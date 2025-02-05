Программное обеспечение 360 Feedback Tools - Самые популярные приложения - Словения

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Инструменты обратной связи 360° предназначены для оптимизации процесса проведения обзоров 360°, которые включают сбор отзывов от сотрудников, их руководителей и непосредственных подчиненных. Эти инструменты особенно полезны во время циклов анализа производительности, позволяя эффективно собирать информацию со всех уровней внутри организации. Рецензенты могут предоставить отзыв о результатах работы коллеги, стиле руководства менеджера или общем опыте работы. Эти инструменты, обычно управляемые отделом кадров, облегчают распространение опросов 360° по командам. Они помогают работодателям оценить настроения сотрудников по различным вопросам, таким как разнообразие рабочих мест, управленческая компетентность и достойные члены команды. В конечном счете, инструменты обратной связи 360° способствуют улучшению, предлагая сотрудникам и менеджерам ценные точки зрения, которые могут быть недоступны при стандартном бизнес-взаимодействии.
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JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции дизайна, что делает ее ведущим конструктором онлайн-форм для организаций по всему миру. Он широко используется для создания форм оплаты, форм привлечения потенциальных клиентов, форм регистрации, контактных форм, форм заявок и многого другого.
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, технические оценки, системы показателей и т. д., которые помогут вам предложить перспективный опыт найма с помощью системы отслеживания кандидатов Keka.
Macorva
macorva.com
Платформа Macorva на базе искусственного интеллекта коренным образом меняет подходы компаний к управлению производительностью, обратной связи и удовлетворению клиентов. Ее решения объединяют в себе оперативную обратную связь, расширенную аналитику и искусственный интеллект для преобразования информации в целевые ресурсы и планы реагирования, которые помогают организации максимально эффективно использовать данные своего опыта. Вместо того, чтобы увязнуть в данных, компания использует Radiant AI, чтобы высвободить время и больше сосредоточиться на действиях, которые приводят к впечатляющим изменениям. От подключения каждого сотрудника и менеджера к проверенным следующим шагам до замыкания цикла обратной связи и улучшения результатов — Radiant AI является личным наставником в улучшении качества обслуживания сотрудников и клиентов. Macorva EX — это передовая платформа для взаимодействия с сотрудниками на базе искусственного интеллекта, включающая опросы, импульсные проверки, оценку вовлеченности, сравнительный анализ, анализ драйверов, eNPS, обратную связь 360° и многое другое. Он без особых усилий создает динамичную, удобную для мобильных устройств и увлекательную обратную связь и раскрывает ключевые идеи с помощью автоматизированных, интуитивно понятных отчетов. Radiant AI тратит меньше времени на анализ и больше времени на принятие мер, предоставляя каждому сотруднику и менеджеру проверенные следующие шаги, чтобы замкнуть петлю обратной связи и улучшить результаты. Благодаря таким функциям, как уведомления об опросах по SMS и возможности выявлять выдающихся сотрудников, Macorva EX позволяет лучше управлять командой, распознавать молчаливых суперзвезд и снижать риски ухода. Macorva CX обеспечивает привлекательный омниканальный опыт работы с клиентами (CSAT/CES), опыт бренда (Net Promoter Score), опыт продукта и опросы о цифровом опыте, чтобы получить полезную информацию на протяжении всего пути клиента. Он создает подробные пользовательские информационные панели за несколько секунд и генерирует отчеты ИИ для выявления тенденций и выявления отклонений. Его продвинутый искусственный интеллект даже создает персонализированные сценарии общения для ответа на каждый отдельный опрос. Он получает более высокий процент откликов благодаря опросам, ориентированным на мобильные устройства, и без особых усилий повышает онлайн-репутацию с помощью социальных обзоров, генерируемых искусственным интеллектом. Macorva CX обеспечивает более глубокое понимание пути клиента, помогая улучшить его опыт и бизнес. Macorva MX предназначен для оптимизации процесса управления и повышения производительности команды с помощью ресурсов, генерируемых искусственным интеллектом, и централизованного хранения всех данных о производительности сотрудников. Его платформа слушает и учится на основе данных, учитывает цели компании и культурные ценности для автоматического создания обзоров производительности, планов развития, OKR, целей SMART и многого другого. Эти функции, созданные искусственным интеллектом, экономят менеджеру более 100 часов в год, позволяя принимать обоснованные решения и повышать производительность для достижения целей компании. Macorva легко интегрируется с более чем 80 платформами HRIS и CX, оптимизируя рабочие процессы и упрощая управление данными за счет автоматической синхронизации информации о сотрудниках и клиентах. Весь его интерфейс поддерживает несколько языков и полную локализацию.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM, используемая более чем 13 000 брендов и 75% компаний из списка Fortune 500, является самой надежной, интеллектуальной и масштабируемой универсальной платформой для управления опытом. Qualtrics CoreXM — это основополагающий исследовательский инструмент для создания, запуска и анализа опросов. С помощью CoreXM вы можете объединить разрозненные или переданные на аутсорсинг операции в целостную комплексную платформу для всей информации, которую вы хотите собрать и на основе которой действовать. Благодаря возможностям и решениям для каждого отдела CoreXM помогает вам охватить аудиторию, где бы она ни находилась, гарантируя, что вы получите ценную информацию быстрее, чем когда-либо прежде. Вы даже можете создавать свои собственные проекты или использовать проекты, разработанные экспертами Qualtrics — для анализа бренда, изучения клиентов, исследования продуктов или опыта сотрудников — чтобы вы могли предпринимать действия там, где это необходимо больше всего. С Qualtrics CoreXM вы даете каждому возможность собирать, анализировать и делиться полезной информацией, а также использовать ее для выявления или улучшения существующих продуктов, услуг и опыта. Пришло время повысить эффективность данных вашего опыта с помощью самого гибкого в мире решения для современных исследований и обратной связи. 1) Сосредоточьтесь на правильных результатах. Подкрепляйте каждое решение прогнозной информацией и рекомендациями на основе искусственного интеллекта, чтобы предпринимать правильные действия и улучшать качество обслуживания. Сюда входит текстовая аналитика на основе искусственного интеллекта для понимания открытой обратной связи в масштабе, отчетность для каждой заинтересованной стороны и многое другое. 2) Сложные исследования стали проще. Создавайте, настраивайте и изменяйте любой исследовательский проект за считанные минуты с помощью пользовательского интерфейса «укажи и щелкни», методологий, поддерживаемых докторами наук, и надежной библиотеки, содержащей более 100 типов вопросов и шаблонов, разработанных учеными-исследователями. Все готово к использованию, никакого кодирования не требуется. 3) Повысьте скорость и гибкость. Масштабируйте доступ, чтобы получать ценную информацию по всей организации с помощью специально разработанных решений, рабочих процессов и удобной совместной работы. Добавьте к этому гибкую платформу с непревзойденной интеграцией в системы, которые уже использует ваша организация. 4) Экономьте время и деньги. Стандартизируйте свои исследования на единой платформе, чтобы создать комплексную систему учета всех данных ваших респондентов. Станьте экспертом-исследователем с помощью ИИ, который сделает за вас всю тяжелую работу, предлагая рекомендации по улучшению качества и совместимости опросов. 5) Консолидация и оптимизация исследований. С помощью одной единой системы, которая объединяет и централизует способность каждого слушать, понимать и действовать на основе обратной связи и возможностей опыта, глубже вникать в данные, разрабатывать личный опыт в масштабе и радикально повышать эффективность исследований. 6) Снижение рисков. Благодаря непревзойденной функциональности безопасности, соответствия требованиям и управлению корпоративного уровня, Qualtrics CoreXM сертифицирован по GDPR, HITRUST, ISO 27001 и соответствует требованиям FedRAMP. 7) Расширьте свою пропускную способность с помощью экспертов по запросу. Сделайте ваши данные более эффективными для вас. Заручитесь поддержкой наших исследовательских служб и сети партнеров в вопросах проектирования, аналитики, отчетности и поиска респондентов. Кроме того, благодаря полностью гибкой модели взаимодействия, используйте нас столько, сколько вам нужно. Ключевые особенности продукта Qualtrics CoreXM - Шаблоны, разработанные экспертами - Создатель опросов с возможностью перетаскивания - Автоматизированные решения XM - Настраиваемые темы опросов - Полные инструменты для совместной работы - Расширенная логика опроса - Управление квотами - Встроенная методология на основе искусственного интеллекта и анализ качества вопросов (ExpertReview). - Аналитика и интеллект на базе искусственного интеллекта (Stats iQ и Text iQ) - Кросс-таблицы - Доступ к REST API для системной интеграции. - СМС-рассылка - Соответствует WCAG 2.0 - Поддержка по электронной почте и в чате
Slidergap
spidergap.com
Spidergap — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания и проведения оценок с обратной связью на 360°, которые упрощают личное развитие! Благодаря отчетам об обратной связи, ориентированным на сотрудников, получатели обратной связи могут быстро определить приоритеты улучшения и принять меры. Spidergap — это идеальное решение для больших и малых организаций, насчитывающих от 10 до 10 000 членов, и, как правило, это любимый выбор специалистов по кадрам, обучению и развитию, руководящих групп и консультантов. Создание оценок и управление ими никогда не было таким увлекательным и удобным для пользователя! Онлайн-конструктор Spidergap предлагает восхитительные возможности перетаскивания для создания полностью настраиваемых анкет. Кроме того, организации могут добавить свою индивидуальность с помощью индивидуального брендинга. Отчеты об отзывах и планы личного развития доставляют удовольствие, ведь они позволяют держать конечную цель в поле зрения. Они четко демонстрируют результаты работы сотрудников, их сильные стороны и области, которые требуют немного дополнительной любви. Отчеты Spidergap также включают предложения коллег о том, как развивать сильные стороны и устранять слабые места. Планы развития легко составить как самим сотрудником, так и с помощью менеджера или тренера, сосредоточив внимание на трех-пяти выбранных областях для улучшения. Эти планы содержат четкий список действий, которые помогут сотрудникам достичь максимальной производительности. А для тех, кто любит детали, в приложении к отчету представлена подробная разбивка всех отзывов, включая текущую производительность, желаемую производительность и цели улучшения. Готовы оживить Спайдергап? Попробуйте бесплатно и присоединяйтесь к вечеринке личного развития!
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow — это комплексная омниканальная платформа управления опытом, объединяющая в себе инструменты взаимодействия с клиентами и сотрудниками, такие как NPS, офлайн, чат, классические опросы и опросы 360°, которые ориентированы на мобильные устройства, очень привлекательны и удобны для пользователя. Диалоговый пользовательский интерфейс позволяет проводить опросы в формате чата и повышает процент завершения опросов на целых 40%. Его ключевые особенности включают в себя: * Опросы в стиле чата, которые переключаются со статического разговора на динамический. * Классические опросы, в которых задается по одному вопросу за раз. * Офлайн-опросы, позволяющие собирать отзывы даже из самых отдаленных мест без Интернета. * Приложение для автономного опроса, которое служит киоском для сбора данных в автономном режиме. * Опросы NPS для измерения настроений клиентов с помощью одного вопроса. * Облако слов NPS и анализ настроений для получения более глубокого представления о настроениях клиентов. * Оценка 360° для оценки эффективности работы сотрудников по различным компетенциям и создания планов личного развития. * Многоязычные опросы для перевода ваших опросов на языки по вашему выбору. * Широкий спектр типов вопросов для сбора различных данных от респондентов. * Панель управления без кликов и расширенные фильтры отчетов для создания подробных отчетов. * Эффективное управление пользователями для оптимизации рабочего процесса. * Белая маркировка для настройки каждого элемента вашего опроса. * Дополнительные учетные записи для независимого управления опросами под одной родительской учетной записью. * Единый вход для входа на нашу платформу одним щелчком мыши. * Ограничение IP-адресов для ограничения доступа к учетной записи только доверенным местам и сетям. * Автоматизация опросов с периодическим режимом для измерения пульса клиентов или сотрудников через регулярные промежутки времени. * Обмен опросами по множеству каналов с самыми простыми вариантами обмена. * Эффективная интеграция, позволяющая избежать проблем с использованием нескольких программ. * Пользовательский CSS, чтобы придать индивидуальность каждому опросу. * Рабочие процессы для автоматизации повторяющихся задач и повышения эффективности действий.
TruScore
truscore.com
360-градусная обратная связь и хостинг с высококлассным обслуживанием и настройкой — вашего контента или нашего. Мы помогаем вам разработать и управлять всем процессом обратной связи 360°.
Valence
valence.co
Valence — единственная платформа для командной работы для менеджеров, которая улучшает здоровье команды, взаимодействие и производительность, необходимые для современного рабочего места. Valence предоставляет каждому менеджеру инструменты и информацию, необходимые для понимания состояния здоровья своей команды в режиме реального времени, участия в мощных управляемых беседах, а также установления и отслеживания общих обязательств по улучшению команды. Простые в использовании веб-модули командного опыта Valence устраняют необходимость в дорогостоящих тренерах и вмешательстве талантливых команд, давая менеджерам возможность управлять командным опытом. Управление никогда не было таким сложным, и Valence облегчает бремя менеджеров, помогая им развивать и поддерживать свои команды, а также повышать производительность и совершенствоваться.
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro — это программная платформа для создания онлайн-оценок, которые автоматически генерируют персонализированные отчеты. Узнайте, почему консультанты и такие компании, как Capgemini, EDF и Bare International, автоматизируют предоставление персонализированных советов с помощью Pointerpro. Независимо от того, стоит ли цель расширить свой бизнес, привлечь потенциальных клиентов или сэкономить время за счет автоматизации, Pointerpro облегчит вам задачу. Мы интегрируемся со всеми вашими любимыми приложениями и отправляем собранные данные куда угодно. Мы сертифицированы по стандарту ISO 27001:2022! Эта сертификация подчеркивает стремление Pointerpro соответствовать глобальным стандартам и вселять уверенность в надежность и безопасность своих услуг. Забронируйте демо-версию сегодня!
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews — это платформа управления разработкой, которая революционизирует измерение производительности, предоставляя руководителям инженеров визуальную информацию о ходе разработки их команд, проверках кода, выполняемых отдельными людьми, и о самом написанном коде. Получая данные в реальном времени из инженерных инструментов, таких как Jira и GitHub, Snapshot делает процесс разработки программного обеспечения более видимым. Помогая кодифицировать и измерять прогресс, он обеспечивает прозрачность и согласованность между отдельными людьми и командами, что приводит к более высокой скорости, получению данных в реальном времени и удовлетворению работой. Snapshot связывает повседневную деятельность с общей производительностью компании, поддерживаемой искусственным интеллектом, привнося контекст и актуальность в повседневную работу, что приводит к повышению производительности и удовлетворенности инженеров.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR — это полный набор инструментов, призванных помочь вам управлять жизненным циклом сотрудников в вашей компании. Вы можете выбрать одно из множества решений, которые помогут вам оптимизировать процесс адаптации, собрать информацию и отзывы от ваших сотрудников, собрать документацию, управлять целями и карьерным путем. Хранение всех данных о людях в одном месте позволит вам быстро принимать наилучшие решения в отношении ваших сотрудников.
Klaar
klaarhq.com
Руководители и HR-команды более чем 150 организаций по всему миру доверяют и любят Klaar за свою систему действий на базе искусственного интеллекта, которая сочетает в себе непрерывное управление производительностью, планирование преемственности и готовность, наставничество и исследования вовлеченности сотрудников. Благодаря Klaar HR-руководители впервые получают доступ к проверенной внешней информации, которая помогает ответить на вопрос.
Feebee
getfeebee.io
Feebee — это революционная платформа для стартапов, которая легко интегрируется со Slack и позволяет изменить культуру обратной связи. Он объединяет важные инструменты, такие как всесторонние обзоры производительности, оценки, признание, ценности компании и опросы eNPS, в одну удобную для пользователя платформу. Упрощая управление производительностью и формируя чувство принадлежности за счет соответствия ценностям компании, Feebee дает стартапам возможность стимулировать рост и решать проблемы удержания сотрудников. С помощью Feebee оптимизируйте процессы обратной связи, повысьте вовлеченность сотрудников и раскройте весь потенциал вашего стартапа в современной конкурентной бизнес-среде.
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam здесь, чтобы помочь советам разобраться в самом важном. Заменяя догадки аналитической информацией, наша платформа анализа информации о сотрудниках и сообществе позволяет принимать более разумные и быстрые решения, чтобы ваш совет мог сосредоточить ресурсы там, где они принесут наибольшую пользу. С AskYourTeam вы получаете актуальную и действенную информацию. Когда вы сможете измерить влияние этих действий, чтобы подтвердить и отметить прогресс или, если необходимо, вернуть ситуацию в нужное русло. Таким образом мы помогаем советам развивать культуру постоянного совершенствования и эффективных изменений. Это то, что заставляет нас вставать с постели каждое утро. Почему стоит выбрать AskYourTeam? 100 % ВНИМАНИЕ СОВЕТА – мы понимаем, что способствует созданию процветающих сообществ. КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ — Единая, простая в использовании платформа для сбора информации как о сообществе, так и о сотрудниках. ИНСАЙТЫ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ — Раскрытие актуальной информации – сосредоточение внимания на наиболее эффективных действиях – измерение. прогресс, которому ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 50 СОВЕТОВ В АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ. Наши решения ГОЛОС СОТРУДНИКА Получите доступ к жизненному опыту своих сотрудников с помощью нашей платформы анализа информации о сотрудниках, специально созданной для советов. Создавайте высокопроизводительные и заинтересованные команды и привлекайте их к формированию того, что и как ваш совет будет делать для вашего сообщества. ГОЛОС СООБЩЕСТВА Легко понять, что наиболее важно для людей в вашем сообществе, и их взгляды на конкретные вопросы или планы, чтобы вы могли разрабатывать и предоставлять муниципальные услуги, которые наилучшим образом отвечают их потребностям. ОБЗОР УСЛУГ Приведите свои услуги в соответствие с меняющимися потребностями сообщества. Обзоры услуг могут показаться еще одним бременем для ваших истощенных ресурсов. Но с помощью AskYourTeam вы можете изменить то, как ваш совет согласовывает планирование и предоставление услуг с вашими годовыми и десятилетними планами. Расставьте приоритеты в обзорах услуг, чтобы наилучшим образом удовлетворить меняющиеся потребности вашего сообщества, определите возможности для роста и измерьте свое влияние, чтобы обеспечить постоянное улучшение. EXCELLENCE MANAGER Проверенный способ повысить эффективность работы вашего совета и расставить приоритеты в действиях, которые принесут наибольшие результаты. Excellence Manager, разработанный Thrive35 и поддерживаемый AskYourTeam, помогает советам оценить свою эффективность в соответствии с Австралийской системой повышения качества бизнеса (ABEF), международно признанной бизнес-моделью, обеспечивающей организационное совершенство.
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