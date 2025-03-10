Программное обеспечение 360 Feedback Tools - Самые популярные приложения

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Инструменты обратной связи 360° предназначены для оптимизации процесса проведения обзоров 360°, которые включают сбор отзывов от сотрудников, их руководителей и непосредственных подчиненных. Эти инструменты особенно полезны во время циклов анализа производительности, позволяя эффективно собирать информацию со всех уровней внутри организации. Рецензенты могут предоставить отзыв о результатах работы коллеги, стиле руководства менеджера или общем опыте работы. Эти инструменты, обычно управляемые отделом кадров, облегчают распространение опросов 360° по командам. Они помогают работодателям оценить настроения сотрудников по различным вопросам, таким как разнообразие рабочих мест, управленческая компетентность и достойные члены команды. В конечном счете, инструменты обратной связи 360° способствуют улучшению, предлагая сотрудникам и менеджерам ценные точки зрения, которые могут быть недоступны при стандартном бизнес-взаимодействии.
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Keka HR
keka.com
Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.
JotForm
jotform.com
Jotform – это облачная платформа для создания форм и автоматизации процессов без программирования, предлагающая множество шаблонов и интеграций.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.
Valence
valence.co
Valence — платформа для менеджеров, которая помогает отслеживать здоровье команды, проводить беседы и отслеживать совместные обязательства по улучшению.
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow — платформа для создания опросов и управления обратной связью с клиентами и сотрудниками, поддерживающая офлайн-опросы и многоязычность.
Macorva
macorva.com
Macorva – платформа для управления производительностью, обратной связью и удовлетворенностью клиентов с использованием ИИ для анализа данных и улучшения процессов.
Slidergap
spidergap.com
Slidergap — онлайн-инструмент для проведения оценок 360° обратной связи, помогающий в личном развитии сотрудников и создании планов улучшений.
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv - это специально созданная платформа для ваших потребностей в прослушивании сотрудников от обследований вовлечения сотрудников до оценки обратной связи на 360 градусов. Зачем использовать Spectiv? - Без стресса автоматизации - Репортаж мирового класса - Промышленность и глобальная сравнительная оценка - Предварительно построенные шаблоны обследования/оценки, - интегрируется с вашим HRIS - и намного больше
AskYourTeam
askyourteam.com
Askyourteam - это здесь, чтобы помочь советам попасть в основу того, что важно больше всего. Заменив догадки на Insights, ее платформа для сотрудников и сообщества позволяет разумнее и более быстрое принятие решений, позволяя советам сосредоточить ресурсы, где они будут иметь наибольшее значение. С помощью Askyourteam пользователи получают понимание, которые являются актуальными и действенными. Когда они могут измерить влияние этих действий, они могут проверять и отпраздновать прогресс или вернуть вещи в нужное русло, если это необходимо. Вот как Askyourteam помогает советам стимулировать культуры постоянного улучшения и эффективных изменений. Почему выбирают Askyourteam? 100% Совет сосредоточен Он понимает, что работает для создания процветающих сообществ. Все в одном решении Единственная, простая в использовании платформу как для сообщества, так и для сотрудников. Понимание действия Раскрыть соответствующие идеи, сосредоточиться на наиболее эффективных действиях и измерить прогресс. Доверяют более 50 советам по всей Австралии и Новой Зеландии. Решения Askyourteam: <> Голос сотрудника Соблюдайте жизненный опыт сотрудников с платформой Insights Platform, специально построенной для советов. Он способствует высокопроизводительным, вовлеченным командам и включает их в формирование того, что и как совет доставляет для сообщества. <> Голос сообщества Легко понять, что наиболее важно для людей в сообществе, и их взгляды на конкретные вопросы или планы, позволяя советам разрабатывать и предоставлять услуги, которые наилучшим образом отвечают их потребностям. <> Обзоры услуг Согласовать услуги с изменяющимися потребностями сообщества. В то время как обзоры услуг могут ощущаться как еще одно бремя на растянутых ресурсах, Askyourteam преобразует то, как советы согласуются с планированием услуг и предоставлению годовых и десятилетних планов. Он приоритет обзорам услуг, чтобы наилучшим образом удовлетворить меняющиеся потребности сообщества, определять возможности для повышения и меры, влияющие на постоянное улучшение. <> Менеджер Excellence Проверенный способ преодолеть результаты совета и расставить приоритеты в действиях, которые будут иметь наибольшее значение. Менеджер превосходства, разработанный THRIVE35 и управляемый Askyourteam, помогает советам оценить их эффективность против Австралийской структуры превосходства бизнеса (ABEF), международно признанной бизнес -модели для обеспечения организационного превосходства.
Feebee
getfeebee.io
Feebee — это революционная платформа для стартапов, которая легко интегрируется со Slack и позволяет изменить культуру обратной связи. Он объединяет важные инструменты, такие как всесторонние обзоры производительности, оценки, признание, ценности компании и опросы eNPS, в одну удобную для пользователя платформу. Упрощая управление производительностью и формируя чувство принадлежности за счет соответствия ценностям компании, Feebee дает стартапам возможность стимулировать рост и решать проблемы удержания сотрудников. С помощью Feebee оптимизируйте процессы обратной связи, повысьте вовлеченность сотрудников и раскройте весь потенциал вашего стартапа в современной конкурентной бизнес-среде.
Klaar
klaarhq.com
Klaar - это платформа производительности, разработки и взаимодействия B2B SaaS, которая подходит для работы. Его модули по управлению эффективностью, целями и OKRS, 360 отзывов, наставничеством и коучингом, вовлеченности и организационных диаграмм, которые позволяют компаниям разрабатывать и сохранить высокопроизводительные и заинтересованные команды. Платформа управления эффективностью Claar's, работающая с AI, устраняет стресс и предвзятость управления производительностью с помощью своевременных идей, которые помогают группам идентифицировать области для улучшения, принимать решения, управляемые данными, и в конечном итоге способствуют лучшей производительности и карьере. Клаар, созданный и реализованный бывшими лидерами HR, является единственной платформой, которая не только помогает вам управлять производительностью - это также дает вам возможность прогнозировать и повысить производительность в режиме реального времени. Гибкий и интегрированный со всеми вашими бизнес -инструментами, Klaar всегда обновляется и устраняет любую двойную работу для бизнеса и команд HR. Вы можете легко запустить гибкие обзоры производительности, идентифицировать лучших исполнителей с помощью калибровки, выравнивания и треков и OKR, автоматизировать обратную связь 360, создать культуру непрерывного обучения посредством наставничества, а также слушать и действовать в отношении наиболее важных отзывов сотрудников с помощью ENP, опросов и пульса.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR — это полный набор инструментов, призванных помочь вам управлять жизненным циклом сотрудников в вашей компании. Вы можете выбрать одно из множества решений, которые помогут вам оптимизировать процесс адаптации, собрать информацию и отзывы от ваших сотрудников, собрать документацию, управлять целями и карьерным путем. Хранение всех данных о людях в одном месте позволит вам быстро принимать наилучшие решения в отношении ваших сотрудников.
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews — это платформа управления разработкой, которая революционизирует измерение производительности, предоставляя руководителям инженеров визуальную информацию о ходе разработки их команд, проверках кода, выполняемых отдельными людьми, и о самом написанном коде. Получая данные в реальном времени из инженерных инструментов, таких как Jira и GitHub, Snapshot делает процесс разработки программного обеспечения более видимым. Помогая кодифицировать и измерять прогресс, он обеспечивает прозрачность и согласованность между отдельными людьми и командами, что приводит к более высокой скорости, получению данных в реальном времени и удовлетворению работой. Snapshot связывает повседневную деятельность с общей производительностью компании, поддерживаемой искусственным интеллектом, привнося контекст и актуальность в повседневную работу, что приводит к повышению производительности и удовлетворенности инженеров.
Pointerpro
pointerpro.com
PointerPro - это программная платформа для создания онлайн -оценок, которые автоматически генерируют персонализированные отчеты. Узнайте, почему консультанты и компании, такие как Capgemini, EDF и Bare International, автоматизируют предоставление персонализированных советов с PointerPro. Независимо от того, является ли цель масштабировать ваш бизнес, генерировать лиды или сэкономить время с помощью автоматизации, Pointerpro облегчает вам ситуацию. Это помогает вам превратить ваш опыт в инструмент, который дает персонализированные советы в масштабе. Pointerpro дает вам возможность: * Предоставьте большую ценность вашим клиентам, используя свой опыт * Сэкономьте время, автоматизируя повторяющиеся задачи и сосредоточив внимание на стратегической работе * Развивайте свой бизнес без необходимости расширить свою команду
TruScore
truscore.com
360-градусная обратная связь и хостинг с высококлассным обслуживанием и настройкой — вашего контента или нашего. Мы помогаем вам разработать и управлять всем процессом обратной связи 360°.
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