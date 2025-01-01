Альтернативы - Submittable

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint — это платформа для управления школами, предлагающая инструменты для учителей и администраторов для оптимизации образовательного процесса.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool — это система управления данными студентов для школ K-12, позволяющая отслеживать успеваемость, посещаемость и взаимодействие с родителями.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365 — это программное обеспечение для управления образованием, которое упрощает администрирование и обучение в учебных заведениях.

Kinobi

Kinobi

kinobi.asia

Kinobi — это платформа карьерного центра для университетов в Азии. Она предлагает создание резюме, порталы вакансий и инструменты для виртуальных ярмарок.

Bloomerang

Bloomerang

bloomerang.co

Bloomerang - программное обеспечение для управления донорами, разработанное для некоммерческих организаций, помогает отслеживать пожертвования и улучшать взаимодействие с донорами.

Classter

Classter

classter.com

Classter — это система управления информацией об учениках и учебным процессом, обеспечивающая централизованное управление данными и взаимосвязь с образовательными инструментами.

Instrumentl

Instrumentl

instrumentl.com

Instrumentl — это платформа для некоммерческих организаций, позволяющая находить и отслеживать гранты, управлять заявками и получать напоминания о сроках.

Kira Talent

Kira Talent

kiratalent.com

Kira Talent – это онлайн-платформа для интервью, позволяющая кандидатам проходить видео и письменные оценки в удобное время для упрощения процесса приема.

OpenEduCat

OpenEduCat

openeducat.org

OpenEduCat – это ERP-система с открытым исходным кодом для управления студентами, преподавателями и курсами в учебных заведениях всех уровней.

ZoomGrants

ZoomGrants

zoomgrants.com

ZoomGrants — это онлайн-система управления заявками на гранты, упрощающая процесс подачи, рассмотрения и отчетности для организаций любого размера.

Good Grants

Good Grants

goodgrants.com

Good Grants — платформа для управления грантами, позволяющая грантодавателям эффективно принимать, управлять и финансировать заявки на гранты.

SmarterSelect

SmarterSelect

smarterselect.com

SmarterSelect - это онлайн-платформа для управления заявками на стипендии, гранты и награды, позволяющая создавать формы и отслеживать процесс подачи заявок.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud - это CRM для некоммерческих организаций, предлагающий инструменты для сбора средств, управления событиями и грантами.

Pebble

Pebble

pebbleimpact.com

Pebble — приложение для управления грантами, предлагающее аналитику, бюджетирование и отчетность с автоматизацией и интеграцией.

Evalato

Evalato

evalato.com

Evalato — это программное обеспечение для управления наградами и конкурсами, упрощающее сбор заявок и оценку участников.

Giveffect

Giveffect

giveffect.com

Giveffect - это программная платформа для некоммерческих организаций, предлагающая инструменты для сбора средств, управления событиями и координации волонтеров.

TUIO

TUIO

tuiopay.com

TUIO - система управления оплатой обучения для образовательных учреждений, автоматизирующая процесс выставления счетов, регистрации и финансовой отчетности.

Clarity AI

Clarity AI

clarity.ai

Clarity AI — платформа для анализа устойчивости с использованием больших данных и машинного обучения, предоставляющая экологические и социальные данные инвесторам и организациям.

SchoolMint

SchoolMint

schoolmint.com

Hero от SchoolMint помогает школам управлять поведением учащихся, поддерживать дисциплину и вовлекать семьи в процесс обучения.

Sawyer

Sawyer

hisawyer.com

Sawyer - это программное обеспечение для образовательных учреждений, позволяющее управлять расписанием, регистрацией, платежами и общением с родителями.

GivePulse

GivePulse

learn.givepulse.com

GivePulse — платформа для управления волонтёрством и общественной деятельностью, позволяющая организациям организовывать события и отслеживать влияние своих инициатив.

Handprint

Handprint

handprint.tech

Приложение Handprint помогает компаниям восстанавливать экосистемы, предоставляя доступ к финансированию для проверенных проектов экологического восстановления.

Vee Volunteers

Vee Volunteers

vee.com

Приложение Vee помогает корпоративным командам и НПО соединяться для волонтерства, управлять событиями и улучшать общение между участниками.

SurveyMonkey Apply

SurveyMonkey Apply

surveymonkey.com

SurveyMonkey Apply оптимизирует процесс подачи и управления заявками на гранты и программы, упрощая сбор данных и облегчая review.

MonkeyPod

MonkeyPod

monkeypod.io

MonkeyPod — это платформа для некоммерческих организаций, объединяющая учёт, управление донорами, CRM, сбор средств и маркетинг в одном интерфейсе.

Millie

Millie

milliegiving.com

Приложение Millie помогает компаниям организовывать благотворительные программы и волонтерство, улучшая корпоративную культуру и вовлеченность сотрудников.

Keela

Keela

keela.co

Keela - это программное обеспечение для некоммерческих организаций, позволяющее управлять донорами, оптимизировать кампании по сбору средств и автоматизировать задачи.

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent — платформа для организации мероприятий, обеспечивающая управление регистрацией, взаимодействием и логистикой для личных, виртуальных и гибридных событий.

Untap

Untap

untapcompete.com

Untap — платформа для управления инновациями и талантами, организующая конкурсы, хакатоны и коллаборации, с инструментами для оценки и анализа результатов.

Borealis

Borealis

boreal-is.com

Borealis — облачное ПО для управления взаимодействием с заинтересованными сторонами, помощи в планировании, анализе и отчетности по социальным и экологическим вопросам.

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