Программное обеспечение для управления карьерой - Самые популярные приложения - Афганистан

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Программное обеспечение для управления карьерой помогает организациям поддерживать сотрудников в их индивидуальном карьерном росте. Эти инструменты позволяют HR-командам отслеживать прогресс, навыки и опыт, способствуя развитию и удержанию внутренних талантов. В то же время решения для управления карьерой помогают сотрудникам оттачивать свои навыки и ставить карьерные цели. Функции могут включать программы развития сотрудников, самооценку, поддержку менеджеров, обнаружение внутренних талантов, управление мобильностью, прогнозную аналитику, отчетность, сетевые возможности и многое другое. Такие решения ценны для всех отраслей, размеров компаний и отделов. Они часто интегрируются с системами отслеживания кандидатов (ATS) и программным обеспечением для управления эффективностью.
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WorkDove
workdove.com
Платформа WorkDove для управления вовлеченностью, производительностью и талантами повышает качество обслуживания сотрудников. Наши клиенты создают сплоченные, высокопроизводительные команды и делают талант конкурентным преимуществом для достижения бизнес-результатов. Платформа WorkDove дает клиентам возможность согласовывать деятельность организации (вокруг основных ценностей и каскадных OKR/целей), проводить и документировать регулярное обучение и развитие (проверки, IDP), повышать вовлеченность и диалог сотрудников (настроения/пульс сотрудников, признание, опросы). , автоматизируйте оценку производительности и обратную связь 360°, а также оптимизируйте преемственность руководителей (9 блоков). Объединив простое в использовании и мощное программное обеспечение с нашей первоклассной командой по работе с клиентами, мы строим долгосрочные отношения с нашими клиентами. Будучи золотым партнером ADP Marketplace, WorkDove может напрямую подключаться к вашим данным о людях с помощью специального пакета ADP Talent Bundle, а также работать со многими другими системами HRIS.
Edform
edform.com
Интеллектуальная платформа для карьеры и взаимодействия с работодателями, которая помогает работодателям находить и развивать талантливых студентов и выпускников.
Leadr
leadr.com
Leader — это цифровое рабочее пространство, которое помогает организациям формировать эффективных лидеров, которые создают здоровые команды, ведущие к повышению результатов. Leadr дает менеджерам инструменты, необходимые для формирования здоровых лидерских привычек, предоставляя платформу для личных и командных встреч, более целенаправленной обратной связи, постановки целей и отслеживания оценок производительности, вовлеченности сотрудников и многого другого. Лучшая часть? Все это и многое другое вы можете сделать на одной простой в использовании платформе. Платформа способствует развитию лидерских качеств 1:1 на всех уровнях организации, создавая здоровую культуру обратной связи и обучения. У каждого сотрудника есть голос. Каждый менеджер – тренер. Пришло время трансформировать управление людьми в развитие людей.
Progression
progression.co
Определите и измерьте карьерный рост в вашей организации с помощью Progression — платформы номер один для развития карьеры. С помощью Progression вы можете: - Создавать и визуализировать структуру карьеры за часы, а не месяцы, с помощью шаблонов и искусственного интеллекта. - Создавать простые привычки, свидетельствующие о росте по мере его возникновения. - Предоставлять своей команде возможность прогрессировать с помощью обширной информации в режиме реального времени. - Вовлекать, мотивировать и предоставлять возможности. Ваши сотрудники смогут сами построить карьеру. Обеспечьте исключительный рост сотрудников в рекордно короткие сроки. Создавайте, внедряйте и поддерживайте лучшие в своем классе навыки и карьерные пути с помощью Progression. Присоединяйтесь к тысячам команд, которые способствуют реальному росту сотрудников и сокращению их оттока уже сегодня.
Klaar
klaarhq.com
Руководители и HR-команды более чем 150 организаций по всему миру доверяют и любят Klaar за свою систему действий на базе искусственного интеллекта, которая сочетает в себе непрерывное управление производительностью, планирование преемственности и готовность, наставничество и исследования вовлеченности сотрудников. Благодаря Klaar HR-руководители впервые получают доступ к проверенной внешней информации, которая помогает ответить на вопрос.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic предоставляет инструменты управления персоналом и производительностью для растущего бизнеса. Наша запатентованная технология объединяет сигналы вовлеченности и выгорания в одну оценку StayFactor™. В сочетании с нашим графиком анализа организационной сети (ONA) у вас есть все необходимое для развития высокопроизводительных команд, выявления моделей внутреннего сотрудничества, выявления разрозненных и узких мест, а также выделения наиболее связанных и разобщенных сотрудников. С Peoplelogic у вас будут все данные и идеи, необходимые для принятия эффективных бизнес-решений.
TaskHuman
taskhuman.com
Платформа TaskHuman поддерживает сотрудников по мере их роста и адаптации в уникальных областях человеческого существования как в личном, так и в профессиональном плане. Мы применяем целостный подход к профессиональному совершенству, удовлетворяя потребности всех сотрудников посредством коучинга благополучия, развития лидерства, эффективности продаж и наставничества.
Insala
insala.com
Расширьте возможности участников и добейтесь измеримых результатов с помощью комплексного решения по наставничеству Insala. Получите поддержку там, где она вам нужна: наши решения включают программное обеспечение для консалтинга, обучения и наставничества. У нас более 25 лет опыта работы с клиентами во многих отраслях. Нам доверяют Банк США, Societe Generalle, Открытый университет, Channel 4, Nestle Purina, Ralph Lauren и другие. Используйте возможности своей программы наставничества с помощью решения, адаптированного к уникальным потребностям вашей организации.
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching раскрывает безграничный потенциал ваших сотрудников посредством коучинга в масштабе всего предприятия. EZRA — один из крупнейших поставщиков услуг коучинга в мире. Они обучают тысячи сотрудников таких корпоративных брендов, как Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestle, Vodafone, AstraZeneca и P&G. Их материнская компания, The Adecco Group, входит в список 500 крупнейших поставщиков HR-услуг и имеет более чем 50-летний опыт работы в сфере коучинга руководителей, предоставляя EZRA команду из более чем 2000 тренеров по всему миру. Тренеры EZRA обеспечивают персонализированное обучение и развитие, а их технологии позволяют добиться этого в больших масштабах, устраняя административное бремя, логистические проблемы и затраты, традиционно связанные с коучингом. Эта технология позволяет руководителям измерять влияние на каждую программу и предоставляет аналитическую информацию и отчеты в приложении. Администраторы могут измерить количество проведенных сеансов коучинга, отзывы и настроения по поводу этих сеансов, а также оценки качества видео, аудио и тренера. Встроенная функция оценки EZRA Measure позволяет руководителям понимать совокупные данные о том, какие результаты они получили и какие изменения в поведении произошли. Типичные бизнес-результаты включают увеличение удержания на 14% и повышение лояльности к компании на 77%. Типичные поведенческие результаты включают значительное увеличение таких компетенций, как EQ, общение, управление конфликтами, устойчивость и управление изменениями. EZRA поддерживается на всех основных языках, странах и континентах.
Growthspace
growthspace.com
Повышайте ключевые показатели эффективности бизнеса с помощью программ развития под руководством экспертов с помощью Growthspace. Платформа, предназначенная для запуска, управления и измерения эффективности всего спектра обучения, включая индивидуальные или командные программы, обеспечивает эффективность и влияние на весь бизнес. Используя самый надежный в мире набор данных по развитию талантов и нашу сеть из более чем 2000 экспертов по всему миру, охватывающих более 80 наборов навыков и более чем 50 языков, Growthspace помогает сотням клиентов, включая Siemens, Microsoft, EY, Deloitte и правительство США, улучшить свои навыки. производительность бизнеса более чем на 5 %, снижение текучести кадров на 10 % и увеличение рекламной базы на 30 %, гарантируя, что L&D имеет решающее значение для миссии. Платформа обладает уникальной эффективностью: наша система сопоставления с помощью искусственного интеллекта гарантирует подбор подходящего эксперта для каждого человека или группы, а наша уникальная модель спринта гарантирует более 95% показателей завершения и наглядные результаты. Growthspace здесь, чтобы помочь вам реализовать высочайший потенциал вашей организации. Быстрый. Легкий. Гибкий. Узнайте больше и встретитесь с нами.
OneRange
onerange.co
OneRange открывает новую эру программного обеспечения для профессионального развития, призванного устранить препятствия на пути непрерывного обучения. Наша инновационная платформа позволяет пользователям легко исследовать, получать доступ и контролировать усилия по повышению квалификации через обширный рынок тщательно подобранных ресурсов. Мы выполняем свою миссию путем: ● Создания удобного пользовательского опыта, используя данные и передовые технологии. ● Предоставляя индивидуальный контент премиум-класса каждому пользователю, независимо от поставщиков. ● Предоставляя предприятиям возможность разрабатывать стратегии, контролировать и совершенствовать развитие навыков с помощью комплексной аналитики. Мы возглавляем революцию в сфере повышения квалификации. путем согласования корпоративных целей, индивидуальных стремлений и предложений поставщиков обучения. Сосредоточив внимание на использовании и автоматизации рабочих процессов, мы оптимизируем инвестиции в обучение, экономя время и деньги наших клиентов.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — это LMS, которую наиболее быстрорастущие компании мира используют для создания программ обучения и развития, которые нравятся сотрудникам и партнерам и которые способствуют повышению прибыли.
Zavvy
zavvy.io
Zavvy — это универсальная платформа с искусственным интеллектом для управления вашими талантами. Производительность, развитие и обучение — все в одном инструменте.
Marlee
getmarlee.com
Marlee («Отпечаток пальца для успеха») — это ИИ для совместной работы и повышения производительности, предназначенный для отдельных лиц и команд, позволяющий раскрывать лучшие качества каждого прямо в процессе работы где угодно и когда угодно. Основываясь на более чем 20-летних исследованиях и данных, основанных на фактических данных, наша революционная аналитика достигла более чем 90% надежности в прогнозировании личной и командной мотивации, поведения и производительности. В 2020 году мы запустили первого в мире AI Coach Marlee, чтобы помочь каждому развиваться и достигать своих целей. Имея рейтинг клиентов 4,4 звезды, Марли помогает достичь 1000 различных типов целей для поддержки работы, карьеры, лидерства, финансов, благополучия и отношений. 90% людей достигают своих целей всего за четыре недели!
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews — это платформа управления разработкой, которая революционизирует измерение производительности, предоставляя руководителям инженеров визуальную информацию о ходе разработки их команд, проверках кода, выполняемых отдельными людьми, и о самом написанном коде. Получая данные в реальном времени из инженерных инструментов, таких как Jira и GitHub, Snapshot делает процесс разработки программного обеспечения более видимым. Помогая кодифицировать и измерять прогресс, он обеспечивает прозрачность и согласованность между отдельными людьми и командами, что приводит к более высокой скорости, получению данных в реальном времени и удовлетворению работой. Snapshot связывает повседневную деятельность с общей производительностью компании, поддерживаемой искусственным интеллектом, привнося контекст и актуальность в повседневную работу, что приводит к повышению производительности и удовлетворенности инженеров.
BetterUp
betterup.com
Управляйте талантами, чтобы изменить результаты бизнеса. Поменяйте неопределенность на уверенность с помощью единственной платформы, которая объединяет коучинг, науку и опыт, основанный на искусственном интеллекте, для создания гибкости, устойчивости и адаптируемости, необходимых вашей организации, чтобы выдержать любой шторм.
Mesh AI
mesh.ai
Mesh — это платформа управления производительностью, которая позволяет сотрудникам легко достигать целей и получать своевременную обратную связь, особенно в удаленных командах. Это похоже на Facebook: вместо заполнения скучных HR-форм сотрудники ставят лайки и комментируют прогресс друг друга.
Thrive
thrivemycareer.com
Платформа Thrive Career Wellness предлагает современные решения по трудоустройству, которые помогут организациям справиться с увольнениями и предоставить уходящим сотрудникам поддержку в переходе к карьере. Отмеченная наградами цифровая платформа переосмысливает аутплейсмент для работы будущего, сочетая передовые технологии с персонализированной оперативной поддержкой. Наш подход разработан с учетом уникальных потребностей каждого человека, поскольку мы помогаем ему продвинуться по карьерной лестнице. Каждый заслуживает работы, которую он любит, где он может расти и реализовывать свой потенциал. Именно так мы определяем достижение карьерного благополучия. Узнайте больше на сайте thrivemycareer.com.
Draup
draup.com
Draup — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная как для руководителей HR, так и для руководителей продаж. Он предлагает глубокую аналитику и данные для поддержки планирования рабочей силы, набора талантов и развития навыков для руководителей HR. Имея данные о талантах в режиме реального времени, руководители HR-отделов могут понимать тенденции отрасли, развивать кадровый резерв и разрабатывать стратегии переподготовки кадров. Draup также предоставляет информацию о новых вакансиях, горячих точках талантов и востребованных навыках, которые помогают планировать будущие потребности в рабочей силе. Для руководителей продаж Draup предлагает инструменты анализа продаж, которые выходят за рамки базовой информации о покупателях. Это позволяет осуществлять микротаргетинг потенциальных клиентов на основе интересов, технологических потребностей и отношений аутсорсинга. Drup предоставляет подробные отчеты по счетам, картирование заинтересованных сторон и помогает определить правильных лиц, принимающих решения для целевых стратегий продаж. Он также помогает отделам продаж исследовать новые возможности поставщиков услуг в различных отраслях. Draup создан экспертами в области искусственного интеллекта, машинного обучения (ML) и обработки естественного языка (NLP), сочетая анализ на основе искусственного интеллекта с человеческим курированием. Платформа предлагает гиперцелевую информацию, основанную на миллионах точек данных, предлагая действенные стратегии, подкрепленные актуальными и проверенными данными. Данные Draup проверяются опытными исследователями и аналитиками, чтобы обеспечить объективную информацию. Платформа отличается быстрой адаптацией, постоянной поддержкой и гибким развертыванием для удовлетворения меняющихся потребностей. Он предлагает обновление данных практически в реальном времени, гибкие модели доставки и предсказуемые комиссии. Draup обеспечивает многоканальный доступ к своей платформе, пользовательским отчетам и API-интерфейсам экспорта данных/REST для плавной интеграции в корпоративные решения. В целом, Draup стремится поддерживать отделы талантов и продаж в принятии решений на основе данных и ускорении роста доходов предприятий по всему миру.
Schoox
schoox.com
Schoox — это программное обеспечение для обучения на рабочем месте, ориентированное на людей. Люди не винтики, и Schoox был разработан с учетом того, как люди на самом деле учатся. Мы поддерживаем интерес учащихся, позволяя вам предоставлять больше видов контента, где бы они ни находились, от линии фронта до корпоративного офиса. А делая обучение простым, доступным, полезным и увлекательным, мы помогаем вам заинтересовать всех своим карьерным ростом. Учащиеся могут «повысить» свои навыки, расти на работе и успевать больше, а вы можете измерить влияние их выдающихся достижений. Schoox объединяет инструменты обучения, контента, вовлечения, развития талантов и влияния на бизнес в одно комплексное решение, которое побуждает учащихся взаимодействовать с соответствующим контентом для развития навыков через современные и интуитивно понятные пользовательские интерфейсы.
Kahuna
joinkahuna.com
Продавайте подписку на свои экспертные знания с помощью ИИ. Расширьте свою способность давать советы с помощью специального ИИ-помощника, основанного на вашей уникальной базе знаний.
Valence
valence.co
Valence — единственная платформа для командной работы для менеджеров, которая улучшает здоровье команды, взаимодействие и производительность, необходимые для современного рабочего места. Valence предоставляет каждому менеджеру инструменты и информацию, необходимые для понимания состояния здоровья своей команды в режиме реального времени, участия в мощных управляемых беседах, а также установления и отслеживания общих обязательств по улучшению команды. Простые в использовании веб-модули командного опыта Valence устраняют необходимость в дорогостоящих тренерах и вмешательстве талантливых команд, давая менеджерам возможность управлять командным опытом. Управление никогда не было таким сложным, и Valence облегчает бремя менеджеров, помогая им развивать и поддерживать свои команды, а также повышать производительность и совершенствоваться.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — это многонациональная компания со штаб-квартирами во Фрамингеме, Массачусетс и Дублине, предоставляющая облачные (программное обеспечение как услуга) программные решения для управления человеческим капиталом (HCM). Ее решения по социальному признанию предназначены для того, чтобы сотрудники признавали и вознаграждали друг друга в качестве стимула за производительность и поведение, соответствующие ценностям компании. В число клиентов Workhuman входят Symantec, Intuit, JetBlue, Cisco и InterContinental Hotels Group. В феврале 2019 года компания сменила название с Globoforce на Workhuman.
Torch
torch.io
Torch — это платформа развития персонала, которая раскрывает потенциал людей, команд и организаций. С Torch вы можете предоставлять инклюзивные, интегрированные и эффективные программы коучинга и наставничества, которые способствуют успеху ваших сотрудников и вашей организации. Ведущие бренды используют Torch для развития своих сотрудников, создания более сильных лидеров и менеджеров и повышения эффективности бизнеса.
Sympa
sympa.com
Sympa — это комплексное, полностью настраиваемое программное обеспечение для управления персоналом, которое позволяет вам сосредоточиться на своих сотрудниках и принимать разумные решения. Изучите наше решение и закажите бесплатную демо-версию.
Leapsome
leapsome.com
Руководители и HR-команды дальновидных компаний (включая Spotify, monday.com и Unity) используют платформу Leapsome, чтобы замкнуть цикл между управлением производительностью, вовлечением сотрудников и обучением. В качестве платформы для расширения возможностей сотрудников Leapsome сочетает в себе инструменты для управления целями и OKR, анализа производительности и 360, рамок развития, обучения и адаптации сотрудников, опросов вовлеченности сотрудников, обратной связи и похвалы, вознаграждений и продвижения по службе, а также встреч. Узнать больше: Leapsome.com
Lattice
lattice.com
Lattice — это платформа управления персоналом, которая объединяет все инструменты, рабочие процессы и информацию, помогая организациям развивать вовлеченных и высокопроизводительных сотрудников в рамках победоносной культуры. Объединив непрерывное управление производительностью, опросы вовлеченности сотрудников, управление компенсациями и инструменты развития карьеры в одно связанное решение, Lattice может предоставить мощную аналитику персонала, используемую HR-командами и командами по работе с персоналом для достижения эффективных бизнес-результатов. Компания Lattice три года подряд входит в список 500 самых быстрорастущих частных компаний Inc. и считается отличным местом для работы 99 процентами своих сотрудников. Она обслуживает более 5000 клиентов по всему миру, включая Slack, Cruise и Reddit.
Fuel50
fuel50careerdrive.com
360-градусная обратная связь Fuel50 поддерживает карьерный рост, подтвержденный коллегами, в режиме реального времени. Поддержите бесконечный карьерный рост ваших сотрудников внутри вашей организации. Обратная связь 360 позволяет сотрудникам, руководителям, наставникам и тренерам запрашивать, получать и оставлять отзывы друг другу. Поддержите самостоятельное карьерное развитие своих сотрудников. Регулярно давайте своим людям обратную связь, необходимую им для постоянного совершенствования и продвижения по карьерной лестнице вместе с вами.
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp, являясь мировым лидером в сфере предоставления опыта сотрудникам, революционизирует то, как более 25 миллионов сотрудников в 6500 компаниях создают лучший мир труда. Простая в использовании универсальная платформа Culture Amp позволяет компаниям всех размеров и отраслей трансформировать вовлеченность сотрудников, развивать высокопроизводительные команды, признавать успехи, стимулировать развитие сотрудников и удерживать таланты. Culture Amp, основанный на передовых исследованиях, новейших технологиях и крупнейшем в мире наборе данных о сотрудниках, упрощает создание уверенной, основанной на данных стратегии управления персоналом, которая приносит пользу сотрудникам и способствует успеху бизнеса.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub — это ведущая глобальная платформа для развития талантов, которая позволяет организациям создавать персонализированные, измеримые и масштабируемые программы коучинга для всего персонала, независимо от отдела и уровня стажа. Поступая таким образом, организации могут получить множество преимуществ, включая повышение вовлеченности сотрудников, более высокий уровень производительности, улучшение производительности труда и увеличение удержания сотрудников. Глобальный пул тренеров CoachHub состоит из более чем 3500 сертифицированных бизнес-тренеров в 70 странах на шести континентах, коучинговые сессии доступны на более чем 60 языках и обслуживают более 500 клиентов. Наши программы основаны на передовых исследованиях и разработках нашей тренерской лаборатории под руководством профессора Джонатана Пассмора и нашего Научного совета. CoachHub поддерживается ведущими технологическими инвесторами, в том числе Draper Esprit, Holtzbrinck Ventures, Partech, RTP Global, Signals Venture Capital и Speedinvest. В сентябре 2021 года CoachHub приобрела французскую компанию-пионера цифрового коучинга MoovOne, чтобы создать мирового чемпиона, ориентированного на совместную демократизацию коучинга.
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