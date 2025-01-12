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Программное обеспечение для внутренних коммуникаций - Самые популярные приложения - Польша
Программное обеспечение для внутренних коммуникаций, часто называемое программным обеспечением для обмена деловыми сообщениями, предлагает платформы обмена мгновенными сообщениями как для прямого, так и для группового общения внутри организации. Эти инструменты разработаны так, чтобы быть удобными и эффективными, обеспечивая быстрое взаимодействие между членами команды. Сотрудникам больше не нужно отправлять длинные электронные письма только для того, чтобы получить краткие ответы. Инструменты для обмена деловыми сообщениями упрощают общение с коллегами, делая его таким же простым, как общение с друзьями в социальных сетях или посредством текстовых сообщений. Многие из этих платформ включают в себя такие функции, как смайлики и GIF-файлы, которые способствуют искреннему и естественному общению на рабочем месте.
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Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — это платформа для общения и совместной работы, которая сочетает в себе чат на рабочем месте, видеоконференции, хранилище файлов и интеграцию приложений. Служба интегрируется с офисным пакетом повышения производительности по подписке Office 365 и включает расширения, которые можно интегрировать с продуктами сторонних производителей. Microsoft Teams является конкурентом таких сервисов, как Slack, и представляет собой путь развития и обновления Microsoft Skype для бизнеса. Microsoft анонсировала Teams на мероприятии в Нью-Йорке и запустила эту службу по всему миру 14 марта 2017 года. Она была создана в ходе внутреннего хакатон в штаб-квартире компании, и в настоящее время его возглавляет Брайан Макдональд, корпоративный вице-президент Microsoft.
Zoom Web
zoom.us
Zoom — это программа для видеотелефонии, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно использовать до 100 устройств с ограничением по времени 40 минут для бесплатных учетных записей, в которых встречаются три и более участников. Пользователи имеют возможность обновиться, подписавшись на один из планов, самый высокий из которых позволяет одновременно использовать до 1000 человек без ограничений по времени. Во время пандемии COVID-19 значительно возросло использование Zoom и аналогичных продуктов для удаленная работа, дистанционное образование и социальные отношения в Интернете.
Slack
slack.com
Slack — это собственная платформа делового общения, разработанная американской компанией-разработчиком программного обеспечения Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, включая постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частные группы и прямой обмен сообщениями.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости человеческой поддержки, что освобождает команду для работы над более ценными разговорами с клиентами. Более 25 000 организаций по всему миру, включая Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и позволяет взаимодействовать с более чем 600 миллионами активных конечных пользователей в месяц. Компания Intercom, основанная в 2011 году при поддержке ведущих венчурных капиталистов, включая Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners и Social Capital, ставит перед собой задачу сделать интернет-бизнес персонализированным.
Zello
zello.com
Zello — это ведущее приложение для обмена голосовыми сообщениями «нажми и говори» для команд и предприятий по всему миру, которое превращает устройства iOS, Android и Windows в рации, которые также записывают сообщения, отслеживают местоположение и отправляют экстренные оповещения. Администраторы учетных записей добавляют, удаляют и группируют команды через централизованную веб-консоль управления. Каналы являются гибкими, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента, особенно в сфере гостеприимства, производства, строительства, транспорта и розничной торговли. Zello идеально подходит для предприятий с сотрудниками, не имеющими рабочего стола, полевыми работниками, удаленными работниками и одинокими работниками. Случаи использования в этой категории включают гостиницы с разнообразным персоналом, строительные бригады на шумных рабочих площадках и розничных продавцов в торговом зале. Присоединяйтесь к миллионам пользователей Zello, которые общаются в режиме реального времени через любую беспроводную сеть или сеть передачи данных, чтобы делиться обновлениями, подключаться в чрезвычайных ситуациях и решать проблемы. Zello обслуживает тысячи предприятий и имеет более 130 миллионов пользователей по всему миру. В число текущих клиентов входят Honda, Restoration Hardware, Starwood/Marriott Hotels, Uniqlo, Waste Management (WM) и YRC Freight. Zello признан надежным коммуникационным решением такими авторитетными источниками, как Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today и TechCrunch.
Workplace
workplace.com
Рабочее место — это инструмент коммуникации, который объединяет всех сотрудников вашей компании, даже если они работают удаленно. Используйте знакомые функции, такие как группы, чат и прямая видеотрансляция, чтобы люди могли общаться и работать вместе. Workplace — это корпоративная платформа подключения, разработанная Facebook, Inc. и включающая использование групп, обмен мгновенными сообщениями и ленту новостей. Разработку возглавляют Жюльен Кодорниу, вице-президент по рабочим местам, и Карандип Ананд, руководитель отдела рабочих мест.
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает деловым людям, журналистам и студентам быть более сосредоточенными, совместными и эффективными на встречах, интервью, лекциях и везде, где происходят важные разговоры.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat — безопасное сотрудничество для строго регулируемых организаций. Созданный для организаций, которым требуется больший контроль над своими коммуникациями, он обеспечивает сотрудничество между коллегами, партнерами, клиентами, сообществами и даже платформами без компромиссов в отношении владения данными, настройки или интеграции. Десятки миллионов пользователей в более чем 150 странах и организациях, таких как Deutsche Bahn, ВМС США и Credit Suisse, каждый день доверяют Rocket.Chat, чтобы обеспечить полную конфиденциальность и безопасность своих коммуникаций.
WorkJam
workjam.com
WorkJam — ведущая платформа Digital Frontline Workplace. Благодаря управлению задачами, коммуникациям, обучению, самообслуживанию и эксклюзивной технологии рынка открытых смен, предназначенной для работы с вашим текущим решением WFM. WorkJam, которому доверяют такие знаковые бренды, как Shell, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO, Woolworths и другие, предоставляет все необходимое для выравнивания линии фронта.
Element
element.io
Element — это безопасная коммуникационная платформа, построенная на Matrix: децентрализованном протоколе со сквозным шифрованием. Объедините свои команды, повысьте производительность и удовлетворенность работой, сохраняя при этом полное право собственности на свои данные. Element является лидером в отчете Forrester Wave: Secure Communications. Легко сотрудничайте со своими партнерами, поставщиками или клиентами с помощью видеозвонков и обмена мгновенными сообщениями: как электронная почта в 21 веке. Вы даже можете подключить свои учетные записи Slack, MS Teams, WhatsApp. С другой стороны, Element можно закрыть для сред с высоким уровнем безопасности, используя безопасные пограничные и междоменные шлюзы, а также даже развертывания с воздушным зазором. В сети, построенной на базе Matrix, не существует единой точки отказа благодаря децентрализованной сетевой архитектуре, что делает ее идеальной для критически важных сред. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать, какую выгоду ваш бизнес может получить от Element.
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оценке в $1,9 млрд. Monday.com выиграл премию Webby Award 2020 за продуктивность в категории «Приложения, мобильные устройства и голосовая связь».
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — это мобильное приложение для управления персоналом, включающее надежный набор инструментов, призванных помочь организациям с нерабочими командами улучшить коммуникацию, удержать персонал и повысить операционную эффективность. Connecteam позволяет менеджерам перевести свои бизнес-процессы на автопилот и сосредоточиться на росте бизнеса, а также освобождает сотрудников, чтобы они могли работать более продуктивно, профессионально и удовлетворенно. Экономьте время и повышайте производительность с помощью настраиваемых контрольных списков, форм и отчетов, ориентированных на мобильные устройства; Планируйте смены и отслеживайте рабочее время с помощью GPS-часов; Упростите общение сотрудников, повысьте профессиональные навыки, управляйте повседневными задачами и многое другое — и все это в одном приложении. Обеспечьте безопасный и простой вход в систему для системных администраторов с помощью системы единого входа в Active Directory (SSO).
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной почты Spike, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на мощную платформу обмена сообщениями, которая отдает приоритет самым важным сообщениям, чтобы вы могли сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь работой с электронной почтой без помех. Spike для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный пакет повышения производительности для команд. Он объединяет командный чат, электронную почту, видеоконференции, инструменты искусственного интеллекта и документы для совместной работы в единый канал. Легко общайтесь и сотрудничайте с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют они Spike или нет. Spike — это первая служба деловой электронной почты, предназначенная для эффективного командного взаимодействия. Поддерживайте целостность бренда, используя собственный домен электронной почты или приобретая собственный домен у Spike. Наслаждайтесь безопасной, надежной и архивируемой электронной почтой и сообщениями, обеспечивающими бесперебойную связь.
Vowel
vowel.com
Vowel — это инструмент для видеоконференций и встреч на базе искусственного интеллекта. Благодаря сводкам совещаний на базе искусственного интеллекта Vowel делает каждую встречу более инклюзивной и полезной, обеспечивая простоту, безопасность и надежность. Организуйте, записывайте, расшифровывайте, вырезайте, ищите и делитесь собраниями — никаких дополнений не требуется! Основные функции: - Сводные данные о собраниях на основе искусственного интеллекта, доступные мгновенно после того, как вы повесите трубку. - Действия на основе искусственного интеллекта (предлагаемые в режиме реального времени). - MeetingGPT, вопросы и ответы на основе искусственного интеллекта для собраний. - Резюме встреч в формате Catch Me Up. в вашем браузере - Записывайте и расшифровывайте одним щелчком мыши, даже при использовании бесплатного плана - Совместная работа над повестками дня и заметками о встречах в режиме реального времени (включая действия) - Ищите каждое слово, когда-либо сказанное, во всем содержимом вашего собрания - Интеграция Zapier - Запись встречи моменты и делитесь ими для мгновенного контекста. Сделайте встречи более инклюзивными с помощью отслеживания времени разговора, смайликов, поднятия рук и многого другого. Попробуйте Vowel бесплатно сегодня!
Podbean
podbean.com
Запустите подкаст именно так, как вы хотите. С Podbean вы получаете полный пакет — надежный хостинг подкастов, неограниченное хранилище и пропускную способность, рекламные инструменты, рекламу подкастов и премиум-контент. Более 180 тысяч человек выбирают Podbean для создания своих потрясающих подкастов. Попробуйте бесплатно прямо сейчас.
Chatway
chatway.app
Chatway трансформирует онлайн-взаимодействие с клиентами с помощью своего онлайн-чата для веб-сайтов. Предлагая общение в реальном времени, настраиваемые виджеты и интеллектуальных чат-ботов, он повышает удобство работы пользователей. Адаптивный к различным устройствам, Chatway позволяет компаниям эффективно взаимодействовать, решать проблемы и конвертировать потенциальных клиентов. Расширьте свое присутствие в Интернете и постройте долгосрочные отношения с клиентами с помощью Chatway.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq — это программное обеспечение для делового общения, которое помогает упростить и оптимизировать ваше общение с помощью организованных разговоров и легкодоступной информации. Cliq разработан для обеспечения гибридного стиля работы, при котором вы можете войти в систему и работать через любое устройство из любой точки мира. Это помогает повысить общую производительность вашей команды и, в свою очередь, положительно влияет на эффективность вашего бизнеса.
Trengo
trengo.com
Trengo — это комплексная платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для оптимизации взаимодействия по нескольким каналам, улучшения качества обслуживания клиентов и сотрудничества в команде. Делая упор на эффективность и автоматизацию, Trengo позволяет предприятиям беспрепятственно управлять взаимодействием с клиентами из единого интерфейса.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиентов. Он предлагает более 300 готовых интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления вовлеченностью персонала и аналитики на базе искусственного интеллекта. Контакт-центр RingCentral тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного уровня и интегрированных унифицированных коммуникаций, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Workplace Chat
workplace.com
Чат на рабочем месте — это интересный, интуитивно понятный и быстрый способ общения с кем угодно, в любое время и в любом месте. Workplace — это корпоративная платформа подключения, разработанная Facebook, Inc. и включающая использование групп, обмен мгновенными сообщениями и ленту новостей. Разработку возглавляют Жюльен Кодорниу, вице-президент по рабочим местам, и Карандип Ананд, руководитель отдела рабочих мест.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost — это платформа с открытым исходным кодом для безопасного сотрудничества на протяжении всего жизненного цикла разработки программного обеспечения. Сотни тысяч разработчиков по всему миру доверяют Mattermost повышение своей продуктивности за счет объединения командного взаимодействия, управления задачами и проектами, а также оркестрации рабочих процессов в единую платформу для гибкой разработки программного обеспечения. Платформа Mattermost с открытым исходным кодом, основанная в 2016 году, обеспечивает работу более 800 000 рабочих мест по всему миру при поддержке более 4 000 участников из сообщества разработчиков. Компания обслуживает более 800 клиентов, включая Европейский парламент, НАСА, Nasdaq, Samsung, SAP, ВВС США и Wealthfront, и пользуется поддержкой инвесторов мирового уровня, включая Battery Ventures, Redpoint, S28 Capital, YC Continuity. Чтобы узнать больше, посетите www.mattermost.com.
Assembly
joinassembly.com
Ассамблея — это современная платформа взаимодействия на основе искусственного интеллекта, которая оптимизирует признание, вознаграждение, внутреннюю коммуникацию и сотрудничество во всей организации. Этот единый удобный центр предлагает комплексные и универсальные решения для взаимодействия, включая объявления, помощников на рабочем месте с искусственным интеллектом, конкурсы, опросы и многое другое. Ассамблея предоставляет обширный каталог вознаграждений, таких как подарочные карты, специальные сувениры, культурные награды и благотворительные пожертвования, способствуя созданию культуры на рабочем месте, где сотрудники чувствуют себя ценными, оцененными и связанными. Мощная аналитика позволяет менеджерам получить представление о настроениях в компании, создавая среду, в которой сотрудники чувствуют себя услышанными и понятыми. Признавайте свою команду значимым образом. Совместите основные ценности с признанием, чтобы поощрять ежедневную поддержку команды. Повысьте узнаваемость с помощью обширного каталога наград, включая подарочные карты, сувениры, культурные награды и благотворительные пожертвования. Автоматизируйте этапы и распознавание юбилеев. Отпразднуйте день рождения или годовщину каждого товарища по команде с помощью автоматизированных настраиваемых сообщений. Полная интеграция с Microsoft Teams и Slack Engage там, где вы уже работаете, с безопасной интеграцией и обновлением данных в реальном времени. Введите данные один раз для немедленной синхронизации между платформами. Повысьте вовлеченность сотрудников. Используйте обновления для генеральных директоров и руководителей, различные опросы сотрудников, еженедельные проверки и опросы удовлетворенности для повышения вовлеченности. Оптимизируйте внутренние коммуникации. Используйте такие инструменты, как шаблоны AMA, ленты новостей, шаблоны справки, групповые каналы, ледоколы, средства управления идеями, внутренние вики-страницы и инструменты для встреч, чтобы улучшить рабочие процессы общения. Повысьте производительность команды. Используйте ежедневные отчеты, повестки дня, заметки о встречах, отзывы о продуктах, списки побед и облегченную CRM для продаж, чтобы повысить производительность. Упрощение HR и рекрутинга. Внедряйте опросы по льготам для сотрудников, собеседования при увольнении, оценки eNPS, внутренние рекомендации, вопросы на собеседованиях и отзывы о новых сотрудниках, а также отслеживание рабочего времени подрядчиков и другие шаблоны HR.
Copilot
copilot.com
Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сегодня сотни компаний, предоставляющих технологические услуги, работающих в сфере технологий, маркетинга, финансовых услуг и других отраслей, работают на Copilot. Copilot была основана в 2020 году, в 2022 году привлекла $10 млн в серии A, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания веб-дизайна под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с веб-дизайна на разработку веб-приложений. Его первым коммерческим приложением был Basecamp, за ним последовали Backpack, Campfire и Highrise. Платформа веб-приложений с открытым исходным кодом Ruby on Rails изначально была создана для внутреннего использования в 37signals, а затем была публично выпущена в 2004 году. В феврале 2014 года компания приняла новую стратегию, полностью сосредоточившись на своем флагманском продукте, пакете программного обеспечения, также называемом Basecamp. и переименование компании из 37signals в Basecamp. Джейсон Фрид и Дэвид Хайнемайер Ханссон опубликовали несколько книг под названием 37signals.
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный интранет, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR-основы и AI встроены в структуру Битрикс24. Битрикс24 — это инициатива компании Bitrix, Inc., запущенная как облачный сервис в апреле 2012 года. Теперь он доступен в облаке и локально. В 2024 году у нашей компании более 12 миллионов организаций. Битрикс24 гордится тем, что обслуживает клиентов от небольших организаций до компаний из списка Fortune 500.
Guru
getguru.com
Корпоративный AI-поиск, интрасеть и Wiki на одной платформе. Guru живет в инструментах, которые вы уже используете, поэтому нет необходимости переключать контекст. Найдите информацию в любом приложении, обратитесь за помощью к эксперту, если вы не можете ее найти, и позвольте Guru заранее выявлять пробелы в знаниях, дублировать знания и переводить их на 100 языков... своего рода умный друг для вас и остальных ваших сотрудников. компания.
Workiro
workiro.com
Приложение нового поколения, которое уникальным образом сочетает в себе возможности управления задачами, общением и документами, включая электронную подпись, помогая вам лучше выполнять любую работу с кем угодно.
Teamwork
teamwork.com
TeamWork.com-единственная платформа с лучшей в своем классе клиентских операций в сочетании с простым в использовании управления проектами, которую любят команды. Доставлять работу во времени и бюджета, устранить хаос клиента и понимать прибыльность, все на одной платформе. Штаб -квартира в Корке, Ирландия, и основанная командой, которая раньше управляла агентством, в команде.
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где угодно. Lark — это супер-приложение для работы, которое объединяет чаты, рабочие процессы, электронную почту, документы, таблицы, управление проектами и встречи в одном месте. Ваша команда может планировать, выполнять и синхронизировать работу без сбоев и сосредоточиться на том, что важно для вашего бизнеса.
Chanty
chanty.com
Chanty — это облачная платформа для совместной работы, которая сочетает в себе коммуникацию, управление проектами и автоматизацию, помогая командам работать более эффективно. Этот инструмент позволяет вам: · Общаться с членами вашей команды; · Общайтесь с помощью групповых аудио/видеозвонков и 1 на 1 и делитесь своим экраном; · Делитесь мгновенными сообщениями, файлами или любым другим контентом, который вам нравится; · Создавайте, назначайте, устанавливайте сроки и обсуждайте задачи прямо в Chanty; · Интегрируйте обмен сообщениями с различными приложениями, такими как Google Drive, Dropbox, Trello, GitHub, Zapier, Jira, Asana и многими другими; · Отслеживайте рабочий процесс команды с помощью Kanban Board; · Смотрите видео на YouTube, GIF-файлы и контент из социальных сетей; · Получите быстрый доступ ко всем вашим чатам, задачам и файлам через Teambook. Chanty помогает командам повысить производительность и деловое общение. Неограниченная история сообщений, управление задачами, обмен файлами и мощные уведомления организуют и экономят ваш день. Эффективно сотрудничайте и общайтесь в одном месте.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork — приложение для группового чата для бизнеса. Безопасный обмен сообщениями, видеочат, управление задачами и обмен файлами. Общение в режиме реального времени и повышение производительности команд.
Nifty
nifty.pm
Nifty — это универсальное рабочее пространство, позволяющее согласовывать людей, проекты и функции в вашей организации. Благодаря чату, задачам, целям, документам и файлам в одном месте — Nifty позволяет вам сосредоточиться на работе, а не жонглировать инструментами. Nifty помогает сократить циклы разработки проектов и повысить производительность команды, объединяя все важные функции управления проектами в одном программном обеспечении. Конечным результатом является автоматизация прогресса на основе этапов, которая обеспечивает согласованность действий всех заинтересованных сторон, обеспечивая соответствие целей организации графику. Программное обеспечение Nifty позволяет вам управлять задачами с помощью представлений Канбан, Список и Временная шкала. Совместная работа над Nifty вполне естественна, поскольку у каждого проекта есть отдельная ветка обсуждения, поэтому у проектов есть специальный центр знаний. Nifty создан для поощрения межведомственного сотрудничества, как никто другой. Благодаря встроенному календарю Nifty можно интегрировать с Google, Outlook, а также обеспечить общий доступ к файлам и документам.
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Они переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее искусственным интеллектом и автоматизацией, чтобы решать проблемы и помогать командам работать быстрее. Клиенты получают исключительный сервис независимо от того, ищут ли они простой, мгновенный ответ или персонализированную помощь по самым сложным вопросам, а также аналитику и идеи, необходимые их бизнесу для оптимизации обслуживания клиентов. Более 8500 компаний всех форм и размеров, от ClickUp до Branch Insurance, от Echo Global Logistics до Reed & Mackay, полагаются на Front, чтобы предоставить революционные услуги, которые завоевывают и удерживают клиентов на всю жизнь.
Pumble
pumble.com
Pumble — это бесплатное приложение для командного чата, которое позволяет командам любого размера сотрудничать. В отличие от других приложений для командного чата, Pumble доступен бесплатно неограниченному числу пользователей. Pumble — это онлайн-приложение, которое работает в браузере, но для удобства вы можете установить его на свой компьютер или мобильный телефон.
Engynn
engynn-intranet.com
Интранет, который вам понравится. Ищете простое и социальное программное обеспечение для внутренней сети компании? Ваш поиск в интрасети заканчивается здесь! Начните работу с бесплатной пробной версии за две минуты и узнайте, почему компании по всему миру доверяют программному обеспечению Engynn для внутренней сети.
Edworking
edworking.com
Edworking - это платформа для вашей команды и вашей работы. Единственное решение для команд со всем, что им нужно, чтобы работать удаленно. Все ваши задачи, файлы, изображения и разговоры в одном месте и просто уникальная подписка. Команды используют Edworking для координации, общения и управления работой. Наши клиенты перешли от использования многих платформ к сотрудничеству со своей командой, такими как Trello и Jira для управления задачами, Slack и Zoom для связи, или Dropbox и Drive для передачи файлов, чтобы просто Edworking. Это означает больше не переключение между приложениями! Присоединяйтесь к нашему сообществу: https://t.me/edworkingapp
Deskree
deskree.com
Deskree — это облачная платформа, которая упрощает и оптимизирует серверную разработку и управление инфраструктурой для предприятий и разработчиков.
Textellent
textellent.com
Надежные службы текстовых сообщений для бизнеса Textellents предоставляют возможности SMS, MMS для обслуживания клиентов, программ продаж и маркетинга текстовых сообщений. Решение Textellent для деловых текстовых сообщений и маркетинга текстовых сообщений упрощают разработку, управление, измерение и интеграцию кампаний SMS и MMS. Независимо от того, используется ли Textellent для обслуживания клиентов, продаж или маркетинга, ваш клиентский путь поддерживается простым в использовании сервисом, который позволяет использовать текстовые сообщения для местных бизнес-направлений и обслуживает предприятия любого размера. Также доступны надежное планирование и напоминания о встречах, а также ключевые слова и короткие коды для удобного участия в программах с поддержкой TCPA от искусственного интеллекта. Кроме того, деловые текстовые сообщения непосредственно из любого веб-приложения или веб-страницы также поддерживаются через Textellent Messenger (бесплатное расширение Google Chrome).
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT — это решение Push To Talk с приложением для смартфонов и программным обеспечением для оперативного управления с определением местоположения пользователя, записью сообщений и многим другим. Это общение в реальном времени в одном мощном приложении «нажми и говори» (PTT). BiPTT идеально подходит для компаний с сотрудниками, не имеющими рабочего стола, которым необходима эффективная и безопасная связь в режиме реального времени.
Coast
coastapp.com
Coast — это универсальное рабочее пространство для команд, которые хотят лучше управлять командными коммуникациями, задачами, контрольными списками, планированием и рабочими процессами. С вашего телефона на рабочий стол Coast легко доступен из любого места в любое время. Тысячи команд и предприятий используют Coast для замены электронной почты, текстовых сообщений, электронных таблиц, а также бумажных контрольных списков и расписаний. Благодаря тому, что все ваши сотрудники работают в одном месте, Coast повышает производительность и ответственность вашей команды, а также экономит часы времени каждую неделю.
Statflo
statflo.com
Statflo предоставляет ведущую совместимую платформу индивидуального обмена текстовыми сообщениями для команд, работающих с клиентами. Мы даем возможность компаниям радовать своих клиентов посредством персонализированного общения и двустороннего общения посредством текстовых сообщений. Благодаря встраиваемым инструментам продаж и базам данных CRM, автоматизированным правилам соответствия и целевым информационно-просветительским кампаниям Statflo позволяет компаниям привлекать, удерживать и расширять свою клиентскую базу в рамках единой платформы.
Nynja
nynja.io
Встроенные решения для встреч на вашем веб-сайте 9,99 долларов США в месяц, клиенты БЕСПЛАТНО! Полная платформа инструментов для решения встреч с вашим брендом! Что вы получаете... Аудио- и видеоконференции - Совместное использование экрана Передача больших файлов - Мгновенные индивидуальные и групповые чаты Накопитель данных - Автоматический онлайн-перевод чата на более чем 101 язык. Посмотрите, как это работает, на вашем сайте NINJAworkspace.com https://youtu.be/pGznF2Ok954
Samesurf
samesurf.com
Samesurf — это запатентованная платформа для совместной работы в режиме реального времени, которая позволяет нескольким людям взаимодействовать с одними и теми же онлайн-опытами в реальном времени с любого устройства или браузера без установки или программирования. Широко известный как изобретатель современного совместного просмотра, Samesurf также позволяет участникам (1) Мгновенно загружайте и делитесь документами и видео. (2) Разговор или видеочат через VOIP и телефонные линии. (3) Редактировать конфиденциальные поля ввода или другие элементы экрана. (4) Делитесь офлайн-контентом (5) Получите углубленную аналитику (6) Запись сессий Samesurf поддерживает разнообразные варианты использования, включая продажи, поддержку, обучение, телемедицину и виртуальные встречи.
Appward
appward.com
Компании-разработчики программного обеспечения не понимают ваш бизнес. Из одной группы вы получаете жесткое решение, требующее дорогостоящей и трудоемкой реализации. С другого получаешь мешанину отключенных приложений. Они чувствуют вашу боль. Appward предоставляет интеллектуальный набор из более чем 80 приложений в невероятно быстром частном рабочем пространстве, который помогает вам управлять и улучшать каждую функцию в вашей организации, включая ERP, CRM, управление проектами, коммуникации, управление сотрудниками, операции, качество, производство и цепочку поставок.
Tipi
tipihub.com
Отвечайте в удобное время, из любого места, в полных мыслях, сохраняя полную историю решений.
Cynoia
cynoia.com
Команды устали отслеживать поток информации. Cynoia объединяет безболезненный процесс, реализующий синхронную связь.
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely предоставляет внутренний канал связи в режиме реального времени, который объединяет каждого сотрудника, независимо от его функций, местоположений и часовых поясов. Его легко развернуть, и он предоставит вашей организации инструменты, необходимые для создания и измерения вовлеченности сотрудников.
Matilda Workspace
matilda.io
Совершенно новое универсальное рабочее пространство для современных команд Принимая концепцию единого рабочего пространства, Matilda объединяет мощный набор лучших в своем классе приложений в одном месте, позволяя командам по всему миру легко подключаться, создавать, координировать свои действия и доставлять удовольствие своим клиентам. Благодаря своей миссии по упрощению технологий Matilda дает организациям возможность делать больше с меньшими затратами, что делает ее важным инструментом как для стартапов, так и для компаний из списка Fortune 500. Ключевые особенности: - В комплект входят мощные приложения: Matilda поставляется с набором мощных приложений, включая «Документы», «Проекты», «Таблицы», «Чат», «Клиенты» и «Второй пилот», гарантируя, что у команд есть все инструменты, необходимые для достижения успеха. - Создавайте с легкостью: с помощью Документов команды могут совместно редактировать документы в режиме реального времени, что упрощает создание и координацию документов. Эта функция призвана заменить Google Docs, Notion и Coda, обеспечивая более интегрированный и эффективный интерфейс. - Оптимизированное управление проектами: функция «Проекты» Matilda позволяет легко управлять и отслеживать каждый аспект ваших проектов. Благодаря таким возможностям, как автоматическое планирование, он призван заменить такие инструменты, как Jira, Trello и Asana. - Расширенное управление данными: хотя таблицы появятся в ближайшее время, они обещают переосмыслить обработку данных, синхронизируя данные из сотен источников или создавая новые коллекции, стремясь заменить такие инструменты, как Airtable, Notion и Segment. - Бесперебойное общение: чат объединяет все командные коммуникации в одном месте, интегрируя проекты, задачи и документы, обеспечивая альтернативу Slack и MS Teams. - Управление взаимоотношениями с клиентами: функция «Клиенты», которая скоро будет выпущена, позволит командам легко отслеживать потенциальных клиентов и управлять взаимодействием с клиентами в одном оптимизированном интерфейсе, призванном заменить Salesforce и Hubspot. - Помощь на основе искусственного интеллекта: Copilot предлагает специальные помощники на основе искусственного интеллекта, помогающие автоматизировать и оптимизировать рабочие процессы, стремясь заменить инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT и Google Bard. Вывод: Matilda Workspace выделяется как комплексное решение, которое не только обещает оптимизировать и упростить работу команд, но и ориентировано на будущее благодаря своим возможностям на базе искусственного интеллекта и приверженности принципам устойчивого развития. Независимо от того, управляете ли вы проектами, координируете работу со своей командой, поддерживаете отношения с клиентами или используете искусственный интеллект для автоматизации, Matilda Workspace предоставляет интуитивно понятную, мощную и адаптируемую платформу для процветания любого типа команды. Попробуйте Matilda сегодня и окунитесь в будущее работы, призванное помочь вам всегда и вовремя реализовывать проекты.
Crypho
crypho.com
Crypho — это решение «Программное обеспечение как услуга» для совместного использования файлов и связи на предприятии со сквозным шифрованием.
Eko
ekoapp.com
Эко — универсальная платформа для бизнеса с удаленными сотрудниками. Убедитесь, что ваши сотрудники остаются на связи, вовлечены и продуктивны, работая из дома. Работайте и сотрудничайте эффективно, где бы вы ни находились, благодаря функциям сообщества, инструментам связи, управлению проектами и центрам обмена знаниями. С Eko вы можете улучшить общение и сотрудничество (1-1/групповые чаты и звонки, обмен файлами, управление проектами, объявления для всей компании), обеспечить обучение и развитие (система управления знаниями компании), повысить операционную эффективность (цифровые рабочие процессы, делегирование задач). ) и модернизировать управление персоналом (база данных сотрудников, формы и процессы управления персоналом). Eko является мультиплатформенным, настраиваемым и удобным для интеграции.
OurPeople
auth.ourpeople.com
Проблемы с командным общением? Не ищите дальше: OurPeople предоставит именно то, что вы ищете! OurPeople — это инновационная мобильная технология, которая позволяет предприятиям малого, среднего и корпоративного бизнеса лучше общаться со всеми. Платформа OurPeople предлагает эксклюзивные методы доставки, ориентированные на нужную аудиторию, с тегами, которые гарантируют, что каждый, кому необходимо получить сообщение, получит его. OurPeople предоставляет множество инструментов для улучшения коммуникации, взаимодействия и обучения команд, работающих на переднем крае.
Unipile
unipile.com
Включите API для электронной почты и обмена сообщениями, чтобы облегчить прямое общение через LinkedIn, Gmail и WhatsApp в своем приложении, повышая производительность и удовлетворенность пользователей.
Journyz
journyz.com
Journyz — это SaaS-платформа, которая помогает CXO настраивать уникальные бизнес-решения и вовлекать все заинтересованные стороны в работу над этими решениями. Journyz помогает лидерам оцифровывать бизнес-процессы, уникальные для каждого предприятия (или даже групп внутри предприятия), предоставляя пользователям ценную информацию лидерам, которые будут лучше подготовлены к принятию решений на основе данных. Руководители могут настроить пользовательский интерфейс, чтобы вовлекать команды в бизнес-процессы, с помощью «сценариев», включающих управление задачами, формы ввода данных, чаты, опросы, игровые задачи, внутренние социальные сети и многое другое. Представления и информационные панели Journyz обеспечивают видимость и визуализацию данных для всей организации.
Midlap
midlap.com
Midlap — это онлайн-инструмент для совместной работы и мозгового штурма, в котором мы решаем проблему, возникающую из-за переключения между несколькими приложениями для совместной работы с вашей командой. Мы решаем эту проблему, предоставляя такие инструменты, как доски, канбан-доски, блок-схемы, файлы, чат, события, диаграммы Ганта и т. д., в одном приложении. Больше не нужно переключаться между различными приложениями и делайте больше с Midlap.
Oneteam
oneteam.io
Знакомство с Oneteam. Возможно, вас не удивит тот факт, что общение с вашими нерабочими сотрудниками является серьезной проблемой. Они разбросаны по разным местам, не сидят за компьютером, не имеют служебного адреса электронной почты и часто работают только неполный рабочий день, и это лишь несколько причин. Методы старой школы, такие как интранет, рассылка электронной почты, бумажные руководства и доски объявлений, больше не подходят. Они создают то, что мы называем
Jumppl
jumppl.com
Мощные и централизованные инструменты, позволяющие сосредоточить внимание вашей команды и информировать клиентов. Jumppl предотвращает распространение данных вашей команды повсюду.
CommBox
commbox.io
CommBox — это омниканальная платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта корпоративного уровня, которая позволяет брендам привлекать клиентов по всем каналам из единого интерфейса, используя омниканальную коммуникацию, цифровое взаимодействие, автоматизацию бизнеса, диалоговый искусственный интеллект и генеративные чат-боты с искусственным интеллектом. CommBox помогает организациям автоматизировать свою повторяющуюся работу, оптимизировать взаимодействие с клиентами, повысить производительность команд обслуживания клиентов и опережать растущие ожидания клиентов в цифровой среде. CommBox позволяет командам поддержки и продаж лучше взаимодействовать с клиентами по их предпочтительным каналам обмена сообщениями, таким как SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages и т. д., с помощью единственной автономной коммуникационной платформы. Более 350 корпоративных клиентов CommBox получают выгоду от снижения эксплуатационных расходов в колл-центрах, повышения удовлетворенности клиентов и повышения производительности агентов. Откройте для себя возможности CommBox: посетите www.commbox.io