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Программное обеспечение для персонализации электронной коммерции расширяет возможности онлайн-покупок, адаптируя его к индивидуальным потребностям потребителей. Отслеживая поведение пользователей в режиме реального времени по различным каналам, это программное обеспечение предоставляет персонализированные сообщения, которые помогают пользователям находить и приобретать продукты или услуги. Маркетологи и специалисты в области электронной коммерции используют это программное обеспечение для увеличения онлайн-продаж. Обычно программное обеспечение для персонализации электронной коммерции предлагается как отдельное решение, которое интегрируется с платформами электронной коммерции, программным обеспечением для корзин покупок и системами управления информацией о продуктах (PIM). Кроме того, некоторые поставщики объединяют его с программным обеспечением для электронной торговли или программным обеспечением для многоканальной розничной торговли для более комплексного подхода.
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GetResponse
getresponse.com
GetResponse - это комплексная платформа по маркетингу электронной почты, которая предоставляет малым предприятиям, солопренериям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для развития своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения абонентов в платящих клиентов. Благодаря более чем 25-летней экспертизе наши клиенты выбирают GetResponse для нашего удобного решения, отмеченной наградами 24/7 поддержки клиентов и мощных инструментов, которые выходят за рамки почтового маркетинга-с автоматизацией, ростом списка и дополнительными инструментами связи, такими как вебинары и Live Чаты, чтобы помочь предприятиям построить свой личный бренд, продавать свои продукты и услуги и создать сообщество. Нужна более продвинутая платформа? GetResponse Max и Max² являются решениями для требования пользователей ищут передовые маркетинговые функции и надежную поддержку.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Drip
drip.com
Drip — это платформа автоматизации маркетинга, которая помогает растущим брендам электронной коммерции увеличивать повторные покупки и повышать лояльность к бренду. Drip снабжает более 30 000 маркетологов электронной коммерции мощными инструментами для понимания и продвижения своих клиентов. Вы превратите все свои данные о клиентах в динамические сегменты в Drip и будете привлекать клиентов с помощью разовых и автоматизированных маркетинговых кампаний. Используйте средства автоматизации, электронную почту и сообщения на месте Drip, чтобы клиенты возвращались за новыми покупками. Экономьте расходы, используя красиво оформленные электронные письма и расширенные всплывающие окна на одной платформе. Попробуйте Drip в течение 14 дней и узнайте, почему ваши любимые бренды электронной коммерции переходят на Drip.
Litmus
litmus.com
Лакмусовая бумажка — это то, как маркетологи учитывают каждую отправку. Это основной компонент вашего технологического стека, который позволяет вам создавать, персонализировать, тестировать, просматривать и анализировать каждое отправляемое вами электронное письмо. Слишком много компаний рассылают неработающие электронные письма, даже не подозревая об этом, упуская из виду более глубокую информацию, необходимую для реального улучшения результатов, и изо всех сил пытаются персонализировать электронные письма в больших масштабах. С Litmus вы получаете лучший способ создавать, тестировать и доверять каждому исходящему сообщению. Вот почему к нам обратились более 700 000 специалистов по маркетингу, в том числе 80% из списка Fortune 100. Именно так мы добились рейтинга удовлетворенности клиентов на уровне 98%. Лакмус. Учитывайте каждую отправку.
Syte
syte.ai
Syte — это платформа для поиска продуктов, специально разработанная для приложений электронной коммерции. Он использует визуальный искусственный интеллект для улучшения различных видов деятельности электронной коммерции, включая визуальный поиск, персонализацию и автоматическую маркировку продуктов. Syte стремится связать покупателей с продуктами, предоставляя визуальный поиск, который повышает эффективность, поддерживает устойчивость и устраняет тупики. Он отображает визуально похожие и дополняющие друг друга рекомендации по продуктам, стремясь вдохновить и конвертировать покупателей разных типов. Он также оснащен автоматической системой маркировки продуктов, которая экономит время, оптимизирует процессы мерчандайзинга и повышает точность данных о продуктах. Эти решения можно адаптировать к различным реалиям рынка и масштабировать для удовлетворения конкретных потребностей различных секторов промышленности, таких как мода, домашний декор и ювелирные изделия. Он обслуживает бизнес разного размера: от растущего бизнеса до крупных предприятий.
Coveo
coveo.com
Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevance Cloud™ использует технологии поиска, аналитики и машинного обучения для объединения разрозненного контента и данных и автоматизации доставки актуальной персонализированной информации. Coveo предоставляет решения для электронной коммерции, обслуживания клиентов и повышения квалификации персонала. Компания признана лидером в магическом квадранте Gartner для систем аналитики, лидером в рейтинге The Forrester Wave™: когнитивный поиск и сильным игроком в рейтинге The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко интегрируется с любой сторонней системой и позволяет легко настраивать любые бизнес-критерии непосредственно на платформе. Acquia Marketing Cloud, созданный для использования всеми командами, которым необходим доступ к данным о клиентах, поддерживает бизнес в разных доменах, брендах, регионах и веб-сайтах. Повысьте гибкость маркетинга и обеспечьте безопасность своего бизнеса в будущем. Получите гибкость для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей и одновременно повысьте эффективность взаимодействия подразделений.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, позволяющее брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Discovery, предлагающий поиск и мерчандайзинг на основе искусственного интеллекта; Контент, предлагающий безголовую CMS; и Engagement, предлагающие ведущие решения CDP и автоматизации маркетинга. Вместе эти решения сочетают в себе возможности унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом оптимизации с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая приносящий доход опыт цифровой коммерции, который конвертируется на любом канале и в каждом путешествии. Bloomreach обслуживает более 850 мировых брендов, включая Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München и Marks & Spencer. Для получения дополнительной информации посетите Bloomreach.com. (Exponea была приобретена Bloomreach в 2021 году.)
Findify
findify.io
Findify — это платформа персонализации поиска и обнаружения, основанная на данных и машинном обучении. Создан для сайтов электронной коммерции для ускорения роста.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — это продвинутый инструмент для экспериментов, который в основном используется агентствами, командами разработчиков и продуктов, которые хотят проводить сложные эксперименты, а также маркетологами, которым требуется минимальная помощь со стороны ИТ-отдела. Мы выделяемся: мы действительно заботимся о наших клиентах — делаем все возможное с точки зрения поддержки и сверхпоставок, поскольку у нас также есть собственные группы экспериментаторов, CRO и эксперты по данным, которые к вашим услугам. Возможности: A/B-тестирование: создавайте эксперименты, используя один из передовых механизмов сегментации на рынке, с 41 точкой данных: поведение веб-сайта, источник трафика, данные CRM, GTM, API погоды и т. д. Расширенные отчеты: > Байесовская и частотная статистика > Фильтруйте результаты по конкретным целям > Вспомогательные конверсии или линейное распределение > Совокупный просмотр > Делитесь с командой только тем, что важно: отчет в формате PDF > Отслеживайте любые события Опросы на месте: > Запускаются как всплывающие окна или виджеты > При прокрутке, при загрузке, Триггеры при выходе > Логическое ветвление > Множественный выбор, уникальный выбор, сетка, NPS, CSAT и т. д. > Поведение сегментации > Захват потенциальных клиентов > Расширенные наложения отчетов > Запуск различных креативов > Создатель креативов > при выходе/при загрузке/при- прокрутка Интеграция: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью покупок на своих веб-сайтах, чтобы повысить коэффициент конверсии, стимулировать продажи и создать социальные сети. доверие, вовлеченность и удобство покупок.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat предоставляет профессиональные решения для чат-коммерции широкому кругу розничных продавцов в Гонконге, Тайване, Сингапуре, Малайзии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как официальный поставщик бизнес-решений WhatsApp и официальный партнер Meta и LINE, мы предлагаем передовые бизнес-решения для каналов социальных сообщений (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE и чат на веб-сайте) с повышенной эффективностью, анализом поведения пользователей и, таким образом, разработкой стратегии ремаркетинга. С целью раскрыть потенциал коммерции в чате посредством многоканального обмена сообщениями, автоматизации маркетинга, онлайн-объединения и офлайн-торговли, социальной платформы данных клиентов, «Omni AI», интегрированного с ChatGPT, а также каталога WhatsApp и системы оплаты, Omnichat снабжает компании оборудованием обеспечить беспрепятственный путь клиента и использовать возможности, возникающие в условиях омниканальной розничной торговли. Функция онлайн-объединения и офлайн-продаж позволяет легко направлять посетителей из онлайн-каналов к продавцам в обычных магазинах для последующего наблюдения, что способствует конверсиям и отслеживанию доходов в Интернете и офлайн. Используя ChatGPT, наш чат-бот «Omni AI» на базе искусственного интеллекта служит цифровым помощником розничных продавцов, который обрабатывает запросы клиентов, рекомендует продукты и облегчает планирование маркетинговых кампаний. Каталог и оплата WhatsApp позволяют ритейлерам завершить путь клиента в WhatsApp: от просмотра продуктов, общения с назначенными продавцами до совершения покупок, сокращения времени принятия решений и ускорения процесса покупки для клиентов, а также мгновенного дохода для продавцов. Достигая 300% роста годового регулярного дохода (ARR) в годовом сопоставлении в течение последних трех лет подряд, Omnichat предоставляет возможности более чем 5000 компаниям розничной торговли и электронной коммерции, включая Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM, Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Vita Green и правительственные ведомства.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — это платформа розничного маркетинга, которая помогает маркетологам за считанные минуты превратить данные в кампании, приносящие доход. Благодаря данным, встроенным непосредственно в рабочие процессы кампании вместе с прогнозирующими моделями «укажи и щелкни», розничные маркетологи могут оставить ручные процессы позади, инициировать любую коммуникацию и автоматизировать определение «кто, что, когда и где» для каждого электронного письма, мобильного телефона, сайта и платных СМИ. сообщение для каждого отдельного покупателя. Более 400 брендов доверяют Bluecore быстрое увеличение удержания клиентов и получение прогнозируемого дохода, включая Express, Bass Pro Shops, Lenovo, Steve Madden, Alo Yoga и Lulu & Georgia.
MyAlice
myalice.ai
Универсальный инструмент общения с клиентами для социально активных брендов Shopify и WooCommerce. Социальные сети — это новая электронная коммерция. Клиенты теперь относятся к вашему бренду как к человеку и хотят общаться с вами по нескольким каналам. Итак, мы создали современный способ продажи и поддержки в средствах массовой информации с помощью бесед. Откройте для себя социальную коммерцию для своего бренда электронной коммерции за пять простых шагов, чтобы развивать свой бизнес, строить искренние отношения с клиентами и тратить меньше времени на закрытие заказов. 1. Поддержка и продажа из одного почтового ящика. Как и вы, мы ненавидим переключаться между бесчисленными социальными приложениями, веб-сайтами и магазинами. Итак, управляйте всеми своими социальными каналами, чатом и заказами электронной коммерции из одного общего почтового ящика. 2. Управляйте заказами электронной коммерции. Просматривайте и ищите свои запасы, создавайте или обновляйте заказы, делитесь изображениями продуктов, просматривайте сведения о клиентах — и все это, не выходя из почтового ящика. 3. Экономьте время и ресурсы на поддержке. Развертывайте чат-ботов без кода за считанные минуты, чтобы сэкономить часы на поддержке, автоматически отвечать на распространенные запросы и автоматизировать общение на нескольких языках. 4. Сотрудничайте с товарищами по команде. Получите полноценный инструмент для оформления заявок, позволяющий автоматически назначать, переназначать участников, создавать готовые ответы, добавлять теги и оставлять заметки для общей поддержки клиентов. 5. Принимайте более эффективные решения, даже не пытаясь это сделать = Создавайте автоматические отчеты о пользователях, продажах, эффективности агентов и рейтингах клиентов, чтобы принимать более эффективные решения для вашей команды. TLDR: MyAlice объединяет все, что нужно бизнесу электронной коммерции — каналы социальных сетей, чат, чат-бот, инвентарь магазина, платежный шлюз, мобильное приложение — все на одной платформе, чтобы вы могли продавать и поддерживать на ходу. В любое время. Где угодно. Интегрируется с вашим магазином WooCommerce или Shopify, веб-сайтом, мобильным приложением и популярными социальными каналами, такими как Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram и Line. Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня или получите помощь в переходе с Gorgias, Delightchat, Richpanel, eDesk, Freshdesk.
Klevu
klevu.com
Klevu AI Ecommerce Search & Discovery совместим с безголовым интерфейсом и включает в себя поиск по сайту на основе искусственного интеллекта, интеллектуальный мерчандайзинг по категориям, интеллектуальные рекомендации и механизм персонализации, все из которых основаны на намерениях покупателей в режиме реального времени. Klevu помог продавцам: увеличить конверсию из поиска в 6 раз, увеличить AOV через поиск на 6 % и увеличить конверсию электронной торговли на всем сайте на 15 %. Платформа поиска и обнаружения Klevu AI включает в себя: Klevu AI Поиск по сайту электронной коммерции. Богатое автозаполнение и релевантные результаты поиска. Поиск по мере ввода. Обработка естественного языка (NLP). Самообучающаяся панель поиска на месте на основе искусственного интеллекта. , стоп-слова и флексии Автоматическое пополнение каталога товаров Тенденции поиска и персонализация в режиме реального времени Визуальный мерчендайзинг результатов поиска Поиск Продвижение товаров на основе ключевых слов ----------------------- --------- Klevu AI Электронная коммерция Мерчендайзинг Баланс ИИ и стратегический контроль Автоматический и визуальный мерчандайзинг страниц коллекций Динамические фильтры и оптимизированные для SEO макеты страниц коллекций Заранее планируйте кампании и добавляйте рекламные баннеры Перетаскивание визуального мерчандайзинга Продукты Pin Hero чтобы всегда оставаться на вершине коллекций. Планируйте ограниченные по времени кампании для визуальных баннеров и продвижения продуктов. Экономьте время с помощью простого копирования правил для всех категорий или выбранных категорий ------------------ -------------- Персонализированные рекомендации по продуктам Сверхрелевантные рекомендации по продуктам с использованием искусственного интеллекта на основе поиска. Самообучение при каждом клике, поисковом запросе и покупке. Выбирайте различные типы рекомендаций, включая трендовые, новые, высоко- рекомендации по самым популярным продуктам (на основе кликов, просмотров и поиска). Поощряйте дополнительные продажи и перекрестные продажи на домашней странице, странице коллекции, странице сведений о продукте и корзине. Механизм персонализации. Отображение наиболее актуальных продуктов в наилучшее время. Простая активация «из коробки», полностью настраиваемая с помощью Klevu API. Персонализация всех страниц веб-сайта, включая домашнюю страницу, страницы списков, страницы сведений о продуктах и страницы оформления заказа. Персонализация с небольшой историей взаимодействия, используя обучение у других. -------------------------------- Почему стоит выбрать Клеву? Простота в использовании и быстрая окупаемость Программное обеспечение Klevu ориентировано на API и совместимо с безголовым интерфейсом. При поиске используется обработка естественного языка. Искусственный интеллект и машинное обучение по всему продукту. Поддержка 24/7. Поиск, не зависящий от языка, специально разработанный для международного магазина ----- --------------------------- Klevu помогает людям найти продукты, которые они хотят купить. Благодаря технологии обнаружения на основе искусственного интеллекта и НЛП Klevu позволяет продавцам предоставлять сверхрелевантный персонализированный опыт, основанный на намерениях покупателей в режиме реального времени. Технология обнаружения Klevu сочетает в себе автоматизацию искусственного интеллекта и стратегический контроль, быстро и легко устанавливается и совместима со всеми платформами электронной коммерции. Klevu управляет тысячами предприятий электронной коммерции по всему миру и имеет офисы в Великобритании, США, Швеции, Финляндии, Австралии и Индии.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — это отмеченная наградами платформа автоматизации омниканального маркетинга, которая предлагает решение проблемы каждого ритейлера: как отправить правильное сообщение в нужное время и с нужным контентом каждому посетителю. Это позволяет как индивидуальным магазинам, так и корпоративным ритейлерам получать выгоду от использования платформы больших данных, чтобы легко создавать автоматизированные системы на основе данных и персонализированные кампании, которые реагируют на поведение клиентов/посетителей и изменения в каталоге за считанные секунды. Вот почему ContactPigeon помогает клиентам, решая три основные задачи по увеличению их продаж: • Расширенная информация о клиентах: сбор данных о поведении клиентов и создание расширенного унифицированного представления о клиентах • Улучшение взаимодействия с клиентами: запуск автоматических и прогнозируемых сообщений в нужный момент на пути клиента. для оптимизации конверсии и удержания продаж. • Многоканальный охват: позвольте компаниям разрабатывать привлекательные кампании по широкому спектру каналов обмена сообщениями (например, электронная почта, SMS, Viber, мобильные устройства, push-уведомления, веб-сайт, Facebook, Google, открытки) на одной платформе.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring — одно из оригинальных и пользующихся наибольшим доверием решений для электронной коммерции. За последние 16 лет компания Searchspring разработала целый набор продуктов для электронной коммерции, которые помогают интернет-магазинам обеспечивать максимальное качество обслуживания покупателей посредством поиска, мерчандайзинга, персонализации и отчетности. Команда экспертов по электронной коммерции Searchspring обеспечивает полную интеграцию с персонализированным внедрением и постоянную поддержку со стороны отмеченной наградами команды по работе с клиентами. Будучи платформой поиска, мерчендайзинга и персонализации №1, созданной исключительно для электронной коммерции, Searchspring предоставляет нужный продукт нужному человеку в нужное время. Такие клиенты, как Chubbies, Pura Vida, Moen, Fabletics, Peet’s Coffee, SKIMS, West Elm, Specialized, Wildfang и Ripcurl, доверяют Searchspring, чтобы помочь увеличить размер корзины, количество конверсий и количество постоянных клиентов.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна из первых в мире платформ искусственного интеллекта общего назначения, которая позволяет крупным предприятиям по всему миру создавать широкий спектр приложений с поддержкой искусственного интеллекта для различных рабочих процессов и функций. Vue.ai обеспечивает ценность, в отличие от любого другого точечного решения, объединяющего изображения, видео и текстовые данные со всего предприятия, декодируя их с помощью своего стека искусственного интеллекта, позволяя передавать аналитические данные по всему предприятию для принятия решений на основе данных. Благодаря сочетанию готовых к использованию API, инструментов без программирования и с низким кодированием, Vue.ai позволяет командам по маркетингу, продуктам, бизнесу и технологиям оказывать существенное влияние на рост доходов, эффективность и сокращение затрат. . В настоящее время Vue.ai используется в нескольких отраслях, включая розничную торговлю, финансы, страхование, логистику и здравоохранение. Vue.ai — это бренд Mad Street Den, основанный Ашвини Асоканом и Анандом Чандрасекараном.
Storyly
storyly.io
Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты. Storyly Stories расширяют возможности маркетинговых стратегий мобильных брендов, позволяя им взаимодействовать со своей аудиторией за пределами мобильного экрана и создавать привлекательный опыт без каких-либо усилий по развитию после интеграции. Storyly доверяют более 300 брендов в более чем 40 странах, включая, помимо прочего, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle и Birbank. Storyly Stories по своей природе предоставляют мобильным приложениям и веб-сайтам возможность донести любое сообщение запоминающимся, знакомым и интерактивным, а не навязчивым способом. Благодаря интуитивно понятной студии и панели инструментов Storyly также позволяет легко создавать привлекательный контент, который соответствует стилю и дизайну любого мобильного приложения и веб-сайта. Именно это делает Storyly Stories чем-то большим, чем просто круг, предлагая безграничный мир творчества, взаимодействия и связи.
Spott
spott.ai
Чтобы добиться успеха в Интернете, вам нужно очень хорошо делать три вещи. 1. Создавайте отличный контент. 2. Обязательно публикуйте его на тех каналах, на которых присутствует ваша аудитория. 3. Убедитесь, что после того, как вы вдохновили свою аудиторию, вы позволяете им действовать в соответствии с этим вдохновением, позволяя им совершать конверсии посредством интерактивности. SPOTT фокусируется на этом третьем шаге. Наше ценностное предложение: SPOTT — это решение, позволяющее пользователям получать больше пользы от опубликованного контента, делая его действенным и измеримым в многоканальной среде. С помощью нашего программного обеспечения Spott вы можете вставлять ссылки для покупок на (360°) изображения, PDF-файлы и видео, получать Подписывайтесь на информационные бюллетени, ссылайтесь на документы в формате PDF или хвастайтесь своей последней рекламной акцией. Вы можете легко добавить интерактивный слой ко всем вашим изображениям и видео. Сделайте ваши видео, каталоги и изображения интерактивными. Добавляйте призывы к действию, отмечайте продукты, подписывайтесь на рассылку новостей и увеличивайте конверсию. С Spott вы получите больше от своих опубликованных PDF-файлов, изображений и видео, добавив интерактивные элементы, которые сделают ваш контент действенным и измеримым.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity является одним из ведущих поставщиков интеллектуальной персонализации электронной коммерции и предоставляет идеальное решение для бизнеса, будь то B2C или B2B, для увеличения онлайн-доходов, средней стоимости заказа, коэффициента онлайн-конверсии, а также для создания базы данных лояльных клиентов. PureClarity позволяет вам предоставлять вашим клиентам высоко персонализированный и актуальный опыт онлайн-покупок с помощью широкого спектра интеллектуальных функций персонализации электронной коммерции, превращая ваших онлайн-посетителей в лояльных клиентов. Программное обеспечение совместимо со всеми платформами электронной коммерции и предлагает плагины/расширения для Magento 1x и 2x, Shopify, BigCommerce, X-Cart, WooCommerce и Kooomo. PureClarity эффективно работает с любыми объемами данных и приступает к работе с первого дня. Предприятия обычно быстро начинают видеть положительные результаты. Возможности PureClarity включают в себя: Персонализированный контент — позволяет вам вести релевантный и увлекательный диалог 1-2-1. Показывайте целевой контент и рекламные баннеры, которые актуальны для каждого вашего онлайн-посетителя. Превратите их в постоянных и лояльных клиентов, показывая акции, предложения и изображения, которые им интересны. Интеллектуальные рекомендации, которые знают, чего хотят ваши клиенты, еще до того, как они это сделают. Показывая клиентам нужный продукт в нужное время на их пути к покупке, вы можете увеличить онлайн-конверсию и доход. Позвольте искусственному интеллекту PureClarity продавать и перекрестно продавать продукты в режиме реального времени на протяжении всего пути клиента, чтобы максимизировать ваши онлайн-продажи. Персонализация в поиске: переводите клиентов из поиска прямо к оформлению заказа. Вы можете облегчить клиентам поиск именно того, что они ищут, отображая персонализированные рекомендации по продуктам и контент в режиме реального времени во время поиска на вашем веб-сайте и на страницах результатов поиска. Персонализация в электронной почте, которая вернет ваших клиентов в вашу воронку продаж. Привлекайте клиентов обратно на свой веб-сайт, добавляя продукты, адаптированные к их опыту на сайте. Убедите своих клиентов купить, купить еще раз или снова посетить брошенную корзину. Почему бы не добавить стимул, чтобы действительно заинтересовать их. Всплывающие окна, которые привлекут внимание ваших клиентов! Создавайте персонализированные всплывающие окна и всплывающие окна для захвата электронной почты, чтобы привлечь внимание и повысить коэффициент онлайн-конверсии. Информация и аналитика, которые понимают ценность и потенциальную покупательную способность каждого из ваших клиентов. Вы можете получить полное представление о поведении ваших посетителей, сегментах клиентов и эффективности кампании, а также узнать, как максимизировать потенциал вашего веб-сайта для дальнейшего увеличения дохода.
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI помогает компаниям любого размера повысить прибыльность благодаря возможностям прогнозирования на основе машинного обучения. Мы способствуем росту брендов электронной коммерции, раскрывая скрытую ценность уже имеющихся у вас данных о клиентах.
Prefixbox
prefixbox.com
Решения Prefixbox AI Search, AI Navigation, AI Recommend и Insights & Experimentation улучшают качество покупок, повышая коэффициент конверсии и доход. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 использует новейшие технологии поиска для понимания значения. Объединив вектор, большие языковые модели (LLM) и технологию GPT, он может извлечь смысл общего предложения и вернуть релевантные результаты продукта. Модули «Сопутствующие товары», «Похожие ключевые слова» и «Похожие категории» Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 повышают вовлеченность и помогают покупателям уточнить цель поиска всего одним щелчком мыши. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 вдохновляет покупателей изучать ваш каталог с соответствующими рекомендациями, которые повышают среднюю стоимость заказа. Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 может оптимизировать ваше решение с помощью подробных показателей, частых A/B-тестов и поддержки специалистов по персонализированному поиску.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit обеспечивает управляемую оптимизацию конверсий, которая помогает крупнейшим интернет-брендам увеличивать продажи, привлекать новых потенциальных клиентов, предотвращать отказы и увеличивать привлечение новых клиентов. Собственные креативные команды и команды разработчиков идеально согласовывают технологии UpSellit на целевых этапах воронки конверсии, выступая в качестве расширения вашей маркетинговой команды. Гибкие модели ценообразования UpSellit удовлетворяют потребности любого бизнеса и позволяют ритейлерам любого размера увидеть истинный эффект оптимизации коэффициента конверсии. Пакет услуг управления UpSellit включает в себя: - Ремаркетинг по электронной почте - Стимулирующие стратегии - SMS-кампании - Стратегии, ориентированные на ценность - Технология восстановления корзин - Контрольные группы - Расширенные AB-тесты - Поведенческий анализ - Защита от ложных срабатываний
Experro
experro.com
Experro — это идеальная платформа цифрового опыта, которая может предоставить каждому посетителю быстрый, персонализированный и запоминающийся опыт электронной коммерции. Эта полностью управляемая платформа является полностью компонуемой и включает в себя Headless CMS, Visual Site Builder, AI-поиск и мерчендайзинг, платформу данных о клиентах и будущие функции автоматизации маркетинга. Используя Experro, клиенты могут наслаждаться молниеносным и интересным опытом, а команды маркетинга и электронной коммерции могут использовать инструменты без программирования для запуска новых цифровых возможностей по требованию. Разработчики могут сосредоточиться на значимой работе, а не на сложных стеках технологий. Если вы хотите создать невероятно быстрый веб-сайт или автономный магазин электронной коммерции, Experro — это революционное решение, которое вам нужно.
Insider
useinsider.com
Insider — единая платформа для создания индивидуального многоканального опыта — позволяет корпоративным маркетологам связывать данные о клиентах по всем каналам и системам, прогнозировать их будущее поведение с помощью механизма намерений искусственного интеллекта и создавать индивидуальное обслуживание клиентов. Маркетологи используют платформу Insider для предоставления единообразного и привлекательного опыта в Интернете, приложениях, Web Push, электронной почте, SMS, WhatsApp Commerce и т. д. Недавно получивший статус «единорога», Insider также был поздравлен NASDAQ с тем, что он стал одним из немногих в мире единорогов B2B SaaS, основанных женщинами и возглавляемых женщинами. CrunchBase недавно назвал соучредителя и генерального директора Insider Ханде Чилингир одной из лучших женщин-руководителей за пределами США. Треть компаний из списка Fortune 500 и ведущих брендов в сфере розничной торговли, автомобилестроения и туризма выбирают Insider для предоставления персонализированного опыта на основе искусственного интеллекта, который превосходит ожидания клиентов. Инсайдеру доверяют более 1200 компаний по всему миру, включая Singapore Airlines, Estée Lauder, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L'Oreal, Samsung, Vodafone, Allianz, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, MAC, Marks & Spencer, Madeira Madeira, Avon и CNN.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo помогает брендам электронной коммерции расти, делая маркетинговые и клиентские данные действенными, уделяя особое внимание удержанию клиентов и повышению CLTV. Инструменты включают в себя отчеты в реальном времени, базу данных клиентов, сегментацию, маркетинг по электронной почте и автоматизацию. Интеграция с основными платформами электронной коммерции происходит без проблем.
Aqurate
aqurate.ai
Aqurate Personalize — это инструмент на основе искусственного интеллекта, который помогает магазинам электронной коммерции получать максимальную отдачу от каждого посетителя веб-сайта, повышая конверсию, AOV и удержание клиентов посредством персонализированных рекомендаций по продуктам. Aqurate предоставляет каждому посетителю веб-сайта узконаправленные рекомендации по продуктам на основе их предыдущего взаимодействия с магазином. Aqurate предоставляет несколько типов рекомендаций по продуктам, к которым можно получить доступ после интеграции магазина электронной коммерции: перекрестные продажи, дополнительные продажи, аналогичные, заменители, рекомендованные для вас, новые в магазине, популярные сейчас и многое другое. Клиенты могут выбирать, на каких конкретных страницах их отображать, чтобы повысить свои маркетинговые ключевые показатели эффективности. Персонализированные рекомендации по продуктам Aqurate могут отображаться на различных страницах веб-сайта, приложения или отправляться по электронной почте и в WhatsApp. Он автоматически отображает рекомендации даже для вновь добавленных товаров. Aqurate интегрирован с различными платформами и инструментами электронной коммерции, такими как Shopify, Magento, Shopware, Mailchimp, Klaviyo и т. д.
Wyng
wyng.com
Wyng помогает брендам расти и понимать свою аудиторию, чтобы предоставлять более актуальный опыт. С помощью Wyng маркетологи могут легко создавать интерактивные цифровые возможности, которые привлекают клиентов в нужные моменты, собирают предпочтения и другие сторонние данные, а также персонализируют их в режиме реального времени. Независимо от того, является ли это викториной по поиску продукта, рекламной акцией или центром предпочтений — опыт Wyng всегда своевременен, удобен для пользователя и предлагает подлинную ценность для потребителей. Wyng обслуживает более 250 мировых брендов, включая AAA, Disney, Estée Lauder, Sony и Unilever, которые используют Wyng для увеличения числа подписчиков, увеличения продаж и укрепления доверия потребителей и привязанности к бренду.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize — это платформа на базе искусственного интеллекта, специализирующаяся на персонализации веб-сайтов и оптимизации коэффициента конверсии. Он предоставляет маркетологам многофункциональное пространство для тестирования, оптимизации и персонализации работы с веб-сайтами. Платформа способна запускать неограниченное количество вариантов, что облегчает быстрое тестирование новых концепций и идей. Используя свою технологию генеративного искусственного интеллекта, он также предлагает решения для писательского тупика, предлагая варианты копирования. Самая сильная сторона Intellimize — это ее способность обеспечивать персонализацию 1:1 с использованием оптимизации искусственного интеллекта. Платформа Intellimize поддерживает широкий спектр отраслей, включая, помимо прочего, SaaS и электронную коммерцию. . Его можно использовать для A/B-тестирования, оптимизации целевой страницы и специальной персонализации для электронной коммерции и операций SaaS. Функция аналитики платформ дает представление о влиянии экспериментов на различные сегменты, помогая пользователям понять влияние их стратегических решений. Примечательной является его способность легко интегрироваться с различными инструментами маркетинга и аналитики. В дополнение к технологии искусственного интеллекта Intellimize предлагает профессиональные услуги, команду по работе с клиентами и управляемую адаптацию. Команда профессиональных услуг расширяет возможности платформы и включает в себя экспертов по стратегическому и аналитическому CRO, которые помогают пользователям достичь своих целей по оптимизации.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это платформа для межканального взаимодействия с клиентами, созданная для маркетологов и владельцев продуктов, которые ценят гибкость, а не громоздкую сложность. Мы помогаем потребительским брендам быстро адаптироваться к меняющимся ожиданиям клиентов посредством анализа в режиме реального времени и персонализированных межканальных коммуникаций. MoEngage доверяют более 1200 мировых потребительских брендов, включая Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom и Airtel. Имея офисы в десяти странах, MoEngage поддерживается Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast и Helion Ventures. Описание продукта: * Межканальный маркетинг Сегментируйте своих клиентов и взаимодействуйте с ними в режиме реального времени через предпочитаемый ими канал в удобное для них время на основе их действий, поведения, атрибутов и предпочтений. MoEngage позволяет вам привлекать клиентов через одиннадцать каналов: ваш веб-сайт, электронную почту, мобильное приложение, SMS, WhatsApp и социальные сети. * Информация о клиентах Перенесите данные о своих клиентах в MoEngage и используйте Sherpa, нашу систему искусственного интеллекта, чтобы получить представление о поведении и предпочтениях клиентов. Легко сегментируйте и привлекайте клиентов с помощью единой панели управления. Всего несколько кликов, и все готово! * Персонализация веб-сайтов и приложений. Порадуйте посетителей вашего веб-сайта и приложения персонализированным контентом, предложениями и рекомендациями, основанными на их предпочтениях, симпатиях, этапах пути и образе жизни. * Оповещения о транзакциях в реальном времени MoEngage Inform предоставляет унифицированную инфраструктуру для управления критическими оповещениями по каналам и поставщикам с помощью единого API.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive — это платформа искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML), предназначенная для секторов электронной коммерции и гостиничного бизнеса. Платформа прогнозного искусственного интеллекта обеспечивает персонализированный опыт и повышение коэффициентов конверсии для брендов. Его ключевое предложение включает в себя механизм рекомендаций на базе искусственного интеллекта, который использует машинное обучение для создания целевых предложений по продуктам, адаптированных для каждого клиента. Платформа предназначена для автономного преобразования анализа данных в полезную информацию, тем самым превращая бизнес, основанный только на данных, в управляемый аналитикой. Платформа также включает в себя функции интеграции, позволяющие предприятиям беспрепятственно подключать функциональные возможности платформ к существующим системам. Aidaptive получила признание за свой инновационный вклад в содействие высокоэффективной торговле и продолжает лидировать в предоставлении технологических решений ML для брендов и потребителей. Обратите внимание: хотя Aidaptive предлагает демо-версию и бесплатные прогнозируемые списки аудитории, условия и детали могут отличаться.
Moosend
moosend.com
Moosend — это мощное программное обеспечение для автоматизации электронного маркетинга с функциями мирового класса, современными процессами автоматизации и инструментами привлечения потенциальных клиентов, которые помогут вам развивать свой бизнес с первого дня, сохраняя при этом удостоенный наград универсальный пользовательский интерфейс. . -Отправляйте маркетинговые кампании по электронной почте. Создавайте красивые, профессиональные кампании по электронной почте, чтобы профессионально взаимодействовать со своей аудиторией. -Управляйте своей аудиторией. Отправляйте нужные электронные письма нужной аудитории, используя наши расширенные функции сегментации, организуйте их с помощью тегов подписчиков и минимизируйте количество отписок. -Расширяйте свою аудиторию Создавайте, запускайте и оптимизируйте потрясающие целевые страницы и формы подписки — и все это с помощью одного инструмента. -Автоматизируйте свой маркетинг. Автоматизируйте повторяющиеся задачи и создавайте восхитительные персонализированные цифровые возможности для своих клиентов. -Отслеживайте свои усилия. Измеряйте свой маркетинговый успех и собирайте важные данные для принятия более эффективных решений. Вы можете попробовать Moosend's бесплатно и попробовать все наши функции для малого и среднего бизнеса и предприятий бесплатно! Кредитная карта не требуется. Начните работу всего за 9 долларов США в месяц или свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы разработать индивидуальный план, отвечающий потребностям вашего бизнеса. Скопируйте и вставьте в свой браузер следующие ссылки: - Попробуйте Moosend бесплатно: https://moosend.com/register/ - Получите индивидуальное предложение: https://moosend.com/contact-us/sales/
Beamer
getbeamer.com
Beamer — это инструмент общения с клиентами для выпусков продуктов, который открывает двустороннюю связь прямо из вашего приложения, чтобы легко связаться с вашими клиентами, привлечь их и услышать их.
Maropost
maropost.com
Maropost упрощает взаимодействие с клиентами с помощью единой платформы электронного маркетинга, которая связывает компании со своими клиентами на каждом этапе их пути. Предоставляя единое представление о клиентах, Maropost создает персонализированный опыт по любому каналу для лучшего взаимодействия и более высокой конверсии. Сочетая сервис «в белых перчатках» с передовыми технологиями, Maropost упрощает взаимодействие с клиентами.
Jebbit
jebbit.com
Платформа корпоративного опыта Jebbit позволяет брендам создавать красивые интерактивные возможности, которые собирают данные нулевых сторон в любом масштабе по каждому каналу. От рекомендаций по продуктам и личностных опросов до викторин, каталогов товаров для покупок, более качественных опросов, опросов, форм и многого другого — опыт Jebbit способствует повышению вовлеченности, поскольку он превосходит ожидания потребителей и предлагает реальную ценность в обмен на соответствующую информацию об их предпочтениях, интересах, образе жизни и т. д. намерения. Эти данные, задекларированные потребителем и независимые от сторон, являются абсолютным конкурентным преимуществом для брендов и обеспечивают ощутимую рентабельность инвестиций на каждом этапе жизненного цикла клиента. Клиенты Jebbit, в том числе: L'Oréal, PepsiCo, Haleon, НФЛ, Shiseido Group, Live Nation, ASICS, NBA, JCPenney, Free People, Monster Worldwide и другие, используют программную платформу Jebbit для создания лучшего потребительского опыта, который стимулирует индустрию. -увеличение вовлеченности, сбор большого объема сторонних данных, привлечение потенциальных клиентов, увеличение количества онлайн-конверсий, повышение лояльности и LTV.
edrone
edrone.me
edrone, автономное облако электронной коммерции, — это первая электронная CRM, разработанная для электронной коммерции. edrone предоставляет передовые решения для автоматизации маркетинга, основанные на его алгоритмах, которые легко установить (Plug'n'Play). Цель edrone — помочь понять поведение клиентов (Customer Intelligence) и привлечь их (автоматизация маркетинга) с помощью универсального маркетингового облака для электронной коммерции. Система состоит из двух разделов: Learn & Engage. Узнайте: расширенная статистика, RFM-сегментация и подробный просмотр каждого клиента (даже со статистикой социальных сетей). Взаимодействуйте: 20 готовых к отправке сценариев, включая восстановление брошенных карт, отправку рекомендаций и увеличение доходов с помощью перекрестных продаж на основе наших алгоритмов анализа клиентов. Маркетинговая машина — это нечто большее, чем простая система рекомендаций: она позволяет легко реализовать идею единого сегмента в каждой электронной коммерции.
Loop54
loop54.com
Поиск и персонализация сайтов электронной коммерции Loop54s основаны на запатентованном искусственном интеллекте. Loop54 AI персонализирует поиск по сайту и навигацию по категориям, поэтому каждый посетитель получает релевантные результаты. В то время как большинству инструментов персонализации требуются месяцы сбора данных, Loop54 использует небольшие наборы данных для выполнения работы тысяч правил. Позволяет автоматически и быстро персонализировать пользовательский опыт. Поиск по сайту Превратите окно поиска в полезного помощника по продажам – без навязчивого зависания. - Предиктивная персонализация - Автозаполнение - Изучение новых слов - Проверка орфографии - Автоматическое ранжирование и сортировка - Поиск по контенту - Динамическое фасетирование - Похожие результаты Наш поиск увеличивает AOV и коэффициент конверсии в среднем на 30%. Некоторые клиенты, с которыми мы работаем, — это Not On The High Street, Webhallen, Office Depot и другие.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — это решение для поиска и обнаружения продуктов, подходящее для любой платформы электронной коммерции. Магия Luigi's Box начинается с подробных аналитических панелей, предоставляющих всю необходимую информацию о работе элементов поиска и навигации на вашем сайте. Узнайте больше о производительности вашей платформы и обеспечьте наилучшие результаты благодаря поиску, рекомендациям и листингу продуктов на базе искусственного интеллекта. Предоставьте вашим посетителям лучшие инструменты для максимально эффективного знакомства с вашими продуктами. Luigi's Box — это программное обеспечение, которое вам и вашим клиентам понравится использовать.
Segmentify
segmentify.com
Segmentify — это платформа персонализации на базе искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям электронной коммерции улучшать качество обслуживания клиентов и увеличивать конверсию. Решения для роста Повышайте конверсию и удержание с помощью персонализированных рекомендаций, кампаний по привлечению клиентов и стратегий дополнительных продаж. Поиск и обнаружение Улучшает качество покупок благодаря персонализированному поиску, динамической фильтрации и обнаружению продуктов. Канальный маркетинг Обеспечивает многоканальное сегментированное взаимодействие по электронной почте и push-уведомлениям. Segmentify — это платформа взаимодействия с клиентами, которая помогает упростить процесс роста электронной коммерции, помогая вам узнать, как увеличить пожизненную ценность клиента. Для достижения этой цели Segmentify предлагает ряд функций, включая решения для персонализации, такие как рекомендации, взаимодействие, динамические пакеты; Решения по работе с данными клиентов, включая сегментацию, профили клиентов; Решения для межканального маркетинга, такие как электронная почта и push-сообщения, а также решения для мерчендайзинга, такие как окно поиска, поиск и многое другое.
Okkular.io
okkular.io
Tag-Gen от Okkular помогает ритейлерам в сфере моды и мебели, создавая непрерывный процесс мерчендайзинга, обеспечивая эффективный поиск продуктов и онлайн-продукцию. Решение Okkular Tag-Gen помогает автоматизировать процесс маркировки продуктов с использованием современной технологии глубокого обучения. Наше решение предлагает релевантные теги на основе изображений продуктов вашего бренда.
Relewise
relewise.com
Давайте реализуем ваш потенциал персонализации. В Relewise мы предоставляем нашим клиентам конкурентное преимущество настоящей персонализации, чтобы они могли предоставлять уникальный пользовательский опыт. Мы хотим, чтобы ваш бизнес реализовал свой потенциал персонализации, и мы хотим помочь вам во всем. Персонализированные результаты с невероятной скоростью Мы предлагаем платформу персонализации с выдающимися возможностями предоставления персонализированных результатов поиска и рекомендаций. Основываясь на поведении пользователей в реальном времени, наша платформа адаптируется к уникальным интересам и действиям пользователя и обеспечивает превосходные результаты с невероятной скоростью. Результатом является фантастический пользовательский опыт, а предприятия электронной коммерции получают выгоду от чрезвычайной адаптивности платформы, гибкой интеграции, сверхбыстрого механизма и автоматизированного обучения. Выполняйте поиск по продуктам, вариантам, категориям и контенту, представляйте персонализированные рекомендации по продуктам, персонализируйте порядок сортировки при просмотре категорий и триггерах, например. для автоматизации маркетинга. Relewise поддерживает миллионы продуктов и вариантов, при этом все данные сохраняются, а данные анализируются и используются в режиме реального времени с нулевой задержкой. Все работает гладко как в B2C, так и в B2B. Кроме того, Relewise полностью поддерживает B2B благодаря целевым функциям, таким как поддержка персонализации ассортимента для конкретных клиентов, сегментация клиентов и многопользовательские учетные записи клиентов (и корзины). Никакой болтовни, много откровенных разговоров и никогда не скучно. Мы верим, что хорошие отношения – это все, и что хороший диалог – это то, с чего они начинаются. Вот почему наша продукция меняется вместе с потребностями наших клиентов и почему мы очень серьезно относимся к обеспечению высочайшего качества продукции HOW и превосходного обслуживания. Доверие — наша самая сильная валюта, и мы обещаем говорить с вами честно и без рекламных предложений. Мы также обещаем сохранять интерес — нами движет нескончаемое желание исследовать и разрабатывать что-то лучшее, чем то, что есть.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance — мировой лидер в области персонализации опыта, стимулирования цифрового роста и лояльности к брендам для более чем 200 крупнейших мировых брендов и ритейлеров B2C и B2B. Компания использует передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы преодолеть разрыв в опыте между маркетингом и коммерцией, чтобы помочь лидерам цифрового маркетинга создавать незабываемые впечатления, которые обращаются к людям — в масштабе, в реальном времени и на протяжении всего жизненного цикла клиента.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter помогает компаниям получать выгоду от рекомендаций, основанных на машинном обучении, в режиме реального времени, встроенных в их цифровые ресурсы (Интернет, мобильные устройства, электронная почта, push-уведомления и т. д.). Наша технология сравнима с тем, что ведущие веб-ресурсы (Youtube, Amazon и т. д.) создали для своих разделов, таких как «Рекомендуется вам» или «Вам может понравиться».
Recombee
recombee.com
Мы предоставляем персонализированный контент, продукты и рекомендации по поиску как услугу, чтобы увеличить доходы наших клиентов, повысить удовлетворенность их пользователей и помочь их бизнесу расти. Используя нашу простую в использовании интеграцию, наши пользователи могут получить практический опыт работы с нашими услугами, присоединившись к 30-дневной неограниченной бесплатной пробной версии. Базируясь в Праге, мы обслуживаем более 300+ довольных клиентов по всему миру, которые рады поделиться своим опытом.
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — это самая умная платформа, обеспечивающая полезные рекомендации, которые способствуют онлайн-поиску и взаимодействию. Компания Crossing Minds, основанная и возглавляемая всемирно известными пионерами искусственного интеллекта и основанная на последних достижениях в области глубокого обучения, мгновенно предоставляет точные рекомендации на основе сеансов, которые не нарушают и не ставят под угрозу конфиденциальность клиентов. Мы помогаем бизнесу привлекать своих клиентов. Мы помогаем людям открывать для себя продукты, которые им нравятся. Мы помогаем превратить любопытство в лояльность.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
AX Semantics
ax-semantics.com
AX Semantics предлагает масштабируемое программное обеспечение для автоматизации работы с текстами электронной коммерции, которое решает проблемы, с которыми сегодня сталкиваются группы по работе с контентом компаний электронной коммерции. Поскольку программное обеспечение основано на преобразовании данных в текст, эта технология помогает компаниям электронной коммерции создавать согласованные и точные описания продуктов в любом масштабе и на 110 языках в мире инструментов создания контента машинного обучения (ML). Как это произошло: Однажды компания AX Semantics наняла писателей, чтобы они напечатали страницу контента за 150 евро. Краудсорсинг позволил снизить затраты, в то время как потребность в контенте резко возросла. Компании также осознали, что им приходится конкурировать в глобальной экономике, а не только на региональном уровне. Спустя почти десять лет нашего пути стало ясно, что нам нужен способ сделать создание контента быстрее, лучше и экономичнее. В результате мы создали продукт, который легко справляется с созданием огромных объемов контента. Наше программное обеспечение генерирует контент, практически неотличимый от контента, написанного человеком. Мы думаем о себе как о писательской компании, основанной на данных и науке. Наш сервис на основе подписки (от 899 евро в месяц) предоставляет пользователям доступ к технологии NLG, которая позволяет им автоматизировать создание контента. Наше программное обеспечение не является «черным ящиком», который автоматически создает контент. Вместо этого он позволяет создавать контент на 110 языках. С помощью AX Semantics компании могут настраивать рабочие процессы с контентом как для команд, занимающихся контентом, так и для переводчиков, а также использовать преимущества машинного обучения (ML). Программное обеспечение очень эффективно используется в электронной коммерции на всех рынках для создания описаний продуктов, печати каталогов, ценников и многого другого. Однако по мере того, как рынок и потребности в контенте и рабочих процессах на основе искусственного интеллекта продолжают развиваться, практические применения программного обеспечения безграничны.
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-технология с поддержкой искусственного интеллекта — универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиентами, интегрированных с аналитикой, созданной для индустрии электронной коммерции. Мы в AiTrillion специализируемся на объединении точек зрения между миллионами клиентов в более чем 175 странах. Все, что вы ищете, собрано под одной крышей благодаря интегрированным и инновационным функциям. Автоматизация электронного маркетинга. Программа лояльности. Обзоры продуктов + вопросы и ответы. Веб-уведомления. Партнерский маркетинг. Повторяющееся членство. Конструктор форм. Автоматизация рабочих процессов с использованием искусственного интеллекта. Умные всплывающие окна. Панель объявлений. Рекомендации по продукту.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold — североамериканский лидер в области технологий прямых продаж с более чем 4000 розничными торговцами, более чем 150 миллионами проданных товаров и общим объемом продаж на сумму более 3,5 миллиардов долларов за весь срок службы. Технология CommentSold продолжает предоставлять предприятиям любого размера лучшие в своем классе решения для обеспечения увлекательной видеокоммерции в режиме реального времени. Благодаря комплексным решениям для систем торговых точек, оптимизации склада, прямых продаж, автоматизации маркетинга, приложений для покупок и интернет-магазинов, CommentSold предлагает все, что нужно бизнесу для процветания в Интернете.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ был разработан для увеличения конверсии продаж, AOV и CLTV с помощью лучшей из существующих систем управления подписками и выставления счетов. Благодаря более чем 500 прямым интеграциям вы теперь можете исключить комиссию за сторонние приложения и позволить Checkout Champ выполнить всю работу. С помощью нашего простого конструктора с функцией перетаскивания вы можете создать самую быструю загрузку оформления заказа и потоки дополнительных продаж в один клик за считанные минуты, что мгновенно увеличит ваши продажи в 2-3 раза. А с нашей системой сплит-тестирования A/B вы сможете по-настоящему оптимизировать процесс оформления заказа. Вы также можете построить всю витрину своего магазина в системе, что даст вам полный контроль, увеличение продаж и значительное снижение затрат.
Releva
releva.ai
Releva — это комплексное решение для автоматизации искусственного интеллекта для роста электронной коммерции. Компания предоставляет платформу автоматизации маркетинга, которая персонализирует веб-сайт и многоканальную сеть для повышения коэффициентов конверсии, средней стоимости заказа, продолжительности жизни клиентов и приводит к росту доходов с потрясающей рентабельностью инвестиций. Люси, искусственный интеллект Releva, технология, похожая на чат GPT, отвечает на самые важные вопросы продаж и маркетинга, например, чего хочет каждый пользователь; когда они этого хотят; какой ценовой диапазон приемлем; какой цифровой канал предпочитается и какие креативы и повествования находят отклик у каждого пользователя. Миссия Releva — создать пользовательский опыт, аналогичный тому, который они могли бы получить только в небольшом местном магазине. Мы делаем это, оптимизируя персонализацию посредством этического многоканального взаимодействия между брендами и их потребителями. Releva глубоко интегрируется с каждым магазином электронной коммерции и всеми цифровыми каналами, которые привлекают трафик и повышают конверсию. Платформа стабильно увеличивает доход на 20%+ в сочетании с потрясающей рентабельностью инвестиций в 51x+.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire предоставляет ритейлерам интеллектуальные решения по оптимизации пути клиента на основе данных, которые направляют онлайн-покупателей через воронку покупок и удерживают их в экосистеме. Используя информацию о клиентах, Salesfire дает компаниям возможность повысить вовлеченность на местах, персонализировать пользовательский опыт и стимулировать рост доходов. Salesfire использует возможности искусственного интеллекта для выявления большего количества покупателей, улучшения ретаргетинга и преобразования данных о посетителях в продажи — от сбора собственных данных до расширенной аналитики.
Fresh Relevance
freshrelevance.com
Fresh Relevance — это универсальная платформа персонализации, которая помогает коммерческим предприятиям обеспечивать повышение доходов на веб-сайтах, в приложениях, электронной почте, SMS и рекламе — никаких технических знаний не требуется. Платформа экономит ваше время, повышает конверсию и интегрируется с вашим технологическим стеком. В среднем клиенты видят, что 30% онлайн-продаж зависят от Fresh Relevance.
Hello Retail
helloretail.com
Программное обеспечение для персонализации электронной коммерции Hello Retail увеличит средний размер корзины, привлечет больше клиентов и повысит их лояльность. Hello Retail персонализирует ваш интернет-магазин, показывая нужный товар нужному покупателю в нужное время. Hello Retail создает персонализированный опыт посредством распознавания поведения на основе искусственного интеллекта, что приводит к подаче надежных рекомендаций по продуктам, поиску и электронным письмам, которые способствуют увеличению перекрестных и дополнительных продаж для вашей электронной коммерции. Наш подход к нашим клиентам заключается в том, что ваш успех — это наш успех, поэтому у вас будут эксперты, которые будут работать с вами и управлять вашей учетной записью.
StoreYa
storeya.com
StoreYa.com — это ведущая платформа социальной коммерции, предназначенная для автоматического импорта интернет-магазинов в Facebook, при этом они полностью настраиваются в соответствии как с ареной Facebook, так и с внешним видом оригинального бренда.
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