Программное обеспечение 360 Feedback Tools - Самые популярные приложения - Ватикан

Macorva

macorva.com

Платформа Macorva с AI, революционизирующая способ, способствуя управлению эффективностью, обратной связи и удовлетворенностью клиентов. Его решения объединяют обратную связь без трения, передовую аналитику и искусственный интеллект, чтобы преобразовать понимание целевых ресурсов и планов реагирования, которые помогают организации максимально использовать свои данные опыта. Вместо того, чтобы увязнуть в данных, он использует Radiant AI, чтобы освободить время и больше сосредоточиться на действиях, которые создают эффективные изменения. От подключения каждого сотрудника и менеджера с проверенными следующими шагами до закрытия цикла обратной связи и улучшения результатов, Radiant AI является личным тренером в продвижении лучшего опыта сотрудников и клиентов. Macorva Ex-это продвинутая платформа опыта работы сотрудников с AI, с обследованиями, проверками импульсов, оценкой взаимодействия, сравнительным анализом, анализом драйверов, ENPS, 360 ° обратной связи и многим другим. Он легко создает динамические, мобильные, привлекательные обратные возможности и открывает ключевые идеи с автоматическими, интуитивными отчетами. Он тратит меньше времени на анализ и больше времени, предпринимая меры с Radiant AI, подключая каждого сотрудника и менеджера с проверенными следующими шагами, чтобы закрыть цикл обратной связи и улучшить результаты. Благодаря таким функциям, как уведомления SMS -опроса и способность выявлять выдающихся сотрудников, Macorva EX дает им возможность лучше управлять командой, распознавать молчаливые суперзвезды и смягчить риски полетов. Macorva CX обеспечивает привлекательный опыт работы с клиентами (CSAT/CES), опыт бренда (чистый балл промоутера), опыт работы с продуктом и цифровые обследования для получения эффективных представлений по всему путешествию клиента. Он делает подробные пользовательские панели мониторинга за несколько секунд и генерирует отчеты искусственного интеллекта для определения тенденций и выявления выбросов. Его продвинутый ИИ даже создает персонализированные сценарии общения, чтобы ответить на каждый отдельный опрос. Это получает более высокие показатели откликов с помощью мобильных обзоров и легко повышает репутацию онлайн с помощью социальных обзоров, сгенерированных AI. Macorva CX обеспечивает более глубокое понимание путешествия клиента, помогая улучшить свой опыт и бизнес. Macorva MX предназначен для оптимизации процесса управления и повышения производительности команды с помощью AI-сгенерированных ресурсов и централизованным хранилищем для всех данных о эффективности сотрудников. Его платформа слушает и учится на данных, включает в себя цели компании и культурные ценности для автоматического генерации обзоров эффективности, планов развития, OKR, интеллектуальных целей и многого другого. Эти функции, сгенерированные AI, спасают менеджера более 100 часов в год, что позволяет информированным решениям и повышению эффективности достижения целей компании. Macorva плавно интегрируется с более чем 80+ платформами HRIS и CX, оптимизируя рабочие процессы и упрощая управление данными путем автоматического синхронизации информации о сотрудниках и клиентах. Весь его интерфейс поддерживает несколько языков и полную локализацию.