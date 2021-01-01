Альтернативы - Sugar Market
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это простой в использовании инструмент CRM №1 по рейтингу пользователей. Получайте больше квалифицированных потенциальных клиентов и развивайте свой бизнес. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — бесплатная (для малого бизнеса) платформа социального предпринимательства. Это единое рабочее пространство, которое обрабатывает множество аспектов повседневных операций и задач. Создайте свою собственную социальную сеть за считанные минуты!
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...
Podio
podio.com
Podio предоставляет веб-платформу для организации командного общения, бизнес-процессов, данных и контента в рабочих пространствах управления проектами в соответствии с потребностями проекта.
Keap
keap.com
Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.
Teamwork
teamwork.com
Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.
Teamleader
teamleader.eu
Больше бизнеса. Меньше хлопот. Управление клиентами, управление проектами и выставление счетов в одном удобном инструменте. Teamleader облегчает работу 11 000 малых и средних предприятий.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Softr Studio
softr.io
Softr превращает ваши данные Airtable в красивый и мощный веб-сайт, веб-приложение или клиентский портал. Выберите шаблон или начните с нуля.
Copper
prosperworks.com
Если вам нужно программное обеспечение CRM, работающее с G Suite, вам нужен Copper. Попробуйте и посмотрите, как мы можем помочь вашему бизнесу построить более прочные отношения с клиентами.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.
Capsule
capsulecrm.com
Простая, но мощная CRM. Присоединяйтесь к более чем 10 000 компаний по всему миру и откройте для себя более простой способ управления контактами, продажами и развития прочных отношений.
SuiteDash
suitedash.com
Создайте свой собственный клиентский портал или доступ к клиентскому порталу с помощью нашего безопасного программного обеспечения клиентского портала: полностью фирменный вход в систему, информационная панель и уведомления по электронной почте с White Label.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell — это программный инструмент CRM для продаж, который повышает производительность, процессы и прозрачность конвейеров для отделов продаж. Устраните разногласия и продавайте больше.
Thryv
thryv.com
Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger CRM — это онлайн-программное обеспечение, которое помогает более чем 300 000 компаниям увеличивать продажи, повышать рентабельность инвестиций в маркетинг и обеспечивать отличное обслуживание клиентов. Попробуйте бесплатно в течение 15 дней!
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
TeamWave
teamwave.com
TeamWave — лучшее программное обеспечение для CRM, управления проектами и HRMS для малого бизнеса. Лучший способ управлять своими проектами, командой и продажами.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Уникальное программное обеспечение CRM, которое помогает малому бизнесу сосредоточиться на продажах и увеличить их. На основе GTD и продаж Принципы нашего инструмента продаж включают в себя управление контактами и воронками продаж.
Nimble
nimble.com
CRM для не только продавцов. CRM, ориентированная на взаимоотношения для всей вашей команды. Простой в использовании, работает в вашем почтовом ящике Outlook/Gmail, в социальных сетях, в Интернете.
Clientjoy
clientjoy.io
Clientjoy — это комплексное CRM-решение и механизм роста для фрилансеров и предприятий, позволяющий управлять потенциальными клиентами, предложениями, клиентами, выставлением счетов и доходами в одном месте.
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. — частная компания, занимающаяся компьютерными технологиями, со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния.
vcita
vcita.com
Развивайте больше бизнеса и предоставляйте превосходные услуги с помощью универсального приложения для управления бизнесом для малого бизнеса |
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
Тысячи малых предприятий используют Less Annoying CRM для управления контактами, отслеживания потенциальных клиентов и оставаться в курсе последующих действий. Бесплатное обслуживание клиентов упрощает настройку.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — это удобная CRM-система для автоматизации продаж, которая помогает торговым представителям заключать больше сделок благодаря быстрой адаптации, мощным отчетам и 100 % бесплатной поддержке.
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
Snov.io
snov.io
Больше потенциальных клиентов. Больше продаж. Больше дохода. Масштабируйте свой бизнес и лучше привлекайте потенциальных клиентов с помощью набора инструментов для продаж и платформы CRM, которые обеспечивают рост.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt предлагает программное обеспечение CRM, а также отличную поддержку клиентов и базу знаний для отделов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Присоединяйтесь к нам!
Attio
attio.com
Ищете следующий вызов? Менять парадигмы непросто, и мы ищем более выдающихся людей, которые присоединятся к команде и навсегда изменят CRM.
noCRM.io
nocrm.io
Заполняйте меньше форм, совершайте больше звонков, заключайте больше сделок. noCRM — это SaaS-программное обеспечение для управления потенциальными клиентами, которое помогает отделу продаж превращать потенциальных клиентов в клиентов. Попробуй бесплатно.
Ontraport
ontraport.com
Автоматизируйте, подключайте и оптимизируйте свой маркетинг с помощью Ontraport — CRM и маркетинговой платформы, предназначенной для развития вашего бизнеса.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer CRM — это мощное, простое решение, которому доверяют во всем мире уже более трех десятилетий. №1 по продажам и поддержке клиентов в режиме реального времени. Попробуйте нас бесплатно в течение 30 дней!
Method CRM
method.me
Метод: CRM — лучшая CRM-система QuickBooks для малого бизнеса. Управляйте своими контактами, перестаньте вводить данные дважды и получайте оплату быстрее. Попробуйте бесплатно!
Apptivo
apptivo.com
Миссия Apptivo заключалась в том, чтобы стать доступным и простым в использовании решением для малого бизнеса, позволяющим сотрудничать с клиентами, предоставляя настраиваемые приложения.
Scoro
scoro.com
Scoro — это наиболее комплексное программное решение для управления работой, используемое профессиональными и творческими службами. Самый быстрый способ управлять своим временем, отслеживать свои проекты и наблюдать за процветанием своего бизнеса.
Vendasta
vendasta.com
Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.
Bloom
bloom.io
Bloom — это полный набор бизнес-инструментов для современных креативщиков, фрилансеров и малого бизнеса.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют ...
Salesmate
salesmate.io
Увеличьте свой доход и отношения. Salesmate предлагает простой, персонализированный и продуктивный опыт для вашего отдела продаж и клиентов.
Raynet CRM
raynet.cz
Самая популярная чешская CRM-система: управление взаимоотношениями с клиентами 👌, бизнес без хаоса 🤗, идеальный обзор ✅. Попробуйте бесплатно!
Kylas
kylas.io
Kylas Sales CRM помогает растущим предприятиям оптимизировать продажи. Он интуитивно понятен и имеет полный набор функций. Попробуйте бесплатно в течение 15 дней!
VobeSoft
vobesoft.com
С VobeSoft перемены доставляют больше удовольствия. Настраивайте бизнес-процессы и создавайте обзоры на 360 градусов с помощью нашего модульного программного обеспечения без программирования.
Breakcold
breakcold.com
Защитите доставляемость, автоматизируйте последующие действия и персонализируйте электронные письма в любом масштабе.
Orgzit
orgzit.com
Мощь корпоративного CRM и гибкость Excel. Универсальная система продаж для представителей производителей и дистрибьюторов. Оптимизируйте продажи, расценки, обслуживание и финансы за счет перехода от разрозненных электронных таблиц к единому централизованному приложению.
Native AI
gonative.ai
Native Ai — это постоянно действующая платформа анализа рынка, которая помогает брендам и организациям отслеживать, управлять, оптимизировать и внедрять инновации. Он использует самые передовые технологии НЛП и искусственного интеллекта для открытия больших наборов данных, что позволяет брендам опти...
Figpii
figpii.com
Больше конверсий. Более высокий доход. Улучшение качества обслуживания клиентов. Получите полную картину взаимодействия пользователей, устраните разочарование клиентов, запустите тесты и раскройте неиспользованный потенциал дохода вашего веб-сайта.
Setupad
setupad.com
Setupad — одна из лучших платформ монетизации веб-сайтов для увеличения доходов от рекламы. Превосходная поддержка клиентов и лучшие SSP. Монетизируйте свой трафик вместе с нами. Зарегистрироваться!
LiveVox
livevox.com
О LiveVox LiveVox (Nasdaq: LVOX) — это проверенная облачная платформа CCaaS, которая помогает бизнес-лидерам по-новому взглянуть на процесс взаимодействия с клиентами и повысить производительность своего контакт-центра. Лица, принимающие решения, используют LiveVox для улучшения качества обслуживани...
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Программное обеспечение Salesdash CRM помогает логистическим компаниям (грузовым брокерам, 3PL) развивать новые отношения с грузоотправителями. Salesdash помогает отделам продаж в логистике оптимизировать процесс продаж для увеличения продаж и доходов. Создано для грузовых брокеров бывшим руководите...