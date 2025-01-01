Альтернативы - Submittable

Teachmint
teachmint.com
Teachmint — это платформа для управления школами, предлагающая инструменты для учителей и администраторов для оптимизации образовательного процесса.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool — это система управления данными студентов для школ K-12, позволяющая отслеживать успеваемость, посещаемость и взаимодействие с родителями.
Classe365
classe365.com
Classe365 — это программное обеспечение для управления образованием, которое упрощает администрирование и обучение в учебных заведениях.
Kinobi
kinobi.asia
Kinobi — это платформа карьерного центра для университетов в Азии. Она предлагает создание резюме, порталы вакансий и инструменты для виртуальных ярмарок.
Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang - программное обеспечение для управления донорами, разработанное для некоммерческих организаций, помогает отслеживать пожертвования и улучшать взаимодействие с донорами.
Classter
classter.com
Classter — это система управления информацией об учениках и учебным процессом, обеспечивающая централизованное управление данными и взаимосвязь с образовательными инструментами.
Instrumentl
instrumentl.com
Instrumentl — это платформа для некоммерческих организаций, позволяющая находить и отслеживать гранты, управлять заявками и получать напоминания о сроках.
Kira Talent
kiratalent.com
Kira Talent – это онлайн-платформа для интервью, позволяющая кандидатам проходить видео и письменные оценки в удобное время для упрощения процесса приема.
OpenEduCat
openeducat.org
OpenEduCat – это ERP-система с открытым исходным кодом для управления студентами, преподавателями и курсами в учебных заведениях всех уровней.
ZoomGrants
zoomgrants.com
ZoomGrants — это онлайн-система управления заявками на гранты, упрощающая процесс подачи, рассмотрения и отчетности для организаций любого размера.
Good Grants
goodgrants.com
Good Grants — платформа для управления грантами, позволяющая грантодавателям эффективно принимать, управлять и финансировать заявки на гранты.
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect - это онлайн-платформа для управления заявками на стипендии, гранты и награды, позволяющая создавать формы и отслеживать процесс подачи заявок.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud - это CRM для некоммерческих организаций, предлагающий инструменты для сбора средств, управления событиями и грантами.
Pebble
pebbleimpact.com
Pebble — приложение для управления грантами, предлагающее аналитику, бюджетирование и отчетность с автоматизацией и интеграцией.
Evalato
evalato.com
Evalato — это программное обеспечение для управления наградами и конкурсами, упрощающее сбор заявок и оценку участников.
Giveffect
giveffect.com
Giveffect - это программная платформа для некоммерческих организаций, предлагающая инструменты для сбора средств, управления событиями и координации волонтеров.
TUIO
tuiopay.com
TUIO - система управления оплатой обучения для образовательных учреждений, автоматизирующая процесс выставления счетов, регистрации и финансовой отчетности.
Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI — платформа для анализа устойчивости с использованием больших данных и машинного обучения, предоставляющая экологические и социальные данные инвесторам и организациям.
SchoolMint
schoolmint.com
Hero от SchoolMint помогает школам управлять поведением учащихся, поддерживать дисциплину и вовлекать семьи в процесс обучения.
Sawyer
hisawyer.com
Sawyer - это программное обеспечение для образовательных учреждений, позволяющее управлять расписанием, регистрацией, платежами и общением с родителями.
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse — платформа для управления волонтёрством и общественной деятельностью, позволяющая организациям организовывать события и отслеживать влияние своих инициатив.
Handprint
handprint.tech
Приложение Handprint помогает компаниям восстанавливать экосистемы, предоставляя доступ к финансированию для проверенных проектов экологического восстановления.
Vee Volunteers
vee.com
Приложение Vee помогает корпоративным командам и НПО соединяться для волонтерства, управлять событиями и улучшать общение между участниками.
SurveyMonkey Apply
surveymonkey.com
SurveyMonkey Apply оптимизирует процесс подачи и управления заявками на гранты и программы, упрощая сбор данных и облегчая review.
MonkeyPod
monkeypod.io
MonkeyPod — это платформа для некоммерческих организаций, объединяющая учёт, управление донорами, CRM, сбор средств и маркетинг в одном интерфейсе.
Millie
milliegiving.com
Приложение Millie помогает компаниям организовывать благотворительные программы и волонтерство, улучшая корпоративную культуру и вовлеченность сотрудников.
Keela
keela.co
Keela - это программное обеспечение для некоммерческих организаций, позволяющее управлять донорами, оптимизировать кампании по сбору средств и автоматизировать задачи.
InEvent
inevent.com
InEvent — платформа для организации мероприятий, обеспечивающая управление регистрацией, взаимодействием и логистикой для личных, виртуальных и гибридных событий.
Untap
untapcompete.com
Untap — платформа для управления инновациями и талантами, организующая конкурсы, хакатоны и коллаборации, с инструментами для оценки и анализа результатов.
Borealis
boreal-is.com
Borealis — облачное ПО для управления взаимодействием с заинтересованными сторонами, помощи в планировании, анализе и отчетности по социальным и экологическим вопросам.
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