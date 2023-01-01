Альтернативы - Supademo

Demostack

demostack.com

Demostack помогает командам по работе с доходами демонстрировать продукт в лучшем свете без каких-либо хлопот. Наша платформа позволяет вам создать демонстрационную среду и адаптировать историю для каждого покупателя — и все это за считанные минуты, без необходимости кода. Чтобы воссоздать впечатлен...