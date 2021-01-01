Альтернативы - Swipe Pages
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. — американская компания, базирующаяся в Сан-Франциско, которая предоставляет программное обеспечение как услугу для создания и хостинга веб-сайтов. Их онлайн-платформа визуального редактора позволяет пользователям проектировать, создавать и запускать веб-сайты.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (иврит: וויקס.קום) — израильская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая услуги облачной веб-разработки. Он позволяет пользователям создавать веб-сайты HTML5 и мобильные сайты с помощью онлайн-инструментов перетаскивания. Помимо штаб-квартиры и других офисов в Изр...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
Framer
framer.com
Прототипирование стало проще: код не требуется, он доступен в браузере и бесплатен для всех. Высокая точность в два раза быстрее.
Keap
keap.com
Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
ClickFunnels
clickfunnels.com
Предоставляя ВАМ возможность привлекать потенциальных клиентов, продавать свою продукцию и доносить свое послание всему миру! Вы всего в одной воронке!
Duda
duda.co
Создавайте и продавайте веб-сайты с высокой конверсией в большом масштабе с помощью Duda Professional Website Builder. Начните бесплатную пробную версию сегодня.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!
Agile CRM
agilecrm.com
Программное обеспечение Agile CRM — это лучшее, простое, мощное и доступное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с автоматизацией продаж и маркетинга для малого бизнеса.
Builder.io
builder.io
Визуально развивайте свой стек технологий. Перетаскивайте элементы, чтобы создавать страницы и разделы в рамках своей структуры, используя свои компоненты.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
Brizy Cloud
brizy.cloud
Самый простой способ создать высококонверсионные продающие целевые страницы, целевые страницы для привлечения потенциальных клиентов и маркетинговые целевые страницы для вашего бизнеса или ваших клиентов.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — производитель QR-кодов №1. Логотип, цвет и дизайн, защищенные конфиденциальностью и данными, — все включено бесплатно. Загрузите высококачественные файлы для печати сегодня.
involve.me
involve.me
Повысьте вовлеченность клиентов. Через интерактивные воронки. Конструктор контента без кода для викторин, опросов, калькуляторов, форм и страниц оплаты. Создавайте персонализированные взаимодействия на каждом этапе пути клиента.
Dorik
dorik.com
Создавайте красивые сайты без кода! Гибкий и простой в использовании конструктор веб-сайтов Nocode с более чем 130 компонентами пользовательского интерфейса и красивыми шаблонами. Экономьте время и деньги на создании своего следующего веб-сайта.
Leadpages
leadpages.com
Выходите в Интернет и развивайтесь с помощью Leadpages Лучший выбор для малого бизнеса по всему миру. Легко создавайте веб-сайты без кода, целевые страницы с высокой конверсией, всплывающие окна, панели оповещений и многое другое.
Instapage
instapage.com
Превратите клики по объявлениям в конверсии с помощью единственной платформы целевых страниц, предназначенной для создания, персонализации и оптимизации целевых страниц после клика в большом масштабе.
AWeber
aweber.com
Попробуйте AWeber бесплатно сегодня и получите все решения для расширения списка адресов электронной почты, взаимодействия с аудиторией и увеличения продаж. Кредитная карта не требуется.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — канадская компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Ванкувере, Британская Колумбия. Компания создает целевые страницы для веб-сайтов и проводит ежегодную конференцию «Призыв к действию».
Ontraport
ontraport.com
Автоматизируйте, подключайте и оптимизируйте свой маркетинг с помощью Ontraport — CRM и маркетинговой платформы, предназначенной для развития вашего бизнеса.
Yext
yext.com
Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...
VBOUT
vbout.com
VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют ...
Knak Templates
knak.com
Бесплатные шаблоны электронной почты. Как маркетологи, мы слишком хорошо знаем, с какими проблемами дизайна и программирования вы сталкиваетесь при создании электронных писем. Вот почему мы решили бесплатно раздать все наши библиотеки шаблонов электронной почты Marketo и Eloqua. Получите доступ к б...
dotdigital
dotdigital.com
Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.
OptimizePress
optimizepress.com
Полный набор маркетинговых инструментов WordPress Универсальная платформа для увеличения количества потенциальных клиентов и продаж на вашем сайте WordPress. Перестаньте собирать решения и начните использовать единую платформу, предназначенную для авторов, предпринимателей и цифровых маркетологов,...
Mobiz
app.mobiz.co
Усовершенствуйте свой SMS-маркетинг с помощью динамичных, высококонверсионных целевых страниц, отправляемых непосредственно в руки ваших клиентов.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Простой конструктор целевых страниц. Unicorn Platform — это конструктор веб-сайтов и блогов с возможностью перетаскивания для стартапов, мобильных приложений и SaaS. 100% отсутствие кода. Требуются нулевые навыки.
Moosend
moosend.com
Самое простое программное обеспечение для электронного маркетинга и автоматизации. Moosend — это самое простое и современное решение для предоставления услуг электронного маркетинга и автоматизации, которые способствуют реальному росту доходов.
ShortStack
shortstack.com
Присоединяйтесь к тысячам брендов, рекламных агентств и малых предприятий из списка Fortune 500, которые используют ShortStack для создания индивидуальных интерактивных маркетинговых кампаний. Создавайте настраиваемые конкурсы, лотереи, викторины, розыгрыши хэштегов, конкурсы с возможностью оставит...
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.
AdPage
adpage.io
Get Precise Tracking. Drive Better Results. AdPage is revolutionizing the ecommerce space with its cutting-edge Server-Side Tagging solution, designed specifically for eCommerce Agencies that cater to a diverse range of online stores, including those on Lightspeed, Shopify, Magento, and WooCommerce....
Onepage
onepage.io
The website-building tool you'll enjoy using. It helps to build Websites, Landing-pages, Linktree's, Quizzes swiftly. Then connect them together, all with one tool. Focused on productivity and UX aspects, it's supplied with hotkeys, command-line and remarkably fast software-performance.
Unstack
unstack.com
Unstack is determined to power the next generation of entrepreneurs and marketing teams with one unified system for growing your business. The Unstack platform offers the fastest no-code website hosting for building beautiful marketing websites, membership sites, and dynamic landing pages. With a li...
EventCreate
eventcreate.com
Create a beautiful event website in minutes. Build an event website, collect registrations, sell tickets, and promote your event online. Reliable and secure. Trusted by more than 1,000,000 people worldwide, including planners from Nike, MIT and Refinery29.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch is the complete lead growth and email marketing service for bloggers, solopreneurs, startups, and enterprises. From B2B to B2C, over 500,000 businesses count on Mailmunch to generate thousands of leads every day and grow their revenue from email marketing. Here's everything that you can do...
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга, расширяющая возможности вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и ...
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...
GreenRope
greenrope.com
GreenRope — это универсальное комплексное решение для CRM, автоматизации маркетинга и обслуживания клиентов, предназначенное для компаний, делающих большие дела. GreenRope объединяет продажи, маркетинг и операции в одно легко настраиваемое программное решение, созданное для вашего бизнеса. GreenRope...
BOWWE
bowwe.com
Создайте потрясающий веб-сайт быстро и легко с помощью самого удобного на рынке веб-конструктора без кода.
ContactPigeon
contactpigeon.com
Платформа омниканального взаимодействия с клиентами Отправляйте своевременные, многоканальные, персонализированные сообщения. Отмеченное наградами омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, обеспечивающее предсказуемые результаты в электронной коммерции и розничной торговле.
Landingi
landingi.com
Платформа целевых страниц без кода для маркетологов, ориентированных на данные. Landingi позволяет вам разрабатывать, публиковать и оптимизировать ресурсы цифрового маркетинга с отслеживанием микроконверсий для повышения показателей конверсии.
SproutLoud
sproutloud.com
Через автоматизацию канального маркетинга Одна платформа для всех ваших потребностей распределенного маркетинга