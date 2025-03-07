Программное обеспечение для планирования сотрудников - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

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Программное обеспечение для планирования сотрудников упрощает создание, обслуживание и отслеживание графиков сотрудников. Внедряя такую систему, компании могут повысить производительность и командную работу, получив лучшее представление об общем потенциале рабочей силы. Эти системы обычно отслеживают отпуска, больничные и другое личное свободное время. Многие инструменты также имеют автоматические оповещения для предотвращения конфликтов планирования. Со временем собранные данные планирования можно будет интегрировать с финансовыми системами, такими как программное обеспечение для расчета заработной платы. Кроме того, программное обеспечение для планирования сотрудников часто предоставляет аналитику, которая помогает эффективно управлять и координировать задачи.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam-это приложение для управления рабочей силой мобильной связи, в котором есть надежный набор инструментов, предназначенных для того, чтобы помочь организациям с командами без стола улучшить общение, удерживать персонал и повысить эффективность работы. Connecteam позволяет менеджерам размещать свои бизнес -процессы на автопилот и сосредоточиться на росте бизнеса, а также освобождать сотрудников, чтобы они были более продуктивными, профессиональными и удовлетворенными. Сэкономьте время и повышайте производительность с помощью мобильных пользовательских контрольных списков, форм и отчетов; Расписание сдвигов и отслеживание рабочих часов с часами GPS; Упростить общение сотрудников, улучшить профессиональные навыки, управлять ежедневными задачами и многое другое, все в одном приложении. Убедитесь, что безопасный и простой вход для системных администраторов с помощью единого входа Active Directory (SSO).
Homebase
joinhomebase.com
100 000+ небольших (но могущественных) предприятий используют Homebase для управления своими почасовыми командами, с планированием сотрудников, часами времени и многим другим.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk-это решение для обслуживания AI, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Zendesk Solution работает вне коробки и легко изменить в случае изменений, что позволяет предприятиям двигаться быстрее. Zendesk также помогает предприятиям использовать передовое искусственное интеллект для служб, чтобы решить проблемы с клиентами быстрее и точнее. Построенный на миллиардах взаимодействия CX, Zendesk AI может быть использован по всему опыту обслуживания от самообслуживания до агентов, администраторов, чтобы помочь вам расти и эффективно работать в масштабе. Zendesk расширяет возможности агентов с инструментами, пониманием и контекстом, которые им необходимы для предоставления персонализированного обслуживания на любом канале, будь то социальные сообщения, телефон или электронная почта. Zendesk объединяет все, что нужно, от персонализированной беседы и управления положениями, до технического управления, до технического обеспечения, автоматизации, автоматизации и рынка более 1200 приложений - все защищены под одной крышей. И наше решение легко внедрить и корректировать на лету, освобождая команды от требований, разработчиков и дорогих партнеров для продолжающихся изменений. В Zendesk мы выполняем миссию, чтобы упростить сложность бизнеса и облегчить компаниям создавать значимые связи с клиентами. От стартапов до крупных предприятий, мы считаем, что интеллектуальные, инновационные опыт клиентов должны быть в пределах досягаемости для каждой компании, независимо от размера, промышленности или амбиций. Zendesk обслуживает более 130 тыс. Глобальных брендов во множестве отраслей промышленности на более чем 30 языках. Zendesk со штаб -квартирой в Сан -Франциско и управляет офисами по всему миру.
Sling
getsling.com
Слинг - это программное обеспечение для планирования, отслеживания времени и коммуникации для компаний, где сотрудники работают в смене. Слинг включает в себя планирование, обмен сообщениями, отслеживание времени, управление задачами и функциональные возможности отчетности и позволяет менеджерам и сотрудникам организовать все аспекты своей работы на одной платформе.
WorkJam
workjam.com
WorkJam - это единое решение для цифровых рабочих мест, предназначенное для подключения и расширения возможностей без рабочих сотрудников через одну комплексную платформу. Этот инновационный инструмент предназначен специально для передовых команд в различных отраслях, включая розничную торговлю, гостеприимство, производство, логистику и здравоохранение. Упрощая операции и улучшая общение, WorkJam повышает производительность и эффективность за счет плавной интеграции с существующими системами управления рабочей силой (WFM). Платформа служит разнообразной целевой аудитории, сосредоточившись на организациях со значительным количеством работников без стола, которым требуются эффективные инструменты для управления своими ежедневными задачами. WorkJam решает уникальные проблемы, с которыми сталкиваются эти сотрудники, такие как ограниченный доступ к информации и ресурсам, предоставляя централизованный центр для всех их оперативных потребностей. Это особенно полезно в быстро меняющихся средах, где своевременное общение и управление задачами имеют решающее значение для успеха. WorkJam охватывает ряд функций, которые удовлетворяют конкретные потребности передовых работников. Платформа включает в себя управление задачами для организации ежедневных обязанностей, инструментов связи для обновлений и сотрудничества в реальном времени, а также ресурсов обучения и развития для облегчения постоянного обучения. Кроме того, функции самообслуживания позволяют сотрудникам самостоятельно управлять своими графиками и задачами, в то время как уникальный рынок открытых сменов обеспечивает гибкое обмена и охват гибкого смены. Эти функции в совокупности улучшают опыт сотрудников, способствуя чувству собственности и участия в рабочей силе. Согласившись с передовыми командами с организационными целями, WorkJam оптимизирует ежедневные операции и повышает общее участие. Платформа не только облегчает улучшение коммуникации и управления задачами, но и способствует культуре непрерывного обучения и развития. Этот целостный подход к управлению рабочей силой позволяет организациям развивать более счастливую, более продуктивную передовую рабочую силу, в конечном итоге способствуя успеху в бизнесе и повышая лояльность клиентов. Дополняемый мировыми брендами, такими как Shell, Starbucks, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO и Woolworths, WorkJam выделяется в своей категории, предлагая интегрированное решение, которое удовлетворяет конкретные потребности безлетных сотрудников. Его способность создавать подключенный опыт для передовых работников является ключевым отличием, что делает его бесценным инструментом для организаций, стремящихся оптимизировать свою деятельность и расширить возможности их рабочей силы.
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules — это ведущее решение для планирования сотрудников в ресторанной и гостиничной индустрии, поскольку это самый быстрый и простой способ управлять своим расписанием и общаться с командой. Членам команды это нравится, потому что они могут менять, брать или освобождать смены в мобильном приложении одним щелчком мыши. Баланс между работой и личной жизнью легко поддерживается с помощью автоматического выбора смены, когда вам нужно больше часов, и запросов на отпуск, когда вам этого не нужно. Синхронизация календаря, уведомления и обмен сообщениями позволяют командам оставаться на связи и быть в курсе изменений расписания. Менеджеры ценят экономию времени при составлении графиков и утверждении смены в один клик. Функции прогнозирования трудовых ресурсов и управления соблюдением требований помогают менеджерам контролировать расходы и минимизировать риски, связанные с соблюдением требований. И самое главное, поддержание связи с помощью трансляций и личных сообщений способствует созданию счастливой и продуктивной командной культуры. HotSchedules является частью комплексного решения по управлению персоналом, основанного на платформе Fourth Intelligence. Дополнительные модули включают в себя: Время и посещаемость — быстро и точно обрабатывайте расчет заработной платы с помощью нашего интегрированного приложения для создания агрегированных данных и пометки исключений для пропущенных перерывов, сверхурочной работы и многого другого. Следите за тем, чтобы заработная плата соответствовала требованиям, используя специальные расчеты оплаты за питание, перерывы и прогнозируемое расписание. Дополнительная экономия достигается при добавлении опции WebClock для оповещений о геозонах, сверхурочной работе и пропущенных часах. Журнал регистрации — основанный на золотом стандарте «Красной книги менеджера», наш цифровой журнал исключает бесконечную коммуникацию с помощью консолидированных заметок о сменах, списков задач, сообщений и многого другого. Передавайте важную информацию между сменами и назначайте задачи прямо со своего телефона, повышая производительность и подотчетность сотрудников. Прогнозирование рабочей силы. Экономьте деньги и одновременно улучшайте качество обслуживания за счет более разумного планирования. Менеджеры обеспечивают более высокую точность между прогнозируемыми, запланированными, бюджетными и фактическими часами с помощью нашего решения для прогнозирования нового уровня. Доступ к заработанной заработной плате/оплата по требованию. Fuego — это приложение для оплаты по требованию, доступное исключительно для пользователей HotSchedule. Одна из наиболее востребованных льгот в 2023 году: работодатели, принявшие EWA, не только помогут облегчить финансовую нагрузку на сотрудников с низкими доходами и сотрудников, не получающих чаевые, но и испытают увеличение удержания на 20–40%, сокращение количества пропущенных смен и могут устранить использование бумажных чеков — и все это без дополнительных затрат. Отчетность и аналитика. Наше комплексное решение для отчетности и аналитики позволяет получить оперативную информацию, объединяя данные о расписании, времени и посещаемости, прогнозировании трудовых ресурсов и данные POS в одном месте. Готовые информационные панели отображают агрегированные данные о рабочей силе для регионального или корпоративного анализа, а отчеты на уровне магазина помогают менеджерам отслеживать ключевые показатели эффективности от смены к смене.
Legion
legion.co
Legion Technologies обеспечивает самую инновационную платформу управления рабочей силой отрасли. Это позволяет предприятиям максимизировать эффективность труда и вовлечение сотрудников одновременно. Платформа Legion WFM является интеллектуальной, автоматизированной и ориентированной на сотрудников. Доказано, что он обеспечивает 13 -кратный ROI за счет оптимизации графика, снижением истощения, повышении производительности и повышении операционной эффективности. Легион обеспечивает передовые технологии в простой в использовании платформе и мобильном приложении, которое любят сотрудники. Поддерживается Norwest Venture Partners, Stripes, First Capital Capital, XYZ Ventures, Webb Investment Network, Workday Ventures и NTT Docomo Ventures, Легион признан одной из самых быстрорастущих частных компаний в Америке, согласно 2022 году. Deloitte 500 рейтинги. <> Улучшенное планирование: -Стратегическое понимание -Лабор бюджетирование -Дюнд. Прогнозирование <> Оптимизация выполнения: -Лабора Оптимизация -Вовтомированное планирование -время и посещаемость <> Расширение прав и возможностей сотрудников: -Frontline Communications -Лигион Instantpay -Коподают производительность и награды
7shifts
7shifts.com
7shifts — это универсальная платформа для управления командой ресторанов, которая помогает операторам: 1) Принимать более выгодные решения. Вы получите информацию, необходимую для ежедневного принятия оптимальных командных и операционных решений. Достигайте своих трудовых показателей с помощью соблюдения графика, оптимального отслеживания родов и отчетности в режиме реального времени. 2) Повышение операционной эффективности. Мы поможем навести порядок в вашей работе и сократить количество ошибок, которых легко избежать. Упреждающе контролируйте соблюдение требований, с легкостью рассчитывайте заработную плату и отслеживайте задачи с помощью цифровых контрольных списков. 3) Верните время вспять. Благодаря повышению эффективности у вас появится больше свободного времени, которое вы сможете потратить на создание приятных впечатлений для гостей. Упрощенное планирование, централизованная связь и автоматический расчет чаевых всегда у вас под рукой. 4) Улучшить удержание команды. Вы получите доступ к инструментам, необходимым для создания сильных команд. Следите за вовлеченностью, настроением и удовлетворенностью команды, чтобы сократить текучесть кадров на 13%. Вот как ваш ресторан может получить выгоду от 7 смен: - Сэкономьте до 4 часов в неделю, создавая графики работы персонала и управляя ими - Сократите время, затрачиваемое на планирование, на 80 % - Экономьте до 250 долларов в месяц на времени менеджеров - Сократите трудозатраты, чтобы сэкономить до 3000 долларов США в год - Сократите количество звонков и текстовых сообщений от сотрудников на 70 % - Создавайте графики с точностью 95 % - Прогнозируйте свои будущие продажи с точностью 95 % - Сэкономьте 1 000 долларов США в месяц за счет снижения затрат на рабочую силу за счет более эффективного графика - Сэкономьте 1 000 долларов США в месяц при ранних приходах и переработках Никогда еще не было так просто управлять графиками работы вашей команды, хронометражем, командным общением, соблюдением трудовых норм, расчетом заработной платы, чаевыми и многим другим — и все это из одного места. 7смены можно найти в ресторанах любого размера — от семейных магазинов до национальных сетей, таких как Bareburger, Highway 55 и Five Guys. Присоединяйтесь к более чем 1 500 000 профессионалов ресторанного бизнеса, которые уже используют 7смен, чтобы упростить управление своей командой.
Clockify
clockify.me
Самый популярный трекер свободного времени для команд Clockify помогает предприятиям всех размеров, цифровых агентств, неправительственных организаций и учебных заведений отслеживает производительность и оплачиваемое рабочее время в разных проектах. Платформа позволяет менеджерам определять продолжительность времени для каждого проекта, отслеживать почасовые тарифы сотрудников, просматривать текущие действия и визуализировать поломку времени для различных задач. Clockify также позволяет администраторам генерировать, обмениваться и экспортировать настраиваемые отчеты в форматах PDF, Excel и CSV. Доступно на платформах: Web, Android, iOS, Mac, Windows и Linux
When I Work
wheniwork.com
Когда я работаю, это простой способ планировать, отслеживать время и посещаемость и общаться со своими почасовыми сотрудниками. Поместите график и часы времени в карман каждого сотрудника с помощью бесплатных приложений для iOS и Android. Следите за выпускной, доступностью сотрудника и управляйте сменными сменными изменениями с помощью всего лишь нескольких кликов. Интегрируйте с вашим поставщиком заработной платы, чтобы упростить процесс и избежать человеческой ошибки. Начните с 14-дневной бесплатной пробной версией сейчас.
ClockShark
clockshark.com
Выполняйте работу быстрее. Управление выездным сервисным или строительным бизнесом требует координации и отличной команды. Благодаря универсальному набору инструментов ClockShark вы получаете приложение №1 в отрасли для составления расписаний, а также все, что вам нужно для быстрого и точного завершения работы и более быстрого получения оплаты.
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock, созданная в 2004 году, представляет собой простую в использовании систему учета рабочего времени сотрудников, призванную помочь малым предприятиям экономить время за счет повышения точности карт учета рабочего времени и соблюдения законов об учете рабочего времени. Функции отслеживания времени OnTheClock обеспечивают дополнительное удобство, оптимизируя процесс расчета заработной платы и предлагая различные интеграции расчета заработной платы. Данные о времени собираются в режиме реального времени, что позволяет вам просматривать карты учета рабочего времени, чтобы видеть, кто работает и работает продуктивно. Интеграция расчета заработной платы: OnTheClock предлагает для вашего удобства различные интеграции расчета заработной платы, такие как QuickBooks, Gusto, Tomson Reuters и другие. Функции часов времени. Малые предприятия и сотрудники смогут воспользоваться новейшими функциями технологии часов времени, включая GPS, геозоны, биометрические данные и распознавание IP. Дополнительные функции включают отслеживание PTO, планирование сотрудников, оценку стоимости проектов и работ, отслеживание чаевых, бонусов и комиссий, журнал аудита табелей учета рабочего времени, мобильное приложение, варианты почасовой оплаты и заработной платы, отчеты и многое другое. Администраторы и менеджеры могут быстро создавать отделы и рабочие места, назначая конкретных сотрудников для правильного и точного выставления счетов. Поддержка клиентов: воспользуйтесь американской поддержкой OnTheClock от энтузиаста отслеживания времени, который всегда готов помочь. Воспользуйтесь преимуществами OnTheClock с удобными способами связи, включая чат, отправку заявок, электронную почту и телефон.
Deputy
deputy.com
Заместитель – это лучший менеджер по персоналу, предлагающий вам лучшие технологии в веб-решениях и мобильных приложениях. Упрощение планирования, расписания, постановки задач, общения между сотрудниками и административных задач. Благодаря великолепным приложениям и интеграции расчета заработной платы в один клик мы делаем вашу жизнь проще. Позвольте Заместителю обеспечить видимость и контроль над вашим бизнесом и управлением персоналом.
Netchex
netchex.com
С помощью решения Netchex для управления персоналом и расчетом заработной платы вы можете сделать свои процессы проще, чем когда-либо, и гарантировать, что работа всегда выполняется правильно.
Surfboard
teamsurfboard.com
Встречайте Surfboard, основу вашей стратегии поддержки клиентов. Команды ведущих брендов, таких как Ruggable, Beauty Pie и Grow Therapy, используют платформу управления персоналом Surfboard для управления ростом и развитием своих групп поддержки на международном уровне. Surfboard предлагает интеллектуальный современный WFM для оптимизации и консолидации операций: от прогнозирования до планирования мощности, планирования и анализа производительности. Выявите скрытые затраты и неэффективность всей вашей функции поддержки. Откройте для себя возможность увеличения прибыли за счет упреждающего обслуживания клиентов наряду с подбором кадров и ресурсов для обслуживания ИИ.
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly для временного персонала. Программное обеспечение для планирования сотрудников Zoho Workerly позволяет агентствам управлять своей базой данных клиентов и временных сотрудников, планировать задания на основе требований клиента, создавать расписания и отправлять счета-фактуры - и все это в рамках единого интерфейса.
Harri
harri.com
Харри является мировым лидером в области технологий Frontline Employee Experience. Платформа Harri создана для компаний с обслуживанием в центре своего бизнеса и включает в себя решения для привлекательности талантов, управления рабочей силой, вовлечения сотрудников и соответствия. Харри позволяет организациям разумно набирать, сохранять и управлять лучшими талантами для управления и улучшения своего бизнеса. Он обслуживает более 55 000 ресторанных и гостиничных мест и четырех миллионов работников гостеприимства по всему миру, с ростом розничной торговли и здравоохранения. Харри установил отношения со многими ведущими мировыми брендами гостеприимства, оставаясь на лазерной ориентации на свою миссию по улучшению опыта сотрудников для фронт-команд. Харри приветствовал известных клиентов, таких как «Куриные пальцы» Cane, и запустила общесистемные реализации для Subway в США и McDonald's в Великобритании. Активные пользовательские базы компании удвоились ежегодно, облегчая 7,2 млн. Заявок на работу, 2,6 млн. Сообщения и создание 237K-списков.
Planday
planday.com
Planday — это платформа управления персоналом, которая позволяет предприятиям, работающим посменно, практически любого размера и вертикали управлять своим персоналом в одной веб-системе. Управляйте графиками сотрудников, рабочими часами, сменами, запросами на отпуск и расчетом заработной платы — все в одном месте. Planday также имеет полностью интегрированную функцию общения с сотрудниками, поэтому менеджеры могут быстро отправлять текстовые сообщения или электронные письма сотрудникам.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix — это программное обеспечение для планирования персонала и управления персоналом, разработанное, чтобы помочь предприятиям любого размера улучшить процессы планирования, оптимизировать общение сотрудников и упростить отслеживание времени и посещаемости. Некоторые из ключевых функций Agendrix включают в себя: - Планирование работы персонала: с легкостью создавайте, управляйте и публикуйте графики работы, а также быстро вносите изменения по мере необходимости. - Время и посещаемость: легко отслеживайте рабочее время и посещаемость сотрудников, превратив любое устройство в часы, которые автоматически пополняют ваши табели учета рабочего времени. - Управление запросами сотрудников: просматривайте и одобряйте запросы сотрудников, отправленные непосредственно в приложении, включая отпуска, замены и смены. - Общение: общайтесь со своей командой через платформу и делитесь расписаниями и сообщениями в режиме реального времени. - Отчетность и аналитика: создавайте подробные отчеты и аналитику о посещаемости сотрудников и данных планирования. Благодаря гибкой модели ценообразования, множеству дополнительных надстроек и политике отмены в любое время программное обеспечение Agendrix стало доступным для предприятий любого размера. Платформа является облачной, а это означает, что к ней можно получить доступ из любого места, где есть подключение к Интернету, и плата за установку или настройку не взимается. Благодаря новейшему HR-модулю Agendrix компании могут более эффективно нанимать новых сотрудников, централизовать записи и документы сотрудников, а также собирать отзывы сотрудников посредством опросов. Это помогает предприятиям оптимизировать свои кадровые процессы и обеспечить соблюдение правил и передовых практик. Кроме того, возможность каждый день подчеркивать хорошую работу с помощью функции «Дай пять» может помочь компаниям создать позитивную рабочую культуру и улучшить моральный дух сотрудников. В целом, Agendrix — это комплексное и удобное для пользователя программное обеспечение для управления персоналом, которое оптимизирует процессы планирования, внутренней коммуникации и управления персоналом. Сотрудники тоже любят Agendrix, потому что он помогает их менеджерам составлять графики, которые действительно соответствуют их потребностям, а это имеет большое значение для того, чтобы люди стали бизнесом, в котором любят работать.
Workforce
workforce.com
Все, что вам нужно для повседневной работы, подкрепленное надежными кадрами и расчетом заработной платы. Workforce.com — это HCM для работников, работающих с почасовой оплатой. Управляйте адаптацией, расписаниями, посещаемостью, расписаниями, производительностью, задачами и многим другим — и все это в единой системе. С помощью мобильного приложения и портала для ПК отслеживайте, когда и где работают сотрудники, затраты на рабочую силу, свободное время и вовлеченность — и все это в режиме реального времени. Автоматически создавайте и утверждайте готовые к расчету заработной платы табели учета рабочего времени с помощью мобильных часов с GPS-приемником. Используйте лучший в отрасли искусственный интеллект для создания и заполнения более разумных расписаний одним щелчком мыши. Имея офисы в США, Великобритании, Австралии, Италии, Уругвае и на Филиппинах, Workforce.com имеет более 8000 клиентов по всему миру и является лидером рынка в предоставлении современных решений по управлению персоналом для самых надежных мировых брендов.
Zoho Shifts
zoho.com
Расписание быстрее. Планировать вперед. Восстановите свое время. Zoho Shifts - ваш специальный инструмент планирования смены. Благодаря его мощным, простым в использовании функциях вы можете составить график работы, отслеживать часы команды и общаться с сотрудниками любого устройства.
Buddy Punch
buddypunch.com
Облачное решение для учета рабочего времени, которое предварительно заполняет отчеты для расчета заработной платы. Ввод и вывод данных интуитивно понятен вашим сотрудникам, а вам легко просматривать и экспортировать время. Сотрудники могут следить за происходящим с помощью браузера или наших приложений Google, iOS и Android. Вы можете просмотреть, кто работает, их положение по GPS или даже ограничить, где они могут бить. Мы интегрируемся с QuickBooks, ADP, Paychex и SurePayroll, а также предлагаем экспорт Excel. Расширенные функции, такие как отслеживание начисления PTO, округление штампа, коды заданий, QR-коды, автоматические перерывы и единый вход, включены в наши облачные часы времени.
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift — единственное облачное решение для планирования, ориентированное на людей, которое упрощает планирование как для менеджеров, так и для сотрудников. Его легко настроить и еще проще использовать. Вы сможете быстрее создавать расписания, точнее отслеживать посещаемость и общаться с сотрудниками в режиме реального времени независимо от размера вашей команды. Наши клиенты получают меньше незаполненных смен, лучший баланс между работой и личной жизнью, более счастливые сотрудники и более здоровую прибыль. Это планирование, ориентированное на людей, и компаниям оно нравится! Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы сэкономить время, сократить трудозатраты и повысить вовлеченность сотрудников --> makeshift.ca MakeShift предлагает бесплатную 14-дневную пробную версию.
Findmyshift
findmyshift.com
Программное обеспечение для планирования сотрудников стало проще. Создавайте графики работы сотрудников, управляйте запросами на смену, отслеживайте затраты на рабочую силу и общайтесь со своими сотрудниками.
Breathe
breathehr.com
Breathe — это простое и безопасное программное обеспечение для управления персоналом, удостоенное множества наград, которое помогает малым и средним предприятиям Великобритании перевести свои основные кадровые процессы в онлайн, экономя время, обеспечивая душевное спокойствие и позволяя вести бизнес, где бы они ни работали. Breathe доверяют более 15 000 малых предприятий и благотворительных организаций в Великобритании, которым доверяют управление более чем 400 000 человек. Breathe одобрен и рекомендован сетью из более чем 600 партнеров. В число организаций, использующих Breathe, входят AgeUK, Huel, The Wildlife Trust, Scrub Daddy, Dryrobe, RSPCA и другие. Характеристики продукта включают в себя: - Управление отпусками и отпусками - Мониторинг болезни и отсутствия - Управление производительностью - Управление расходами - Планирование работы сотрудников - Учет времени - База данных и аналитика сотрудников - Неограниченное хранилище документов - Ротация, время и посещаемость Начните 14-дневную пробную версию сегодня и узнайте, как интуитивно понятные продукты Breathe могут помочь вам и вашему бизнесу.
Avaza
avaza.com
Avaza является ведущим программным обеспечением для всех в одном для работы с клиентскими предприятиями. Avaza позволяет предприятиям всех размеров более легко и эффективно управлять командными проектами, командным чатом, отслеживания времени, отчетов о расходах, цитирования и выставления счетов. К нему можно получить доступ просто через веб -браузер из любой точки мира на любом устройстве. Avaza предоставляет интегрированный набор функциональности для ведения вашего бизнеса, ориентированного на клиента. Это включает в себя управление проектами и сотрудничество, командный чат, планирование ресурсов, отслеживание времени, управление расходами, цитирование и выставление счетов. Каждый из этих модулей может использоваться вместе или независимо, чтобы удовлетворить широкий спектр предприятий. Avaza особенно полезна для компаний по консультированию и профессиональным услугам, которые нуждаются в всех этих функциях, и наслаждается одним источником истины и мощными отчетами. Avaza построена в облаке и доступна на любом устройстве. Avaza используется более чем более 30 000 предприятий профессиональных услуг в 150 странах.
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShift предоставляет упрощенный облачный способ создания расписаний сотрудников и управления ими. Это позволяет вам управлять доступностью сотрудников, запросами на отпуск, сверхурочной работой и конфликтами смен. Он также позволяет публиковать графики работы и отправлять уведомления сотрудникам.
Quinyx
quinyx.com
Quinyx помогает компаниям сбалансировать потребности своего бизнеса, клиентов и сотрудников по повышению производительности, удержания и прибыльности. Наша платформа Frontline All-In-One оптимирует прогнозирование труда, оптимизирует управление графиками и улучшает вовлечение сотрудников. Результат? Резкое восстановление сверхурочной работы и улучшение итоги. У менеджеров есть больше времени, чтобы вести свои команды, а сотрудники более продуктивны и заняты. Предприятия полагаются на передовую рабочую силу, стремясь оптимизировать свой бизнес, управлять своей рабочей силой и привлечь своих передовых работников. С Quinyx все выигрывают. Менеджер проводит меньше времени на администратора и больше времени, чтобы руководить своими командами, в то время как передовые работники могут, наконец, лучше планировать свою жизнь и чувствовать себя связанными со своим работодателем. А лучшая часть? HQ может легко оптимизировать прогнозирование труда для повышения прибыльности и принести пользу как сотрудникам, так и бизнесу.
Shyfter
shyfter.co
Управление сменной работой. Приложение для планирования рабочего времени и учета рабочего времени сотрудников. Фиксированное или гибкое расписание — наше приложение для планирования и управления расписанием сэкономит вам значительное время. Благодаря управлению отпусками и отсутствиями, а также времени и посещаемости вы можете прозрачно отслеживать рабочее время ваших сотрудников.
Aplano
aplano.de
Aplano — это программа для онлайн-планирования, которая работает на всех устройствах и в режиме реального времени. Менеджеры легко планируют смены, вовлекая сотрудников в процессы планирования. Программное обеспечение охватывает управление отсутствием и доступностью и позволяет сотрудникам отслеживать свою работу через смартфон или планшет. Кроме того, прошлые смены можно оценить в виде списка. Сотрудники могут менять смены между собой, подавать заявки на открытые смены, указывать наличие свободных мест или отправлять заявки на отпуск. Aplano также рассчитывает сверхурочную работу и создает почасовой счет для каждой недели, чтобы менеджеры могли более динамично планировать работу сотрудников.
Novagems
novage.ms
Программное обеспечение для управления охранником и чисткой на базе Novagems. Подключает ваш фронт-линии к бэк-офису, предоставляя вам обзор целых операций в одном месте. Наше управление охранником позволяет пользователям планировать сдвиги, просматривать GPS-проверку в/inful, получать доступ к технологии отчета о фехтовании и инцидентах Geo и провести туры контрольно-пропускных пунктов в режиме реального времени. Проанализируйте всю информацию, доступную в виде отчетов, подкрепленных данными, чтобы визуализировать тенденции и получить действенную информацию для улучшения операций.
busybusy
busybusy.com
BusyBusy - это ведущее программное обеспечение для отслеживания времени строительства и затрат на работу. Используйте GPS для эффективного отслеживания времени, оборудования, материалов и прогресса. Упростите заработную плату, управляйте расписаниями сотрудников и создайте ежедневные отчеты в одном в одном в использовании приложения. Данные сайта загрузки BusyBusy сразу же доступны для вашей команды, что позволяет вам посмотреть, что происходит в любое время и в любом месте. Проголосовали за № 1 сотрудниками за простоту использования и надежность, присоединяйтесь к 75 000+ счастливых клиентов, которые бросили устаревшие расписание бумаги. Приложение для отслеживания времени и стоимость работы № 1 для строительства, а также все отрасли с сотрудниками в этой области. Сделайте GPS-отслеживание времени и планируете легкий ветерок с простым в использовании, надежным приложением. Любимые функции включают в себя отслеживание времени GPS, отслеживание времени супервизора, планирование, фотографии и заметки, бюджеты, ВОМ, отчеты о безопасности, ежедневные отчеты о проектах, выполненные работы и многое другое. Мы предлагаем 90-дневную гарантию возврата денег, отсутствие контракта и счет на основе использования, обеспечивая отличное обслуживание клиентов!
Sage HR
sage.hr
Отмеченная наградами компания HR Technology Company, которая предоставляет посещаемость, производительность и управление наборами для клиентов по всему миру. БЕСПЛАТНО 14-дневная пробная версия! Легкая настройка! Отмените все время! All-In-One HR-программное обеспечение, которое трансформирует, как малые и средние предприятия управляют и привлекают своих людей. Будь то простое управление отпусками или управление HR, Sage HR помогает малым предприятиям работать более эффективно, автоматизируя и оптимизируя их задачи HR по всему занятости. В отличие от других решений, которые связаны с несколькими и разрозненными системами, Sage HR позволяет предприятиям получать доступ и управлять всем, что им нужно, от одной цифровой платформы, предоставляя удивительный опыт работы в области рабочей жизни для всех в процессе. Ключевые особенности мудреца HR включают: • Основной HR и управление оставлением • Планирование смены и расписания • Управление эффективностью • Аорганизация и борт • Записи сотрудников и база данных • Управление активами • Управление расходами • Отчеты и аналитика • Набор персонала
Skello
skello.io
Skello — европейская компания с одной миссией: заново изобрести посменную работу с помощью совместного решения, которое позволит всей команде лучше прогнозировать, организовывать и общаться. Короче говоря, Skello — это решение для управления персоналом на рабочих местах, работающих посменно, которое позволяет командам решать проблемы сложного планирования. Для менеджеров Skello оптимизирует организацию работы, помогая им принимать оптимальные решения по управлению расходами на персонал. Для сотрудников этот инструмент обеспечивает легкое и открытое общение и упрощает повседневную жизнь. Цель Скелло — стать решением номер один для сменных рабочих групп в Европе. Для достижения этой цели Скелло привлекла раунд финансирования серии B в размере 40 миллионов евро от экспертных фондов в этой области (Partech, Aglaé Ventures и XAnge), чтобы принести еще большую пользу нашим клиентам за счет новых функций и открыть новые рынки, помимо нашего. исторические отрасли, такие как гостиничный бизнес, розничная торговля и здравоохранение.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — решение всех ваших проблем, связанных с проверкой документов и электронной подписи. VeriDoc Sign использует запатентованную технологию проверки, разработанную на протяжении многих лет компанией VeriDoc Global. Он предоставляет решения для электронной подписи, защищенные блокчейном, организациям по всему миру. VeriDoc Sign предлагает решения для электронной подписи и оформления документов некоторым ведущим компаниям как в государственном, так и в частном секторах. Наша технология проверки блокчейна запатентована в более чем 90 странах мира, помогая организациям найти лучшее решение для электронной подписи по разумной цене. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам лучшие услуги, в том числе: организации могут сэкономить драгоценное время, исключив ненужные часы ожидания. Благодаря VeriDoc Sign ваша организация повысит эффективность и производительность. Преимущества решений электронной подписи VeriDoc позволяют бесконечным пользователям иметь доступ для проверки важных документов и отправки их нужным людям. Вы не ошибетесь, выбрав инструменты VeriDoc Sign, которые дают вам возможность проверять временные метки и хэши для документов с электронной подписью в блокчейне. Просто отсканируйте QR-код своим мобильным телефоном, и вы увидите оригинал документа на странице проверки. Другие особенности VeriDoc Sign, которые вы просто не можете пропустить: Контроль доступа Юридически допустимая Защита блокчейна от несанкционированного доступа Доступная цена
Ubeya
ubeya.com
Ubeya разработала платформу SaaS B2B, которая привносит техническую революцию в мир временных рабочих мест. Он соединяет предприятия, которые управляют гибкими работниками, и позволяют им управлять, аутсорсинг, оценивать и платить всю свою рабочую силу. Он преодолевает разрыв между кадровыми фирмами, предприятиями и работниками смены путем автоматизации и оптимизации рабочих процессов, планирования, коммуникации, заработной платы и соответствия. Ubeya объединяет разбросанные каналы коммуникации, увеличивает удержание работников и снижает показатели выставки, чтобы изменить гибкий опыт работы. Платформа Ubeya помогает сотням предприятий по всему миру стать более устойчивыми и адаптивными к изменениям, что приводит к росту, эксплуатационному превосходству и счастливой рабочей силе.
Incentivefox
incentivefox.com
ScirediveFox-это фирма по маркетингу взаимоотношений, которая обеспечивает наиболее в своем классе, настраиваемой реферальной и стимулирующей платформе для отслеживания и вознаграждения, генерируемых целевыми кампаниями по продажам. Его технология с несколькими сериями автоматизирует зачисление, отслеживание и управление поощрением для клиентов и сотрудников с более низкой стоимостью приобретения. Клиенты могут укрепить культуру компании и увеличить доход, используя поведение в качестве модели роста с помощью простых в использовании инструментов, которые легко вписываются в любую новую или существующую программу.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle — это комплексная система управления персоналом, разработанная для того, чтобы сделать управление вашими компьютерами и сотрудниками простым и эффективным. Это многогранная система высокого уровня, способная решать сложные задачи управления персоналом в любом масштабе.
Workfeed
workfeed.io
Работодатели и менеджеры используют Workfeed для создания графиков, обеспечивающих идеальный баланс между потребностями своих сотрудников и требованиями своего бизнеса. Тем самым они прокладывают путь к оптимизации затрат на рабочую силу, лучшей в своем классе рабочей среде и выдающимся результатам в бизнесе. В итоге клиенты Workfeed экономят до 80% времени и тысячи долларов, одновременно повышая удовлетворенность, гибкость и удержание сотрудников.
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules — это отмеченное наградами программное обеспечение для планирования и учета рабочего времени для сотрудников с почасовой оплатой. Демо-версия продукта: https://youtu.be/3Q5p71_Dsis Создайте свой рабочий график за считанные минуты, легко вносите в него изменения и делитесь им со своей командой в один клик. Бесплатные приложения для iOS и Android означают, что вы можете редактировать и проверять расписание на ходу. У ваших сотрудников всегда самая последняя версия. Отслеживайте свободное время, прогнозируйте продажи для более экономичных графиков, интегрируйтесь с вашим POS-терминалом и быстро находите замену. Такие функции, как групповой обмен сообщениями, смена смен и напоминания о сменах, облегчают жизнь. Отслеживайте время и посещаемость сотрудников без хлопот и легко экспортируйте данные табеля учета рабочего времени в расчет заработной платы. Сотрудники могут следить за происходящим со своего телефона или планшета на месте. Ограничьте кражу времени и используйте GPS и фоточасы, чтобы сотрудники фиксировали время и время только там, где им запланировано работать. Соблюдайте местное трудовое законодательство, отслеживая оплачиваемые и неоплачиваемые перерывы. Следите за тем, чтобы сотрудники делали перерывы, и получайте уведомления, если сотрудник пропускает перерыв.
Workee
workee.net
Workee — это программное обеспечение, которое уже помогает 6000 фрилансерам и профессионалам управлять своим бизнесом в Интернете (например, частным учителям, репетиторам, тренерам, дизайнерам, писателям-фрилансерам и многим другим). Workee создает персональный веб-сайт со встроенными функциями бронирования, планирования и платежей менее чем за 1 минуту, что позволяет вам бронировать и оплачивать напрямую, а также автоматически управлять работой и клиентами прямо из коробки. Workee помогает фрилансерам, у которых уже есть клиенты, работать с ними более эффективно и масштабировать бизнес «из коробки». По мнению наших пользователей, Workee экономит 10 часов в неделю и тысячи долларов в месяц. У Workee есть два плана: Starter и Pro. План Workee Starter бесплатен без ежемесячной подписки и 0% комиссии за транзакции от Workee. Он предназначен для профессионалов, которые только начинают работу, и включает в себя следующее: Базовые шаблоны для личного веб-сайта 1 График доступности 2 Временные интервалы для встреч 2 Проекты Workee для разовых работ и услуг 3 Счета-фактуры в месяц Доступен план Workee Pro с ежемесячной подпиской и 0% комиссией за транзакции от Workee. План Pro идеально подходит для профессионалов и активных пользователей, которым нужны расширенные функции и возможности настройки. Вот почему план Pro отлично подходит: 1. Шаблоны веб-сайтов Pro. Улучшите бизнес-брендинг с помощью почти десятков новых профессиональных шаблонов и стилей, настраиваемых цветов и фирменного стиля. 2. Пользовательское SEO. Получайте органический трафик и выделяйтесь благодаря брендингу. Настройте собственные заголовки и описания для личного веб-сайта Workee. 3. Неограниченное количество графиков, временных интервалов, счетов и проектов. 4. Правила профессионального бронирования. Ограничьте время получения следующего бронирования, добавьте автоматические перерывы между звонками и ограничьте максимальное количество сеансов в день.
Shiftee
shiftee.io
Shiftee-это полное программное обеспечение для управления рабочей силой с мощными инструментами для планирования сотрудников, планирования смены, времени и посещаемости, а также управления, рабочих процессов, электронного заключения и заработной платы. С помощью Shiftee вы можете построить здоровую культуру на рабочем месте, которая порождает прозрачность и производительность. Создайте более удобную среду управления рабочей силой с помощью Shiftee Web и Mobile App. [Наши функции] • Расписание • Посещаемость • Оставьте • Отчет • Рабочий процесс • Управление информацией о сотруднике • Пользовательский запрос • Электронная подпись • Сообщение • Рабочий стол с OFF • Безопасность
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim — веб-приложение для управления персоналом и планирования смен, которое идеально соответствует потребностям малого и среднего бизнеса в сфере розничной торговли, общественного питания, спорта, гостиничного бизнеса и профессиональных услуг. Планируйте смены, управляйте оплачиваемыми отпусками и отсутствиями, позволяйте вашей команде менять смены и получайте подробные отчеты обо всем этом с помощью TeamUltim.
StaffAny
staffany.com
В StaffAny мы помогаем многим из наших любимых обычных магазинов оптимизировать планирование и управление персоналом с помощью нашего интегрированного SaaS-сервиса для планирования и учета времени с помощью нашего мобильного и веб-приложения. Помимо управления почасовыми работниками, StaffAny отслеживает производительность персонала и автоматизирует консолидацию табелей учета рабочего времени в конце месяца. Наша сегодняшняя задача — объединить отделы кадров и эксплуатации внутри организации. С StaffAny компании могут повысить производительность, сократить эксплуатационные расходы и выделить время на то, что для них важно.
Tinq
tinq.com
Tinq — это мультиплатформенное решение для управления командой для всех предприятий. От отслеживания времени, планирования смен и подготовки пользовательских отчетов для расчета заработной платы менеджеры и сотрудники могут беспрепятственно сотрудничать в облаке.
Assembled
assembled.com
Assembled — это платформа управления персоналом, которая обеспечивает современным группам поддержки большую точность в подборе персонала, большую простоту и контроль над созданием расписаний, а также лучшую прозрачность данных между командами, что помогает им повысить производительность и отстаивать свои интересы. Мы интегрируемся с большинством основных контактных платформ, Календарем Google и Slack, чтобы обеспечить рабочий процесс, который позволит вам и вашей команде встретиться там, где вы уже находитесь. Сегодня наше решение помогает ориентированным на клиента брендам, таким как Stripe, Webflow, Imperfect Produce и Etsy, создавать клиентский опыт мирового уровня. Разница в сборе: → Быстрое внедрение, золотой звездный успех и поддержка → Быстрое, интуитивно понятное и полностью настраиваемое планирование → Значимая видимость между командами → Мощное, точное и действенное прогнозирование → Централизованная, надежная и актуальная отчетность
SubItUp
subitup.com
SubItUp — это ведущая в отрасли, интеллектуальная и настраиваемая онлайн-платформа для планирования сотрудников, созданная специально для вашего бизнеса. SubItUp оптимизирует и улучшает ваши процессы планирования, сначала привлекая команду экспертов для их понимания. Затем наши эксперты по кадрам помогут вам настроить SubItUp для автоматизации сбора информации о доступности и составления расписания, устранения конфликтов планирования на вашем предприятии, создания таймеров, которые будут работать на вашу команду, передачи данных о времени и посещаемости в ваше программное обеспечение для расчета заработной платы и обеспечения максимальной доступности. и соблюдение стандартов на этом пути. Пришло время вернуть свое время. Пришло время автоматизировать управление вашей рабочей силой. И пришло время сосредоточиться на всех других задачах, которые вам нужно выполнять каждый день. Собственная платформа SubItUp была разработана с нуля, чтобы максимизировать время, которое вы тратите на решение бизнес-задач, и минимизировать проблемы управления персоналом.
flair HR
flair.hr
Flair — это универсальное решение для управления персоналом и подбором персонала, которое привносит структурированность и простоту в сложные процессы, связанные с персоналом — локальные, глобальные, удаленные или офисные. В нем есть все функции, необходимые HR-командам для улучшения качества работы в организации. чутье охватывает весь путь сотрудника и полностью настраивается. Начните со стандартных функций или адаптируйте каждый процесс к уникальным потребностям вашей организации — выбор за вами. Привлекайте таланты и сокращайте время найма сотрудников с помощью функций рекрутинга, таких как наш конструктор страниц карьеры с возможностью перетаскивания и настраиваемые воронки кандидатов. Превратите восторженных новичков в лояльных защитников бренда с помощью персонализированных ознакомительных поездок. И упростите основные задачи отдела кадров, такие как управление отсутствием, расчет заработной платы, анализ производительности, учет рабочего времени и многое другое. Наше решение основано на Salesforce, что позволяет вам воспользоваться мощью и безопасностью ведущей в мире платформы CRM. Но даже если вы не используете Salesforce, мы предоставим вам доступ. Добавьте немного изящества в свою организацию – и добейтесь гармонии с персоналом.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — это современная HR-система, содержащая все необходимое для управления всем путешествием ваших сотрудников. Попробуйте 14 дней бесплатно!
HROne
hrone.cloud
HRONE-это готовый к будущему набор HCM, который автоматизирует процессы HR, упрощает взаимодействие человека и дает действенную информацию для создания лучших рабочих мест. В нашем стремлении установить все HR на автопилоте, мы успешно упростили функции HR на протяжении всего жизненного цикла сотрудников, экономя миллионы часов для 1100+ предприятий. Этот счет включает в себя имена из 20+ промышленности - Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, Travelxp, карьерного запуска и Paynearby - некоторые из них. Самая лучшая часть? Мы подарим нашим пользователям мобильное приложение по нулевой стоимости, чтобы помочь им испытать истинную мощность автоматизации HR в любом месте, в любое время. Мы дифференцируем себя на рынке программного обеспечения HR со следующими важными функциональными функциями- в первую очередь, вдохновляемые Gmail почтовым ящиком для HR, чтобы направить ваш день ✅ Инновационные идеи задачи, чтобы выполнить работу вовремя ✅ Интуитивно понятный глобальный поле для поиска, чтобы отслеживать и получить доступ к любой информации, и систему, которая не просто обещает, но на самом деле показывает вам свою реальную roi. Будучи первым HCM, который предпринимает действия в режиме реального времени по всем задачам HR, препятствуя невысоким напоминаниям, мы настроили вас на успех, автоматизируя все эксплуатационные задачи. Чтобы узнать больше, посетите наш веб-сайт- https://hrone.cloud/
Celayix
celayix.com
Celayix — это платформа управления персоналом на базе искусственного интеллекта, которая предлагает планирование сотрудников, отслеживание времени и посещаемости, а также различные решения для управления персоналом. Этот инструмент особенно полезен для крупных предприятий в сфере здравоохранения, безопасности, розничной торговли и других секторов, стремящихся повысить эффективность планирования и сэкономить время и деньги. Планирование Celayix может помочь сократить временные затраты на планирование до 95%, поскольку оно генерирует графики за считанные минуты на основе доступности, навыков и производительности сотрудников. Этот инструмент предлагает функцию автоматической замены для управления вызовами больничных, неявками и изменениями в последнюю минуту и может возместить до 2600 долларов США на сотрудника в год за счет затрат на прогулы. С Celayix компании могут легко управлять графиками сотрудников, отслеживать посещаемость и находить квалифицированную замену на случай внезапных изменений. Платформа предлагает различные интеграции и ресурсы, включая блоги, тематические исследования, инфографику и видео, чтобы предоставить пользователям всю необходимую информацию об инструменте. Celayix предлагает различные пакеты функций для разных потребностей и бюджетов, а также бесплатную пробную версию, которая поможет пользователям оценить инструмент перед принятием решения. Клиенты могут связаться со службой поддержки Celayix через страницу поддержки или напрямую связаться с компанией. В целом, компании, которым требуется комплексное программное обеспечение для управления персоналом, могут извлечь выгоду из решений Celayix на базе искусственного интеллекта.
Coast
coastapp.com
Coast-это рабочее пространство «Все в одном» для команд, которые хотят лучше управлять командными коммуникациями, задачами, контрольными списками, планированием и рабочими процессами. От вашего телефона до вашего рабочего стола Coast легко доступен из любого времени в любое время. Тысячи команд и предприятий используют Coast, чтобы заменить электронные письма, текстовые сообщения, электронные таблицы, а также бумажные контрольные списки и графики. Обеспечивая, чтобы все ваши сотрудники работали в одном месте, Coast повышает производительность и подотчетность вашей команды и экономит часы времени каждую неделю.
Superworks
superworks.com
Заголовок: Преобразовать свое рабочее место с помощью Superworks HRMS: повысить производительность и счастье сотрудников Superworks уполномочивает предприятия и малые и малые силы для создания процветающих, продуктивных рабочих мест, оптимизируя HR и эксплуатационные процессы. Наш комплексный комплекс Super HRMS предназначен для упрощения сложных задач и повышения вовлеченности сотрудников, что приводит к ощутимым результатам для вашего бизнеса. Вот что Superworks HRM могут сделать для вас: * Легкая обработка заработной платы: автоматизировать задачи заработной платы, устранить ошибки и обеспечить своевременные платежи для ваших сотрудников. * Беспланное управление командой: упростите поступление, отслеживание производительности, обучение в сотрудничестве и поддержание вашей команды. * Улучшенный опыт сотрудников: SuperWorks HRMS уполномочивает ваших сотрудников инструментами самообслуживания и оптимизированным общением. * Повышенная эффективность: освободить ценное время и ресурсы путем автоматизации повторяющихся задач и получения ценной информации. * Масштабируемый рост: SuperWorks HRMS растет с вашим бизнесом, обеспечивая гибкость и поддержку, которая вам необходима для успеха. Почему выбирают Superworks? 1. Комплексный набор: одна интегрированная платформа для всех ваших HR и оперативных потребностей. 2. Интерфейс, удобный для пользователя: простые в изучении и использовании, минимизация времени обучения и максимизацию принятия. 3. Масштабируемое решение: растет с вашим бизнесом, адаптируясь к вашим изменяющимся потребностям. 4. Выделенная поддержка: ее экспертная команда здесь, чтобы поддержать вас на каждом этапе пути.
Playvox
playvox.com
Playvox — ведущее программное обеспечение для оптимизации работы агентов по обслуживанию клиентов. Playvox интегрируется с большинством основных платформ контакт-центров и позволяет командам просматривать, анализировать и управлять всем процессом обеспечения качества на одной удобной платформе. Оптимизируйте процесс контроля качества, мотивируйте, обучайте и обучайте своих агентов, а также предоставьте всей вашей команде возможность использовать прозрачные показатели в режиме реального времени. Контролируйте обслуживание, измеряйте ключевые показатели эффективности и, наконец, откажитесь от электронных таблиц.
DeskTime
desktime.com
DeskTime — это простое в использовании программное обеспечение для автоматического мониторинга производительности сотрудников, которое позволяет менеджерам следить за работой своей команды, не контролируя каждый аспект дня своих сотрудников. Мы считаем, что менеджерам не нужно тратить время на беспокойство о производительности сотрудников, а сотрудники не должны увязнуть в утомительных ручных методах учета рабочего времени. Решение простое: DeskTime. DeskTime позволяет менеджерам создать культуру прозрачности и честности в своей команде, позволяя сотрудникам устанавливать четкие границы баланса между работой и личной жизнью. Благодаря функциям мониторинга производительности DeskTime менеджеры могут изучать рабочие привычки своей команды, планировать смены сотрудников, управлять отсутствием и отслеживать конкретные проекты или задачи. Это позволит легко контролировать ход работы команды и гарантировать, что ни один сотрудник не будет перегружен работой или недостаточно загружен. Функции DeskTime включают в себя: - полностью автоматическое отслеживание рабочего времени онлайн и оффлайн - управление проектами - планирование смен и отсутствий - дополнительные снимки экрана - настраиваемые отчеты - и многое другое. Избавьтесь от стресса в своих рабочих днях и внесите прозрачность на свое рабочее место с помощью нашего приложения для автоматического учета рабочего времени сотрудников. .
Rotageek
rotageek.com
Умное планирование рабочей силы для повышения производительности, прибыльности и счастья. Независимо от того, составляете ли вы штат сотрудников в цехе или составляете список врачей, поддержите своих сотрудников с помощью решения мирового класса для планирования и управления персоналом. Rotageek меняют расписание навсегда.
Papershift
papershift.com
Papershift помогает вам управлять и автоматизировать планирование ротации сотрудников, управление отпусками и отслеживание рабочего времени сотрудников в облаке. Papershift — это самое любимое программное обеспечение для планирования рабочей силы в Европе, которое насчитывает более 200 000 пользователей.
Shyftplan
shyftplan.com
shyftplan — первое облачное решение для автоматического планирования смен. Решение масштабируемо для тысяч сотрудников, даже в сложных случаях. При этом учитывается более 20 факторов, например, уровень квалификации ваших сотрудников, доступность и даже загрузка вашего оборудования. Мощный искусственный интеллект shyftplan рассчитывает корреляцию между факторами и предлагает идеальный график смен. Это делает планирование смен прозрачным, справедливым и очень эффективным по времени для вашей команды.
Bizimply
bizimply.com
Пусть каждая смена работает как часы Программное обеспечение для планирования сотрудников, учета рабочего времени, управления кадрами и сменами Введите адрес электронной почты 4.7/5 Прочтите наши обзоры 3 решения в одном Отлично Индивидуально. Лучше вместе. Управление персоналом Расширьте возможности менеджеров с помощью отличного решения для управления персоналом, разработанного специально для рядовых сотрудников. Отслеживайте в реальном времени время и посещаемость, сборку, стоимость и […]
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