WebCatalog
Study Gateway

Study Gateway

watch.studygateway.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Study Gateway — это служба потокового видео изучения Библии от Зондервана и Томаса Нельсона, в которой участвуют самые пользующиеся доверием библейские учителя, авторы и пасторы в мире, в том числе Макс Лукадо, Энн Грэм Лотц, Луи Джильо, Рик Уоррен, Дервин Грей, Лиза ТерКерст, Дженни Аллен. , Энди Стэнли, Кристал Эванс Херст, Джон Ортберг, Энн Воскамп, Кристин Кейн, Джада Эдвардс, Боб Гофф и Джим Симбала. Посмотрите тысячи видеороликов по изучению Библии на такие темы, как ученичество, преодоление и исцеление, христианская жизнь и обсуждение Библии. Получите приложение как часть подписки Study Gateway.

Веб-сайт: faithgateway.com

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