Программное обеспечение 360 Feedback Tools - Самые популярные приложения

AskYourTeam

askyourteam.com

Askyourteam - это здесь, чтобы помочь советам попасть в основу того, что важно больше всего. Заменив догадки на Insights, ее платформа для сотрудников и сообщества позволяет разумнее и более быстрое принятие решений, позволяя советам сосредоточить ресурсы, где они будут иметь наибольшее значение. С помощью Askyourteam пользователи получают понимание, которые являются актуальными и действенными. Когда они могут измерить влияние этих действий, они могут проверять и отпраздновать прогресс или вернуть вещи в нужное русло, если это необходимо. Вот как Askyourteam помогает советам стимулировать культуры постоянного улучшения и эффективных изменений. Почему выбирают Askyourteam? 100% Совет сосредоточен Он понимает, что работает для создания процветающих сообществ. Все в одном решении Единственная, простая в использовании платформу как для сообщества, так и для сотрудников. Понимание действия Раскрыть соответствующие идеи, сосредоточиться на наиболее эффективных действиях и измерить прогресс. Доверяют более 50 советам по всей Австралии и Новой Зеландии. Решения Askyourteam: <> Голос сотрудника Соблюдайте жизненный опыт сотрудников с платформой Insights Platform, специально построенной для советов. Он способствует высокопроизводительным, вовлеченным командам и включает их в формирование того, что и как совет доставляет для сообщества. <> Голос сообщества Легко понять, что наиболее важно для людей в сообществе, и их взгляды на конкретные вопросы или планы, позволяя советам разрабатывать и предоставлять услуги, которые наилучшим образом отвечают их потребностям. <> Обзоры услуг Согласовать услуги с изменяющимися потребностями сообщества. В то время как обзоры услуг могут ощущаться как еще одно бремя на растянутых ресурсах, Askyourteam преобразует то, как советы согласуются с планированием услуг и предоставлению годовых и десятилетних планов. Он приоритет обзорам услуг, чтобы наилучшим образом удовлетворить меняющиеся потребности сообщества, определять возможности для повышения и меры, влияющие на постоянное улучшение. <> Менеджер Excellence Проверенный способ преодолеть результаты совета и расставить приоритеты в действиях, которые будут иметь наибольшее значение. Менеджер превосходства, разработанный THRIVE35 и управляемый Askyourteam, помогает советам оценить их эффективность против Австралийской структуры превосходства бизнеса (ABEF), международно признанной бизнес -модели для обеспечения организационного превосходства.