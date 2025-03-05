Программное обеспечение 360 Feedback Tools - Самые популярные приложения - Украина

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Инструменты обратной связи 360° предназначены для оптимизации процесса проведения обзоров 360°, которые включают сбор отзывов от сотрудников, их руководителей и непосредственных подчиненных. Эти инструменты особенно полезны во время циклов анализа производительности, позволяя эффективно собирать информацию со всех уровней внутри организации. Рецензенты могут предоставить отзыв о результатах работы коллеги, стиле руководства менеджера или общем опыте работы. Эти инструменты, обычно управляемые отделом кадров, облегчают распространение опросов 360° по командам. Они помогают работодателям оценить настроения сотрудников по различным вопросам, таким как разнообразие рабочих мест, управленческая компетентность и достойные члены команды. В конечном счете, инструменты обратной связи 360° способствуют улучшению, предлагая сотрудникам и менеджерам ценные точки зрения, которые могут быть недоступны при стандартном бизнес-взаимодействии.
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Keka HR
keka.com
Наем-это не просто одноэтапное достижение, поскольку оно включает в себя различные сложные фазы в путешествии. И поиск правильного таланта - это ступенька к созданию успешной деловой среды. Следовательно, Keka предоставит вам удивительные функции, такие как многоплатформенные поиски кандидатов, технологические оценки, показатели показателей и т. Д., Которые помогут вам предложить будущий опыт найма с системой отслеживания заявителей Keka. Keka HR - люди, способствующие. Он автоматизирует процессы людей и помогает создавать мотивированную и преданную культуру на рабочем месте, превращая вашу компанию из Good в Great. С Keka вы можете способствовать высокоэффективной культуре, которая адаптируется, развивается и масштаб, что делает вашу команду более эффективной. Как лидер в области кадров для малых и средних предприятий, Keka универсальна и подходит для всех отраслей.
Valence
valence.co
Valence - единственная командная платформа для менеджеров, которая ускоряет здоровье команды, подключение и производительность, необходимые для сегодняшнего рабочего места. Валенс дает каждому менеджеру инструменты и идеи, которые им необходимы для понимания здоровья своей команды в режиме реального времени, вмешиваться в мощные разговоры с гидом и установить и отслеживать общие обязательства перед улучшениями команды. Простые в валентности модули командного опыта с поддержкой Web устраняют необходимость дорогих тренеров и талантливых вмешательств, ставя менеджеров на место водителя своего опыта команды. Управление никогда не было труднее, и валентность облегчает бремя, помогая им разрабатывать и поддерживать свои команды, а также стимулирует эффективность и улучшение.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM, используемый более чем 13 000 брендов и 75% Fortune 500, является наиболее надежной, интеллектуальной и масштабируемой платформой All-In-One для управления опытом. Qualtrics CoreXM является основополагающим инструментом для построения, запуска и анализа исследований. С помощью CoreXM вы можете привлечь клифицированные или аутсорсинговые операции в целостную, сквозную платформу для всех пониманий, которые вы хотите собрать и действовать. Получив возможности и решения для каждого отдела, CoreXM помогает вам добраться до вашей аудитории, где бы они ни находились, гарантируя, что вы получаете информацию быстрее, чем когда -либо прежде. Вы даже можете создавать свои собственные проекты или использовать проекты, разработанные экспертами Qualtrics - для бренда, информации о клиентах, исследования продуктов или опыта сотрудников - чтобы вы могли предпринять меры там, где это требуется больше всего. С помощью Qualtrics Corexm вы позволяете каждому захватывать, анализировать и обмениваться действенными идеями и использовать их для выявления или улучшения существующих продуктов, услуг и опыта. Пришло время повысить эффективность вашего опыта с помощью наиболее гибкого решения в мире для современных исследований и обратной связи. 1) Сосредоточьтесь на правильных результатах расширить возможности каждого решения с предсказательными пониманиями и рекомендациями с AI, чтобы предпринять правильные действия и улучшить опыт. Это включает в себя AI-аналитическую аналитику для понимания открытой обратной связи в масштабе, отчетности для каждого заинтересованного лица и многое другое. 2) Сложные исследования сделали простое создание, настраивание и изменение любого исследовательского проекта в минутах с помощью пользовательского интерфейса «Point and Click», методологий, поддерживаемых доктором, и надежной библиотеки из более чем 100 типов вопросов и шаблонов, разработанных учеными-опросами. Все готовы к использованию, без кодирования, никогда. 3) Доступ к скорости и масштабе ловкости для опыта работы в организации с специально разработанными решениями, рабочими процессами и легким сотрудничеством. Добавьте к этому гибкую платформу с непревзойденными интеграциями в системы, которую уже использует ваша организация. 4) Сэкономьте время и деньги, стандартизируйте свое исследование на одной платформе, чтобы создать комплексную систему записи для всех данных ваших респондентов. Станьте экспертом по исследованию ИИ, который делает для вас тяжелую работу, предлагая рекомендации по улучшению качества и совместимости обследования. 5) Консолидируйте и оптимизируйте исследования через одну унифицированную систему, которая связывает и централизует способность каждого слушать, понимать и действовать в отношении обратной связи и испытать возможности, углубляться в данные, разрабатывать личный опыт в масштабе и радикально повысить эффективность исследования. 6) Уменьшение воздействия риска с использованием непревзойденной безопасности, соблюдения и управления корпоративным классом, Qualtrics CoreXM-GDPR, Hitrust, ISO 27001, сертифицированный и соответствующий Fedramp. 7) Разверните свою полосу пропускной способности с экспертами по требованию, которые заставляют ваши данные усерднее для вас. Заручитесь нашими исследовательскими услугами и сетью партнеров для поддержки с помощью дизайна, аналитики, отчетности и респондентов. Кроме того, благодаря полностью гибкой модели взаимодействия, используйте нас столько, сколько вам нужно. Ключевые функции продукта Qualtrics CoreXM - Экспертные шаблоны, разработанные -Строитель съемки перетаскивания - Автоматические решения XM - Настраиваемые темы обследования - Полные инструменты сотрудничества - передовая логика обследования - Управление квотой -Встроенная, методология ИИ и анализ качества вопросов (Expertreview) - Аналитика и интеллект, основанная на AI (Stats IQ и Text IQ) - кроссовки - Доступ API REST для интеграции системной интеграции - SMS -распределение - соответствие WCAG 2.0 - поддержка по электронной почте и чату
JotForm
jotform.com
Доверившись более 25 миллионов пользователей по всему миру, мощные формы и набор инструментов Jotform, представленные для малых предприятий и достаточно надежны для предприятий. Jotform помогает организациям переходить от занятости к меньшей работе с формами, которые используют условную логику, принимают платежи, генерируют отчеты, автоматизируют рабочие процессы и многое другое. Продукты jotform позволяют любой команде легко упростить свои процессы. Варианты безграничны с 10 000 шаблонов Jotform, сотни интеграций и почти 400 виджетов. Jotform имеет решение для вашей организации; Наши мощные формы делают это!
Macorva
macorva.com
Платформа Macorva с AI, революционизирующая способ, способствуя управлению эффективностью, обратной связи и удовлетворенностью клиентов. Его решения объединяют обратную связь без трения, передовую аналитику и искусственный интеллект, чтобы преобразовать понимание целевых ресурсов и планов реагирования, которые помогают организации максимально использовать свои данные опыта. Вместо того, чтобы увязнуть в данных, он использует Radiant AI, чтобы освободить время и больше сосредоточиться на действиях, которые создают эффективные изменения. От подключения каждого сотрудника и менеджера с проверенными следующими шагами до закрытия цикла обратной связи и улучшения результатов, Radiant AI является личным тренером в продвижении лучшего опыта сотрудников и клиентов. Macorva Ex-это продвинутая платформа опыта работы сотрудников с AI, с обследованиями, проверками импульсов, оценкой взаимодействия, сравнительным анализом, анализом драйверов, ENPS, 360 ° обратной связи и многим другим. Он легко создает динамические, мобильные, привлекательные обратные возможности и открывает ключевые идеи с автоматическими, интуитивными отчетами. Он тратит меньше времени на анализ и больше времени, предпринимая меры с Radiant AI, подключая каждого сотрудника и менеджера с проверенными следующими шагами, чтобы закрыть цикл обратной связи и улучшить результаты. Благодаря таким функциям, как уведомления SMS -опроса и способность выявлять выдающихся сотрудников, Macorva EX дает им возможность лучше управлять командой, распознавать молчаливые суперзвезды и смягчить риски полетов. Macorva CX обеспечивает привлекательный опыт работы с клиентами (CSAT/CES), опыт бренда (чистый балл промоутера), опыт работы с продуктом и цифровые обследования для получения эффективных представлений по всему путешествию клиента. Он делает подробные пользовательские панели мониторинга за несколько секунд и генерирует отчеты искусственного интеллекта для определения тенденций и выявления выбросов. Его продвинутый ИИ даже создает персонализированные сценарии общения, чтобы ответить на каждый отдельный опрос. Это получает более высокие показатели откликов с помощью мобильных обзоров и легко повышает репутацию онлайн с помощью социальных обзоров, сгенерированных AI. Macorva CX обеспечивает более глубокое понимание путешествия клиента, помогая улучшить свой опыт и бизнес. Macorva MX предназначен для оптимизации процесса управления и повышения производительности команды с помощью AI-сгенерированных ресурсов и централизованным хранилищем для всех данных о эффективности сотрудников. Его платформа слушает и учится на данных, включает в себя цели компании и культурные ценности для автоматического генерации обзоров эффективности, планов развития, OKR, интеллектуальных целей и многого другого. Эти функции, сгенерированные AI, спасают менеджера более 100 часов в год, что позволяет информированным решениям и повышению эффективности достижения целей компании. Macorva плавно интегрируется с более чем 80+ платформами HRIS и CX, оптимизируя рабочие процессы и упрощая управление данными путем автоматического синхронизации информации о сотрудниках и клиентах. Весь его интерфейс поддерживает несколько языков и полную локализацию.
Slidergap
spidergap.com
Spidergap — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания и проведения оценок с обратной связью на 360°, которые упрощают личное развитие! Благодаря отчетам об обратной связи, ориентированным на сотрудников, получатели обратной связи могут быстро определить приоритеты улучшения и принять меры. Spidergap — это идеальное решение для больших и малых организаций, насчитывающих от 10 до 10 000 членов, и, как правило, это любимый выбор специалистов по кадрам, обучению и развитию, руководящих групп и консультантов. Создание оценок и управление ими никогда не было таким увлекательным и удобным для пользователя! Онлайн-конструктор Spidergap предлагает восхитительные возможности перетаскивания для создания полностью настраиваемых анкет. Кроме того, организации могут добавить свою индивидуальность с помощью индивидуального брендинга. Отчеты об отзывах и планы личного развития доставляют удовольствие, ведь они позволяют держать конечную цель в поле зрения. Они четко демонстрируют результаты работы сотрудников, их сильные стороны и области, которые требуют немного дополнительной любви. Отчеты Spidergap также включают предложения коллег о том, как развивать сильные стороны и устранять слабые места. Планы развития легко составить как самим сотрудником, так и с помощью менеджера или тренера, сосредоточив внимание на трех-пяти выбранных областях для улучшения. Эти планы содержат четкий список действий, которые помогут сотрудникам достичь максимальной производительности. А для тех, кто любит детали, в приложении к отчету представлена подробная разбивка всех отзывов, включая текущую производительность, желаемую производительность и цели улучшения. Готовы оживить Спайдергап? Попробуйте бесплатно и присоединяйтесь к вечеринке личного развития!
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow-это конец, чтобы управлять вспомогательным опытом в конечном итоге, которая объединяет качества обслуживания клиентов и инструменты опыта сотрудников, такие как NP, офлайн, чат, классический и 360 °, которые являются мобильными, очень привлекательными и удобными для пользователя. Разговорной пользовательский интерфейс позволяет вашим опросам обеспечить опыт работы в чате и увеличивать показатели завершения обследования на 40%. Его ключевые функции включают: * ЧАТ-подобные опросы, которые переходят с статических на динамические разговоры. * Классические опросы, которые задают по одному вопросу за раз. * Офлайн-опросы, которые позволяют вам собирать обратную связь даже от самых отдаленных мест, без интернета. * Офлайн -приложение для опроса, которое служит киоском для сбора в автономном режиме. * НАС ОБСЛУЖИВАЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ КОМЕНТИРОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОДИНСКИМ ВОПРОСОМ. * NPS Word Cloud и анализ настроений, чтобы получить углубленное представление о настроениях клиентов. * Оценки 360 ° для оценки эффективности сотрудников в различных компетенциях и создания планов личного развития. * Многоязычные опросы, чтобы перевести ваши опросы на языки по вашему выбору. * Широкий спектр типов вопросов, чтобы собрать различные данные от респондентов. * Без кликов Dashboard и высокопроизводительные фильтры отчетов для создания проницательных отчетов. * Эффективное управление пользователями для оптимизации вашего рабочего процесса. * Белая маркировка для настройки каждого элемента вашего опроса. * Sub Accounts для управления исследованиями независимо от одного родительского учетной записи. * Единственный вход, чтобы войти в нашу платформу с одним щелчком. * IP -ограничение для ограничения доступа к учетной записи только в доверенных местах и сетях. * Автоматизация опроса с режимами повторяющегося режима, чтобы оценить импульс клиентов или сотрудников через регулярные промежутки времени. * Обмен опросами по множеству каналов с самыми простыми вариантами обмена. * Эффективные интеграции, чтобы избежать хлопот использования нескольких программ. * Пользовательские CSS, чтобы добавить свой собственный индивидуальный подход к каждому опросу. * Рабочие процессы для автоматизации повторяющихся задач и повышения эффективности действий.
TruScore
truscore.com
360-градусная обратная связь и хостинг с высококлассным обслуживанием и настройкой — вашего контента или нашего. Мы помогаем вам разработать и управлять всем процессом обратной связи 360°.
Pointerpro
pointerpro.com
PointerPro - это программная платформа для создания онлайн -оценок, которые автоматически генерируют персонализированные отчеты. Узнайте, почему консультанты и компании, такие как Capgemini, EDF и Bare International, автоматизируют предоставление персонализированных советов с PointerPro. Независимо от того, является ли цель масштабировать ваш бизнес, генерировать лиды или сэкономить время с помощью автоматизации, Pointerpro облегчает вам ситуацию. Это помогает вам превратить ваш опыт в инструмент, который дает персонализированные советы в масштабе. Pointerpro дает вам возможность: * Предоставьте большую ценность вашим клиентам, используя свой опыт * Сэкономьте время, автоматизируя повторяющиеся задачи и сосредоточив внимание на стратегической работе * Развивайте свой бизнес без необходимости расширить свою команду
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews — это платформа управления разработкой, которая революционизирует измерение производительности, предоставляя руководителям инженеров визуальную информацию о ходе разработки их команд, проверках кода, выполняемых отдельными людьми, и о самом написанном коде. Получая данные в реальном времени из инженерных инструментов, таких как Jira и GitHub, Snapshot делает процесс разработки программного обеспечения более видимым. Помогая кодифицировать и измерять прогресс, он обеспечивает прозрачность и согласованность между отдельными людьми и командами, что приводит к более высокой скорости, получению данных в реальном времени и удовлетворению работой. Snapshot связывает повседневную деятельность с общей производительностью компании, поддерживаемой искусственным интеллектом, привнося контекст и актуальность в повседневную работу, что приводит к повышению производительности и удовлетворенности инженеров.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR — это полный набор инструментов, призванных помочь вам управлять жизненным циклом сотрудников в вашей компании. Вы можете выбрать одно из множества решений, которые помогут вам оптимизировать процесс адаптации, собрать информацию и отзывы от ваших сотрудников, собрать документацию, управлять целями и карьерным путем. Хранение всех данных о людях в одном месте позволит вам быстро принимать наилучшие решения в отношении ваших сотрудников.
Klaar
klaarhq.com
Klaar - это платформа производительности, разработки и взаимодействия B2B SaaS, которая подходит для работы. Его модули по управлению эффективностью, целями и OKRS, 360 отзывов, наставничеством и коучингом, вовлеченности и организационных диаграмм, которые позволяют компаниям разрабатывать и сохранить высокопроизводительные и заинтересованные команды. Платформа управления эффективностью Claar's, работающая с AI, устраняет стресс и предвзятость управления производительностью с помощью своевременных идей, которые помогают группам идентифицировать области для улучшения, принимать решения, управляемые данными, и в конечном итоге способствуют лучшей производительности и карьере. Клаар, созданный и реализованный бывшими лидерами HR, является единственной платформой, которая не только помогает вам управлять производительностью - это также дает вам возможность прогнозировать и повысить производительность в режиме реального времени. Гибкий и интегрированный со всеми вашими бизнес -инструментами, Klaar всегда обновляется и устраняет любую двойную работу для бизнеса и команд HR. Вы можете легко запустить гибкие обзоры производительности, идентифицировать лучших исполнителей с помощью калибровки, выравнивания и треков и OKR, автоматизировать обратную связь 360, создать культуру непрерывного обучения посредством наставничества, а также слушать и действовать в отношении наиболее важных отзывов сотрудников с помощью ENP, опросов и пульса.
Feebee
getfeebee.io
Feebee — это революционная платформа для стартапов, которая легко интегрируется со Slack и позволяет изменить культуру обратной связи. Он объединяет важные инструменты, такие как всесторонние обзоры производительности, оценки, признание, ценности компании и опросы eNPS, в одну удобную для пользователя платформу. Упрощая управление производительностью и формируя чувство принадлежности за счет соответствия ценностям компании, Feebee дает стартапам возможность стимулировать рост и решать проблемы удержания сотрудников. С помощью Feebee оптимизируйте процессы обратной связи, повысьте вовлеченность сотрудников и раскройте весь потенциал вашего стартапа в современной конкурентной бизнес-среде.
AskYourTeam
askyourteam.com
Askyourteam - это здесь, чтобы помочь советам попасть в основу того, что важно больше всего. Заменив догадки на Insights, ее платформа для сотрудников и сообщества позволяет разумнее и более быстрое принятие решений, позволяя советам сосредоточить ресурсы, где они будут иметь наибольшее значение. С помощью Askyourteam пользователи получают понимание, которые являются актуальными и действенными. Когда они могут измерить влияние этих действий, они могут проверять и отпраздновать прогресс или вернуть вещи в нужное русло, если это необходимо. Вот как Askyourteam помогает советам стимулировать культуры постоянного улучшения и эффективных изменений. Почему выбирают Askyourteam? 100% Совет сосредоточен Он понимает, что работает для создания процветающих сообществ. Все в одном решении Единственная, простая в использовании платформу как для сообщества, так и для сотрудников. Понимание действия Раскрыть соответствующие идеи, сосредоточиться на наиболее эффективных действиях и измерить прогресс. Доверяют более 50 советам по всей Австралии и Новой Зеландии. Решения Askyourteam: <> Голос сотрудника Соблюдайте жизненный опыт сотрудников с платформой Insights Platform, специально построенной для советов. Он способствует высокопроизводительным, вовлеченным командам и включает их в формирование того, что и как совет доставляет для сообщества. <> Голос сообщества Легко понять, что наиболее важно для людей в сообществе, и их взгляды на конкретные вопросы или планы, позволяя советам разрабатывать и предоставлять услуги, которые наилучшим образом отвечают их потребностям. <> Обзоры услуг Согласовать услуги с изменяющимися потребностями сообщества. В то время как обзоры услуг могут ощущаться как еще одно бремя на растянутых ресурсах, Askyourteam преобразует то, как советы согласуются с планированием услуг и предоставлению годовых и десятилетних планов. Он приоритет обзорам услуг, чтобы наилучшим образом удовлетворить меняющиеся потребности сообщества, определять возможности для повышения и меры, влияющие на постоянное улучшение. <> Менеджер Excellence Проверенный способ преодолеть результаты совета и расставить приоритеты в действиях, которые будут иметь наибольшее значение. Менеджер превосходства, разработанный THRIVE35 и управляемый Askyourteam, помогает советам оценить их эффективность против Австралийской структуры превосходства бизнеса (ABEF), международно признанной бизнес -модели для обеспечения организационного превосходства.
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv - это специально созданная платформа для ваших потребностей в прослушивании сотрудников от обследований вовлечения сотрудников до оценки обратной связи на 360 градусов. Зачем использовать Spectiv? - Без стресса автоматизации - Репортаж мирового класса - Промышленность и глобальная сравнительная оценка - Предварительно построенные шаблоны обследования/оценки, - интегрируется с вашим HRIS - и намного больше
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