Поставщики аутсорсинговых услуг контакт-центра - Самые популярные приложения - Ватикан

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Аутсорсинговые услуги контакт-центра предлагают предприятиям альтернативный подход к управлению требованиями поддержки клиентов. Эти услуги обслуживают определенные отрасли промышленности, такие как авиакомпании, маркетинг, программное обеспечение, розничная торговля и промышленная продукция. Кроме того, они специализируются на удовлетворении различных потребностей клиентов, включая многоязычную поддержку, многоканальную связь, удаленные видеоинструкции и возможности совместного использования экрана. Аутсорсинг функций контакт-центра потенциально может снизить накладные расходы для растущих предприятий. Более того, это устраняет необходимость в инвестировании в обучение новых агентов поддержки и поддержание программной и аппаратной инфраструктуры контакт-центра. Используя эти услуги, предприятия могут расширить свои возможности обслуживания клиентов, чтобы удовлетворить быстро растущую клиентскую базу, тем самым способствуя ускоренному росту бизнеса.
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AnswerConnect
answerconnect.com
AnswerConnect - приложение для управления вызовами, предоставляющее 24/7 поддержку и оптимизацию коммуникации для бизнеса.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home - приложение для оптимизации ИТ-операций, управления безопасностью, мониторинга и автоматизации для поставщиков ИТ-услуг.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage - платформа для управления бизнесом, обеспечивающая автоматизацию процессов, поддержку клиентов и управление проектами для технологических компаний.
HelloSells
hellosells.com
Круглосуточная квалификационная служба для отделов продаж и маркетинга. Повысьте коэффициент конверсии и улучшите рентабельность инвестиций с помощью привлечения потенциальных клиентов, квалификации и записи на прием.
Blazeo
blazeo.com
Мы — платформа для конвертации рекламы. Как компания, предоставляющая технологические услуги, мы предоставляем услуги, включая захват потенциальных клиентов, их квалификацию, назначение встреч и подписание контрактов. Инструменты, которые мы используем для этого, включают чат, центры голосовых вызовов, виртуального помощника и SMS-сообщения. Предоставляемые нами инструменты легко адаптируются, что позволяет нашим услугам расти по мере расширения наших клиентов. Наши обученные в отрасли агенты предоставляют экспертные знания каждому клиенту круглосуточно и без выходных. Мы стремимся быть наиболее ориентированным на поддержку комплексным решением для наших клиентов в нашей нише.
Go Answer
goanswer.io
В Go Answer мы специализируемся на предоставлении ряда профессиональных автоответчиков, включая виртуального секретаря и ответ на звонки, входящие контакт-центры, предлагающие прием заказов или техническую поддержку, управляемый онлайн-чат и юридические услуги приема. Мы обслуживаем различные отрасли, такие как розничная торговля и электронная коммерция, юриспруденция, медицина, недвижимость и управление недвижимостью, гостиничный бизнес и образование. Начните сегодня с 30-дневной бесплатной пробной версии. Упомяните, что видели нас на G2, и получите скидку 50 % на первый месяц!
SimpSocial
simpsocial.com
SimpSocial - это платформа для автосалонов, обеспечивающая интеграцию CRM, автоматизацию работы с клиентами и управление потенциальными клиентами через различные каналы.
Slingshot
getslingshot.com
Slingshot — это ведущая служба ответа и поддержки клиентов для специалистов по домашним услугам, борьбе с вредителями и газонами — каждый звонок, чат, текстовое сообщение или запрос.
Futwork
futwork.com
Futwork позволяет компаниям расширять свои команды по исходящим звонкам без необходимости дополнительных постоянных затрат.
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