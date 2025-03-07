Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса функционирует как инструмент внутренней связи для компаний через приложение для обмена текстовыми сообщениями. Это программное обеспечение поддерживает прямой обмен сообщениями один на один, а также групповой и командный обмен сообщениями. Быстрый характер обмена мгновенными сообщениями устраняет необходимость в пересылке электронных писем по простым вопросам или проблемам, предлагая выделенное пространство для быстрого обращения к коллегам, не прибегая к неформальным методам, таким как личные текстовые сообщения по телефону. Компании всех размеров и типов используют бизнес-решения для обмена мгновенными сообщениями либо вместе с другими продуктами, либо посредством интеграции. Эти инструменты часто встроены в другое программное обеспечение, например, в корпоративную сеть сотрудников или платформы взаимодействия. Тем не менее, доступны многочисленные автономные решения для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса, предлагающие широкие возможности интеграции с различными другими категориями.
Отправить новое приложение
Zoom
zoom.us
Zoom - это программа VideoTelephony, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно до 100 устройств, с 40-минутным ограничением времени для бесплатных счетов, имеющих встречи из трех или более участников. У пользователей есть возможность обновляться, подписываясь на один из своих планов, причем максимально высочайший допускает до 1000 человек, без ограничения времени. Отдаленная работа, дистанционное обучение и онлайн -социальные отношения.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams - это платформа связи и совместной работы, которая объединяет чат на рабочем месте, видео встречи, хранение файлов и интеграцию приложений. Сервис интегрируется с набором производительности Office Office Office Office Office и оснащена расширениями, которые могут интегрироваться с не Microsoft Products. Microsoft Teams является конкурентом в таких услугах, как Slack, и это Evolution и Pathrage от Microsoft Skype для бизнеса. Microsoft объявила команды на мероприятии в Нью -Йорке и запустила услугу по всему миру 14 марта 2017 года. Он был создан во время внутреннего Хакатон в штаб -квартире компании, и в настоящее время возглавляет Брайан Макдональд, корпоративный вице -президент Microsoft.
Slack
slack.com
Slack - это проприетарная коммуникационная платформа, разработанная американской компанией Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, в том числе постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частным группам и прямым сообщениям.
Otter
otter.ai
Otter-это умное приложение для сделки, которое дает вам возможность запомнить, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Оттер создает умные ноты голоса, которые объединяют аудио, транскрипцию, идентификацию динамиков, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает деловым людям, журналистам и студентам быть более сосредоточенными, совместными и эффективными на встречах, интервью, лекциях и везде, где бы ни происходили важные разговоры.
ClickUp
clickup.com
Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эффективно, повышая производительность до новой высоты.
monday.com
monday.com
Monday.com - это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе многие нетехнические организации. В июле 2019 года компания собрала 150 миллионов долларов, исходя из оценки в 1,9 миллиарда долларов. Понедельник.
Verizon
verizon.com
Verizon - это американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Intercom
intercom.com
Intercom - единственное полное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесшовное качество обслуживания клиентов в процессе автоматизации и поддержки человека, что обеспечивает повышение удовлетворенности клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, где большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости поддержки человека, освобождая команду для работы над более высокой стоимостью разговоров с клиентами. Более 25 000 глобальных организаций, в том числе Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom для предоставления беспрецедентного пользовательского опыта в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и обеспечивает взаимодействие с более чем 600 миллионами ежемесячных активных пользователей. Основанный в 2011 году и поддержанный ведущими венчурными капиталистами, в том числе Кляйнером Перкинсом, Bessemer Venture Partners и Social Capital, Intercom выполняет миссию по созданию интернет -бизнеса личным.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp - американская компания веб -программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была соучредителем в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Ким в качестве компании веб -дизайна под названием 37Signals. Его первым коммерческим применением был Basecamp, за которым последовал рюкзак, костров и высокий уровень. Структура веб -приложений с открытым исходным кодом Ruby on Rails была первоначально создана для внутреннего использования в 37Signals, прежде чем публично выпустила в 2004 году. и переименование компании с 37 подписаний до базового лагеря. Джейсон Фрид и Дэвид Хейнемиер Ханссон опубликовали несколько книг под названием 37Signals.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq — это программное обеспечение для делового общения, которое помогает упростить и оптимизировать ваше общение с помощью организованных разговоров и легкодоступной информации. Cliq разработан для обеспечения гибридного стиля работы, при котором вы можете войти в систему и работать через любое устройство из любой точки мира. Это помогает повысить общую производительность вашей команды и, в свою очередь, положительно влияет на эффективность вашего бизнеса.
Keeper
keepersecurity.com
Миллионы людей и тысячи предприятий зависят от платформы безопасности паролей и управления хранителем для управления, обеспечения и обеспечения сильных паролей во всех входах на работу сотрудников, приложений и сайтов. Сотрудники могут получить доступ к Keeper на всех мобильных операционных системах, настольных компьютерах и браузерах. С Keeper ваш бизнес может автоматически генерировать высокопрочные пароли, защищать конфиденциальные файлы в зашифрованном цифровом хранилище, надежно обмениваться записями с командами и плавно интегрировать с SSO, LDAP и 2FA. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию сейчас.
WorkJam
workjam.com
WorkJam - это единое решение для цифровых рабочих мест, предназначенное для подключения и расширения возможностей без рабочих сотрудников через одну комплексную платформу. Этот инновационный инструмент предназначен специально для передовых команд в различных отраслях, включая розничную торговлю, гостеприимство, производство, логистику и здравоохранение. Упрощая операции и улучшая общение, WorkJam повышает производительность и эффективность за счет плавной интеграции с существующими системами управления рабочей силой (WFM). Платформа служит разнообразной целевой аудитории, сосредоточившись на организациях со значительным количеством работников без стола, которым требуются эффективные инструменты для управления своими ежедневными задачами. WorkJam решает уникальные проблемы, с которыми сталкиваются эти сотрудники, такие как ограниченный доступ к информации и ресурсам, предоставляя централизованный центр для всех их оперативных потребностей. Это особенно полезно в быстро меняющихся средах, где своевременное общение и управление задачами имеют решающее значение для успеха. WorkJam охватывает ряд функций, которые удовлетворяют конкретные потребности передовых работников. Платформа включает в себя управление задачами для организации ежедневных обязанностей, инструментов связи для обновлений и сотрудничества в реальном времени, а также ресурсов обучения и развития для облегчения постоянного обучения. Кроме того, функции самообслуживания позволяют сотрудникам самостоятельно управлять своими графиками и задачами, в то время как уникальный рынок открытых сменов обеспечивает гибкое обмена и охват гибкого смены. Эти функции в совокупности улучшают опыт сотрудников, способствуя чувству собственности и участия в рабочей силе. Согласившись с передовыми командами с организационными целями, WorkJam оптимизирует ежедневные операции и повышает общее участие. Платформа не только облегчает улучшение коммуникации и управления задачами, но и способствует культуре непрерывного обучения и развития. Этот целостный подход к управлению рабочей силой позволяет организациям развивать более счастливую, более продуктивную передовую рабочую силу, в конечном итоге способствуя успеху в бизнесе и повышая лояльность клиентов. Дополняемый мировыми брендами, такими как Shell, Starbucks, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO и Woolworths, WorkJam выделяется в своей категории, предлагая интегрированное решение, которое удовлетворяет конкретные потребности безлетных сотрудников. Его способность создавать подключенный опыт для передовых работников является ключевым отличием, что делает его бесценным инструментом для организаций, стремящихся оптимизировать свою деятельность и расширить возможности их рабочей силы.
Element
element.io
Element — это безопасная коммуникационная платформа, построенная на Matrix: децентрализованном протоколе со сквозным шифрованием. Объедините свои команды, повысьте производительность и удовлетворенность работой, сохраняя при этом полное право собственности на свои данные. Element является лидером в отчете Forrester Wave: Secure Communications. Легко сотрудничайте со своими партнерами, поставщиками или клиентами с помощью видеозвонков и обмена мгновенными сообщениями: как электронная почта в 21 веке. Вы даже можете подключить свои учетные записи Slack, MS Teams, WhatsApp. С другой стороны, Element можно закрыть для сред с высоким уровнем безопасности, используя безопасные пограничные и междоменные шлюзы, а также даже развертывания с воздушным зазором. В сети, построенной на базе Matrix, не существует единой точки отказа благодаря децентрализованной сетевой архитектуре, что делает ее идеальной для критически важных сред. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать, какую выгоду ваш бизнес может получить от Element.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center-это всеканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и 30+ цифровыми каналами, расширенные варианты ИИ для самообслуживания, такие как боты, проактивные инструменты для охвата и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиента. Он предлагает более 300 предварительно построенных интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления рабочей силой и аналитикой, способствующее искусственным технологиям. CringCentral Contact Center тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного класса и интегрированные унифицированные коммуникации, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (ранее Nimbus) — это универсальный инструмент для совместной работы с клиентами на базе искусственного интеллекта, призванный помочь профессиональным службам оптимизировать рабочий процесс и обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов с помощью клиентских порталов. Эта платформа расширяет возможности профессиональных услуг с помощью сотен продвинутых, но интуитивно понятных функций для совместной работы в режиме реального времени, управления проектами и информацией и даже создания контента. Предлагайте услуги под своим брендом и обеспечивайте исключительное персонализированное обслуживание клиентов с помощью клиентских порталов с белой маркировкой, которые централизуют общение, отслеживание хода выполнения проекта и управление знаниями. Используйте инновационный конструктор документов с возможностью перетаскивания для создания интерактивных супердокументов с любыми форматами файлов и встраивания из более чем 2000 поддерживаемых интеграций. Попробуйте канбан-доски, инструменты отслеживания проектов, редактирование в реальном времени и другие функции в рабочих пространствах команд FuseBase (ранее Nimbus) для продуктивного сотрудничества. Оптимизируйте повседневные операции с помощью усовершенствованного ИИ-помощника FuseBase (ранее Nimbus), автоматизируйте такие задачи, как создание и перевод контента, получайте ценную информацию для принятия решений на основе данных и освободите время для масштабирования бизнеса.
Spike
spikenow.com
Spike решает хаос общения команд и отдельных лиц, объединяя электронную почту, командный чат, совместные документы и встречи, в один канал. Spike для личного использования: получите лучший опыт электронной почты с приложением Spike's Collecting Email, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на платформу обмена сообщениями, которая распределяет ваши самые важные сообщения, поэтому вы можете сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь бессмысленным опытом электронной почты. Спайк для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный набор производительности для команд. Он сочетает в себе командный чат, электронную почту, видео встречи, инструменты искусственного интеллекта и совместные документы в единый канал. Общайтесь и сотрудничайте без особых усилий с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют ли они Spike или нет. Spike - это первая услуга по электронной почте бизнеса, предназначенная для значимых командных взаимодействий. Поддерживайте последовательность бренда, используя свой собственный домен электронной почты или приобретая пользовательский домен из Spike. Наслаждайтесь безопасными, надежными и архивными электронными письмами и сообщениями, которые обеспечивают плавное общение.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
Nifty
nifty.pm
Nifty — это универсальное рабочее пространство, позволяющее согласовывать людей, проекты и функции в вашей организации. Благодаря чату, задачам, целям, документам и файлам в одном месте — Nifty позволяет вам сосредоточиться на работе, а не жонглировать инструментами. Nifty помогает сократить циклы разработки проектов и повысить производительность команды, объединяя все важные функции управления проектами в одном программном обеспечении. Конечным результатом является автоматизация прогресса на основе этапов, которая обеспечивает согласованность действий всех заинтересованных сторон, обеспечивая соответствие целей организации графику. Программное обеспечение Nifty позволяет вам управлять задачами с помощью представлений Канбан, Список и Временная шкала. Совместная работа над Nifty вполне естественна, поскольку у каждого проекта есть отдельная ветка обсуждения, поэтому у проектов есть специальный центр знаний. Nifty создан для поощрения межведомственного сотрудничества, как никто другой. Благодаря встроенному календарю Nifty можно интегрировать с Google, Outlook, а также обеспечить общий доступ к файлам и документам.
Teamwork
teamwork.com
Командная работа-это ведущая платформа по управлению проектами, предназначенную для организаций, чтобы свободно планировать, отслеживать, управлять и реализовать различные сложные проекты. Доверяя более 20 000 предприятий и 6000 агентств по всему миру. Команда постоянно работает с клиентами, предлагая самую передовую платформу управления продуктами на рынке. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем компании, руководителем команды, менеджером проекта или отдельным участником, командная работа дает вам все инструменты для беспрепятственного управления повседневными мероприятиями. Приложение предлагает функции, необходимые для сотрудничества с коллегами по проектам, поддерживать целостное представление о рабочих процессах, управление задачами, отслеживание ресурсов, время журнала и, что наиболее важно, предоставить проекты вовремя.
Workplace
workplace.com
Рабочее место — это инструмент коммуникации, который объединяет всех сотрудников вашей компании, даже если они работают удаленно. Используйте знакомые функции, такие как группы, чат и прямая видеотрансляция, чтобы люди могли общаться и работать вместе. Workplace — это корпоративная платформа подключения, разработанная Facebook, Inc. и включающая использование групп, обмен мгновенными сообщениями и ленту новостей. Разработку возглавляют Жюльен Кодорниу, вице-президент по рабочим местам, и Карандип Ананд, руководитель отдела рабочих мест.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost — это платформа с открытым исходным кодом для безопасного сотрудничества на протяжении всего жизненного цикла разработки программного обеспечения. Сотни тысяч разработчиков по всему миру доверяют Mattermost повышение своей продуктивности за счет объединения командного взаимодействия, управления задачами и проектами, а также оркестрации рабочих процессов в единую платформу для гибкой разработки программного обеспечения. Платформа Mattermost с открытым исходным кодом, основанная в 2016 году, обеспечивает работу более 800 000 рабочих мест по всему миру при поддержке более 4 000 участников из сообщества разработчиков. Компания обслуживает более 800 клиентов, включая Европейский парламент, НАСА, Nasdaq, Samsung, SAP, ВВС США и Wealthfront, и пользуется поддержкой инвесторов мирового уровня, включая Battery Ventures, Redpoint, S28 Capital, YC Continuity. Чтобы узнать больше, посетите www.mattermost.com.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.chat - Безопасное сотрудничество для высокорегистрированных организаций, созданных для организаций, которые нуждаются в большем контроле над их сообщением, это обеспечивает сотрудничество между коллегами, партнерами, клиентами, сообществами и даже платформами без компромиссов по владению данными, настройками или интеграциями. Десятки миллионов пользователей в более чем 150 странах и организациях, таких как Deutsche Bahn, военно -морской флот США и Credit Suisse Trust.
Blink
joinblink.com
Blink-это платформа опыта работы в первом мобильном телефоне, которая соединяет ваших людей, системы и культуры в одном супер-приложении. Он соединяет цифровой разрыв между работниками без рабочих и работников настольных и настольных работников, перегружая общение и взаимодействие сотрудников в ведущих отрасли компаниях, таких как McDonald's, Nokia, Domino's, JD Sports, RATP Dev и Stagecoach.
Happeo
happeo.com
Happeo-это интранет следующего поколения, которая помогает командам управлять знаниями и внутренними коммуникациями в одном объединенном месте. Предлагая строитель страниц на основе шаблонов, а также интеграции и универсальный поиск по всем инструментам компании, Happeo прост в использовании и масштабировании для компаний любого размера. Вот почему лидеры рынка, такие как Doctolib, Gant и Marqeta, полагаются на Happeo, чтобы держать свои команды информированными, выровненными и продуктивными. С показателями усыновления 3x средний показатель в отрасли, Happsters выполняют миссию, чтобы помочь организациям расти необычайными способами.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud - современный клиент IRC, который поддерживает вас, без багажа. Оставайтесь синхронизированными и уведомленными, где бы вы ни находились с нашими веб -приложениями и мобильными приложениями.
Hive
hive.com
Улей помогает командам двигаться быстрее. Лучшая в своем классе платформа управления проектами Hive включает в себя все необходимые вам инструменты-а если нет, то она построит их для вас. Благодаря гибким представлениям о проектах и бесконечными настройками, Hive предлагает управление проектами на ваших условиях, гарантированный успех. С такими функциями, как задание задач, отслеживание сроков и общение в реальном времени, Hive помогает тысячам команд по всему миру сделать свою работу более эффективно и вовремя. Используйте мобильное приложение, чтобы легко просмотреть проекты, комментировать задачи, товарищей по команде сообщений и управлять своим списком дел. Ключевые функции: - Прямая и постоянная синхронизация с приложением для настольного компьютера -Создать задачи и проекты на ходу - Прямой и групповой чат для простоты общения - вложения, которые позволяют загружать файлы непосредственно с вашего телефона - Возможность комментировать и отмечать товарищи по команде напрямую на картах действий - Настройте свой опыт работы в рамках ваших проектов Улей используется тысячами быстро движущихся команд, чтобы помочь: - Управление проектом - Интеграция инструментов - ресурсы - отслеживание во времени - Утверждение и разрешения - Примечание - Управление задачами - Отчеты и аналитика
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 - это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутренне и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, контакт -центр, строитель веб -сайтов, интернет -магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, существуют безопасные интрасети, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR Essentials и AI встроены в структуру Bitrix24. Bitrix24-это инициатива инициативы Bitrix, Inc., запущенная в качестве облачной службы в апреле 2012 года. Теперь она доступна в облаке и локальном. В 2024 году в нашей компании более 12 миллионов организаций. Bitrix24 гордится обслуживанием клиентов от небольших организаций в компании из списка Fortune 500.
Gitter
gitter.im
Gitter — это система обмена мгновенными сообщениями и чатами с открытым исходным кодом для разработчиков и пользователей репозиториев GitLab и GitHub. Gitter предоставляется как программное обеспечение как услуга, с бесплатной опцией, предоставляющей все основные функции и возможность создания единого частного чата, а также платной подпиской для частных лиц и организаций, которая позволяет им создавать произвольное количество частных чатов. комнаты. Для отдельных репозиториев git на GitHub можно создать отдельные чаты. Конфиденциальность чата соответствует настройкам конфиденциальности соответствующего репозитория GitHub: таким образом, чат для частного (т. е. только для участников) репозитория GitHub также является частным для тех, у кого есть доступ к репозиторию. Графический значок, ссылающийся на чат, можно затем поместить в файл README репозитория git, привлекая к нему внимание всех пользователей и разработчиков проекта. Пользователи могут общаться в чатах или получать доступ к частным чатам для репозиториев, к которым у них есть доступ, войдя в Gitter через GitHub (что не предполагает передачу пароля пользователя GitHub Gitter). Gitter похож на Slack. Как и Slack, он автоматически регистрирует все сообщения в облаке.
Jostle
jostle.us
Платформа успеха сотрудников Jostle — это место, где все общаются, общаются и празднуют на работе. Это сердцебиение нашей компании, которое помогло сотрудникам более чем 1000 организаций легко присоединиться и внести свой вклад где угодно и когда угодно. Благодаря лучшим в отрасли показателям участия мы вносим радость в работу и жизнь в организации.
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где угодно. Lark — это супер-приложение для работы, которое объединяет чаты, рабочие процессы, электронную почту, документы, таблицы, управление проектами и встречи в одном месте. Ваша команда может планировать, выполнять и синхронизировать работу без сбоев и сосредоточиться на том, что важно для вашего бизнеса.
Zulip
zulip.com
Zulip — это мощное приложение для группового чата с открытым исходным кодом, которое сочетает в себе оперативность чата в реальном времени с преимуществами производительности многопоточных бесед. Zulip используется проектами с открытым исходным кодом, компаниями из списка Fortune 500, крупными организациями по стандартизации и другими организациями, которым нужна система чата в реальном времени, позволяющая пользователям легко обрабатывать сотни или тысячи сообщений в день.
Diligent Director
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
ProofHub
proofhub.com
Основанная в 2012 году, ProofHub представляет собой облачную платформу для управления проектами и совместной работы, которая используется командами по всему миру. ProofHub — это популярное приложение для управления работой, которое было разработано, чтобы помочь командам в повседневной работе и используется более чем 85 000 командами по всему миру, включая Netflix, Google, NASA, Nike и Trip Advisor. ProofHub — это удивительно простое, но мощное программное обеспечение для управления проектами, которое обеспечивает консолидированное представление задач и прогресса. Это программное обеспечение для управления проектами позволяет командам общаться во время работы из любого места, используя любое устройство. Благодаря богатому набору функций, собранных в одном месте, этот онлайн-инструмент SaaS призван помочь предприятиям быстро планировать, координировать, организовывать и реализовывать проекты любого размера. ProofHub — это экономичное решение, используемое командами и предприятиями любого размера в различных секторах. ProofHub может помочь компаниям структурировать свой рабочий процесс, экономя при этом время и ресурсы, благодаря различным функциям: от управления задачами до отслеживания времени, индивидуальных рабочих процессов до онлайн-проверки и многого другого. ProofHub предлагает множество функций совместной работы, таких как чат, обсуждения, объявления, сторонние интеграции, передача файлов и многое другое. ProofHub имеет понятный, простой макет и низкую потребность в обучении, благодаря чему пользователи чувствуют себя как дома. Помимо английского, ProofHub доступен на немецком, испанском, португальском, французском, русском, итальянском, голландском, китайском (Тайвань), турецком и польском языках. ProofHub — это экономичное решение, которое могут использовать команды и предприятия в различных секторах. ProofHub предоставляет все функции, необходимые для эффективного выполнения работы: от создания проекта до назначения задач, отслеживания прогресса, взаимодействия с командой и, в конечном итоге, своевременного завершения проектов.
Prokeep
prokeep.com
Компания Prokeep, основанная в 2016 году, является ведущим программным обеспечением для управления качеством обслуживания клиентов для оптовых дистрибьюторов. Prokeep развивает отношения и бизнес, превращая общение в коммерцию; увеличение продаж за счет централизованной коммуникации, улучшение качества обслуживания клиентов за счет лучшего понимания и возможностей взаимодействия, а также повышение производительности за счет автоматизации систем. Prokeep используется более чем 8000 дистрибьюторами по всей Северной Америке, обеспечивая более 11 миллионов разговоров и доход в 6+ миллиардов долларов. Развивайте свой дистрибьюторский бизнес. Постройте более прочные отношения с клиентами. Повышайте производительность труда. И все это благодаря программному обеспечению для управления опытом клиентов Prokeep, созданному специально для того, чтобы дистрибьюторы могли процветать на современных рынках. Провизор: - используется дистрибьюторами в 50 штатах, 10 провинциях и 2 территориях. - Через Prokeep проходит более 11 миллионов разговоров - 82% разговоров в Prokeep приводят к продажам или касаются доходов. - экономит 9 часов на одного сотрудника каждый месяц - экономит 3000 долларов США на расхождениях с подрядчиками на пользователя в месяц С помощью Prokeep вы централизуете коммуникации, чтобы сделать заказы более эффективными, подключите сторонние системы для автоматизации операций и будете использовать информацию о клиентах, чтобы повысить вовлеченность и заработать больше денег.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala — это мобильное приложение и служба, предназначенные для общения в больших группах и управления работой. Kaizala позволяет легко подключать и координировать работу всей вашей цепочки создания стоимости, включая сотрудников на местах, поставщиков, партнеров и клиентов, где бы они ни находились. С Kaizala вы эффективно назначаете и отслеживаете задачи или собираете данные с отдельными людьми или большими группами, даже если они не входят в вашу организацию.
Missive
missiveapp.com
Missive был запущен в 2015 году в Квебеке, Канада. В настоящее время в его состав входят 3 соучредителя и 2 сотрудника. Missive — это приложение, которое объединяет входящие сообщения и чат команды под одной крышей. Он был создан с учетом сотрудничества и централизации общения вашей команды. Среди множества функций Missive есть четыре ключевых: - Входящие команды. - Внутренний командный чат. - Правила автоматизации рабочих процессов. - Интеграции.
Flock
flock.com
Flock — это приложение для общения и совместной работы для современных команд и предприятий. Flock расширяет возможности команд, предоставляя им множество встроенных инструментов повышения производительности, таких как общие заметки, напоминания, задачи и опросы. Пользователи могут общаться с удаленными командами посредством аудио- и видеозвонков. Совместное использование экрана позволяет командам лучше сотрудничать и обмениваться информацией. Flock также глубоко интегрирован с Google Drive. Другие популярные сторонние интеграции включают в себя Календарь Google, Analytics, JIRA, Asana, Github, Twitter, Facebook и многие другие. Магазин приложений Flock позволяет командам подключать приложения к Flock и устранять необходимость переключения между несколькими инструментами для выполнения работы. Такие функции Flock, как всплывающее окно недавних разговоров, простые сочетания клавиш и предварительный просмотр последнего сообщения, позволяют командам легко использовать чаты, а не индивидуально нажимать на вкладки чата. Волшебный поиск Flock автоматически отображает важные частные каналы и контакты без необходимости ввода текста. Flock позволяет легко переключаться между командами, беседами, приложениями и многим другим. Приложения Flock органично сочетаются с основным продуктом, обеспечивая более интегрированный опыт.
Copilot
copilot.com
Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сегодня сотни компаний, предоставляющих технологические услуги, работающих в сфере технологий, маркетинга, финансовых услуг и других отраслей, работают на Copilot. Copilot была основана в 2020 году, в 2022 году привлекла $10 млн в серии A, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
Pronto
pronto.io
Каждая регистрация имеет значение. Миссия Pronto — помогать вузам набирать и удерживать студентов, объединяя и вовлекая их на протяжении всего пути — от поступления в университет до окончания учебы и далее. Pronto объединяет весь ваш кампус, предоставляя студентам беспрецедентный доступ к преподавателям, однокурсникам и службам поддержки учреждения прямо со своего мобильного устройства. Превратите свой кампус в сообщество уже сегодня с помощью Pronto.
Hibox
hibox.co
Hibox — это инструмент управления задачами, который меняет представление о совместной работе команд. Hibox позволяет создавать проекты, просматривать статус задач, визуализировать и планировать сроки выполнения с помощью календаря, создавать подзадачи и повторяющиеся задачи, получать уведомления о задачах и многое другое. Hibox объединяет командный обмен сообщениями и видеоконференции в одном инструменте, поэтому вы можете сотрудничать со своими коллегами в режиме реального времени без необходимости брать трубку телефона или координировать личные встречи. У Hibox есть мобильное приложение для Android и iOS, благодаря которому вы можете управлять своими задачами и проектами откуда угодно.
Pumble
pumble.com
Pumble — это бесплатное приложение для командного чата, которое позволяет командам любого размера сотрудничать. В отличие от других приложений для командного чата, Pumble доступен бесплатно неограниченному числу пользователей. Pumble — это онлайн-приложение, которое работает в браузере, но для удобства вы можете установить его на свой компьютер или мобильный телефон.
Workplace Chat
workplace.com
Чат на рабочем месте - это веселый, интуитивно понятный и быстрый способ общаться с кем угодно в любое время и в любом месте. Workplace - это платформа подключения к предприятию, разработанную Facebook, Inc., и включает в себя использование групп, мгновенные сообщения и новостную ленту. Развитие возглавляет Жюльен Кодорниу, вице -президент по рабочим местам, и Карандип Ананд, глава рабочего места.
Trillian
trillian.im
Триллиан - это современный и надежный обмен мгновенными сообщениями для людей, бизнеса и здравоохранения более 20 лет, Триллиан помогает людям оставаться на связи. Сегодняшний Trillian привносит безопасные (и совместимые с HIPAA) обменом медицинским специалистам и предприятиям всех размеров. И, верный нашим корням, если вы просто ищете бесплатный обмен мгновенными сообщениями, мы тоже можем помочь с этим!
Chatway
chatway.app
Chatway преобразует взаимодействие с клиентами онлайн со своим продуктом в чате для веб -сайтов. Предлагая общение в реальном времени, настраиваемые виджеты и интеллектуальные чат-боты, это улучшает пользовательский опыт. Отзывчивый на разных устройствах, Chatway дает возможность предприятиям заниматься, решать проблемы и конвертировать эффективно. Поднимите свое присутствие в Интернете и постройте долгосрочные отношения с клиентами с Chatway.
Threema Work
threema.ch
Threema Work — это безопасный бизнес-мессенджер, соответствующий требованиям GDPR, который упрощает мобильную связь в компаниях и организациях. Приложение для обмена сообщениями простое в использовании и не требует номера телефона или адреса электронной почты. С помощью Threema Broadcast компании могут одним щелчком мыши охватить весь свой персонал, отдельных получателей и внешних партнеров. Threema MDM позволяет администраторам предварительно настроить приложение и убедиться, что оно используется в соответствии с корпоративными политиками. Видео: Безопасный обмен деловыми сообщениями с помощью Threema Work: https://threema.ch/work/secure-instant-messaging
Moxo
moxo.com
Оптимизируйте внешние проекты с клиентами, поставщиками и партнерами. С помощью Moxo ускорьте рабочие процессы от приобретения учетной записи до регистрации и обслуживания. Координируйте свои действия с клиентами, поставщиками и партнерами для достижения совместных результатов, отслеживайте основные этапы, обменивайтесь документами, собирайте одобрения и многое другое. Moxo обеспечивает рабочие места для проектов в самых разных отраслях, включая финансовые услуги, консалтинг, юриспруденцию, бухгалтерский учет, здравоохранение и многое другое. Среди наших клиентов такие компании, как Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Models, Hibernia College, BNP Paribas и другие. Наша команда имеет богатую историю новаторства в сфере взаимодействия: соучредитель и генеральный директор Moxo Субра Ияр был соучредителем и генеральным директором Webex, а соучредитель и технический директор Moxo Стэнли Хуанг занимал руководящие инженерно-управленческие должности в компании Moxo. Cisco Systems и WebEx.
Twist
twist.com
Инструменты командной работы, такие как электронная почта и групповой чат, дезорганизованы, нефункциональны и отвлекают. Twist — это приложение для командного общения, которое способствует осознанному общению и дает современным командам центральное место для расширения своей базы знаний и организации организованных разговоров по теме, доступных каждому. Twist дает командам возможность полностью обсудить сложные идеи и проекты от начала до конца, не заставляя людей чувствовать, что они что-то упускают, если не отреагируют немедленно.
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape позволяет вашей команде безопасно общаться на всех устройствах. Он использует глубокую интеграцию сервисов, поэтому вы можете получить доступ ко всем данным компании в одном месте, что делает его самым эффективным бизнес-чатом на рынке.
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Они переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее искусственным интеллектом и автоматизацией, чтобы решать проблемы и помогать командам работать быстрее. Клиенты получают исключительный сервис независимо от того, ищут ли они простой, мгновенный ответ или персонализированную помощь по самым сложным вопросам, а также аналитику и идеи, необходимые их бизнесу для оптимизации обслуживания клиентов. Более 8500 компаний всех форм и размеров, от ClickUp до Branch Insurance, от Echo Global Logistics до Reed & Mackay, полагаются на Front, чтобы предоставить революционные услуги, которые завоевывают и удерживают клиентов на всю жизнь.
Edworking
edworking.com
Edworking - это платформа для вашей команды и вашей работы. Единственное решение для команд со всем, что им нужно, чтобы работать удаленно. Все ваши задачи, файлы, изображения и разговоры в одном месте и просто уникальная подписка. Команды используют Edworking для координации, общения и управления работой. Наши клиенты перешли от использования многих платформ к сотрудничеству со своей командой, такими как Trello и Jira для управления задачами, Slack и Zoom для связи, или Dropbox и Drive для передачи файлов, чтобы просто Edworking. Это означает больше не переключение между приложениями! Присоединяйтесь к нашему сообществу: https://t.me/edworkingapp
Textellent
textellent.com
Надежные службы текстовых сообщений для бизнеса Textellents предоставляют возможности SMS, MMS для обслуживания клиентов, программ продаж и маркетинга текстовых сообщений. Решение Textellent для деловых текстовых сообщений и маркетинга текстовых сообщений упрощают разработку, управление, измерение и интеграцию кампаний SMS и MMS. Независимо от того, используется ли Textellent для обслуживания клиентов, продаж или маркетинга, ваш клиентский путь поддерживается простым в использовании сервисом, который позволяет использовать текстовые сообщения для местных бизнес-направлений и обслуживает предприятия любого размера. Также доступны надежное планирование и напоминания о встречах, а также ключевые слова и короткие коды для удобного участия в программах с поддержкой TCPA от искусственного интеллекта. Кроме того, деловые текстовые сообщения непосредственно из любого веб-приложения или веб-страницы также поддерживаются через Textellent Messenger (бесплатное расширение Google Chrome).
Chatwork
chatwork.com
Chatwork - это приложение группового чата для бизнеса. Безопасный обмен сообщениями, видеочат, управление задачами и обмен файлами. Общение в реальном времени и повысить производительность для команд.
Beekeeper
beekeeper.io
Пчеловод расширяет возможности передового бизнеса и их работников цифровыми решениями, которые им необходимы для выполнения своей наилучшей возможной работы. Основанная в 2012 году, платформа Beekeeper's Mobile-Prirst была разработана и построена для работников без столов, которые, несмотря на 80% глобальной рабочей силы, были хронически недостаточно обслуживались, когда дело доходит до технологии рабочего места. Благодаря системе успеха пчеловода, компании могут автоматизировать бумажные процессы, общаться с сотрудниками в режиме реального времени из любого места и улучшать взаимодействие, производительность и безопасность фронт-команд.
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk — более умное и простое приложение для обмена текстовыми сообщениями для бизнеса. Мы помогаем организациям любого размера выполнять свою работу с помощью простого в использовании приложения для обмена текстовыми сообщениями, созданного для обслуживания, продаж и поддержки. Добавляйте текстовые сообщения на любой рабочий номер телефона, включая VoIP и стационарные телефоны. Используйте общий командный почтовый ящик SMS MessageDesk и массовые текстовые рассылки, чтобы доставить нужное сообщение нужным людям в нужное время. Оптимизируйте обмен SMS-сообщениями и сэкономьте время с помощью запланированных текстовых сообщений, автоответчиков на основе ключевых слов, автоматизации и предварительно сохраненных шаблонов текстовых сообщений.
Text Request
textrequest.com
Text Request — это платформа для деловых текстовых сообщений, созданная для стимулирования взаимодействия с клиентами. Мы разработали готовые решения для обмена сообщениями для решения ваших повседневных проблем со связью, чтобы вы могли избавиться от шума и общаться с клиентами в любое время и в любом месте. Текстовый запрос предназначен для масштабирования вместе с вами: от одного человека, ведущего несколько разговоров, до тысяч сотрудников, отправляющих миллионы сообщений, до индивидуальных решений, созданных на основе нашего API. Узнайте больше о том, как мы помогаем таким занятым бизнес-лидерам, как вы, с помощью текстовых сообщений и взаимодействия с клиентами на textrequest.com.
Chanty
chanty.com
Shanty-это облачная платформа для совместной работы, которая объединяет коммуникацию, управление проектами и автоматизацию, чтобы помочь командам работать вместе более эффективно. Этот инструмент позволяет вам: * Общайтесь с членами вашей команды; * Сообщайте, используя группу и 1 на 1 аудио/видеозвонки и поделитесь своим экраном; * Поделиться мгновенными сообщениями, файлами или любого другого контента, который вам нравится; * Создать, назначить, установить сроки и обсудить задачи непосредственно в печени; * Интегрируйте обмен сообщениями с различными приложениями, такими как Google Drive, Dropbox, Trello, Github, Zapier, Jira, Asana и многие другие; * Отслеживать рабочий процесс команды с помощью Kanban Board; * Смотреть видео, GIF -файлы и контент в социальных сетях YouTube; * Иметь быстрый доступ ко всем чатам, задачам и файлам через Teambook. Пелени помогает командам повысить производительность и деловую связь. Неограниченная история сообщений, управление задачами, обмен файлами и мощные уведомления организуют и сохраняют ваш день. Сотрудничать и эффективно общаться в одном месте.
Clinked
clinked.com
Clinked — это облачный клиентский портал и инструмент для совместной работы. Оно позволяет командам, проектным группам и бизнес-клиентам эффективно сотрудничать над документами и файлами в безопасной облачной среде. Мы предлагаем 3 основных варианта портала: 1. Простота (готовый легко настраиваемый портал). 2. Индивидуальный (индивидуальный портал, созданный на основе инфраструктуры Clinked в соответствии с вашими конкретными требованиями). 3. Виртуальная комната данных. Все порталы предлагают широкий спектр функций, некоторые из которых перечислены ниже. Улучшите свой бизнес-имидж * Клиентский портал Clinked может быть настроен и снабжен белой маркировкой. * Используйте свой собственный URL-адрес, например. https://clients.yourcompany.com. * Фирменные мобильные приложения доступны для Android и iOS. Сотрудничать и общаться * Обновляйте клиентов с помощью потоков активности в реальном времени и управления ходом проекта. * Назначайте задачи отдельным членам команды или делите рабочую нагрузку с несколькими пользователями. * Проводите эффективные дискуссии, общайтесь с помощью @mentions, мгновенных 1-2-1, группового чата и микроблогов. * Полнотекстовый поиск. Безопасный клиентский портал * 256-битный SSL при передаче и шифрование AES в состоянии покоя. * Двухфакторная аутентификация для безопасного доступа к вашему решению. * Администраторы учетных записей могут просматривать всю активность пользователей в журнале аудита. Альтернатива FTP №1 * Перетаскивайте файлы и папки, чтобы делиться большими файлами. * Находите и открывайте файлы и папки с помощью универсальной панели поиска. * Просматривайте свои документы в режиме реального времени без необходимости их загрузки. Интеграции * Встроенная интеграция с Google Workspace. * Встроенная интеграция с AdobeSign, DocuSign и JotForm. * Автоматизируйте задачи и действия с помощью более чем 3000 приложений через Zapier. * Публичный API. Полностью индивидуальный портал, созданный по вашим спецификациям * Построен на надежной инфраструктуре, сертифицированной Clinked ISO. * Выбирайте из огромного множества существующих функций. * Добавляйте новые уникальные функции, необходимые вашему бизнесу. * Пользовательский интерфейс, соответствующий вашему варианту использования и рабочему процессу. * Простой процесс проектирования. * Быстрая доставка.
Nucleus
nucleusapp.io
Объедините общение на рабочем месте. Единая платформа для встреч, обмена сообщениями, задач, заметок и документов. Предназначен для улучшения концентрации внимания и продуктивности.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.