эффективного таргетинга ваших кампаний. Если вы ищете способ улучшить эффективность своего цифрового маркетинга, ASK BOSCO® — идеальное решение для вас. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам достичь ваших маркетинговых целей.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это платформа для межканального взаимодействия с клиентами, созданная для маркетологов и владельцев продуктов, которые ценят гибкость, а не громоздкую сложность. Мы помогаем потребительским брендам быстро адаптироваться к меняющимся ожиданиям клиентов посредством анализа в режиме реального времени и персонализированных межканальных коммуникаций. MoEngage доверяют более 1200 мировых потребительских брендов, включая Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom и Airtel. Имея офисы в десяти странах, MoEngage поддерживается Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast и Helion Ventures. Описание продукта: * Межканальный маркетинг Сегментируйте своих клиентов и взаимодействуйте с ними в режиме реального времени через предпочитаемый ими канал в удобное для них время на основе их действий, поведения, атрибутов и предпочтений. MoEngage позволяет вам привлекать клиентов через одиннадцать каналов: ваш веб-сайт, электронную почту, мобильное приложение, SMS, WhatsApp и социальные сети. * Информация о клиентах Перенесите данные о своих клиентах в MoEngage и используйте Sherpa, нашу систему искусственного интеллекта, чтобы получить представление о поведении и предпочтениях клиентов. Легко сегментируйте и привлекайте клиентов с помощью единой панели управления. Всего несколько кликов, и все готово! * Персонализация веб-сайтов и приложений. Порадуйте посетителей вашего веб-сайта и приложения персонализированным контентом, предложениями и рекомендациями, основанными на их предпочтениях, симпатиях, этапах пути и образе жизни. * Оповещения о транзакциях в реальном времени MoEngage Inform предоставляет унифицированную инфраструктуру для управления критическими оповещениями по каналам и поставщикам с помощью единого API.
OWOX
owox.com
OWOX BI — ведущая платформа демократизации данных. * Демократизация предполагает нулевую кривую обучения: проверяемый доступ, хорошо известный интерфейс и культура принятия решений. +150 тысяч цифровых аналитиков используют OWOX BI, чтобы разбить разрозненные данные и предоставить бизнес-пользователям необходимые им отчеты. Наша запатентованная технология обеспечивает бесперебойный сбор, подготовку и поддержку данных для брендов электронной коммерции, SaaS, финансов и других ниш в США и ЕС. Сайт компании www.owox.com.
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