Survey Junkie стал моей новой зависимостью! Я могу проходить опросы, участвовать в фокус-группах или тестировать новые продукты и ПОЛУЧАТЬ ПЛАТУ! Наконец-то у меня появилась свобода зарабатывать дополнительные деньги где угодно и когда угодно. Ребята, вам нужно это проверить.

Веб-сайт: surveyjunkie.com

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