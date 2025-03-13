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Программное обеспечение 360 Feedback Tools
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Программное обеспечение 360 Feedback Tools - Самые популярные приложения

Инструменты обратной связи 360° предназначены для оптимизации процесса проведения обзоров 360°, которые включают сбор отзывов от сотрудников, их руководителей и непосредственных подчиненных. Эти инструменты особенно полезны во время циклов анализа производительности, позволяя эффективно собирать информацию со всех уровней внутри организации. Рецензенты могут предоставить отзыв о результатах работы коллеги, стиле руководства менеджера или общем опыте работы. Эти инструменты, обычно управляемые отделом кадров, облегчают распространение опросов 360° по командам. Они помогают работодателям оценить настроения сотрудников по различным вопросам, таким как разнообразие рабочих мест, управленческая компетентность и достойные члены команды. В конечном счете, инструменты обратной связи 360° способствуют улучшению, предлагая сотрудникам и менеджерам ценные точки зрения, которые могут быть недоступны при стандартном бизнес-взаимодействии.

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Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform – это облачная платформа для создания форм и автоматизации процессов без программирования, предлагающая множество шаблонов и интеграций.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.

Valence

Valence

valence.co

Valence — платформа для менеджеров, которая помогает отслеживать здоровье команды, проводить беседы и отслеживать совместные обязательства по улучшению.

SurveySparrow

SurveySparrow

surveysparrow.com

SurveySparrow — платформа для создания опросов и управления обратной связью с клиентами и сотрудниками, поддерживающая офлайн-опросы и многоязычность.

Macorva

Macorva

macorva.com

Macorva – платформа для управления производительностью, обратной связью и удовлетворенностью клиентов с использованием ИИ для анализа данных и улучшения процессов.

Slidergap

Slidergap

spidergap.com

Slidergap — онлайн-инструмент для проведения оценок 360° обратной связи, помогающий в личном развитии сотрудников и создании планов улучшений.

Spectiv

Spectiv

decisionwise.com

Spectiv — это платформа для сбора анонимной обратной связи сотрудников через опросы и оценки 360 градусов, обеспечивающая конфиденциальность и удобную интеграцию.

AskYourTeam

AskYourTeam

askyourteam.com

AskYourTeam помогает советам получать важные инсайты, улучшая принятие решений и управление ресурсами через платформу для анализа мнений сотрудников и сообщества.

Feebee

Feebee

getfeebee.io

Feebee - платформа для стартапов, интегрирующая инструменты оценки производительности, признания и опросов в одном удобном приложении, синхронизированном со Slack.

Klaar

Klaar

klaarhq.com

Klaar - платформa B2B SaaS для управления производительностью, целей и вовлеченности, предлагающая инструменты для оценки эффективности и развития команд.

Ostendi

Ostendi

ostendihr.com

OstendiHR — это набор инструментов для управления жизненным циклом сотрудников, включая адаптацию, сбор обратной связи и управление данными.

Snapshot Reviews

Snapshot Reviews

snapshot.reviews

Snapshot Reviews — платформа для управления разработкой, обеспечивающая визуализацию прогресса команд и прозрачность процессов через интеграцию с инструментами, такими как Jira и GitHub.

Pointerpro

Pointerpro

pointerpro.com

Pointerpro — это платформа для создания онлайн-оценок с автоматической генерацией персонализированных отчетов для клиентов.

TruScore

TruScore

truscore.com

TruScore - приложение для управления процессом 360-градусной обратной связи с возможностью настройки контента и предоставлением услуг.'

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