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Программное обеспечение 360 Feedback Tools - Самые популярные приложения - Норвегия
Инструменты обратной связи 360° предназначены для оптимизации процесса проведения обзоров 360°, которые включают сбор отзывов от сотрудников, их руководителей и непосредственных подчиненных. Эти инструменты особенно полезны во время циклов анализа производительности, позволяя эффективно собирать информацию со всех уровней внутри организации. Рецензенты могут предоставить отзыв о результатах работы коллеги, стиле руководства менеджера или общем опыте работы. Эти инструменты, обычно управляемые отделом кадров, облегчают распространение опросов 360° по командам. Они помогают работодателям оценить настроения сотрудников по различным вопросам, таким как разнообразие рабочих мест, управленческая компетентность и достойные члены команды. В конечном счете, инструменты обратной связи 360° способствуют улучшению, предлагая сотрудникам и менеджерам ценные точки зрения, которые могут быть недоступны при стандартном бизнес-взаимодействии.
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Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции диза...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM, используемая более чем 13 000 брендов и 75% компаний из списка Fortune 500, является самой надежной, интеллектуальной и масштабируемой универсальной платформой для управления опытом. Qualtrics CoreXM — это основополагающий исследовательский инструмент для создания, запуска и анализ...
Valence
valence.co
Valence — единственная платформа для командной работы для менеджеров, которая улучшает здоровье команды, взаимодействие и производительность, необходимые для современного рабочего места. Valence предоставляет каждому менеджеру инструменты и информацию, необходимые для понимания состояния здоровья св...
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow — это комплексная омниканальная платформа управления опытом, объединяющая в себе инструменты взаимодействия с клиентами и сотрудниками, такие как NPS, офлайн, чат, классические опросы и опросы 360°, которые ориентированы на мобильные устройства, очень привлекательны и удобны для пользо...
Macorva
macorva.com
Платформа Macorva на базе искусственного интеллекта коренным образом меняет подходы компаний к управлению производительностью, обратной связи и удовлетворению клиентов. Ее решения объединяют в себе оперативную обратную связь, расширенную аналитику и искусственный интеллект для преобразования информа...
Slidergap
spidergap.com
Spidergap — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания и проведения оценок с обратной связью на 360°, которые упрощают личное развитие! Благодаря отчетам об обратной связи, ориентированным на сотрудников, получатели обратной связи могут быстро определить приоритеты улучшения и принять меры....
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam здесь, чтобы помочь советам разобраться в самом важном. Заменяя догадки аналитической информацией, наша платформа анализа информации о сотрудниках и сообществе позволяет принимать более разумные и быстрые решения, чтобы ваш совет мог сосредоточить ресурсы там, где они принесут наибольшую...
Feebee
getfeebee.io
Feebee — это революционная платформа для стартапов, которая легко интегрируется со Slack и позволяет изменить культуру обратной связи. Он объединяет важные инструменты, такие как всесторонние обзоры производительности, оценки, признание, ценности компании и опросы eNPS, в одну удобную для пользовате...
Klaar
klaarhq.com
Руководители и HR-команды более чем 150 организаций по всему миру доверяют и любят Klaar за свою систему действий на базе искусственного интеллекта, которая сочетает в себе непрерывное управление производительностью, планирование преемственности и готовность, наставничество и исследования вовлеченно...
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR — это полный набор инструментов, призванных помочь вам управлять жизненным циклом сотрудников в вашей компании. Вы можете выбрать одно из множества решений, которые помогут вам оптимизировать процесс адаптации, собрать информацию и отзывы от ваших сотрудников, собрать документацию, управля...
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews — это платформа управления разработкой, которая революционизирует измерение производительности, предоставляя руководителям инженеров визуальную информацию о ходе разработки их команд, проверках кода, выполняемых отдельными людьми, и о самом написанном коде. Получая данные в реальном...
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro — это программная платформа для создания онлайн-оценок, которые автоматически генерируют персонализированные отчеты. Узнайте, почему консультанты и такие компании, как Capgemini, EDF и Bare International, автоматизируют предоставление персонализированных советов с помощью Pointerpro. Неза...
TruScore
truscore.com
360-градусная обратная связь и хостинг с высококлассным обслуживанием и настройкой — вашего контента или нашего. Мы помогаем вам разработать и управлять всем процессом обратной связи 360°.