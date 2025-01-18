Программное обеспечение помощника по продажам с использованием искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Катар

Collective[i]

collectivei.com

Продуктивные и образованные команды продаж работают умнее и выигрывают больше. Collective[i] — это целостный подход к согласованию ваших данных, людей и процессов. Мы называем это оптимизацией отношений с клиентами. Представьте себе все, что касается ваших данных, того, как работает ваша команда продаж и выполняемые действия, становясь более эффективными, просто работая с существующими инструментами продаж в вашем стеке. Для операций продаж и маркетинга Collective[i] обеспечивает чистый, всеобъемлющий и автоматизированный сбор данных. Используя роботизированную автоматизацию процессов (RPA), действия автоматически фиксируются из рабочих инструментов, которые используют отделы продаж (электронная почта, календарь и т. д.), очищаются для обновления контактов, названий компаний и т. д. и автоматически регистрируются в CRM с использованием нашей запатентованной технологии и массивных данных. сеть. Никакие данные или драгоценное время не теряются, что повышает качество регистрируемых данных в геометрической прогрессии и производительность организации на 20–30%. Collective[i] поддерживает постоянную актуальность данных CRM, автоматически исправляя устаревшие контакты и информацию о целевых потенциальных клиентах. Для управления продажами Collective[i] предлагает прозрачность и аналитику на основе искусственного интеллекта и машинного обучения для каждой возможности. Больше никаких длительных проверок конвейера или сюрпризов в конце квартала. Менеджеры могут с уверенностью брать на себя обязательства по получению прибыли, проверять важные возможности в любое время, а также лучше управлять и удерживать исключительные таланты, обеспечивая полную прозрачность объема и качества их деятельности. Collective[i] предоставляет менеджерам информацию о покупателях, полученную с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения на основе обширной сети Collective[i]. Для специалистов по продажам Collective[i] предлагает рекомендации на протяжении всего пути каждого покупателя, подсказки на основе искусственного интеллекта и машинного обучения о том, где и на ком сосредоточить время, а также выделяет участников социальных и рабочих сетей, которые могут помочь ускорить продажи и повысить процент выигрышей. Технология Collective[i] является трансформационной и является важной частью набора технологий современной организации продаж.