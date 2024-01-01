Программное обеспечение для отслеживания ошибок - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для отслеживания ошибок или программное обеспечение для отслеживания проблем — это программное обеспечение, используемое группами обеспечения качества (QA) и разработчиками программного обеспечения для сообщения об ошибках и проблемах программного обеспечения. Тщательное отслеживание ошибок необходимо для хорошей разработки программного обеспечения. Программное обеспечение для отслеживания ошибок предоставляет хранилище, в котором объясняется, как воспроизвести ошибку и насколько широко распространена проблема, а также позволяет бизнесу разделять, расставлять приоритеты, упорядочивать и предоставлять информацию о различных ошибках во многих проектах или приложениях. Программное обеспечение для отслеживания ошибок обычно управляется командой (QA) и позволяет им быстро сообщать разработчикам, бизнесу и часто клиентам о том, нужно ли, как и когда исправлять ошибки. Программное обеспечение для отслеживания ошибок может интегрироваться с инструментами управления проектами, разработки и автоматизации тестирования.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) — это собственный продукт для отслеживания проблем, разработанный Atlassian, который позволяет отслеживать ошибки и гибко управлять проектами.
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
GitLab
gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, функции непрерывной интеграции и конвейера развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное обеспече...
Shortcut
shortcut.com
Ярлык (ранее Clubhouse) — работайте над программированием, а не над инструментом. Управление проектами никогда не было проще. Мы вносим поток в рабочий процесс вашей команды разработчиков программного обеспечения. Планируйте, сотрудничайте, создавайте и измеряйте успех с помощью Shortcut. 500 тыся...
YouTrack
jetbrains.com
Инструмент управления проектами, который можно адаптировать к вашим процессам и помочь вам создавать отличные продукты. Отслеживайте проекты и задачи, используйте гибкие доски, планируйте спринты и релизы, храните базу знаний, работайте с отчетами и информационными панелями, создавайте рабочие проце...
Backlog
backlog.com
Backlog — это универсальное программное обеспечение для управления проектами для всей вашей команды. Отслеживание проблем, хостинг Git и контроль версий, а также Wiki.
Sentry
sentry.io
Sentry — это кроссплатформенный мониторинг приложений с упором на отчеты об ошибках.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne — это платформа для координации уязвимостей и поиска ошибок, которая связывает предприятия с тестировщиками на проникновение и исследователями кибербезопасности. Это была одна из первых компаний, наряду с Synack и Bugcrowd, которая приняла и использовала краудсорсинговых исследователей в о...
Linear
linear.app
Linear помогает оптимизировать программные проекты, спринты, задачи и отслеживание ошибок. Он создан для высокопроизводительных команд.
Wrike
wrike.com
Только платформа управления работой Wrike дает вашей команде полную прозрачность и контроль над всеми вашими задачами и проектами. Программное обеспечение для управления проектами никогда не было более удобным для совместной работы.
Teamwork
teamwork.com
Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.
todo.vu
todo.vu
Посмотрите, чего вы можете достичь! Управление задачами, отслеживание времени и выставление счетов для фрилансеров, консультантов и команд.
Zoho BugTracker
zoho.com
Выпускайте отличное программное обеспечение с автоматическим отслеживанием ошибок. Простое, быстрое и масштабируемое программное обеспечение для отслеживания ошибок, которое поможет вам легко устранять ошибки и вовремя предоставлять отличные продукты.
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag — это программное обеспечение для мониторинга и составления отчетов об ошибках с лучшими в своем классе функциями для мобильных приложений. Наш инструмент предупреждает пользователей об ошибках, ошибках и многом другом. Бесплатная пробная версия!
Rollbar
rollbar.com
Rollbar предоставляет разработчикам инструменты отслеживания ошибок и отладки в реальном времени. Поддерживаются JavaScript, PHP, Ruby, Python, Node.js, Android, iOS, Apex и другие языки.
Marker.io
marker.io
Сообщения об ошибках не должны быть сложной задачей. Получайте отзывы клиентов и коллег о веб-сайте в свой любимый трекер ошибок, не сводя разработчиков с ума.
LogRocket
logrocket.com
Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.
Assembla
assembla.com
Secure Git, разработка программного обеспечения и управление исходным кодом в облаке. Assembla — единственная в мире платформа с несколькими репозиториями, предлагающая Git, Perforce и NextGenSVN в облаке.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap помогает вашему бизнесу с помощью своей универсальной платформы обратной связи создавать более качественные и успешные продукты и услуги с помощью отзывов клиентов. Собирайте отзывы пользователей на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта. Попробуйте бесплатно.
DoneDone
donedone.com
Простой трекер проблем. Простое программное обеспечение для службы поддержки. Завершите работу. Отслеживание ошибок, управление задачами и поддержка клиентов — все в одном простом приложении, которое понравится вашей команде и клиентам.
Instabug
instabug.com
Instabug — компания-разработчик программного обеспечения, которая предоставляет отчеты об ошибках, мониторинг производительности приложений, отчеты о сбоях, чаты внутри приложений и опросы пользователей для мобильных приложений. Компания основана в 2014 году. По состоянию на сентябрь 2019 года Insta...
Raygun
raygun.com
Добавьте рентгеновское зрение в свой код Raygun дает вам мгновенную информацию о качестве и производительности ваших веб-приложений и мобильных приложений. Выявляйте, воспроизводите и устраняйте проблемы быстрее, чтобы обеспечить лучший опыт для ваших клиентов.
Ruttl
ruttl.com
ruttl — это бесплатный инструмент обратной связи для действующих веб-сайтов, такой же, как InVision, предназначенный для статических веб-сайтов. Вы можете получить отзывы от вашего клиента и информацию от вашей команды на действующем веб-сайте или по временной ссылке. Он дает вам возможность редакти...
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK объединяет наиболее важные инструменты для любого программного проекта. Отслеживание ошибок и проблем, исходный код в Git или Subversion и справочные материалы — все это легко сосуществует в среде, знакомой всей вашей команде.
Honeycomb
honeycomb.io
Найдите наиболее сложные проблемы вашего приложения. Решение Honeycomb для наблюдения показывает закономерности и отклонения от того, как пользователи взаимодействуют с вашим кодом в сложных и непредсказуемых средах.
BugHerd
bugherd.com
BugHerd — это инструмент визуального отслеживания ошибок на веб-сайте для веб-агентств, разработчиков и менеджеров по продуктам, который улучшает общение между командами.
Axosoft
axosoft.com
Гибкое управление проектами. Программный Scrum, отслеживание ошибок, служба поддержки и вики-программы для команд разработчиков.
JunoOne
juno.one
Работайте с juno.one! Повысьте эффективность работы, как никогда раньше. juno.one — это первоклассное ADLM-решение для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, компаний по доставке программного обеспечения и интеграторов программного обеспечения по всему миру. В течение 30-дневно...
Memfault
memfault.com
Облачная отладка и наблюдение за вашими устройствами Интернета вещей. Снижайте риски, быстрее поставляйте продукты и заблаговременно решайте проблемы, обновляя свои устройства на базе Android и MCU с помощью Memfault.
Dynatrace
dynatrace.com
Унифицированная наблюдаемость и безопасность Упростите сложность облака и внедряйте инновации быстрее и безопаснее с помощью единственной платформы аналитики и автоматизации, основанной на причинно-следственном искусственном интеллекте.
Userback
userback.io
ПЛАТФОРМА ВИЗУАЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ №1 Отзывы пользователей [@#!#+$?%] сложны. Вот почему более 20 000 команд разработчиков выбирают Userback для автоматизации, оптимизации и структурирования своих циклов обратной связи, от сбора до закрытия. - Обогатите обратную связь с помощью ко...
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla — это серверное программное обеспечение, призванное помочь вам управлять разработкой программного обеспечения.
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird — это инструмент анализа продуктов, позволяющий находить и улучшать качество обслуживания конечных пользователей. С помощью ReplayBird компании могут понять, как и почему люди вовлекаются, конвертируются и удерживаются в режиме реального времени на разных устройствах, чтобы улучшить их по...
Lightrun
lightrun.com
Платформа наблюдения за разработчиками — безопасно и динамически анализируйте журналы, метрики и трассировки из вашей IDE в реальных производственных приложениях.
Ybug
ybug.io
Собирайте значимые отзывы о веб-сайте. Ybug позволяет пользователям веб-сайта отправлять визуальную обратную связь с аннотированными скриншотами и автоматически прикрепляет контекстную информацию о пользовательской среде.
Zipy.ai
zipy.ai
Традиционные инструменты могут выдать вам список ошибок, но Zipy подскажет, какие из них имеют значение, в режиме реального времени.
Aiveo
aiveo.ca
Оптимизированное управление проектами. Организуйте, планируйте и отслеживайте ход выполнения своих проектов в соответствии с графиком с помощью Aiveo.
W3Dart
w3dart.com
W3Dart — это инструмент визуальной обратной связи, который упрощает отправку отчетов об ошибках на веб-сайте. Сэкономьте 20 % своего времени на обратной связи на веб-сайте и отслеживании ошибок.
Shake
shakebugs.com
Получите нереальные данные, чтобы исправить реальные проблемы в вашем приложении или в Интернете. Shake — это не просто инструмент для отчетов об ошибках и сбоях — он объединяет всех разработчиков, технических директоров и тестировщиков на одной странице.
Seagence
seagence.com
Seagence — это решение для мониторинга производства. Используя технологию «Путь выполнения» в сочетании с машинным обучением, компания Seagence выявляет все производственные дефекты с указанием первопричин по мере их возникновения и предупреждает об этом. Благодаря предоставленным компанией Seagence...
PageShare
pageshare.dev
PageShare — это инструмент визуального просмотра и проверки ошибок в веб-приложениях. Он позволяет вам комментировать любой веб-сайт или веб-приложение и видеть ошибки в правильном контексте с помощью интерактивных записей. Вы можете использовать его всей командой прямо из браузера. Вам больше не ну...
Owltics
owltics.com
Мы создали приложение B2B, которое поможет вашей команде быстрее сообщать об ошибках всего в два клика. Для каждой ошибки мы записываем журналы, такие как консоль, сеть, события, локальное хранилище и информация об устройстве. Эти журналы можно отправить в Jira/Slack. Благодаря этим данным разработч...
LogMill
logmill.io
Если вы разработчик, тестировщик или член группы поддержки клиентов, LogMill — ваш новый лучший инструмент. LogMill использует интеллектуальные датчики для мониторинга работоспособности вашего приложения и уведомляет вас при обнаружении каких-либо ошибок, позволяя вам быстро действовать для их испра...
Finotes
finotes.com
Finotes — это продукт корпорации Finotes Inc, штата Делавэр, созданной в 2018 году. Этот продукт помогает разработчикам мобильных приложений обнаруживать ошибки и собирать все возможные данные для их воспроизведения. Это помогает разработчикам быстрее их исправлять. ⦿ Фиксирует утечки памяти, ANR, з...
errsole
errsole.com
Errsole Cloud — это решение для отслеживания ошибок, которое помогает оптимизировать ведение журнала и отладку работающих приложений Node.js. Платформа предлагает различные функции, такие как отслеживание ошибок, медленную регистрацию запросов и централизованную регистрацию. Errsole также предоставл...
Errorception
errorception.com
Errorception помогает находить ошибки JavaScript и группировать их вместе.
Disbug
disbug.io
Disbug — это расширение Chrome, которое позволяет записывать экран с голосовым сопровождением и публиковать сообщения в jira вместе с техническими журналами одним нажатием кнопки. От контроля качества до исправления: сэкономьте массу времени, затрачиваемого на исправление ошибок. Проще для тестировщ...
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot помогает командам SaaS быстрее избавиться от ошибок, с которыми сталкиваются пользователи. С помощью Bugpilot служба поддержки клиентов и инженеры получают всю необходимую информацию для понимания, устранения и исправления ошибок за считанные секунды. Благодаря нашему автопилоту на базе иск...
Shakebug
shakebug.com
Shakebug — это инструмент отчетности об ошибках и сбоях, который также известен как инструмент отслеживания проблем, который позволяет разработчикам видеть ошибки и сбои. Этот инструмент поможет разработчикам избавиться от сложной и трудоемкой задачи по составлению отчетов об ошибках и сбоях.
Launchable
launchableinc.com
Интеллектуальная диагностика сбоев тестов Launchable устраняет традиционные препятствия сортировки ошибок, выявляя и концентрируясь на наиболее критических проблемах. Думайте о Launchable как о втором пилоте ИИ, который упрощает процесс выявления, классификации и обработки неудачных тестов, что в ко...
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs — это инструмент отслеживания и управления ошибками, помогающий техническим и нетехническим группам — разработчикам, специалистам по контролю качества, дизайнерам, службам поддержки и другим — создавать подробные отчеты об ошибках за считанные секунды, чтобы экспоненциально сократить врем...
ReQtest
reqtest.com
Reqtest — это облачный инструмент, который помогает оптимизировать проекты внедрения и обслуживание системы. Благодаря функциям тестирования, составления требований, отслеживания ошибок и отчетов это единственный инструмент, который вам нужен для достижения успеха в обеспечении качества. У Reqtest б...
Gleap
gleap.io
Ваш универсальный инструмент обратной связи с клиентами для приложений и веб-сайтов. Исправляйте ошибки в 10 раз быстрее с помощью подробных отчетов, общайтесь со своими пользователями один на один, узнавайте, чего действительно хотят ваши пользователи, с помощью запросов функций и опросов.
Webvizio
webvizio.com
Webvizio — это бесплатный инструмент обратной связи и программное обеспечение для проверки веб-сайтов, предназначенное для менеджеров и команд, позволяющее легко совместно редактировать веб-сайты в режиме реального времени. Совместная работа над разработкой веб-сайта может оказаться затруднительной....
zipBoard
zipboard.co
Визуальная проверка, утверждение и отслеживание проблем с цифровым контентом. Размечайте, записывайте экран и сотрудничайте быстрее. Бесплатно зарегестрироваться!
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM — это мониторинг производительности приложений, который упрощает устранение неполадок, помогая разработчикам находить и устранять проблемы с производительностью до того, как их увидят клиенты. Благодаря оповещениям в реальном времени, пользовательскому интерфейсу, ориентированному на разра...
TrackJS
trackjs.com
Отслеживание ошибок для мониторинга и регистрации ошибок на ваших рабочих веб-сайтах и в приложениях. TrackJS записывает телеметрию о вашем приложении, сети, консоли и пользователях, чтобы вы могли легко понять и воссоздать ошибки. Мониторинг вашего рабочего приложения выявляет проблемы с непровер...
Iteration X
iterationx.com
Iteration X позволяет командам комментировать и редактировать любой действующий веб-сайт или веб-приложение непосредственно в Chrome. Больше не нужно тратить время и энергию на снимки экрана, видеозвонки, бесконечную электронную почту и чаты. Улучшите любую страницу и поделитесь результатом со своей...