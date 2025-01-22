CRM-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Россия

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Программное обеспечение CRM, сокращение от управления взаимоотношениями с клиентами, предназначено для эффективного отслеживания и управления отношениями с клиентами. Он служит комплексной системой для регистрации и организации взаимодействия между бизнесом, его потенциальными и существующими клиентами. Это программное обеспечение объединяет важные данные о клиентах, включая контактную информацию, историю взаимодействия и сводки транзакций, в централизованную и актуальную запись. Программное обеспечение CRM, которое в основном используется в отделах продаж, действует как центральный узел автоматизации продаж (SFA). Его можно легко интегрировать с различными другими бизнес-приложениями, такими как платформы электронной коммерции, программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение для обслуживания клиентов и программное обеспечение CPQ. Такая интеграция обеспечивает синхронизацию и улучшение качества обслуживания клиентов на протяжении всего пути клиента. Некоторые решения CRM предлагают широкий спектр интегрированных функций, связанных с клиентами, обеспечивая комплексную функциональность, включающую автоматизацию маркетинга, службу поддержки, инструменты электронной коммерции, ERP, управление проектами или управление веб-сайтами. Такой комплексный подход исключает необходимость в дополнительных решениях и особенно выгоден предприятиям малого и среднего бизнеса. С другой стороны, автономные CRM-решения в основном ориентированы на функции, связанные с продажами, такие как управление контактами, учетными записями и конвейерами, без обширного маркетинга, службы поддержки или других функций, не связанных с продажами.
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Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный интранет, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR-основы и AI встроены в структуру Битрикс24. Битрикс24 — это инициатива компании Bitrix, Inc., запущенная как облачный сервис в апреле 2012 года. Теперь он доступен в облаке и локально. В 2024 году у нашей компании более 12 миллионов организаций. Битрикс24 гордится тем, что обслуживает клиентов от небольших организаций до компаний из списка Fortune 500.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
Planfix
planfix.com
Платформа ПланФикс позволяет организациям управлять всем своим бизнесом онлайн. Независимо от размера компании и отрасли, Planfix может предложить отличный инструмент для управления проектами и работами. С ПланФиксом ваша компания получает полностью настраиваемую систему управления, от проектирования процессов до внешнего вида. Интегрированная платформа ПланФикс позволяет пользователям одновременно управлять задачами и проектами, CRM, продажами, маркетингом, производством, логистикой, службами поддержки, финансами и человеческими ресурсами. Передача данных между командами происходит плавно — например, транзакции на этапе внедрения становятся проектами, которые затем передаются в поддержку. Гибкие настройки доступа позволяют пользователям просматривать только ту информацию, которая им необходима для продуктивной работы, а менеджеры могут просматривать весь бизнес-процесс. Для настройки и управления различными бизнес-процессами внутри компании не требуется никакого программирования. Платформа предлагает широкий спектр мощных функций, включая управление проектами, учет клиентов, управление задачами, онлайн-диаграммы Ганта, интеграцию электронной почты, календари, хронику событий в реальном времени, аналитику и отчетность, подключение внешних пользователей, связывание учетных записей и многое другое. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или технически подкованным пользователем, ПланФикс подойдет вам идеально. Опытные пользователи найдут в ПланФиксе возможности, недоступные в других сервисах и системах. Эти функции включают обширную настройку, расширенную автоматизацию сложных бизнес-процессов и гибкое создание проектов. Альтернативно, готовые к использованию конфигурации и автоматизированные процедуры облегчают адаптацию и внедрение. Мы считаем, что ПланФикс подходит частному бизнесу, некоммерческим организациям, общественным организациям и любой другой группе, работающей над общей целью. Более 68 000 пользователей используют ПланФикс для автоматизации бизнес-процессов в более чем 7 000 компаний.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Softr Studio
softr.io
Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты управления проектами, информационные панели, CRM и многое другое.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это ориентированный на продажи инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который любят использовать команды любого размера. Имея более 100 000 платежеспособных клиентов в 179 странах, команды продаж привлекают простой, но мощный дизайн нашей CRM, в котором приоритет отдается удобству использования. При использовании Pipedrive ничто не остается незамеченным, позволяя вашей команде тратить меньше времени на регистрацию и больше времени на продажи благодаря гибкому и мощному программному обеспечению CRM.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — это платформа продаж и маркетинга «white label» для цифровых агентств и консультантов. Функциональность включает CRM со SmartLists, электронную почту, двусторонние SMS, объединенные SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, исходящие вызовы, отслеживание вызовов, запись вызовов, Power Dialer, конструктор форм, конструктор опросов, конструктор последовательностей, конструктор веб-сайтов, Онлайн-планирование, автоматизация рабочих процессов, отчетность, веб-перехватчики и многое другое! Учетные записи агентств включают неограниченное количество дополнительных учетных записей (локаций) для ваших клиентов, которые можно клонировать для ускорения настройки. Используйте свои собственные учетные данные Twilio и SMTP для управления своей учетной записью, предоставляя вам доступ к оптовым тарифам на электронную почту, телефонные звонки и SMS. Начните с 14-дневной бесплатной пробной версии!
Interacty
interacty.me
Маркетологи (фрилансеры и агентства), производственные студии, издатели Interacty позволяет маркетологам привлекать аудиторию и увеличивать продажи с помощью интерактивного опыта и игр. Геймифицированный маркетинговый контент увеличивает вовлеченность и время внимания, а также привлекает больше потенциальных клиентов. Интерактив позволяет создавать более 20 различных игровых активностей. Вы можете в любое время создать викторину, игру на память, игру на совпадение, игру на поиск предметов, найди разницу, головоломку «до и после», гороскоп, печенье с предсказаниями, слайд-шоу и многое другое с помощью одной подписки. Вы можете создать свой проект или игру за считанные минуты, используя блоки контента с интуитивно понятным и гибким редактором. Interacty предлагает обширную коллекцию бизнес-шаблонов, позволяющих экономить время, а также отличную библиотеку идей — здесь вы обязательно найдете концепцию для своей следующей маркетинговой кампании. Interacty интегрируется с Unsplash, предоставляя вам доступ к тысячам бесплатных изображений. Готовый проект легко встроить на свой сайт простым копипастом. Вы также можете использовать ссылку, чтобы поделиться своим проектом в социальных сетях. Interacty поддерживает CNAME и Whitelabel, а дополнительные возможности дизайна со стилями CSS помогают поддерживать узнаваемость вашего бренда. Вы можете генерировать потенциальных клиентов с помощью интерактивных форм контента, которые интегрируются с вашей CRM. Interacty позволяет включать формы для потенциальных клиентов непосредственно в игру, поэтому сбор информации о клиентах является неотъемлемой частью процесса. Вы можете настроить автоматический редирект после прохождения игры, что существенно повышает конверсию. Вы можете создать игру со списком лидеров и добавить в нее таймер или обратный отсчет, чтобы мотивировать аудиторию набрать лучший результат. Это может быть очень полезно при проведении соревнований или розыгрышей призов, а также при создании игр для мероприятий. Если вы выступаете на мероприятии, добавьте игру в конце выступления, и аудитория запомнит ваше выступление. Вы можете просматривать статистику по играм и загружать списки потенциальных клиентов со своей панели управления, а интеграция с маркетинговыми инструментами, такими как Mailchimp, позволяет отправлять потенциальных клиентов непосредственно в существующую CRM. Функции геймификации Interacty позволяют маркетологам привлекать пользователей и достигать высоких бизнес-результатов.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиентов. Он предлагает более 300 готовых интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления вовлеченностью персонала и аналитики на базе искусственного интеллекта. Контакт-центр RingCentral тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного уровня и интегрированных унифицированных коммуникаций, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. Благодаря Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса теперь могут: * Автоматизируйте процессы маркетинга, продаж и удержания клиентов с помощью простого и мощного редактора с возможностью перетаскивания. * Превращайте посетителей веб-сайта непосредственно в потенциальных клиентов в CRM. Автоматически воспитывайте, отслеживайте и оценивайте потенциальных клиентов на основе активности в Интернете или электронной почте. * Включите многоканальную связь с возможностью звонить, писать по электронной почте или писать в Твиттере контакту с одной и той же страницы. * Отслеживайте поведение клиентов и получайте оповещения в режиме реального времени об активности клиентов. * Управляйте заявками в службу поддержки со всей историей клиентов в одном месте. * Имейте подробную запись всех деталей клиента и истории общения на одной странице, отсортированной в хронологическом порядке. * Просматривайте данные о клиентах из различных других бизнес-приложений на одной странице с помощью обширных возможностей интеграции.
Capsule
capsulecrm.com
Простая, но мощная CRM. Присоединяйтесь к более чем 10 000 компаний по всему миру и откройте для себя более простой способ управления контактами, продажами и развития прочных отношений.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM сэкономит вам часы на исследованиях и вводе данных. Мы найдем нужную вам информацию автоматически.
webCRM
webcrm.com
Комплексные решения для роста бизнеса и управления клиентами. Увеличьте доход, укрепите отношения с клиентами и анализируйте производительность с помощью нашей отмеченной наградами платформы CRM.
PromoXcrm
promoxcrm.ai
PromoXcrm специально разработан для дистрибьюторов рекламной продукции и охватывает все аспекты, которых нет в других CRM. Он интегрируется с ведущими в отрасли инструментами и программным обеспечением, позволяя вам управлять всем с единого портала. Бесшовное управление всеми вашими командами, проектами и клиентами. Порадуйте своих клиентов «PromoXcrm», специально разработанным для дистрибьюторов рекламной продукции.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — это первое и лучшее предложение, которое ПОМОГАЕТ БРЕНДАМ лучше монетизировать своих создателей с помощью витрин влиятельных лиц на УСЛОВИЯХ БРЕНДА. LoudCrowd предлагает ведущим брендам электронной коммерции (Gymshark, boohoo и т. д.) решение для авторской коммерции, позволяющее фактически конкурировать с такими взрывными сторонними игроками, как TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts и другими. Клиенты LoudCrowd не только получают жизненно важный доход от сторонних игроков, но также видят резкое увеличение коэффициента конверсии создателя-партнера (CVR) и средней стоимости заказа (AOV), а также значительно более низкие затраты на привлечение клиентов (CPA). Витрины Influencer от LoudCrowd позволяют бренду предоставить любому автору персонализированную страницу с белой маркировкой. Создатели могут создавать пакеты продуктов своими руками, интегрировать контент из Instagram и TikTok и получать комиссионные от продаж, которые они продвигают. Персонализированные целевые страницы создаются автоматически, без использования ресурсов бренда для разработки. Витрины Influencer от LoudCrowd представляют собой будущее партнерского маркетинга, работающего на благо бренда.
Thryv
thryv.com
Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотрудничайте с Thryv, чтобы превзойти ожидания ваших клиентов и укрепить свое присутствие в Интернете — и все это с помощью единого входа в систему. Thryv включает в себя лучшую в своем классе поддержку, доступную в любое время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с участием экспертов, которые понимают цели и уникальные потребности владельцев малого бизнеса. Ручки Thryv: * Общение с клиентами * Сметы, выставление счетов и платежи * Назначение встреч * Управление репутацией * Управление социальными сетями и многое другое! Thryv автоматизирует задачи и ставит клиентов в центр вашего бизнеса с помощью одного простого в использовании программного обеспечения, которое позволяет легко привлечь больше клиентов, оставаться организованным, быстрее получать оплату и автоматически создавать отзывы. Thryv позволяет клиентам легко: * Найдите вас в Интернете по рейтингам и обзорам, присутствию в социальных сетях и точным результатам поиска. * Взаимодействуйте легко и мгновенно, получайте напоминания, отправляйте текстовые сообщения и электронные письма, а также назначайте встречи. * Платите легко, мгновенно получайте квитанции, знайте, что это безопасно и надежно, и выбирайте способ оплаты. * Оставайтесь на связи с автоматическими сообщениями, которые просят их ответить, оставайтесь на связи и запрашивайте отзывы. Отмеченное наградами программное обеспечение Thryv помогает более чем 45 000 компаниям в США, Канаде и Австралии трансформировать методы ведения бизнеса и управления своими клиентами.
Teamwork
teamwork.com
TeamWork.com-единственная платформа с лучшей в своем классе клиентских операций в сочетании с простым в использовании управления проектами, которую любят команды. Доставлять работу во времени и бюджета, устранить хаос клиента и понимать прибыльность, все на одной платформе. Штаб -квартира в Корке, Ирландия, и основанная командой, которая раньше управляла агентством, в команде.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — это самый простой способ собирать, управлять, отслеживать и конвертировать потенциальных клиентов в одном месте. 1. Автоматический захват потенциальных клиентов с помощью форм захвата потенциальных клиентов и контактных форм на веб-сайте. 2. Управляйте потенциальными клиентами по нескольким каналам продаж. 3. Назначайте нужных потенциальных клиентов нужным менеджерам по продажам и отслеживайте их активность. 4. Общайтесь с потенциальными клиентами по электронной почте и WhatsApp 5. Получайте подробную информацию о продавцах. отчеты и потенциал будущих доходов 6. Отправляйте предложения, счета-фактуры, заказы на продажу в несколько кликов 7. И многое другое, чтобы упростить рабочий процесс продаж...
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — это программное обеспечение для онлайн-управления, созданное для предприятий малого и среднего бизнеса. Экономьте время с помощью простого в использовании решения для управления, которое отвечает всем вашим потребностям: выставление счетов, управление продажами, бухгалтерский учет, управление взаимоотношениями с клиентами, управление проектами, управление запасами.
Accelo
accelo.com
Accelo используется и любим профессиональными сервисными компаниями по всему миру для прибыльного управления работой своих клиентов. Комплексная облачная платформа управляет всеми аспектами работы с клиентами, от поиска клиентов до оплаты, включая продажи, проекты, билеты, гонорары, расписания, ресурсы и многое другое, независимо от того, где вы находитесь. Платформа управления работой с клиентами, уделяя особое внимание времени и деньгам, дает вам целостное представление о ваших самых актуальных бизнес-данных и финансовых показателях. Централизовав коммуникации, действия и работу с клиентами на единой платформе, вы всегда знаете, где что находится, без необходимости запрашивать обновление статуса. Accelo оптимизирует рабочие процессы и повышает эффективность бизнеса и команд, улучшая прозрачность и координацию, помогая лидерам управлять бизнесом, а профессионалам сосредоточиться на наиболее важной работе. Благодаря мощной автоматизации менеджеры могут с легкостью реализовывать проекты вовремя и в рамках бюджета. Современная и безопасная аналитика Accelo дает лидерам уверенность в принятии разумных решений, обеспечивая рост и процветание бизнеса.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
Platformly
platform.ly
Platformly — это мощный, но простой в использовании инструмент для управления бизнесом и автоматизации маркетинга для занятых владельцев бизнеса, ориентированных на рост. Platformly упрощает маркетинговую атрибуцию, точно отслеживая взаимодействия в различных кампаниях и каналах на протяжении всей маркетинговой воронки. Это поможет вам понять в беспрецедентных деталях, какие маркетинговые мероприятия обеспечивают наибольший объем продаж, кто ваши самые лояльные клиенты и что способствует росту. БИЗНЕС-ПАНЕЛИ Информационные панели предоставляют наиболее важные бизнес-показатели, объединенные в одну полностью настраиваемую информационную панель. Они предлагают в режиме реального времени обзор того, что происходит в вашем бизнесе, с возможностью детализации и получения точных данных, которые вам нужны в любой момент времени. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ССЫЛОК Platformly — это ваш командный центр управления кампанией. Легко отслеживайте эффективность кампании, взаимодействие с пользователями, продажи и все, что между ними и за их пределами. CRM Единое центральное место для управления и укрепления отношений с клиентами. Просмотрите обзор или выберите контакт, чтобы увидеть все прошлые взаимодействия с вашим брендом. Все данные автоматически обновляются в режиме реального времени. LEAD CAPTURE Интуитивно понятные инструменты привлечения клиентов, от форм подписки на основе поведения до полных, идеальных до пикселя целевых страниц. И все это с простым интерфейсом перетаскивания, который поможет вам быстро запустить эффективные кампании.
Ploomes
ploomes.com
Ploomes — первая платформа, объединившая CRM, автоматизацию процессов и генерацию предложений. Контролируйте всю коммерческую операцию, от привлечения потенциальных клиентов до их конверсии и лояльности, объединяя рабочую среду продавца и позволяя видеть клиентов на 360 градусов. Мы заполняем нишу рынка, сочетая надежность более традиционных CRM с простотой внедрения, использования и обслуживания более простых CRM. Благодаря такому позиционированию мы стали крупнейшей CRM-компанией Латинской Америки, обслуживающей таких клиентов, как Philips Healthcare, Intelbras, Grupo Moura и Unimed.
noCRM.io
nocrm.io
Простое программное обеспечение для управления потенциальными клиентами, созданное для продавцов. С noCRM вы можете сосредоточиться на заключении сделок без бесконечного ввода данных. В отличие от традиционных программ CRM, noCRM.io ставит интересы в центр своей системы, что позволяет продавцам легко закрывать больше сделок с меньшими усилиями. Измеряйте, отслеживайте и планируйте с точностью и никогда не допускайте упущения каких-либо выводов. Оптимизируйте процесс поиска и продаж, а также настройте свою воронку продаж для управления всем циклом продаж. Делайте больше и заключайте больше сделок с noCRM.io. Легко расширяйте свою воронку продаж и повышайте производительность — создавайте потенциальных клиентов за считанные секунды из любого источника, например визитных карточек, электронных таблиц, электронной почты, веб-сайтов или приложений. Перестаньте терять потенциальных клиентов и всегда знайте, каким должен быть следующий шаг.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптированы для малого, среднего и крупного бизнеса с модулями для ERP, CRM, PSA и электронной коммерции. Корпорация Oracle приобрела NetSuite примерно за 9,3 миллиарда долларов США в ноябре 2016 года. Вновь сформированное бизнес-подразделение Oracle Netsuite управляется исполнительным вице-президентом Эваном Голдбергом как облачное ERP Oracle для малых и средних предприятий.
Amwork
amwork.com
Amwork — это платформа, которая предоставляет предприятиям мощный конструктор для создания уникального рабочего пространства, которое оптимизирует их бизнес-процессы. Конструктор компании предназначен для того, чтобы компании могли создавать собственные рабочие пространства с такими модулями, как CRM, управление проектами, HR и всем, что касается рабочего процесса их бизнеса. Это помогает предприятиям сотрудничать более эффективно и результативно, позволяя сотрудникам и партнерам беспрепятственно работать вместе. Одним из основных преимуществ использования Amwork является простой процесс настройки, который не требует знаний в области кодирования, что делает его идеальным решением для предприятий любого размера. Платформа предоставляет необходимый набор инструментов, которые позволяют предприятиям автоматизировать свои процессы и сократить ручную рабочую нагрузку, повышая производительность и прибыльность. Используя Amwork, предприятия могут получить выгоду от организованного и оптимизированного подхода к своей повседневной деятельности. Модуль CRM платформы помогает предприятиям управлять взаимодействием с клиентами, а модуль управления проектами позволяет командам эффективно сотрудничать и управлять проектами. Модуль HR помогает управлять записями сотрудников, льготами и другими задачами, связанными с персоналом. С помощью Amwork компании могут управлять всеми этими задачами из одного центрального места, оптимизируя рабочий процесс и уменьшая количество ошибок. В целом, Amwork — это важная платформа, которая предоставляет предприятиям необходимые инструменты для оптимизации бизнес-процессов и улучшения совместной работы, что приводит к повышению производительности и прибыльности. Простой процесс установки. Платформа Amwork разработана таким образом, чтобы упростить процесс установки и не требует знаний программирования. Это делает его идеальным решением для предприятий любого размера, позволяющим им начать работу быстро и с минимальными усилиями. Автоматизация и сокращение ручной работы: Amwork предоставляет необходимый набор инструментов, которые позволяют предприятиям автоматизировать свои процессы и сократить ручную работу.
Qebot
qebot.com
Qebot Marketplace сотрудничает с лучшими компаниями-разработчиками программного обеспечения, чтобы бизнес-менеджеры могли покупать цифровые инструменты и приложения, которые помогут управлять и развивать свой бизнес. После покупки к инструментам можно будет получить доступ непосредственно через платформу Qebot. Один логин для управления всем вашим бизнесом. Текущие предложения: - Конструктор веб-сайтов - Менеджер социальных сетей - Менеджер списка каталогов - Менеджер отзывов/репутации - Менеджер по маркетингу по электронной почте - Облачное хранилище - CRM - Менеджер рекламных кампаний - Контент-маркетинг
Coretal
coretal.co
Помогая вам сэкономить время, деньги и избавиться от разочарований с помощью Coretal. Оптимизируйте свои процессы с помощью основной платформы управления бизнесом. Coretal — coretal.co — это инновационная универсальная платформа для ведения вашего бизнеса; включая управление проектами, выставление счетов, предложения, CRM, поддержку и продажу билетов, календарь, планирование и многое другое. Мы создаем платформу, отвечающую основным потребностям вашего бизнеса. Экономия вашего времени, денег и стресса. Всегда имейте представление о своем бизнесе с помощью нашей информационной панели и виджетов. Доски - Гибкие. Настраиваемый. Мощный. Создавайте, настраивайте и управляйте досками по-своему. Доски задач, доски проектов, доски для отслеживания процессов. Советы по управлению персоналом. Доски для любого решения или проблемы. Свяжите доски с проектами. Иметь независимые советы. На самом деле выбор за вами. Проекты. Следите за проектами в одном месте, со сводками, задачами, сроками, отслеживанием времени, разговорами, решениями, счетами, предложениями и контрактами вместе. Счета-фактуры. Отправляйте, отслеживайте и получайте оплату с помощью нашей функции счетов. Люди. Сохраняйте контакты и отслеживайте свое взаимодействие и общение с ними.
Koban
koban.cloud
Koban — французская компания, базирующаяся недалеко от Лиона, которая предлагает платформу CRM для малого и среднего бизнеса. Наша цель? Предложите 100% интегрированную платформу для управления всеми аспектами отношений компании с клиентами. (Наконец) объедините все свои команды в одном программном обеспечении: команды продаж для ускорения вашего коммерческого развития, команды маркетинга для создания сверхцелевых кампаний и привлечения потенциальных клиентов, команду администрирования продаж для облегчения передачи выигранных предложений и мониторинга выставления счетов и команды поддержки, чтобы сохранить и извлечь выгоду из существующих клиентов. Да, и все это с помощью эргономичного программного обеспечения, простого в использовании, соответствующего требованиям GDPR и доступного на мобильных устройствах. Но Кобан – это не только особенности. Это также команда, которая глубоко верит, что поддержка является ключевым фактором успеха проекта CRM. С 2012 года нашим желанием является поддержка каждого клиента на пути к успеху.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развивать свой бизнес в 5 и более раз. EngageBay предлагает множество функций, включая: - Простую и мощную CRM-систему «все в одном» - Простое в использовании программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Маркетинг по электронной почте - Бесплатное программное обеспечение для живого чата - Мощное программное обеспечение службы поддержки - Последовательности электронной почты - Целевые страницы - Веб-формы для привлечения потенциальных клиентов в Интернете - Обзор клиентов на 360 градусов в отделах маркетинга, продаж и поддержки - Программное обеспечение для планирования встреч - Программное обеспечение для управления контактами - Бесплатное программное обеспечение CRM и многое другое.
Tapdesk
tapdesk.io
Tapdesk — это CRM-инструмент для поиска потенциальных клиентов, предназначенный для оптимизации процесса продаж в каждой торговой организации, позволяя уделять больше времени и сил заключению сделок. Это инструмент, созданный для специалистов по продажам и организаций с отделом продаж. Tapdesk работает на базе искусственного интеллекта, и наш алгоритм машинного обучения предоставляет вам необходимые данные для повышения вашей производительности и сокращения отходов. У нас есть уникальная возможность поиска, которая позволяет пользователям находить лиц, принимающих решения, и потенциальных клиентов по множеству критериев.
Bloom
bloom.io
Bloom — это рабочее пространство для независимых владельцев бизнеса, фрилансеров и специалистов сферы услуг. Он объединяет все точки взаимодействия с клиентами в профессиональном опыте, включая цифровые формы, расценки, контракты, счета-фактуры, цифровые платежи, общение, планирование и даже клиентский портал. Bloom — это полный набор бизнес-инструментов для современных креативщиков, фрилансеров и малого бизнеса.
Gincore
gincore.net
Gincore — программа для ведения учета в сервисном центре, которая экономит время, наводит порядок в мастерской, а главное — увеличивает вашу прибыль.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly предоставляет программное обеспечение для маркетинга и продаж на основе учетных записей + экспертов для создания спроса, вовлеченности и доходов от целевых учетных записей. Вы получаете сочетание людей, процессов и нашей платформы продаж. Более 400 организаций доверяют Intandemly стимулирование продаж. Программное обеспечение на базе SaaS сегодня используют организации численностью от 1 до 10 000 человек. Идентификация: Intandemly предлагает расширение Chrome, которое упрощает идентификацию, исключая при этом ввод данных для представителей. Изучите свои учетные записи и потенциальных клиентов, получите актуальные контактные данные и поместите их в модуль «Потенциальные клиенты». Перспектива: увеличьте продажи с помощью нашей встроенной CRM, которая предлагает аналитику, управление учетными записями, звонки, автоматизацию электронной почты и многое другое. Создайте оптимизированный рабочий процесс продаж, который поможет вам заключать больше сделок. Вовлекайте: создавайте аудитории аккаунтов и запускайте игры через рекламу, Linkedin, ретаргетинговую прямую почтовую рассылку и электронную почту. Согласуйте маркетинг с остальной частью организации и обращайтесь к клиентам наиболее персонализированным способом.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye оптимизирует CRM и маркетинговые инструменты, чтобы предоставить одну мощную платформу, которая поможет вам развивать свой бизнес. В качестве платформы для автоматизации маркетинга с помощью Beetle Eye вы можете: * Автоматизируйте маркетинговые кампании по электронной почте. * Создавайте персонализированные шаблоны электронной почты. * Сплит-тестирование A/B * Размещение объектов кампании. * Управление подписками по электронной почте * Создание, развертывание и анализ опросов. * Отслеживайте взаимодействие с клиентами Некоторые из функций Beetle Eye CRM: * Совокупные источники потенциальных клиентов * Управляйте и квалифицируйте потенциальных клиентов * Создание списков потенциальных клиентов и сегментов 8 Отправляйте триггерные ответы о продажах * Запись расширенных данных о потенциальных клиентах * Использование пользовательского моделирования данных.
Composity
composity.com
Composity — это облачное ERP-решение, дополненное инструментами продаж и маркетинга, разработанное специально для малого и среднего бизнеса. Это готовое программное решение, которое управляет всеми аспектами внутренних и внешних бизнес-процессов организации - бухгалтерский учет, управление запасами, биллинговая система, управление документами, корпоративный сайт и электронная коммерция, CRM, организация клиентской базы и генератор отчетов. .
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix — ведущий глобальный поставщик унифицированной платформы общего опыта с низким уровнем кода, призванной революционизировать способы автоматизации и оптимизации взаимодействия компаний с клиентами и сотрудниками. Платформа CloudOffix, основанная на свободе настройки и возможностях автоматизации, позволяет организациям оцифровывать рабочие процессы, улучшать качество обслуживания и повышать эффективность коммерческих и операционных групп. В основе CloudOffix лежит наш простой конструктор приложений в сочетании с комплексными приложениями для работы с клиентами (CX) и взаимодействия с сотрудниками (EX). Эти инструменты позволяют нашим клиентам легко создавать собственные приложения, используя целый ряд готовых к использованию шаблонов и соединителей. Это расширяет возможности сотрудничества и автоматизации, позволяя предприятиям быстро адаптироваться к изменениям рынка и эффективно масштабировать операции. Приверженность CloudOffix искренней заботе определяет наш подход, отдавая приоритет искренним отношениям над бизнес-транзакциями. CloudOffix прозрачно взаимодействует с клиентами и партнерами, прислушиваясь и приспосабливаясь, чтобы обеспечить индивидуальную ценность, учитывающую уникальность каждой организации. CloudOffix — не просто поставщик технологий, но и партнер в области инноваций. Благодаря универсальной платформе CloudOffix компании по всему миру могут управлять продажами, маркетингом, персоналом, CRM, управлением проектами, электронной коммерцией, совместной работой, выставлением счетов и службой поддержки с помощью единого интегрированного решения. Это устраняет необходимость в использовании множества разрозненных систем, что значительно снижает затраты и повышает производительность. CloudOffix, которому доверяют во всем мире, стремится к успеху клиентов, о чем свидетельствуют прочные и устойчивые отношения, которые мы налаживаем. Надежная сеть партнеров CloudOffix и глобальное присутствие позволяют нам предоставлять локализованные решения универсальной привлекательности, гарантируя, что каждый клиент получит специальную поддержку и ресурсы, необходимые для достижения успеха. Благодаря CloudOffix компании получают гибкость, инструменты и свободу для достижения большего с меньшими затратами, улучшая общее управление опытом и обеспечивая операционное совершенство.
Insale CRM
insale.io
Простая, умная и легкая CRM для продаж для вашей команды. Управление процессами продаж становится восхитительным занятием, которое заставит вашу команду продаж влюбиться в этот процесс.
Quiverflow
quiverflow.com
Все, что вам нужно, все в одном месте Развивайте свой бизнес с помощью наших надежных инструментов CRM, автоматизации рабочих процессов и маркетинговых инструментов по электронной почте и SMS, чтобы конвертировать больше потенциальных клиентов в клиентов.
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC предлагает полную платформу CRM по очень конкурентоспособным ценам, включает бизнес-приложения, охватывающие автоматизацию маркетинга, автоматизацию продаж, управление услугами, расширяемую платформу и отраслевые CRM-решения и многое другое. CloudCC предоставляет SaaS и PaaS, чтобы вы могли найти CRM-решение, которое мы можем сделать для вас.
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
Setupad
setupad.com
Setupad — это комплексная платформа монетизации, призванная помочь издателям максимизировать доход от рекламы с помощью гибких решений и отраслевого опыта. Являясь сертифицированным партнером Google по издателям (GCPP) и участником Prebid, Setupad предлагает надежные и высокоэффективные варианты для издателей всех типов. Платформа Self-Serve позволяет издателям самостоятельно управлять настройками Prebid без ИТ-поддержки, а Setupad Bidder можно добавлять к существующим стекам объявлений, интегрируя источники премиального спроса для повышения конкуренции и доходов. Для тех, кто ищет полностью управляемый опыт, Managed Prebid обеспечивает комплексную оптимизацию, управляемую командой экспертов Setupad. Благодаря разнообразным предложениям Setupad издатели могут эффективно и уверенно масштабировать свои стратегии монетизации.
Adviai
adviai.com
Adviai — это CRM-платформа со всем программным обеспечением, интеграциями и ресурсами, необходимыми для объединения маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.
Native AI
gonative.ai
Native Ai — это постоянно действующая платформа анализа рынка, которая помогает брендам и организациям отслеживать, управлять, оптимизировать и внедрять инновации. Он использует самые передовые технологии НЛП и искусственного интеллекта для открытия больших наборов данных, что позволяет брендам оптимизировать продукты и лучше понимать потребителей.
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite — это комплексное облачное программное обеспечение для выставления медицинских счетов, управления циклом доходов, электронных медицинских карт, портала практики и CRM для практического маркетинга.
Leadsales
leadsales.io
CRM для WhatsApp, Facebook и Instagram Централизуйте свои чаты в столбцах, автоматически назначайте их своим отделам продаж и обслуживания клиентов.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — это надежное и настраиваемое решение для мероприятий любого размера, включая живые, гибридные и виртуальные 3D/2D. Это спонсоро-ориентированная платформа с более чем 150 функциями и настройками, созданная для автоматизации мероприятий. Наша платформа упрощает управление на каждом этапе, начиная с этапа до мероприятия и заканчивая этапом после него, и автоматизирует весь процесс, экономя ваши затраты и время на администрирование почти на 50%. Наша миссия — в первую очередь стимулировать взаимодействие и приносить вам более высокие бизнес-результаты. EventTitans — это универсальная платформа для управления мероприятиями, которая упрощает все важные функции: от продажи билетов, упрощенного процесса самостоятельной регистрации участников/спонсоров/спикеров, геймификации, регистрации/прохода гостей и взаимодействия с участниками до сбора важных данных в режиме реального времени. аналитика событий. Наша встроенная CRM помогает вам импортировать или экспортировать контакты, отслеживать заказы, отправлять массовые электронные письма, записывать опросы и многое другое. Взаимодействие с вашим глубоко узнаваемым опытом в сочетании с нашей активной и постоянной командой по работе с клиентами гарантирует, что каждое мероприятие, проводимое на нашей платформе, всегда будет идеальным. Спросите нас о разработке нашей индивидуальной информационной панели событий и настройке функций, которые могут помочь оптимизировать ваши процессы, повысить вовлеченность посетителей и повысить общий успех ваших мероприятий. Наша команда готова помочь вам в создании индивидуального решения, которое будет отвечать вашим конкретным потребностям и максимизировать потенциал вашего мероприятия.
Salescamp CRM
salescamp.app
Salescamp предлагает облачное программное решение CRM для управления продажами, управления, маркетинга, улучшения отношений с клиентами и многого другого. Получите лучшую бесплатную CRM-систему для вашего бизнеса.
Barantum
barantum.com
Barantum — это ведущая облачная CRM-система Индонезии для выездных отделов продаж, призванная помогать продавцам в повседневной жизни, выступая в качестве их личного помощника. Думайте об этом как о Siri для вашего отдела продаж, созданном для повышения эффективности продаж на ходу.
PhingooCRM
phingoocrm.com
PhingooCRM — это облачное CRM-решение, предназначенное для современных колл-центров и оснащенное передовыми инструментами для эффективного управления ресурсами. Все CRM-системы легко адаптируются и предназначены для удовлетворения уникальных потребностей и процессов вашей организации. Если вы хотите внедрить PhingooCRM или уже используете его, важно отметить, что обновления, исправления и изменения конфигурации со временем могут усложнить ситуацию. Крайне важно обеспечить работоспособность ваших пользовательских модификаций после этих обновлений. Традиционно группы обеспечения качества или назначенные члены выполняют эти проверки вручную. Однако по мере роста вашей организации рабочие процессы PhingooCRM могут усложняться, а объем данных значительно увеличивается. Ручное тестирование может быть трудоемким и чревато ошибками, что затрудняет охват всех аспектов системы. Именно здесь вступает в игру автоматизация тестирования, которая помогает вам эффективно решать задачи проверки. Это может сэкономить значительное время и обеспечить бесперебойную работу с минимальными усилиями. Однако есть некоторые проблемы, которые следует учитывать: * Постоянные обновления и обслуживание: CRM-системы, такие как PhingooCRM, постоянно развиваются, а это означает, что ваши сценарии автоматизации могут не работать с новыми выпусками. Отслеживание этих изменений и обновление тестовых сценариев может оказаться обременительным. * Сложный пользовательский интерфейс. Сила систем CRM заключается в их способности управлять сложными бизнес-процессами, что может привести к сложному пользовательскому интерфейсу с динамическими идентификаторами объектов, вложенными iFrames и подробными деревьями объектов. Автоматизация этих элементов с помощью традиционных инструментов может показаться сбором головоломки. * Пользовательские отчеты. Отчеты адаптируются к вашим конкретным требованиям, и их автоматизация с помощью устаревших инструментов часто требует от ваших инженеров опыта программирования. * Управление тестовыми данными. Управление большими объемами данных и конфиденциальной информации требует осторожного подхода. Эффективное управление тестовыми данными необходимо для извлечения, маскировки, редактирования и безопасного хранения тестовых данных. * Квалифицированный персонал. Поиск и удержание знающих инженеров, владеющих инструментами автоматизации и программированием, может стать серьезной проблемой.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — это продвинутый инструмент для экспериментов, который в основном используется агентствами, командами разработчиков и продуктов, которые хотят проводить сложные эксперименты, а также маркетологами, которым требуется минимальная помощь со стороны ИТ-отдела. Мы выделяемся: мы действительно заботимся о наших клиентах — делаем все возможное с точки зрения поддержки и сверхпоставок, поскольку у нас также есть собственные группы экспериментаторов, CRO и эксперты по данным, которые к вашим услугам. Возможности: A/B-тестирование: создавайте эксперименты, используя один из передовых механизмов сегментации на рынке, с 41 точкой данных: поведение веб-сайта, источник трафика, данные CRM, GTM, API погоды и т. д. Расширенные отчеты: > Байесовская и частотная статистика > Фильтруйте результаты по конкретным целям > Вспомогательные конверсии или линейное распределение > Совокупный просмотр > Делитесь с командой только тем, что важно: отчет в формате PDF > Отслеживайте любые события Опросы на месте: > Запускаются как всплывающие окна или виджеты > При прокрутке, при загрузке, Триггеры при выходе > Логическое ветвление > Множественный выбор, уникальный выбор, сетка, NPS, CSAT и т. д. > Поведение сегментации > Захват потенциальных клиентов > Расширенные наложения отчетов > Запуск различных креативов > Создатель креативов > при выходе/при загрузке/при- прокрутка Интеграция: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
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